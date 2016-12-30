Всё успеть: администрация Обамы готовит новые антироссийские санкции

Администрация Барака Обамы, по всей видимости, перешла на круглосуточный режим работы. До инаугурации Трампа остаётся всё меньше времени. 20 января полномочия администрации чернокожего президента превратятся в тыкву, а нужно ещё столько всего успеть!Пока Обама оттягивается в своём последнем президентском отпуске на Гавайях, в недрах Белого дома зреют очередные антироссийские санкции. На этот раз причиной очередной попытки разорвать в клочья российскую экономику стали хакерские атаки во время предвыборной кампании, которые якобы совершались с подачи Кремля.Наказывать Россию за атаку на американские демократические ценности будут экономическими санкциями и дипломатическими мерами, кроме того, запланированы ответные кибероперации. Ранее Обама многократно угрожал ответными мерами, вот только за словами ничего не последовало. Заявления Обамы подверглись тогда остракизму в США, в том числе бывшими агентами американских спецслужб: дескать, зачем публично угрожать, когда можно просто делать свою работу, не привлекая излишнего внимания?!Показателен тот факт, что американцы до сих пор не представили доказательств вины России в хакерских атаках. В данном случае конспирацией почему-то не пренебрегли. Иными словами, последовало неподтверждённое обвинение, после чего тут же была вынесена мера пресечения. Образцово-показательное правосудие по-американски, что называется, «трудно быть богом».В США, кстати, не все согласны с сомнительным судилищем в отношении России. Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на американские спецслужбы, требуя обнародовать документы по «русским хакерам». Любопытно будет понаблюдать, что последует дальше: американские спецслужбы надавят на судей или предоставят очередные сенсационные инсайды о российском следе из социальных сетей?!Как бы то ни было, судебный процесс наверняка закончится уже после 20 января. Публичную часть новых антироссийских санкций объявят уже на этой неделе. Доказательства не нужны, если действовать быстро. Кто теперь, кроме России, вспоминает, что вторжение в Ирак было осуществлено под надуманным предлогом?!Американцев совершенно не заботят поводы для нанесения новых гибридных ударов по России, демократические ценности откладываются на полку, когда есть возможность ударить противника. Скоро узнаем, вспомнит ли о демократии Трамп, или уродливые методы ведения гибридной войны против России перейдут ему от Обамы по наследству…