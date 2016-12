Автоматическая пушка С.Н. Макклина. Американское орудие для российской армии

Сохранившаяся пушка Макклина в чешском музее. Фото Forum.valka.cz



Устройство автоматики орудия, чертеж из патента на пушку McClean Mk II



Газовый двигатель пушки. Чертеж из патента



Устройство системы подачи снарядов. Чертеж из патента



Элементы ударно-спускового механизма



Лафет серийных пушек оснащался броневым щитом. Фото Wikimedia Commons



Вид сзади. Фото Forum.valka.cz



Дульная часть ствола и газовая камора. Фото Forum.valka.cz



Ствольная коробка. Фото Forum.valka.cz



Приемная шахта обоймы. Фото Forum.valka.cz



Задняя часть ствольной коробки, крышка утрачена. Фото Forum.valka.cz



Эксперимент с установкой пушки Макклина на грузовик. Фото Beyondthesprues.com



Музейный образец пушки McClean Mk III на тумбовой установке. Фото Network54.com



Бойцы Чехословацкого корпуса и их орудие, установленное в вагоне. Фото Forum.valka.cz



Канадские интервенты изучают захваченную пушку, май 1919 г. Фото Wikimedia Commons



Пушка Макклина на зенитном станке В.Г. Федорова. Фото Strangernn.livejournal.com

По материалам:

