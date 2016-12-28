14:26 28 декабря

«Уралвагонзавод» передан в Ростех

Согласно указу президента РФ от 27 декабря 2016 г, принадлежащие государству 100 % акций АО «НПК "Уралвагонзавод"» переданы в Госкорпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

«Уралвагонзавод» передан в Ростех
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.

Комментарий блога bmpd: «Данный указ можно расценить как важнейший шаг к созданию под эгидой ГК "Ростех" объединенной государственной бронетанковой корпорации, в которую, помимо ядра в виде АО "НПК "Уралвагонзавод", войдут также недавно перешедшие под контроль "Ростеха" предприятия бывшего военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" во главе с АО "Курганский машиностроительный завод"».


Использованы фотографии: пресс-служба Президента России
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Комментарии 39
  1. svp67 Сегодня, 12:10
    «Уралвагонзавод» передан в Ростех
    Одно радует, что Сердюков в Ростехно авиацией занят....
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
      Цитата: svp67
      «Уралвагонзавод» передан в Ростех
      Одно радует, что Сердюков в Ростехно авиацией занят....

      Ещё больше радовало бы если бы Сердюкова и ему подобных в Ростехе было поменьше ...
      А так - новость воодушевляет !
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 12:16
        Цитата: bouncyhunter
        Ещё больше радовало бы если бы Сердюкова и ему подобных в Ростехе было поменьше ...

        Ну Вы Батенька это круто... А ЗА ЧТО ОНИ ЖИТЬ то будут? Они же "эффективные менеджеры", а Вы их без работы оставить пытаетесь. Еще одних "политических эмигрантов" наплодить решили.
        Меня больше интересует, а каков вклад "Ростеха" в развитие нашего авиапрома?
        svp67
        1. cniza Сегодня, 12:22
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: svp67
          «Уралвагонзавод» передан в Ростех
          Одно радует, что Сердюков в Ростехно авиацией занят....

          Ещё больше радовало бы если бы Сердюкова и ему подобных в Ростехе было поменьше ...
          А так - новость воодушевляет !


          Паша привет , но сдается мне , что " Ростех " превращается в неуправляемую структуру , но как говорится им виднее , будем посмотреть на результаты.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
            будем посмотреть на результаты.

            hi Вот именно . Весна покажет , кто где гадил lol
            bouncyhunter
        2. Stas157 Сегодня, 12:54
          «Уралвагонзавод» передан в Ростех

