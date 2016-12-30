09:35 30 декабря

Всё успеть: администрация Обамы готовит новые антироссийские санкции

Всё успеть: администрация Обамы готовит новые антироссийские санкции


Администрация Барака Обамы, по всей видимости, перешла на круглосуточный режим работы. До инаугурации Трампа остаётся всё меньше времени. 20 января полномочия администрации чернокожего президента превратятся в тыкву, а нужно ещё столько всего успеть!

Пока Обама оттягивается в своём последнем президентском отпуске на Гавайях, в недрах Белого дома зреют очередные антироссийские санкции. На этот раз причиной очередной попытки разорвать в клочья российскую экономику стали хакерские атаки во время предвыборной кампании, которые якобы совершались с подачи Кремля.


Наказывать Россию за атаку на американские демократические ценности будут экономическими санкциями и дипломатическими мерами, кроме того, запланированы ответные кибероперации. Ранее Обама многократно угрожал ответными мерами, вот только за словами ничего не последовало. Заявления Обамы подверглись тогда остракизму в США, в том числе бывшими агентами американских спецслужб: дескать, зачем публично угрожать, когда можно просто делать свою работу, не привлекая излишнего внимания?!

Показателен тот факт, что американцы до сих пор не представили доказательств вины России в хакерских атаках. В данном случае конспирацией почему-то не пренебрегли. Иными словами, последовало неподтверждённое обвинение, после чего тут же была вынесена мера пресечения. Образцово-показательное правосудие по-американски, что называется, «трудно быть богом».

В США, кстати, не все согласны с сомнительным судилищем в отношении России. Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на американские спецслужбы, требуя обнародовать документы по «русским хакерам». Любопытно будет понаблюдать, что последует дальше: американские спецслужбы надавят на судей или предоставят очередные сенсационные инсайды о российском следе из социальных сетей?!

Всё успеть: администрация Обамы готовит новые антироссийские санкции


Как бы то ни было, судебный процесс наверняка закончится уже после 20 января. Публичную часть новых антироссийских санкций объявят уже на этой неделе. Доказательства не нужны, если действовать быстро. Кто теперь, кроме России, вспоминает, что вторжение в Ирак было осуществлено под надуманным предлогом?!

Американцев совершенно не заботят поводы для нанесения новых гибридных ударов по России, демократические ценности откладываются на полку, когда есть возможность ударить противника. Скоро узнаем, вспомнит ли о демократии Трамп, или уродливые методы ведения гибридной войны против России перейдут ему от Обамы по наследству…


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:36
    Трамп пришел не просто отношения налаживать, а торговаться. И вот тут логичны действия Обамки! За каждый камешек из нашего сапога потребуют и хорошо потребуют. И отдавать придется, иначе не пошагаешь.
    Mavrikiy
    1. Горный стрелок Сегодня, 05:52
      Шагали и при Обамке, будем шагать и при Трампе. Камушек в сапог? Скорее, фекалии под дверь. Торговаться в подобном случае принято примерно так - уберите ваше дерьмо, а то наступите ненароком, продезинфицируйте тут все, деодорантом побрызгайте, и после проветривания - будем поговорить...
      Горный стрелок
      1. Pirogov Сегодня, 06:52
        Цитата: Горный стрелок
        Шагали и при Обамке, будем шагать и при Трампе.

        Правильно ,нужно держать свою линию , и думать о своих интересах . И меньше обращать внимание на всяких ОбезьяН!
        Pirogov
        1. cniza Сегодня, 08:00
          Цитата: Mavrikiy
          Трамп пришел не просто отношения налаживать, а торговаться. И вот тут логичны действия Обамки! За каждый камешек из нашего сапога потребуют и хорошо потребуют. И отдавать придется, иначе не пошагаешь.


          Торговля будет с двух сторон , а пока Обама опускает США ниже плинтуса , в глазах всего мира , превращая великую страну в истеричную бабу.
          cniza
          1. 79807420129 Сегодня, 08:07
            Цитата: cniza
            а пока Обама опускает США ниже плинтуса

            Насчет этого лучше Захаровой не скажешь. yes
            79807420129
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
              Своими выходками бананофюрер опускает США ниже плинтуса , но чуть выше Окраины . Забывает , что у палки два конца . Хотел нагадить под дверь России и заодно максимально усложнить жизнь Трампу , а вместо этого выставил свою страну на всеобщее посмешище . Да и сам теперь останется в Истории как "самый грязный президент" . На конкурсе " Мистер Банановые Мозги " он явно был бы председателем жюри . am
              bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 07:10
        Пусть он заберет эти санкции с собой на пальму и там грызет. Сейчас все это пшик. Какими быть нашим отношениям с сша теперь зависит от адм. Трампа
        Чёрный
    2. Azim77 Сегодня, 07:27
      Навряд ли Обама для Трампа старается. Наоборот, демократы уходя из Белого дома, оставляют за собой мины для республиканцев. Некоторые замедленного действия. Расставляют так, чтобы любой логически верный шаг привел к взрыву. И все для того, чтобы вернутся скорее назад.
      Azim77
    3. vovanpain Сегодня, 07:56
      Цитата: Mavrikiy
      И отдавать придется, иначе не пошагаешь.

      Да ну нафиг,сколько лет шагаем уже,это при алкаше всея Руси ползали. fellow
      vovanpain
      1. Касым Сегодня, 08:13
        Какие док-ва могут быть? Викиликс говорит, что док-ты были переданы и не было никаких взломов. Трампу с этого выгоды никакой - ВВП говорил, что санкции-это их проблемы. Сами накладывали - пусть сами и снимают. Если Дональд Трамп намерен их снять, то первым окажется в выигрыше по отношению к ЕС. В плане удачных капитоловложений - американские инвесторы будут только рады, чтобы вложиться в самые перспективные проекты, пока нет конкурентов.
        Трамп начнет торговаться за санкции, да Путин вряд ли будет реагировать. Торговля с США где-то на уровне 25-30 млрд. в год - так что не критично для РФ. hi
        Анекдот от Норкина понравился.
        Приезжает Барак к Путину в РФ, на рыбалку. Сидят на берегу, рыбачат. Барак в модном прикидоне, да вот комары замучили. А Путин с голым торсом и ни одного комара.
        - Слушай, Влад, а чего тебя комары не кусают?
        - А нельзя им меня кусать.
        - belay
        Касым
    4. Topotun Сегодня, 09:26
      Как мне кажется - небыло бы санкций, хрен мы подняли бы СВОЕ производство. Пока гром не грянет....
      Так что к лучшему.
      Topotun
  2. 210окв Сегодня, 05:37
    Похоже это всё на агонию.. tongue Господа-ваше время неумолимо уходит..Добро пожаловать на выход..
    210окв
  3. EvgTan Сегодня, 05:37

    мстительный
    EvgTan
    1. 210окв Сегодня, 05:44
      Где бы еще нагадить..Да у себя(пока еще)на столе..В Овальном кабинете..
      Цитата: EvgTan

      мстительный
      210окв
  4. Сергей Ф Сегодня, 05:47
    Гадить-не гадить!
    Какая разница?
    Чем больше сходят с ума в Вашингтоне, тем больше у меня сомнений в ожиданиях от Трампа!
    Мы можем сколько угодно издеваться над решениями уходящего Обамы, но дипломатов выгоняют, новые ограничительные меры, т.н. санкции, вводятся и т.д. И это происходит сейчас, а не потом!
    Не Обама руководит, а те, кто стоит за ним и за Трампом. Вот "они" и есть реальная власть, а президент, кто бы он ни был, просто вывеска!
    Сергей Ф
    1. Titsen Сегодня, 06:08
      Цитата: Сергей Ф
      Чем больше сходят с ума в Вашингтоне, тем больше у меня сомнений в ожиданиях от Трампа!


      +100500!

      Конгтес то всё дерьмо пропускает, а он сейчас не детьми арктический, а республиканский!

