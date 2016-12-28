Поднят на поверхность второй чёрный ящик Ту-154

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154»,

Найден и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.– говорится в сообщении Минобороны РФ.специалисты отмечают, что «анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно».Напомним, Ту-154 потерпел крушение в воскресенье. На его борту находились в общей сложности 92 человека, в т.ч. артисты ансамбля им. Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).