14:27 28 декабря

Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова

На днях в сети фотограф Олег Кулешов опубликовал подборку снимков после посещения судостроительного предприятия "Пелла". Это судостроительное предприятие, которое сегодня занимает лидирующие позиции на российском рынке буксиростроения. Произведённые на заводских мощностях буксируются используются во всех крупных российских портах и на военных флотах и флотилиях страны. Помимо буксиров предприятие занимается выпуском катеров различных модификаций, многофункциональных судов портового обслуживания, спасательных судов и ледоколов.

Представляем вашему вниманию фотографии с завода "Пелла":

Новый судостроительный комплекс "Пелла":
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова



В текущем году завод арендовал имущество феодосийского судостроительного завода «Море».

Внутри корпусосборочного цеха "Пеллы":
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Строительство буксира проекта 16609:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Направляющие для спуска построенных судов на воду:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Техника для спуска:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Рейдовый буксир "Волчок" для ВМФ:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Цех корпусной обработки:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Использование листогибочного пресса Boscert:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Строительство судна проекта 11982 «Ильмень»:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Строительство океанографического судна:
Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова


Больше фотографий завода - по ссылке.

Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.ru/?p=387
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Комментарии 19
  1. user3970 Сегодня, 11:39
    Несколько лет тому назад непосредственно на заводе покупал для себя вёсельную лодочку " Пелла -фьорд " . Не фига не реклама . Предыдущая прослужила более 20 лет . Так вот ... Приехал до начала работы завода. Отношение очень доброжелательное. Был в цехах . Впечатление... Кондовое советское производство . В самом хорошем понимании... Нард взрослый .От 30 и выше. Видимо градообразующее предприятие. Когда был ,такие крупные суда там не строили. Но катера , шлюпки , спас. плоты ...! В общем , класс. Рад за Пеллу.
    user3970
    1. кеп Сегодня, 12:20
      Цитата: user3970
      Когда был ,такие крупные суда там не строили. Но катера , шлюпки , спас. плоты ...! В общем , класс. Рад за Пеллу.


      Такие новости только радуют. good
      кеп
      1. cniza Сегодня, 12:29
        Выползаем из дерьма и слава Богу. Успехов.
        cniza
  2. Siniy Сегодня, 11:45
    Нужным делом ребята заняты, буксиры, океанографические, спасательные суда и ледоколы гораздо востребованы сейчас чем дорогущие АПЛ которых сейчас в строительстве более десятка! Лучше бы на деньги потраченные на АПЛ развивали медицину и строили дороги!
    Siniy
    1. svp67 Сегодня, 12:06
      Цитата: Siniy
      Лучше бы на деньги потраченные на АПЛ развивали медицину и строили дороги!

      Знаете все надо в меру Вот в 90-е и 0-ые не строили АПЛ, на сколько лучше стали дороги и медицина в это время?
      А для того что бы построить АПЛ, Вы даже не представляете СКОЛЬКО надо вывести производств и технологий самого передового мирового уровня во многих отраслях промышленности, науки. К слову эта та же медицина. Так что ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В МЕРУ.
      svp67
      1. Siniy Сегодня, 12:15
        Если бы только пару АПЛ начали строить, этого было бы достаточно для сохранения производства АПЛ в России, но в планах строительство большого количества субмарин, как-будто экономика России самая сильная в мире.
        Siniy
        1. svp67 Сегодня, 12:42
          Цитата: Siniy
          Если бы только пару АПЛ начали строить, этого было бы достаточно для сохранения производства АПЛ

          О сохранении речи не идет. Речь идет о ВОССТАНОВЛЕНИИ. "Счастливы идиотизм", когда считали, что с развалом социалистической системы во всем мире установиться счастливое демократическое настоящее ушел в прошлое. Судьбы Югославии, Ливии, Ирака, Сирии наглядно показали для кого и как оно будет счастливым. Пришло отрезвление и понимание, что требуется паритет в вооружениях, что бы не дать ни кому шанса тебя "уконтропупить". И если бы в 90-е и 0-е выпускали бы разумный минимум нового вооружения, то сейчас бы не пришлось так спешно его выпускать и в таких количествах, а ведь это не только АПЛ, это и надводные корабли, ракеты, танки, самолеты, стрелковое оружие... Так что как то так.
          svp67
          1. Siniy Сегодня, 12:50
            я за то что бы строили технику для созидания, то что необходимо каждый день: транспортные суда, буксиры, ледоколы, танкеры
            а вот насколько необходима стратегическая АПЛ с десятком дорогущих МБР которую через определенный срок спишут? может на эти деньги построить достойное жилье для военных? новые госпиталя и больницы с современным оборудованием?
            Siniy
            1. svp67 Сегодня, 12:53
              Цитата: Siniy
              а вот насколько необходима стратегическая АПЛ с десятком дорогущих МБР которую через определенный срок спишут? может на эти деньги построить достойное жилье для военных? новые госпиталя и больницы с современным оборудованием?

