14:28 28 декабря

Республика Корея начнет производство собственных комплексов ПРО

Южная Корея готовится к серийному производству собственных комплексов ПРО «Чхонгун» (другие названия «Чхольмэ-2», M-SAM), успешно прошедших испытания.

Республика Корея начнет производство собственных комплексов ПРО


Отечественные комплексы наряду с американскими «Пэтриот» войдут в состав корейской системы ПРО KAMD.


По данным южнокорейской прессы, в текущем году было проведено 7 успешных испытаний, во время которых «моделировалась ситуация с перехватом северокорейской баллистической ракеты при помощи ЗРК "Чхонгун"».

В серийное производство комплексы предполагается запустить в начале 2017 г. На эти цели из бюджета уже выделены $ 4,14 млн. (50 млрд. вон).

Отмечается, что «ЗРК "Чхонгун”, а также американские "Пэтриот РАС-3", которые Корея начнет получать с 2018 г., будут представлять собой нижний эшелон корейской ПРО, обеспечивая перехват вражеских ракет на высотах до 20 км».



К 2023 г в РК планируют завершить создание собственных ЗРК L-SAM, способных поражать цели на высоте 40-60 км.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13
  1. Siniy Сегодня, 11:25
    Надо Южной Корее наши комплексы С-400 и С-500 продать, корейцы добрейшей души нация, они никогда не стремились ни с кем вступать в конфликт.
    Siniy
    1. drunkram Сегодня, 11:30
      Чтобы потом эти комплексы оказались в штатах, да
      drunkram
      1. Siniy Сегодня, 11:38
        Комплексы ПВО в экспортном варианте, а по поводу США при том уровне коррупции в РФ что есть сейчас, у ЦРУ уже есть вся интересующая их информация о Российских вооружениях в том числе и о С-400 и С-500
        Siniy
        1. cniza Сегодня, 12:32
          Такое впечатление , что все со всеми собрались воевать , а на самом деле это рабочие места и бизнес в сфере ВПК.
          cniza
    2. Tusv Сегодня, 11:44
      Цитата: Siniy
      Надо Южной Корее наши комплексы С-400 и С-500 продать, корейцы добрейшей души нация, они никогда не стремились ни с кем вступать в конфликт.

      Так мы для них KM-SAM разработали, на базе которого наши Витязь сделали
      Tusv
      1. Siniy Сегодня, 11:48
        KM-SAM и ЗРК Витязь уступают С-400 и С-500 в дальности поражения целей.
        Siniy
    3. Челентаныч Сегодня, 12:04
      Вы это с сарказмом говорите?Получается нас "пэтриотами" окружают,так еще мы им "Триумфы" и "Прометеи" дадим!Может тогда сразу график выходов и маршруты АПЛ Тихоокеанского флота на сдачу им предоставим!Южная Корея регулярно помогает США,они участвовали почти во всех конфликтах в которых участвовали американцы!
      Челентаныч
    4. rotmistr60 Сегодня, 12:04
      Надо Южной Корее наши комплексы С-400 и С-500 продать

      В таком случае, что предложите продать КНДР - "Тополь"? Чтобы уже наверняка до Сша достали.
      rotmistr60
    5. meshorer Сегодня, 12:06
      Наши Хец-3 и "волшебная палочка" им идеально подойдут
      meshorer
    6. Штык Сегодня, 12:07
      Цитата: Siniy
      Надо Южной Корее наши комплексы С-400 и С-500 продать,

      А оно им надо, если свои делают?
      Штык
  2. An64 Сегодня, 12:03
    Вот это развод на бабки!!!
    Создали комплекс ПРО, а испытания провели методом моделирования ;-))
    А вообще-то, реальные испытания провести и не смогли бы - в РК нет баллистических ракет...
    An64
    1. Штык Сегодня, 12:09
      Цитата: An64
      А вообще-то, реальные испытания провести и не смогли бы - в РК нет баллистических ракет...

      Зато у Кимушки есть, против них и готовят. smile
      Штык
  3. svp67 Сегодня, 12:09
    Странно, страно..южнокорейская ЗРК больше русскую С-300 напоминает, чем идейноблизкий американский Пэтриот
    svp67

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня