14:26 28 декабря

«Иркут» объявил о выполнении гособоронзаказа на 2016 г

Компания «Иркут» сообщила о выполнении плана поставок самолетов по оборонному заказу.

«Иркут» объявил о выполнении гособоронзаказа на 2016 г


«ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) 23 декабря 2016 г. завершило выполнение обязательств 2016 года по государственному оборонному заказу. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Корпорация поставляет по гособоронзаказу многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130», – говорится в релизе предприятия.


Ранее главком ВКС Виктор Бондарев сообщал журналистам, что рассчитывает на поставку около 24-х самолетов Су-30СМ ежегодно.

«Мы ежегодно закупаем их, практически будем получать до полка самолетов, то есть 20-24 в год», – сказал он.

«Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"», – рассказали в корпорации

Самолет может также использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Использованы фотографии: http://www.irkut.com
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Комментарии 2
  1. Alex_Rarog Сегодня, 13:54
    Красавцы! всех с наступающим новым годом!
    Alex_Rarog
    1. Самаритянин Сегодня, 14:21
      "Иркут" в этом сезоне порадовал!
      С новым годом!
      Самаритянин

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