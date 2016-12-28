14:31 28 декабря

Поднят на поверхность второй чёрный ящик Ту-154

Найден и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Поднят на поверхность второй чёрный ящик Ту-154


«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154»,
– говорится в сообщении Минобороны РФ.


специалисты отмечают, что «анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно».

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в воскресенье. На его борту находились в общей сложности 92 человека, в т.ч. артисты ансамбля им. Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Использованы фотографии: РИА Новости. Нина Зотина
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Комментарии 43
  1. Siniy Сегодня, 12:24
    Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения
    Siniy
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
      Выходит , новость о расшифровке речевого самописца - фейк ? am
      bouncyhunter
      1. himRa Сегодня, 12:31
        С чего вы решили что обман ? если есть записи по СПУ
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
          Цитата: himRa
          С чего вы решили что обман ? если есть записи по СПУ

          Я не решил , а задал вопрос ! hi
          bouncyhunter
          1. himRa Сегодня, 12:34
            так вы уже успели позором заклеймить! laughing
            успел прочитать
            himRa
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
              Прочитав Ваш коммент
              Цитата: himRa
              С чего вы решили что обман ? если есть записи по СПУ

              поспешил исправить свой . Каюсь , поторопился hi
              bouncyhunter
              1. himRa Сегодня, 12:39
                Да все норм. коллега ,понимаю сам иногда тоже тороплюсь! drinks
                himRa
                1. car-el Сегодня, 13:18
                  что значит коллега? Вы оба грузчики, или тролли?
                  car-el
                  1. himRa Сегодня, 13:53
                    с какой целью интересуетесь!? Ы bully
                    himRa
              2. Zibelew Сегодня, 12:47
                Привет Павел! Вот ищут черные ящики 33 летнего ТУ 154, что выяснить причину. А причина в нищете армии. Потому что в армии не так много новых самолетов. А супруги членов правительства возят собак на новых бортах. Парадокс однако.
                Zibelew
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
                  Здрав будь , Тагирьян ! drinks hi Горьки твои слова - но справедливы , дружище ...
                  Бардак пока присутствует , но надеюсь что именно пока !
                  bouncyhunter
                2. svp67 Сегодня, 12:56
                  Цитата: Zibelew
                  А супруги членов правительства возят собак на новых бортах. Парадокс однако.

                  Это не порадокс - это наше ГОРЕ...
                  svp67
      2. Стройбат запаса Сегодня, 12:33
        Читайте внимательно: «Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», – говорится в сообщении Минобороны РФ. ВТОРОЙ самописец. Первый речевой подняли, второй несет записи ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. Из первого узнали, что творилось в кабине, из второго узнают, как работали системы борта, как менялись режимы полета и работы систем. Так что "позор" вам. За невнимательность.
        Стройбат запаса
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:36
          Цитата: Стройбат запаса
          Читайте внимательно: «Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», – говорится в сообщении Минобороны РФ. ВТОРОЙ самописец. Первый речевой подняли, второй несет записи ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. Из первого узнали, что творилось в кабине, из второго узнают, как работали системы борта, как менялись режимы полета и работы систем. Так что "позор" вам. За невнимательность.

          А не наоборот ли было ? Первым подняли параметрический (об этом вчера из каждого утюга вещали) , а вот сейчас - речевой . Так кто из нас невнимателен ? С уважением hi
          bouncyhunter
        2. капрал Сегодня, 12:37
          Цитата: Стройбат запаса
          Первый речевой

          Как раз все сообщили о первом параметрическом.
          Цитата: bouncyhunter
          Выходит , новость о расшифровке речевого самописца - фейк ?

          Похоже на то.

          Что за херня там происходит? what И зачем?
          капрал
      3. Владимир Постников Сегодня, 13:18
        Не обращайте внимание. Это тролль.
        Есть интересная ссылка: http://denokan.livejournal.com/167530.html
        Владимир Постников
    2. десантура6 Сегодня, 12:40
      мы не узнаем настоящую причину крушения

      И все же - техника в возрасте более 30 лет склонна к поломкам. Хотя по речевым анализам фраза пилота "командир закрылки" относят к ошибкам пилотирования, очевидно продолжение "...заклинило"
      десантура6
    3. 210окв Сегодня, 12:47
      Вы считаете что кому то необходимо скрыть правду?даже если и так-всё это всплывет,слишком много людей,утечка информации.Когда в 70-х националисты-армяне рванули в московском метро и то тогда это все просочилось,не в газеты конечно..Еще раз повторю-истинные причины скрыть фактически невозможно..
      Цитата: Siniy
      Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения
      210окв
    4. Олег Монархист Сегодня, 12:51
      Тебя какая версия устроит? Самолет был уничтожен по приказу кровавАгА тЕрана Путина? Бомбу закладывал лично Бортников, а изготовил Кадыров (есть уже и такие версии, даже здесь ее размещали), некий Холуай утверждает, что бомбу пронесли артисты хора им Александрова, или журналисты или Глинка, вобщем пассажиры.
      Синий, тебя Мацеревич не кусал?
      Олег Монархист
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
        Олег Монархист
        Синий, тебя Мацеревич не кусал?

