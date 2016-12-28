14:30 28 декабря

На Балтфлоте появится многофункциональный тренировочный комплекс

В Ломоносове (Ленинградская обл.) завершаются мероприятия по введению в строй многофункционального учебно-тренировочного комплекса, созданного для нужд Балтийского флота.

На Балтфлоте появится многофункциональный тренировочный комплекс


«Мобильный сборно-разборный комплекс разработан с высоким уровнем автономности, что позволят использовать его с минимальными требованиями к площадке размещения и при необходимости легко изменять место дислокации», – говорится в релизе Минобороны.


Сообщается, что в состав комплекса входят «скалодром, штурмовая стенка, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования (эвакуации) водолазов».

Особенностью комплекса является «уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей, позволяющая обеспечивать его монтаж (демонтаж) в кратчайшие сроки». Отмечается также, что комплекс оборудован устройством для сброса воды в случае внештатной ситуации с людьми.

«Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки», – говорится в сообщении.


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3
  1. Самаритянин Сегодня, 12:55
    Каждый день новости, конец года - он прекрасен laughing

    Вот ещё новость: На 28 декабря 2016 года в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ 2016 компания АО «Кампо» (Московская область) в полном объеме выполнило все обязательства по заключенным контрактам с Минобороны РФ на поставку:
    головного катера «СМК-2176» проекта 23370М,
    водолазных реанимационных комплектов ДП-11 В,
    универсальных водолазных снаряжений СВУ-5-1,
    универсальных водолазных снаряжений СВУ-5-2,
    инженерных водолазных снаряжений СВ-И-2,
    специальных тренажерных комплексов КСТ,
    многофункциональных ножей сапера НС-2,
    боевых ножей 6×9,
    штык-ножей 6×9-1,
    воздушно-дыхательных аппаратов АВМ-12К,
    пожарных аппаратов АП-96М,
    изолирующих дыхательных аппаратов ИДА-59М.
    Самаритянин
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
      Хорошо , когда предприятия выполняют Гособоронзаказ в полном объёме ! Новость порадовала .
      bouncyhunter
  2. птс-м Сегодня, 13:00
    Как говорят...всё начинается с малого,а большое приходит в процессе службы...Отличная новость.
    птс-м

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня