14:28 28 декабря

Модульный катер «Спасатель Кононенко» вошёл в состав Северного флота

В Северодвинске состоялась церемония поднятия флага поисково-спасательных судов ВМФ РФ на модульном катере СМК-2176 «Спасатель Кононенко» (проект 23370М).

Модульный катер «Спасатель Кононенко» вошёл в состав Северного флота


«С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда СФ. Наименование присвоено катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в знак признания заслуг и увековечения памяти бывшего начальника аварийно-спасательной службы СФ, участника Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Юрия Васильевича Кононенко. Постоянным пунктом базирования катера стал Североморск», – говорится в сообщении Северного флота.


Катер оснащен усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием.

В церемонии подъема флага принял участие командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. Он поздравил экипаж со знаменательным событием и призвал быть достойными памяти старших поколений моряков-спасателей.

Справка СФ: «Серия многофункциональных модульных катеров проекта 23370М разработана подмосковным судостроительным предприятием АО "КАМПО". Особенностью строительства катеров данного проекта являются доставка построенных модулей в место дислокации поисково-спасательных сил флотов ВМФ России по отдельности и окончательная сборка на месте.

В августе 2016 года блок-модули головного многофункционального катера поисково-спасательного обеспечения "СМК-2176" были доставлены на Мурманский судоремонтный завод Морского флота, где в сентябре прошла их окончательная стыковка».

Использованы фотографии: http://murman.tv
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Комментарии 6
  1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
    Ещё одно судно в плюс ! Зачот !!! good
    bouncyhunter
  2. Копчёный Сегодня, 13:30
    В смысле, если чо может разделиться на два чтоле?
    А всё, дочитал, это он бытовки доставлять будет.
    Копчёный
  3. Игорь В Сегодня, 13:57
    Это что у него, силовые шкафы прямо на палубе? smile
    Игорь В
  4. rrrd Сегодня, 14:13
    молодцы семь фунтов под килем! поболше спасателей, буксирщиков, катеров для фсб УРА
    rrrd
    1. rrrd Сегодня, 14:14
      такое ощущение что в зиумбабе сижу!
      rrrd
  5. Роман 11 Сегодня, 14:19
    Замечательно.... Осталось только салюты устраивать по каждой сделанной резиновой лодке laughing
    Роман 11

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