        очень похоже на то...
        a.s.zzz888
        1. Владимир Постников Сегодня, 13:23
          Цитата: a.s.zzz888
          Олег Монархист
          Синий, тебя Мацеревич не кусал?

          очень похоже на то...

          Очень похоже на тролля. Или дурака. Попались на глаза еще два его комментария.
          Владимир Постников
    5. svp67 Сегодня, 12:55
      Цитата: Siniy
      Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения

      Шеф все пропало, все пропало... Аватарку поменяете, не гоже прикрываться голубым беретом и паниковать.
      svp67
    6. Штык Сегодня, 13:02
      Цитата: Siniy
      Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения

      Откуда такая уверенность, вы кому нибудь в этой жизни доверяете ? request
      Штык
    7. ГШ-18 Сегодня, 13:58
      Цитата: Siniy
      Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения

      Конечно. По тому что вы ее уже знаете fool
      Как уже задолбали эти вангующие канспирологи на сайте со своим нытьем и неверием ни кому и ни во что! am
      ГШ-18
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    Оперативно сработали службы. А погибших людей очень жаль, какие бы не были причины катастрофы.
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 12:28
      Тут тоже сложились много положительных факторов
      Цитата: a.s.zzz888
      Оперативно сработали службы. А погибших людей очень жаль, какие бы не были причины катастрофы.

      Не большая удаленность от берега
      своевременная реакция диспетчеров и заходящего на посадку
      неравнодушность людей живущих рядом
      himRa
  3. rrrd Сегодня, 13:05
    Жал конечно очень Людей! строй разные версии, но жизни не вернешь. лично бы на ссал на рожу некоторым украинским политикам которые радуются в соц сетях.
    rrrd
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:12
    Siniy Сегодня, 12:24
    Будут делать все только бы не сболтнуть чего лишнего, мы не узнаем настоящую причину крушения


    Что ни пост, то стоны...
    a.s.zzz888
  5. Беларусь Сегодня, 13:20
    Меня в этой трагедии мучает один вопрос : почему начали выдвигать какие-либо версии официальные лица до расшифровки самописцев ??? Почему сразу исключили одну версию (не хочу спекулировать этой версией) ???? Вопросов много а ответов ноль.
    Экипаж опытный (списать на экипаж не выйдет),самолет 33 лет (ну так экипаж не поднял бы в воздух этот самолет если бы не был уверен в самолете)тоже версия с самолетом не катит.Версия с топливом тоже не та,потому как не только этот один самолет заправляли явно.Посторонний предмет в двигатель - сразу в три ?????
    Это мои личные предположения и если что ,то сильно не пинайте.
    Беларусь
    1. rrrd Сегодня, 13:23
      да я тут на одном сайте прочитал вообще что еще есть версия, НЛО. конечно это трагедия для людей! но возникает панический смех
      rrrd
    2. Олег Монархист Сегодня, 13:34
      Экипаж опытный (списать на экипаж не выйдет),
      Цитата: Беларусь
      Экипаж опытный (списать на экипаж не выйдет),


      Хоть один пример приведите, где разбился "неопытный" экипаж. Неопытные на пассажирских самолетах не бьются, потому как управление неопытним не доверят.
      Авиакатстрофа Як-42 в Ярославле в 2011 году:

      Командир воздушного судна (КВС) — 44-летний Андрей Анатольевич Соломенцев. Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании «Як Сервис» 11 лет (c 1994-го по 2002-й годы и с ноября 2007 года). С 1992 года летал на самолётах Як-40, с 1995 года в качестве КВС. С 1996 года летал вторым пилотом на самолётах Як-42, 26 февраля 2010 года стал командиром Як-42. С 1996-го по 2010 годы совмещал полёты на типах Як-40 и Як-42. Налетал 6954 часа, 1525 из них на Як-42 (709 из них в качестве КВС, 228 из них в качестве КВС-стажёра).
      Второй пилот — 49-летний Игорь Константинович Жевелов. Опытный пилот, проработал в авиакомпании «Як Сервис» 7 лет (с июля 2004 года). С 2006-го по 2009 год являлся заместителем Генерального директора по организации лётной работы. Большую часть своей карьеры управлял самолётом Як-40, в том числе в качестве КВС-инструктора. 27 декабря 2007 года стал вторым пилотом Як-42. С 2007-го по 2011 годы совмещал полёты на типах Як-40 и Як-42, в том числе с июля 2011-го являлся командиром звена Як-40 авиакомпании «Як Сервис». Налетал 13492 часа, 613 из них на Як-42.
      Бортмеханик — 42-летний Сергей Валерьевич Журавлев. Проработал в авиакомпании «Як Сервис» 1 год и 5 месяцев (с апреля 2010 года). До 2004 года работал авиатехником наземного обслуживания, затем переучился на бортмеханика Як-42 и с 19 января 2006 года выполнял самостоятельные полёты в этой должности. Налетал 568 часов[8].
      Олег Монархист
  6. Pronow Сегодня, 13:32
    Черный ящик с Ту-154 переносили в кастрюле для варки щей belay
    Pronow
    1. Олег Монархист Сегодня, 13:37
      Это заговор? fool
      Олег Монархист
      1. Pronow Сегодня, 13:40
        Это заговор?

