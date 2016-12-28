Завод "Пелла" глазами фотографа Олега Кулешова
На днях в сети фотограф Олег Кулешов опубликовал подборку снимков после посещения судостроительного предприятия "Пелла". Это судостроительное предприятие, которое сегодня занимает лидирующие позиции на российском рынке буксиростроения. Произведённые на заводских мощностях буксируются используются во всех крупных российских портах и на военных флотах и флотилиях страны. Помимо буксиров предприятие занимается выпуском катеров различных модификаций, многофункциональных судов портового обслуживания, спасательных судов и ледоколов.
Представляем вашему вниманию фотографии с завода "Пелла":
Новый судостроительный комплекс "Пелла":
В текущем году завод арендовал имущество феодосийского судостроительного завода «Море».
Внутри корпусосборочного цеха "Пеллы":
Строительство буксира проекта 16609:
Направляющие для спуска построенных судов на воду:
Техника для спуска:
Рейдовый буксир "Волчок" для ВМФ:
Цех корпусной обработки:
Использование листогибочного пресса Boscert:
Строительство судна проекта 11982 «Ильмень»:
Строительство океанографического судна:
Больше фотографий завода - по ссылке.
Представляем вашему вниманию фотографии с завода "Пелла":
Новый судостроительный комплекс "Пелла":
В текущем году завод арендовал имущество феодосийского судостроительного завода «Море».
Внутри корпусосборочного цеха "Пеллы":
Строительство буксира проекта 16609:
Направляющие для спуска построенных судов на воду:
Техника для спуска:
Рейдовый буксир "Волчок" для ВМФ:
Цех корпусной обработки:
Использование листогибочного пресса Boscert:
Строительство судна проекта 11982 «Ильмень»:
Строительство океанографического судна:
Больше фотографий завода - по ссылке.
Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.ru/?p=387