              Добро пожаловать в РЕАЛЬНЫЙ МИР. Здесь если видят, что ты не готов отстоять свое право на суверенитет, то сделают все что бы
              Цитата: Siniy
              достойное жилье ....новые госпиталя и больницы с современным оборудованием...
              тебе ни когда не понадобились.
              svp67
              1. Siniy Сегодня, 12:59
                Кругом враги? этот лозунг больше для Северной Кореи подходит.
                ни США ни другие развитые страны не заинтересованы в крупной войне
                Гонка вооружений это ошибка для более экономически слабой стороны
                вспомните СССР, оружия было горы, но к концу 80-х дефицит, купить нечего было
                достаточно иметь несколько АПЛ, а от ядерного оружия надо отказываться всем странам на равноценной основе
                Siniy
        2. Галеон Сегодня, 12:57
          Уважаемый Синий: Друг мой, вы немного не понимаете нужды огромного государства. С государством считаются и его уважают, к его желаниям прислушиваются и бросаются их исполнять не тогда, когда с медициной все в порядке, а когда у этой страны достаточно подводных лодок и вероятный противник никак не может их в океане обнаружить.
          Мало кому известно, что в середине 90-х, когда Олбрайт уже подала голос о том, что Россия незаконно и несправедливо пользуется принадлежащими ей полезными ископаемыми, Ельцину в лицо на Западе сказали, что его ВС уже ничего не стоят. Спустя какое-то время, несколько месяцев, 3 наших ПЛ всплыли на несколько минут в центре больших красивых бухт. Это были бухты Норфолка, Сан-Диего и бухта Скапа-Флоу. Потом эти ПЛ уклонялись, их бомбили (да, бомбили), но все благополучно ушли. И все разговоры на Западе о плохой армии русских и о том, что газ русских должен принадлежать просвещенным странам замолкли как-то сами собой.
          Я не мог бы поручиться за то, что это не байка, если бы я орден своего друга, полученный им в Кремле из рук Ельцина, в руках не держал.
          И вы не торопитесь высказываться. Думайте больше, взвешивайте свои слова.
          Галеон
  3. Стойкость Сегодня, 13:06
    Фоты красивые. А как качество продукции? Ранее было много вопросов ... :о(
    Стойкость
  4. птс-м Сегодня, 13:14
    Как говорит народ...Даёшь кораблей больших и малых в достаточных количествах на страх врагу...Хай гундосые знают...что кара за содеянное последует незамедлительно...
    птс-м
  5. Byordovvv1 Сегодня, 13:17
    Листы стальные в цехе заготовки и на самом корпусе строящегося судна все покрыты коррозией. Это экономия на качестве, или что иное?
    Byordovvv1
    1. donavi49 Сегодня, 14:10
      Грунтом же.
      donavi49
  6. sergeyzzz Сегодня, 13:21
    Кто так проектирует? Цех финальной сборки надо было к воде поворачивать, тогда этот завод смог бы собирать любые корабли, корпус которых влазит в этот цех.
    sergeyzzz
    1. donavi49 Сегодня, 14:09
      Там размер вообще ни на что не влияет. Там все упирается в осадку. А для максимально допустимой осадки такой планировки более чем.
      donavi49
  7. Макаров Сегодня, 13:30
    хотелось бы по подробнее про "В текущем году завод арендовал имущество феодосийского судостроительного завода «Море»." в новостях не нашел такого...
    Макаров
    1. donavi49 Сегодня, 14:11
      Море и Залив отдали под шефство ведущим предприятиям же.

      Море - Пелле, та перекинула туда не только специалистов, но и часть своих заказов (те же МРК).
      Залив - Зеленодольцам.
      donavi49

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