        Нет. Это новейшие технологии laughing
        Pronow
        1. Олег Монархист Сегодня, 13:55
          Ну так поведай нам про новейшие мольдаванские тИхналогии.
          Олег Монархист
  7. Башибузук Сегодня, 13:43
    Будем помнить о погибших!
    Но...
    Коллеги, есть же тут летчики на форуме.
    Кто может объяснить - почему у них экипаж в составе 8-ми человек оказался?
    Командир - майор, правый пилот - капитан. Ну, бортмеханик еще. Три человека. У гражданских три. Я не считаю бортпроводников.
    А тут - восемь человек. включая подполковника, еще майора с капитаном и двух старлеев.
    Возникает мысль у меня, что везли что-то серьезное в Сирию. С охраной. Это, кстати, объясняет и количество людей для поисков, количество техники.
    ...
    Господи...вопросы дурацкие. Лучше бы они долетели. И живы были бы.
    Башибузук
  8. brasist Сегодня, 13:46
    Сейчас ехал в машине по радио передали - "что подняли все три ящика".А сколько их там вообще? Раньше думал что два.
    brasist
  9. Влад5307 Сегодня, 13:47
    Цитата: десантура6
    И все же - техника в возрасте более 30 лет склонна к поломкам. Хотя по речевым анализам фраза пилота "командир закрылки" относят к ошибкам пилотирования, очевидно продолжение "...заклинило"

    вряд ли дело в технике или пилоте. Возможно было воздействие на Систему Управления самолета извне - такая техника нынче существует(вспомните историю с Д.Куком в Черном море). Будем ждать выводов комиссии и не надо горячиться по этому вопросу. hi
    Влад5307
    1. Олег Монархист Сегодня, 14:15
      На основании чего сделали такой фееричный вывод - "Возможно было воздействие на Систему Управления самолета извне - такая техника нынче существует(вспомните историю с Д.Куком в Черном море)"
      Олег Монархист
  10. Оператор Сегодня, 13:48
    На Ту-154 шасси и закрылки убирает второй пилот, который, судя по записи переговоров в кабине самолета, перепутал последовательность действий - убрал закрылки прежде шасси (возможно, после отмечания знакомства с солистками ансамбля им Александрова на пути из Москвы в Сочи).

    Состав экипажа Ту-154Б-2, потерпевшего катастрофу в Сочи - майор Волков Р.А. (командир), капитан Ровенский А.С. (второй пилот), подполковник Петухов А.Н. (штурман), майор Трегубов В.А., капитан Мамонов А.В., старший лейтенант Парикмахеров В.Н., старший сержант Сушков B.C.
    Оператор
  11. interceptor58 Сегодня, 13:49
    Возникает вопрос. На каких минутах полета происходят переговоры в кабине Ту-154?
    interceptor58
    1. Оператор Сегодня, 14:03
      СМИ утверждают, что на первой минуте - отсчет времени ведется с момента подачи команды на взлет командиром воздушного судна.
      Это подтверждается местом падения Ту-154 - в 3,5 км от торца ВПП.
      Оператор
  12. Алексей_К Сегодня, 14:05
    Цитата: Zibelew
    Привет Павел! Вот ищут черные ящики 33 летнего ТУ 154, что выяснить причину. А причина в нищете армии. Потому что в армии не так много новых самолетов. А супруги членов правительства возят собак на новых бортах. Парадокс однако.

    Ну, на этом маленьком самолёте и половина ансамбля с реквизитами не поместится. Кроме того это импортный самолёт. Сами понимаете что в армии не должно быть вражеской техники, которой могут управлять с вражеских территорий. И последнее, на каждый тип авиатехники есть определённый регламент её использования. Если он не нарушен, то с самолётом, в принципе, ничего не должно случиться. Если есть объективные причины для падения самолёта, то и западный самолёт рухнет, что постоянно и случается с военными самолётами Америки.
    Давайте дождёмся официальных сообщений и тогда говорите о "бардаке" или ещё о чём, что сможете придумать, чтобы опорочить нашу Российскую Армию.
    Алексей_К

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