      Всё заранее было придумано НАСТОЯЩИМИ КУКЛОВОДАМИ!
      Titsen
      1. Kenneth Сегодня, 06:45
        Конгресс кто-то спрашивал?
        Kenneth
    2. Серый брат Сегодня, 07:20
      Цитата: Сергей Ф
      Мы можем сколько угодно издеваться над решениями уходящего Обамы, но дипломатов выгоняют, новые ограничительные меры, т.н. санкции, вводятся и т.д. И это происходит сейчас, а не потом!

      А с чего вы взяли что эти действия направлены против России?
      C тем же успехом этот "снежный ком" можно лепить и против Трампа, ведь это именно ему придётся разгребать эту помойку, а проигравшая сторона будет, на каждый отменённый указ, при каждом удобном случае кричать про то что Трамп ставленник Путина и что "они же предупреждали".
      Серый брат
      1. Сергей Ф Сегодня, 07:55
        Дело в том, что разгребать это дер...мо будут и Трамп, и Путин!
        Сергей Ф
        1. Серый брат Сегодня, 08:00
          Цитата: Сергей Ф
          Дело в том, что разгребать это дер...мо будут и Трамп, и Путин!

          Путин - президент Российской Федерации, и разгребание фекалий в США это не его работа.
          Для этого у американцев есть свой президент и его администрация.
          Серый брат
  5. Громобой Сегодня, 05:50
    В США, кстати, не все согласны с сомнительным судилищем в отношении России. Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на американские спецслужбы, требуя обнародовать документы по «русским хакерам». Любопытно будет понаблюдать, что последует дальше: американские спецслужбы надавят на судей или предоставят очередные сенсационные инсайды о российском следе из социальных сетей?!
    С какой стати американские спецслужбы должны отчитываться перед журналистами и аспирантиками со странной фамилией Шапиро?Руководствуясь интересами национальной безопасности эти товарищи будут посланы куда подальше,разумеется с соблюдением всех юридических норм.
    Громобой
  6. Горный стрелок Сегодня, 05:54
    Это сколько же надо было слабительного употребить ушастому, чтобы так ... И куда в него столько помещается?
    Горный стрелок
  7. ML-334 Сегодня, 05:57
    Своими действиями,Барак ставит под сомнение легитимность Трампа,а это наказуемо.Не удивлюсь если узнаю что Барак на Гуантамо в бараке.
    ML-334
    1. Сергей Ф Сегодня, 06:28
      Дело в том, что всю эту помойку придется разгребать не только Трампу, но и нам!
      Нужна "ответка"? Нужна!
      Но любой ответный ход легко сделать, а вернуть его назад требуется намного больше времени!
      Сергей Ф
  8. кеп Сегодня, 06:16
    Б.А. действует по принципу, "Раз пошла такая пьянка,режь последний огурец".
    Интересно есть такое выражение у американцев?
    кеп
    1. Сергей Ф Сегодня, 06:30
      У нас есть еще одна поговорка - не плюй в колодец, пить придется!
      Только плюет Обама, а пить придется и Трампу, и Путину!
      Сергей Ф
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
    Остаётся гадать, какие ещё гадости выкинет бубуин. Мелочник, не достойный самого захудалого мерикатосного барыги.
    a.s.zzz888
    1. Серый брат Сегодня, 06:58
      Цитата: a.s.zzz888
      Остаётся гадать, какие ещё гадости выкинет бубуин.

