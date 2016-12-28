14:30 28 декабря

В Сирии российский ГАЗ-3308 стал базой для РСЗО «Вулкан»

Российский грузовик ГАЗ-3308 «Садко» стал настоящей «рабочей лошадкой» в сирийской армии: он перевозит людей и вооружение, на нем устанавливали 57-мм пушку, систему разминирования УР-83П («Змей Горыныч»), и вот теперь он стал базой для РСЗО «Вулкан».

В Сирии российский ГАЗ-3308 стал базой для РСЗО «Вулкан»


«О том, что из "Садко" можно сделать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. Хотя, в этом ничего удивительного нет, предшественники – ГАЗ-63 и ГАЗ-66 – вполне справлялись с такой ролью. Так на ГАЗ-63 монтировалась 140-мм пусковая установка системы 8У32 БМ-14-17, позже эта РСЗО было перенесено на ГАЗ-66», – пишет Роман Катков в своей статье для Вестника Мордовии.


В Сирии российский ГАЗ-3308 стал базой для РСЗО «Вулкан»


По его данным, сирийцы уже длительное время сами изготавливают снаряды для «Вулкана». В этих боеприпасах значительно увеличен вес взрывчатого вещества, что существенно усиливает возможность поражения целей.

В статье отмечается, что РСЗО «Вулкан» имеют дальность стрельбы всего в несколько километров, поэтому работают по целям, как правило, в зоне прямой видимости.

В Сирии российский ГАЗ-3308 стал базой для РСЗО «Вулкан»

Использованы фотографии: twitter.com/MathieuMorant
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Комментарии 18
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
    Ай да сирийцы ! Ай да Кулибины и Левши ближневосточного розлива ! good
    Не перестают удивлять . Хотя стимул вполне понятен - война !
    bouncyhunter
    1. katalonec2014 Сегодня, 11:52
      Цитата: bouncyhunter
      Ай да сирийцы !

      Жизнь заставила.
      katalonec2014
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
        Жизнь заставила.

        Так и я о том же - война ! hi
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:26
          "Когда жить захочешь не так раскорячишься" , а они выживают.
          cniza
    2. Самаритянин Сегодня, 12:40
      Цитата: bouncyhunter
      Ай да сирийцы ! Ай да Кулибины и Левши ближневосточного розлива ! good
      Не перестают удивлять . Хотя стимул вполне понятен - война !

      А вспомните сколько СССР за 5 лет войны сделали нового вооружения - на сосчитать!
      Война заставит!
      Самаритянин
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
        сколько ещё будет такой информации,сопровождаемой восхищёнными всхлипами... посмотрим два-три месяца назад: те же фото,и те же всхлипы...( Я не не либераст,и не ,враК народа,..посто адекватности хочется....)
        андрей юрьевич
  2. Siniy Сегодня, 11:56
    У враждующих сторон полно самодельного и кустарного вооружения, еще через пару лет вооруженного конфликта Сирия станет одними большими руинами, а кто это все будет восстанавливать? Россия? За счет бюджетников и пенсионеров?
    Siniy
    1. Александр 3 Сегодня, 12:02
      Любая война заканчивается миром. наступил бы мир ,а там разберёмся.,Нефти у Сирии много.
      Александр 3
    2. vkl.47 Сегодня, 12:06
      "болотная"востоновит.твой кореш ходар например)))
      vkl.47
      1. Siniy Сегодня, 12:18
        вероятнее всего восстанавливать Сирию будут за счет простых россиян т.е. за счет нас с тобой в том числе.
        Siniy
        1. vkl.47 Сегодня, 13:11
          Не переживай Китайцы всё восстановят за сирийскую нефть
          vkl.47
        2. Siberian Сегодня, 13:11
          Что, вот так забесплатно? Запад ещё из-за того воет, что контрактов на восстановление им не видать как своих ушей в случае победы Асада. Сирия вполне может оплатить восстановление по завершению войны.
          Siberian
  3. Лопатов Сегодня, 12:02
    «О том, что из "Садко" можно сделать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. Хотя, в этом ничего удивительного нет, предшественники – ГАЗ-63 и ГАЗ-66 – вполне справлялись с такой ролью. Так на ГАЗ-63 монтировалась 140-мм пусковая установка системы 8У32 БМ-14-17, позже эта РСЗО было перенесено на ГАЗ-66»

    Вообще-то БМ-14-17 относится к турбореактивным. А установки РСЗО для такого типа снарядов даже на квадрики устанавливают. Так что это совсем не показатель.
    Лопатов
    1. x.andvlad Сегодня, 12:22
      Думаю, что это показатель того, что данный автомобиль нашел свое массовое применение в этой войне, и его надежность позволяет с ним вытворять всевозможные эксперименты. И это, скорее всего, позволяет нашим инженерам и конструкторам учитывать полученный опыт.
      x.andvlad
      1. sdc_alex Сегодня, 14:14
        Цитата: x.andvlad
        его надежность позволяет с ним вытворять всевозможные эксперименты


        Не хочу умалять качество автомобиля российского производства, но не думаю, что у сирийцев есть большой выбор.
        sdc_alex
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
    А что, машина хорошая, проходимая. База позволяет экспериментировать. Получается неплохо. Бить бармалеев можно и нужно из всего.
    a.s.zzz888
    1. ватник Сегодня, 13:02
      Машина впервые(во всяком случаи я увидел) засветилась в кадрах из Дамаска и видимо их там не две-три. А ранее мы видели РСЗО на базе БМП-1 что говорит о "полёте" конструкторской мысли в Сирии smile На самом деле пора бы им уже этим заняться особенно выпуском каких либо броневичков а то война на Тайотах прямо скажем не очень.

      Видео с ними:
      ватник
      1. ватник Сегодня, 13:04
        Ракеты данного РСЗО хотя их дальность как говорят километров пять зато БЧ значительное.
        ватник

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