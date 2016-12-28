На Балтфлоте появится многофункциональный тренировочный комплекс

В Ломоносове (Ленинградская обл.) завершаются мероприятия по введению в строй многофункционального учебно-тренировочного комплекса, созданного для нужд Балтийского флота.«Мобильный сборно-разборный комплекс разработан с высоким уровнем автономности, что позволят использовать его с минимальными требованиями к площадке размещения и при необходимости легко изменять место дислокации», – говорится в релизе Минобороны.Сообщается, что в состав комплекса входят «скалодром, штурмовая стенка, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования (эвакуации) водолазов».Особенностью комплекса является «уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей, позволяющая обеспечивать его монтаж (демонтаж) в кратчайшие сроки». Отмечается также, что комплекс оборудован устройством для сброса воды в случае внештатной ситуации с людьми.«Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки», – говорится в сообщении.