      Как у вас только язык поворачивается обзывать бибизьяной президента Великой Америки?
      Ведь он принял Россию страной - бензоколонкой, а сдал военной сверхдержавой.
      Серый брат
  10. Штык Сегодня, 06:18
    Сколько себя помню, только и слышал об "угнетенных неграх США" smile Вот они и показали нам свою "угнетенную" задницу - Обама, Пауэлл и прочие бедняги! bully
    Штык
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
    Интересн,, а вторую нобелевку больному на всю тыкву сникерсу нельзя дать??? lol Он план по гадостям против нас перевыполняет -осталось только зажечь несколько тлеющих локальных конфликтов, запретить спорт в России и,срочно создать Супервада которая объявит тотально всех российских спортсменов в употреблении допинга с рождения , объявить нам войну руками воссалов из укроины, срочно назначить министром обороны сша маккейна....делов еще немеряно, а времена мало...
    Изгоняющий либероидов
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  14. Комментарий был удален.
  15. SEER Сегодня, 06:34
    Цитата: 210окв
    Где бы еще нагадить..Да у себя(пока еще)на столе..В Овальном кабинете..
    этот кабинет даже "свои" давно называют "Оральным".
    SEER
  16. Александр 3 Сегодня, 06:36
    Мы так и думали что обамка такая склочная хозяйка в белой хате.Хорошо что придёт хозяин а то мусора много накопилось.
    Александр 3
  17. midivan Сегодня, 06:40
    Из-за лужи шепот раздается, все успеть, все успеть! Утка черная хромая в проруби все бьется, нет -бы тихо улететь. Но лететь ей не пристало, в проруби той, кучи мало, Надо больше навалять! Тушу чтобы в высь поднять. Эта утка той породы что- все жрет и жрет и жрет, прилетая в чисты воды нагло и с ухмылкой врет. Вам в берлогу мы нас.али шубу вашу разорвали, а еще вдруг захотим и Медведя усмирим. Глупой птице невдомек, вышел уже срок, прорубь замерзает, а лиса все ближе подступает. Но глупышке не понять, Песец лису может прогнать
    midivan
  18. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    То, что творит Обама в последний месяц года иным словом как шизофрения не назовешь. Причем основано это на личных амбициях "миротворца", которые он посчитал ущемленными Россией и лично ВВП не задумываясь о том, что был попросту не готов управлять таким государством как Сша ни морально, ни в силу своих способностей. Уверен в одном - больше черного президента в Сша не будет.
    rotmistr60
  19. К-50 Сегодня, 07:23
    Американцев совершенно не заботят поводы,Доказательства не нужны. Страна выживших из ума отщепенцев и сброда всего Мира. negative
    К-50
  20. злой партизан Сегодня, 07:39
    Где-то там, где много обам
    ВЫЛОЖИЛ: FELISKET · 30.12.2016 ·


    Кабинет психиатра. За столом сидит старенький доктор с чеховской бородкой. Стук в дверь, после которого в кабинет входит дюжий санитар, сильно смахивающий на известного русского боксёра.
    — Там, это самое, хромую утку привезли.
    — Какую утку, голубчик? Утки не наш профиль, у нас психиатрическая клиника, а не ветеринарная лечебница.
    — Дык, это самое, оне говорят, что он хромая утка. А на вид вроде как мужик, токо чёрный, типа негра.
    — И откуда такое чудо?
    — Дык, это самое, из дома.
    — Из какого дома, — доктор тяжело вздыхает, — говорите яснее, голубчик.
    — Дык известно из какого, из Белого.
    — Ах, хромая утка из Белого дома, ну понятно. И что?
    — Дык, оне говорят, что он, это самое, из окна выпрыгнул.
    — Из окна, голубчик, тоже не наш профиль, это или к травматологам, если жив остался, или к патологоанатомам, если получил травмы несовместимые с жизнью.
    — Да не, живой он, токо сильно буйный, пришлось спеленать. Оне говорят, что с первого этажа выпрыгнул, весь огород потоптал.
    — Какой ещё огород, голубчик?
    — Дык, это самое, евонной бабы огород напрочь порушил, и мак вытоптал, и коноплю, а потом бегал кругами и орал что-то про рашен хакер. Оне говорят, что у мужика горячка, токо я не понял какая: то ли белая, то ли чёрная.
    — Н-да, тогда это наш профиль. — Доктор отодвигает в сторону бумаги и ноутбук, и кивает санитару. — Ну что ж, заводите пациента.
    Санитар уходит и через минуту вводит в кабинет пациента в смирительной рубашке. Усаживает его на стул и замирает в настороженной позе.
    — Здравствуйте, голубчик! — вежливо обращается доктор к пациенту.
    — Хау ду ю ду, я на третий срок пойду!
    — Пойдёте, пойдёте, и на третий, и на четвёртый пойдёте, только не волнуйтесь, — ласково увещевает доктор. — Вас как звать-величать, голубчик?
    — Стульчики, стульчики, потус, потус, потус-стульчики, потус-стульчики! — захлёбывается пациент в крике.
    — Какие стульчики, какие потусы? — доктор в недоумении хмурит брови, глядя на санитара.
    — Дык известно какие, — санитар хмыкает и продолжает, — оне говорят, что намедни болезному в подарок русское лото прислали. С подробной инструкцией. Ну, значить, этот хромой утк инструкцию почитал, клешню в мешок сунул и на свою беду бочонок с двумя четвёрками вытащил. Ну и того, с катушек совсем съехал.
    — Спасибо, голубчик, теперь всё понятно, — доктор благодарно кивает санитару и вновь обращается к пациенту:
    — Ну-с, милейший, что вас беспокоит?
    — В клочья, в клочья! Бензоколонка региональная! В клочья, в клочья! Военная супердержава! В клочья, в клочья! Выслать, всех выслать, в 72 часа! Третий срок! Хакеры, всюду русские хакеры! В кибератаку, в кибератаку! Путин, Путин, — бессвязно бормочет пациент, закатывая на последних словах глаза и обмякая. Под стулом медленно растекается желтоватая лужица.
    — Н-да, тяжёлый случай, — сокрушённо говорит доктор. — Острая чёрная лихорадка на фоне ярковыраженной путинофобии и шизокиберфрении, отягощённой антироссоманией и синдромом Форрестола.
    — Ну, дык и чо с ним делать, доктор? — брезгливо морщится санитар.
    — Как обычно, голубчик, как обычно: в жёлтую палату номер шесть к доктору Песцову. И, да, позовите уборщицу Хикли, пусть подотрёт тут что ли, да и продезинфицирует заодно, а я пока кофейку с коллегами выпью.

