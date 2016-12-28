«Уралвагонзавод» передан в Ростех

Согласно указу президента РФ от 27 декабря 2016 г, принадлежащие государству 100 % акций АО «НПК "Уралвагонзавод"» переданы в Госкорпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».Комментарий блога bmpd: «Данный указ можно расценить как важнейший шаг к созданию под эгидой ГК "Ростех" объединенной государственной бронетанковой корпорации, в которую, помимо ядра в виде АО "НПК "Уралвагонзавод", войдут также недавно перешедшие под контроль "Ростеха" предприятия бывшего военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" во главе с АО "Курганский машиностроительный завод"».