В Сирии российский ГАЗ-3308 стал базой для РСЗО «Вулкан»
Российский грузовик ГАЗ-3308 «Садко» стал настоящей «рабочей лошадкой» в сирийской армии: он перевозит людей и вооружение, на нем устанавливали 57-мм пушку, систему разминирования УР-83П («Змей Горыныч»), и вот теперь он стал базой для РСЗО «Вулкан».
«О том, что из "Садко" можно сделать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. Хотя, в этом ничего удивительного нет, предшественники – ГАЗ-63 и ГАЗ-66 – вполне справлялись с такой ролью. Так на ГАЗ-63 монтировалась 140-мм пусковая установка системы 8У32 БМ-14-17, позже эта РСЗО было перенесено на ГАЗ-66», – пишет Роман Катков в своей статье для Вестника Мордовии.
По его данным, сирийцы уже длительное время сами изготавливают снаряды для «Вулкана». В этих боеприпасах значительно увеличен вес взрывчатого вещества, что существенно усиливает возможность поражения целей.
В статье отмечается, что РСЗО «Вулкан» имеют дальность стрельбы всего в несколько километров, поэтому работают по целям, как правило, в зоне прямой видимости.
«О том, что из "Садко" можно сделать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. Хотя, в этом ничего удивительного нет, предшественники – ГАЗ-63 и ГАЗ-66 – вполне справлялись с такой ролью. Так на ГАЗ-63 монтировалась 140-мм пусковая установка системы 8У32 БМ-14-17, позже эта РСЗО было перенесено на ГАЗ-66», – пишет Роман Катков в своей статье для Вестника Мордовии.
По его данным, сирийцы уже длительное время сами изготавливают снаряды для «Вулкана». В этих боеприпасах значительно увеличен вес взрывчатого вещества, что существенно усиливает возможность поражения целей.
В статье отмечается, что РСЗО «Вулкан» имеют дальность стрельбы всего в несколько километров, поэтому работают по целям, как правило, в зоне прямой видимости.
Использованы фотографии: twitter.com/MathieuMorant