          Мне кажется это скорее плюс. Сиенко как то уравновешивать надо, с его аппетитами. Это странная чехарда с ценами на танки. Совершенно непонятная история продажи танков, в результате которой цена танков на экспорт оказалась выше той, по которой закупает Мин. Обороны.
          Stas157
        3. igorspb Сегодня, 13:18
          ну государство (любое), как собственник, никогда не было эффективным управляющим.. Роснефти Вам мало?
          Да и "разваливать" данные предприятия начали как раз не "эффективные менеджеры", а бывшие госназначенцы, которые привыкли сидеть у госсоски и ждать "молочка" - вот и дождались....
          igorspb
          1. 34 регион Сегодня, 13:30
            13.18. А Вам мало разорившихся частных компаний? Особенно тех кто вначале плевался на государство, а потом стали просить помощи у него. Нормально? Как бабло рубить так это мы, а как спасать так это вы! И чё тогда идут нешуточные бои за госзаказы? И как частные, эффективные компании подняли экономику России? Некоторые любят обвинять СССР в неспособности организовать качественное производство товаров для населения. Сегодня всё частное. И где сегодня эти способности по организации производства? Почему у нас масса китайской продукции? Молоток это продукт высоких технологий?
            34 регион
            1. igorspb Сегодня, 13:39
              а есть примеры как госкомпании подняли экономику России? Любая частная компания, при тех преференциях которые есть у госструктур была бы процветающей. Однако даже такое отношение государства к своей собственности не делает ее использование суперпуперэффективным. А госзаказ - это всего лишь возможность заработать как для гостструктур так и для частников, а за заказ принято бороться. А не сидеть и ждать когда его принесут.
              Вот немного ниже - фото с Пеллы - это не госкомпания и ее директора я знаю лично - много сделал чтобы завод остался. Да, сейчас имеет свои заказы с государства, но это не заслуга государства....
              igorspb
              1. 34 регион Сегодня, 13:49
                13.39. Есть примеры Советских госкомпаний которые подняли экономику страны. Или это опять было неэффективно? А почему интересно работающие на государство должны работать не эффективно, а на частника эффективно? Ведь там и там имеет место наёмный труд. И какая разница на кого работать наёмнику? Тот же Топ-менеджер, тоже наёмник. И они все работают эффективно? А может эффективность работы зависит от уровня спроса за работу? Есть спрос-есть работа. Нет спроса-нет результата. Тот же Королёв. Почему он работал очень эффективно? Ведь бонусов, акций, доли в своей системе не имел. И работал без эффективных менеджеров. И компания ему не принадлежала совсем.
                34 регион
            2. maiman61 Сегодня, 14:12
              А так называемые "госкомпаении" буквально топят в халявных госденьгах! А толку не очень видно! Автоваз, Роснано и много всякого! А покупаем только китаезкое.
              maiman61
              1. 34 регион Сегодня, 14:21
                14.12. А какую частную автокомпанию создали у нас в России которая работает эффективно? Это Ё-мобиль что ли? Какой толк вышел из Ма Руссия Фоменко?
                34 регион
      2. olegff68 Сегодня, 13:56
        Вообще-то - РосТех, та ещё шарага .....
        В Тамбове корпорация выкупила 5 предприятий , 3 из которых очень даже рабочие и в данный момент РосТех усиленно их банкротит .
        Уже объявлено о многотысячных сокращениях в 2017м году ..... А до покупки РосТехом у заводов подобных проблем не наблюдалось .... 90е и те пережили , а РосТеховских "эффективных" , видно не судьба .
        olegff68
    2. ДМ51 Сегодня, 12:23
      Цитата: svp67
      «Уралвагонзавод» передан в Ростех
      Одно радует, что Сердюков в Ростехно авиацией занят....

      А меня бы радовало,если бы Сердюков лет на 15 был бы занят в лесозаготовительном бизнесе на свежем воздухе и зимой и летом
      ДМ51
    3. 210окв Сегодня, 12:33
      Совершенно не радует...авиация наша всё таки...Все эти чубайсы,сердюковы и иже с ними заняты только личным обогащением..на ниве промышленного производства науки и обороны нашей страны...Как то не радует все это
      210окв
    4. 34 регион Сегодня, 12:44
      12.10. Свр67! Вообще то это сильно урезанная новость. Уралвагонзавод банкрот. Сюда просто кусок новости тиснули. Путин исключил УВЗ из стратегической отрасли.
      34 регион
      1. svp67 Сегодня, 12:49
        Цитата: 34 регион
        Путин исключил УВЗ из стратегической отрасли.

        ???????? Эта как?
        Цитата: 34 регион
        Вообще то это сильно урезанная новость. Уралвагонзавод банкрот.

        Есть решение суда? Или он сам себя таким объявил? Так нет. Сколько не старается украинская "Альфагрупп" его обанкротить, у них не получается. Они ведь давали займ на производство ВАГОНОВ, то есть в вагоностроительный отдел "УВЗ". Так понимаю, что сейчас танковое производство "УВЗ" вообще станет отдельным предприятием....
        svp67
        1. 34 регион Сегодня, 12:53
          12.49. СВП67! Эта новость была на сайте Яндекс.Новости.Политика. Многие агентства её перепечатывали. Можете почитать её на ленте ТАСС. Там всё подробно описывается. В общем ни всё так радужно и Украина тут не при чём. hi
          34 регион
          1. svp67 Сегодня, 12:58
            Цитата: 34 регион
            Там всё подробно описывается. В общем ни всё так радужно и Украина тут не при чём.

            Ага щас.
            основной пакет акций банка принадлежит двум бизнесменам – Фридману Михаилу Маратовичу, гражданство Российская Федерация, место жительства город Москва, принадлежит 36,47% акций ABH Holdings S.A (являющейся владельцем «Альфа-банка»), и Хану Герману Борисовичу, гражданство Российская Федерация, место жительства город Москва принадлежит 23,27% акций. Остальные акционеры не обладают контролем или значительным влиянием над компанией, поэтому за политику банка отвечают эти два персонажа.

