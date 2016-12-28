В Восточном Алеппо разминировано около 1 тыс. гектаров

Российские саперы в восточном Алеппо за прошедшие сутки очистили от взрывоопасных предметов 9 мечетей, 4 школы и один детский сад.По данным Российского центра по примирению сторон в САР, «всего с 5 декабря 2016 года разминирована территория общей площадью 966 гектаров».«От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод», – сообщили в центре.Российские военнослужащие «обезвредили около 14,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тыс. самодельных взрывных устройств», говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ уточнили, что в разминировании Алеппо примут участие более 200 военнослужащих и около 50-ти единиц техники.