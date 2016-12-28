Модульный катер «Спасатель Кононенко» вошёл в состав Северного флота

В Северодвинске состоялась церемония поднятия флага поисково-спасательных судов ВМФ РФ на модульном катере СМК-2176 «Спасатель Кононенко» (проект 23370М).«С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда СФ. Наименование присвоено катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в знак признания заслуг и увековечения памяти бывшего начальника аварийно-спасательной службы СФ, участника Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Юрия Васильевича Кононенко. Постоянным пунктом базирования катера стал Североморск», – говорится в сообщении Северного флота.Катер оснащен усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием.В церемонии подъема флага принял участие командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. Он поздравил экипаж со знаменательным событием и призвал быть достойными памяти старших поколений моряков-спасателей.Справка СФ: «Серия многофункциональных модульных катеров проекта 23370М разработана подмосковным судостроительным предприятием АО "КАМПО". Особенностью строительства катеров данного проекта являются доставка построенных модулей в место дислокации поисково-спасательных сил флотов ВМФ России по отдельности и окончательная сборка на месте.В августе 2016 года блок-модули головного многофункционального катера поисково-спасательного обеспечения "СМК-2176" были доставлены на Мурманский судоремонтный завод Морского флота, где в сентябре прошла их окончательная стыковка».