            Михаил Фридман родился в городе Львов, Украина. Герман Хан родился в городе Киев, Украина. То есть, не взирая на их российское гражданство, по происхождению они родом с Украины (хотя и не этнические украинцы). Поэтому можно признать, что утверждение, что «Альфа-банк» украинский достаточно близко к истине.

            Поэтому поскольку текущий киевский режим откровенно враждебен к России, а на Украине у «Альфа-банка» сосредоточены немалые активы, то можно сделать ряд допущений. Например, что владельцев банка шантажируют, заставляя вредить российской оборонной промышленности под угрозой отъёма собственности. Или, исходя из откровенно агрессивной манеры действий банка против «УВЗ» можно допустить, что хозяева банка «майданулись». Третью версию даёт тот факт, что Михаил Фридман является членом Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям (Foreign Affairs) США, то есть участвует в формировании внешней политики США, которая по отношению к России также откровенно враждебна. Также в российских СМИ писали о том, что «Альфа-банк» выступал спонсором избирательной кампании Алексея Навального. Четвёртая версия – попытка банального и грубого рейдерства предприятия, которое планирует получить до 2020 года госзаказ на сумму свыше триллиона рублей.

            Выводы делайте сами.
            svp67
            1. 34 регион Сегодня, 13:04
              12.58. СВП67! Указ от 27 декабря 2016 года опубликован на Официальном портале правовой информации. Эту новость печатали и другие агентства с подробностями почему УВЗ банкрот. Ростеху передаётся 100% акций УВЗ.
              34 регион
      2. Alexey RA Сегодня, 13:05
        Цитата: 34 регион
        12.10. Свр67! Вообще то это сильно урезанная новость. Уралвагонзавод банкрот. Сюда просто кусок новости тиснули. Путин исключил УВЗ из стратегической отрасли.

        Советую срочно обновить методичку. У Вас, видимо, августовская версия - а нужна октябрьская. smile
        Потому как:
        Переговоры между Альфа-Банком и «Уралвагонзаводом», о которых уже сообщал портал Банкир.Ру завершились заключением мирового соглашения. Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит это соглашение 28 сентября. Задолженность корпорации и ее дочерних предприятий - ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк Тракторозаводский» - в рамках этого дела, по последним данным, составляет более 7,3 млрд рублей и $30,2 млн.

        Как сообщает ТАСС, в рамках судебного заседания было озвучено, что также подписано мировое соглашение по иску об обращении взыскания на имущество, которое заложено в обеспечение по кредитам. Ранее генеральный директор УВЗ Олег Сиенко сообщал, что корпорация подготовила мировое соглашение с Альфа-Банком. По его словам, мировое соглашение подготовлено в связи с тем, что «Уралвагонзавод» подал заявку на получение госгарантий.
        Alexey RA
        1. 34 регион Сегодня, 13:10
          13.05. Алексей РА! Какая методичка! Эта новость сегодня прошла по всем агентствам. Указ от 27 декабря 2016 года. Какие методички? И долг там кажется 23 млрд рублей.
          34 регион
      3. Самаритянин Сегодня, 13:06
        Цитата: 34 регион
        12.10. Свр67! Вообще то это сильно урезанная новость. Уралвагонзавод банкрот. Сюда просто кусок новости тиснули. Путин исключил УВЗ из стратегической отрасли.


        Опять не так: Они приняли решение создании объединенной бронетанковой корпорации «как следующего этапа развития УВЗ»!
        Самаритянин
        1. 34 регион Сегодня, 13:23
          13.06. Самаритянин! Как бы так. Газета Коммерсантъ Забралвагонзавод. Там описаны и причины банкротства. И как то без Альфа-Банка.
          34 регион
          1. Самаритянин Сегодня, 13:35
            Цитата: 34 регион
            13.06. Самаритянин! Как бы так. Газета Коммерсантъ Забралвагонзавод. Там описаны и причины банкротства. И как то без Альфа-Банка.


