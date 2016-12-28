«Иркут» объявил о выполнении гособоронзаказа на 2016 г
Компания «Иркут» сообщила о выполнении плана поставок самолетов по оборонному заказу.
«ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) 23 декабря 2016 г. завершило выполнение обязательств 2016 года по государственному оборонному заказу. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Корпорация поставляет по гособоронзаказу многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130», – говорится в релизе предприятия.
Ранее главком ВКС Виктор Бондарев сообщал журналистам, что рассчитывает на поставку около 24-х самолетов Су-30СМ ежегодно.
«Мы ежегодно закупаем их, практически будем получать до полка самолетов, то есть 20-24 в год», – сказал он.
«Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"», – рассказали в корпорации
Самолет может также использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
«ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) 23 декабря 2016 г. завершило выполнение обязательств 2016 года по государственному оборонному заказу. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Корпорация поставляет по гособоронзаказу многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130», – говорится в релизе предприятия.
Ранее главком ВКС Виктор Бондарев сообщал журналистам, что рассчитывает на поставку около 24-х самолетов Су-30СМ ежегодно.
«Мы ежегодно закупаем их, практически будем получать до полка самолетов, то есть 20-24 в год», – сказал он.
«Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"», – рассказали в корпорации
Самолет может также использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Использованы фотографии: http://www.irkut.com