Республика Корея начнет производство собственных комплексов ПРО

Южная Корея готовится к серийному производству собственных комплексов ПРО «Чхонгун» (другие названия «Чхольмэ-2», M-SAM), успешно прошедших испытания.Отечественные комплексы наряду с американскими «Пэтриот» войдут в состав корейской системы ПРО KAMD.По данным южнокорейской прессы, в текущем году было проведено 7 успешных испытаний, во время которых «моделировалась ситуация с перехватом северокорейской баллистической ракеты при помощи ЗРК "Чхонгун"».В серийное производство комплексы предполагается запустить в начале 2017 г. На эти цели из бюджета уже выделены $ 4,14 млн. (50 млрд. вон).Отмечается, что «ЗРК "Чхонгун”, а также американские "Пэтриот РАС-3", которые Корея начнет получать с 2018 г., будут представлять собой нижний эшелон корейской ПРО, обеспечивая перехват вражеских ракет на высотах до 20 км».К 2023 г в РК планируют завершить создание собственных ЗРК L-SAM, способных поражать цели на высоте 40-60 км.