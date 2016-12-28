14:28 28 декабря

В Восточном Алеппо разминировано около 1 тыс. гектаров

Российские саперы в восточном Алеппо за прошедшие сутки очистили от взрывоопасных предметов 9 мечетей, 4 школы и один детский сад.

В Восточном Алеппо разминировано около 1 тыс. гектаров


По данным Российского центра по примирению сторон в САР, «всего с 5 декабря 2016 года разминирована территория общей площадью 966 гектаров».


«От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод», – сообщили в центре.

Российские военнослужащие «обезвредили около 14,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тыс. самодельных взрывных устройств», говорится в сообщении.



Ранее в Минобороны РФ уточнили, что в разминировании Алеппо примут участие более 200 военнослужащих и около 50-ти единиц техники.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 11
  1. himRa Сегодня, 13:07
    Ребята !давайте без ошибок!мы вас ждем домой!
    Вы там защищаете нас и вы нам нужны,живыми!
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
      Удачи вам , мужики ! Большое дело делаете ! Возвращайтесь без потерь !
      bouncyhunter
    2. Самаритянин Сегодня, 13:14
      Опасная, но такая нужная профессия! Ошибаться нельзя!


      Самаритянин
      1. himRa Сегодня, 13:36
        Спасибо добрый самаритянин! good
        С удовольствием посмотрел передачу soldier
        Почему то ранее е не видел! было интересно drinks
        himRa
    3. himRa Сегодня, 13:18
      Мне рассказывали что сейчас технологии позволяют устанавливать не обнаруживаемые приборами устройства, взрыватели например могут не иметь металлических и электронных составляющих и не обнаруживаются ничем кроме глазом человека и его опытом
      himRa
  2. svp67 Сегодня, 13:08
    Ребята возвращайтесь живыми и здоровыми, честно выполнив свой долг.
    svp67
  3. Комментарий был удален.
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 13:15
    Успехов парням!
    GeorgeSev85
  5. Маз Сегодня, 13:56
    Респект и уважуха парням.
    Маз
  6. Blue Fox Сегодня, 13:57
    Цитата: himRa
    Мне рассказывали что сейчас технологии позволяют устанавливать не обнаруживаемые приборами устройства, взрыватели например могут не иметь металлических и электронных составляющих и не обнаруживаются ничем кроме глазом человека и его опытом

    Самый лучший датчик - нюх обученной и тренированной собаки.
    Blue Fox
    1. himRa Сегодня, 14:24
      Не буду спорить,применяют там где это возможно,например как сейчас в обсуждаемой статье,но не везде возможно,например ДРГ или просто разведка там мне рассказывали -дистанция между членами группы 15-30 метров позволяет надеется что если ведущий подорвется то остальные уцелеют
      himRa
  7. Баберметис Сегодня, 14:20
    Молодцы ребятушки, дай им Б-г здоровья и вернуться к Миру домой.
    Баберметис

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