    laughing
    злой партизан
  21. Jovanni Сегодня, 07:42
    Чем он питается, что из него столько испражнений выходит?!
    Jovanni
  22. Siniy Сегодня, 07:54
    У Обамы есть четкая позиция по России и Крыму, и он не будет менять своего мнения
    Siniy
    1. Серый брат Сегодня, 08:04
      Цитата: Siniy
      У Обамы есть четкая позиция по России и Крыму, и он не будет менять своего мнения

      Мнение политика, выходящего в тираж, уже мало кому интересно.
      Серый брат
  23. Altona Сегодня, 08:04
    Один американский президент-нобелевский лауреат кошерного происхождения (афрокениец и амероиудей по происхождению) так мощно боролся за мир, что развязал две войны(в Ливии и в Сирии), распространил терроризм в Азии, Европе и Африке, и под конец президентства готов развязать термоядерную войну.
    Altona
  24. Барбос Сегодня, 08:13
    Барак не даром злится, прошла его пора. Ну что поделать, сам факт существования России исключает исключительность США. Раздражает это. И бьет по карману. По отвисшему "демократическому" карману.
    В целом незабвенное лавровское "ДББДь"!
    Барбос
  25. Маки Авелльевич Сегодня, 08:51
    Маленький загорелый заср*нец
    Маки Авелльевич
  26. Волька Сегодня, 08:52
    последние действия Б.Обамы на посту президента США еще более красноречиво говорят о его несостоятельности как политика мирового уровня и абсолютной некомпетентности как президента (он сделал все чтобы рейтинг страны упал по всем фронтам, не говоря уже о уровне благосостояния своих граждан)
    Волька
  27. a.s.zzz888 Сегодня, 09:01
    Закусило черного бубуина! Хорошо бы его изловить, да с пальмы струхнуть! laughing
    a.s.zzz888
  28. ochakow703 Сегодня, 09:14
    Уже давно не было такой интриги в ожидании очередного шага со стороны америки (заглавную пока не заслуживает), ждем-с Трампа. Хотя, а много ли решает президент в самой демократизованной стране мира, где все граждане совершенно "исключительные" (со слов Бибизьяныча). Одно только успокаивает, мы твердо уперлись рогом, и не собираемся сдаваться... или???
    ochakow703
  29. Altona Сегодня, 09:34
    https://www.youtube.com/watch?v=stjRIlv5jxg
    -----------------------------
    Ребят, а где тут у вас Обама живет?
    Altona

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