            А Газпромбанк на что?
            Они не банкроты, точнее не соввсем. т.е. при банкротстве они должны будут вернуть Альфа-банку, но решили рефинансировать через Газпромбанк, соответственно новость озвученная выше и есть выход из положения...
            Самаритянин
            1. 34 регион Сегодня, 13:39
              13.35. Самаритянин! Не догоняю. Газпромбанк погасит долг УВЗ? Или что?
              34 регион
              1. Самаритянин Сегодня, 13:42
                А Газпромбанк на что?
                Они не банкроты, точнее не соввсем. т.е. при банкротстве они должны будут вернуть Альфа-банку, но решили рефинансировать через Газпромбанк, соответственно новость озвученная выше и есть выход из положения...[/quote]
                Самаритянин
            2. 34 регион Сегодня, 14:00
              13.35. Самаритянин! А где гарантия что этот ход исправит положение? Там идёт речь и о смене руководства. Но удивляют постоянные причины банкротств. Пусть мы тут диванные стратеги и нам не ведомы законы экономики. Но там сидят вроде как умные люди, со связями, с опытом. И бац! Банкротство! Ведь вроде и на экспорт танки продаём за валюту (а перевести продажи в рубли по курсу!). Почему такое происходит?
              34 регион
              1. Самаритянин Сегодня, 14:14
                Очень кратко без прилюдий:
                УВЗ в первую очередь вагоны - там прибыль, но ввиду "экономики" последних лет их переизбыток, также МО заказало разработку новых проектов, а сбыта нет... у МО всё строго по смете: 3-5% "прибыль" - вот и случилось то что случилось!
                Самаритянин
    5. Самаритянин Сегодня, 13:03
      По данным источников издания Коммерсант, вместо Олега Сиенко УВЗ будет руководить заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. Ему придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и «Курганмашзавода» объединенный бронетанковый холдинг.
      Самаритянин
    6. Pronow Сегодня, 13:35
      Одно радует, что Сердюков в Ростехно авиацией занят....

      Я вас умоляю laughing В Ростехе вор на воре сидит и вором погоняет. А вы всё Сердюков да Сердюков.
      Pronow
    7. андрей юрьевич Сегодня, 13:38
      Цитата: svp67
      ОТМЕНА

      на фоне катаклизмов- ваш коммент хм... пусть Общесво судит...
      андрей юрьевич
  2. кеп Сегодня, 12:14
    Все усилия в один кулак,финансирование,снабжение,логистика.Чисто в теории неплохая идея.
    кеп
    1. DenZ Сегодня, 12:43
      На фоне сообщений СМИ (сегодня) что Ростех продает частным инвесторам 25 % акций Калашникова новость о передаче УВЗ в Ростех выглядит совсем не весело.
      DenZ
  3. Figvam Сегодня, 12:43
    не в "цеху " ,а в "цехе".
    грамотеи- писатели
    Figvam
  4. Холуай Сегодня, 13:08
    Только Руководство Ростеха ну очень сомнительно!
    Холуай
  5. ramzes1776 Сегодня, 13:11
    Цитата: Figvam
    не в "цеху " ,а в "цехе".
    грамотеи- писатели

    -Иванов на месте?
    - Нет!
    - А в цеху его нет?
    - А овцехуев у нас не работает lol
    ramzes1776
  6. Алексей_К Сегодня, 14:14
    Цитата: igorspb
    ну государство (любое), как собственник, никогда не было эффективным управляющим..

    Про сталинский период забыли? Это когда после разрухи и гражданской войны страна встала на ноги и сумела раздолбать фашистскую нечисть. А вот западные страны с "вашим эффективным капиталистическим управлением" не смогли даже сопротивляться. СССР первым вышел в космос. Армия и флот СССР не дали развязать злобным американцам против СССР ядерную войну, а ведь этот план "Дропшот" был создан сразу же после испытания американцами своего ядерного оружия. А Вы говорите, что "ну государство (любое), как собственник, никогда не было эффективным управляющим..".
    Алексей_К
  7. максим1987 Сегодня, 14:15
    принадлежащие государству 100 % акций АО «НПК "Уралвагонзавод"» переданы в Госкорпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

    схема как с "Рос и Башнефтью". Сначала создадут огромный концерн, а потом часть толкнут иностранцам и уйдут наработки по "Армате" на сторону
    максим1987

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