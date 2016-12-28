«Иркут» объявил о выполнении гособоронзаказа на 2016 г

Компания «Иркут» сообщила о выполнении плана поставок самолетов по оборонному заказу.«ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) 23 декабря 2016 г. завершило выполнение обязательств 2016 года по государственному оборонному заказу. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Корпорация поставляет по гособоронзаказу многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130», – говорится в релизе предприятия.Ранее главком ВКС Виктор Бондарев сообщал журналистам, что рассчитывает на поставку около 24-х самолетов Су-30СМ ежегодно.«Мы ежегодно закупаем их, практически будем получать до полка самолетов, то есть 20-24 в год», – сказал он.«Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"», – рассказали в корпорацииСамолет может также использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.