http://iwm.org.uk/

http://forum.valka.cz/

http://network54.com/

http://strangernn.livejournal.com/

https://google.ru/patents/US933098

https://google.ru/patents/US785974

https://google.ru/patents/US1003632

Обычно новейшие образцы вооружения, построенные на основе самых современных технологий, быстро находят применение и завоевывают заслуженную популярность. Тем не менее, иногда судьба перспективного оружия складывается иначе: при всех своих преимуществах, оно остается малосерийной продукцией без особых перспектив. Ярким примером этого может считаться автоматическая пушка McClean, созданная в самом начале прошлого века. Несмотря на явные преимущества перед другими артиллерийскими вооружениями, она не изготавливалась большой серией, хотя и смогла принять участие в нескольких вооруженных конфликтах.Автоматическая пушка калибра 37 мм была разработана в первых годах XX века. Автором проекта являлся американский конструктор-оружейник Сэмюэл Нил Макклин, возглавлявший собственную компанию McClean Ordnance and Arms Co. C конца XIX века С.Н. Макклин изучал тематику автоматического оружия, в том числе артиллерийского. Вскоре теоретические изыскания привели к первым реальным результатам. В 1902 году изобретатель предложил и вскоре запатентовал конструкцию автоматической пушки калибра 37 мм. В некоторых источниках эта разработка упоминается как McClean Mk I, что позволяет отличать ее от более новых версий пушки.Уже в первом проекте С.Н. Макклин сформулировал основные особенности конструкции перспективного оружия, которые в дальнейшем без значительных изменений использовались в более новых проектах. В ходе испытаний и доводки пушки вносились те или иные изменения в конструкцию отдельных узлов и агрегатов, но общий облик оружия оставался неизменным до самого конца проектных работ и серийного производства.В первой версии пушка Макклина представляла собой автоматическое орудие с газовой автоматикой, использующее 37-мм унитарный выстрел с метательным зарядом из черного пороха. Система боепитания использовала отъемные коробчатые магазины или обоймы на 5 либо 10 снарядов. Изначально пушку предлагалось крепить на станке с колесным ходом, но ее конструкция не мешала использованию других артиллерийских установок. В частности, на одном из этапов испытаний применялась тумбовая установка и средства для монтажа орудия в кузове серийного грузового автомобиля.Пушка McClean Mk I имела нарезной ствол калибром 37 мм длиной 1887 мм (51 калибр). Предлагалось использование стандартного «однофунтового» выстрела, стоявшего на вооружении армии США. Имеющийся ствол большой длины позволял разогнать снаряд до скорости около 2100 футов в секунду (640 м/с), что давало возможность получить достаточно высокие боевые качества. За счет автоматики с газовым двигателем орудие могло стрелять очередями, однако точные сведения о скорострельности пушки первой версии отсутствуют.Проект McClean Mk I появился в 1902-м. В следующем году компания С.Н. Макклина построила опытный образец пушки и передала его американской армии для проведения испытаний. В 1903 и 1904 годах специалисты от артиллерии и представители компании-разработчика совместно проводили различные испытания на полигоне Санди-Хук. Полигонные проверки показали, что предложенная конструкция перспективного орудия действительно позволяет вести огонь в автоматическом режиме и буквально накрывать противника градом снарядов. Тем не менее, реальные боевые качества системы Mk I установить так и не удалось. Во время испытаний регулярно происходили задержки в стрельбе и различные мелкие поломки орудия. Как удалось выяснить, разрушение отдельных деталей пушки было связано с нарушением технологии их изготовления. Неправильная термическая обработка сокращала прочность агрегатов, и они попросту не справлялись с нагрузками при выстреле.На этом этапе к проекту подключили компанию Poole Engeneering Co., имевшую опыт работы с точными механизмами и обладавшую определенными технологиями. С.Н. Макклин совместно с инженерами этой организации начали работу, целью которой было усовершенствование существующего проекта. Были приняты меры, касающиеся прочности основных деталей. Кроме того, заметным переделкам подверглись система подачи снарядов и ударно-спусковой механизм. Также был использован увеличенный ствол длиной 54 калибра. Прочие узлы и агрегаты, в целом, остались прежними. Как следствие, технические характеристики пушки не должны были измениться, хотя ожидалось повышение надежности. В обновленном виде пушка получила название McClean Mk II.Модернизированная пушка отправилась на полигон в 1905 году. По имеющимся данным, ее испытания позволили выявить реальное повышение надежности с уменьшением рисков разрушения отдельных деталей. Тем не менее, основные механизмы автоматики по-прежнему отказывались работать правильным образом. Большую часть выстрелов на этом этапе испытаний пришлось проделать с использованием «традиционной» ручной перезарядки. Технические характеристики газового двигателя и боевые качества, связанные с ним, вновь установить не удалось.Несмотря на очередную неудачу, проект не был закрыт. С.Н. Макклин продолжил работы, но уже при помощи нового субподрядчика. Очередным участником проекта стала фирма Driggs Ordnance Co. Компании «Макклин» и «Дриггс» продолжали совместную работу в течение нескольких следующих лет. В течение второй половины нулевых годов XX века две организации занимались проектированием улучшенной версии орудия, собирали опытные образцы и проводили их испытания, по результатам которых в проект вносились новые коррективы.В ходе этих испытаний были проведены любопытные эксперименты. Так, одну из пушек McClean Mk II смонтировали на тумбовой установке в кузове грузовика Packard. При помощи такой импровизированной боевой машины можно было установить перспективы самоходной артиллерии. Одна из пушек была отправлена в Великобританию, где сотрудники компании Driggs-Schroeder Co. установили ее на автомобиль марки Maudsley. Такой эксперимент позволил собрать новую информацию о совместном применении автомобильной техники и малокалиберных пушек.Доработки проекта и различные испытания пушки McClean Mk II продолжались до 1909 года. После этого С.Н. Макклин решил приостановить работы из-за очевидного отсутствия коммерческих перспектив. Семь лет ушло на доработку проекта и достижение требуемых характеристик автоматических пушек, однако и после этого ни один потенциальный заказчик не пожелал приобрести такое оружие. Дальнейшие работы по проекту посчитали нецелесообразными. Проект 37-мм орудия был свернут, а конструкторы занялись разработкой других образцов стрелкового и артиллерийского вооружения.Возвращение орудия Макклина на рынок состоялось в 1916 году. К этому времени Российская Империя, участвующая в Первой мировой войне, успела столкнуться с массой проблем производственного характера, из-за чего проявляла особый интерес к оружию и технике зарубежного производства. Одним из результатов этого интереса стало подписание контракта с компаниями McClean Ordnance and Arms Co. и Driggs Ordnance Co. В соответствии с заключенным соглашением, американские предприятия должны были изготовить три сотни автоматических пушек и передать их российской армии. Также договором определялись некоторые особенности приобретаемого оружия, комплект поставки и т.д. На некоторых сохранившихся орудиях присутствуют информационные таблички, согласно которым часть заказанной продукции была выпущена заводом Poole Engeneering Co. в рамках лицензионного соглашения.Заказанные Россией пушки принято именовать McClean Mk III. Перед развертыванием серийного производства существующий проект был заметным образом доработан, и результат этих работ решили считать полноценной новой модификацией орудия. В обновленном проекте предлагались те или иные изменения, прямо связанные с пожеланиями заказчика. Кроме того, при очередной доработке конструкции учитывались результаты предыдущих испытаний. Таким образом, в серию пошла самая совершенная модификация пушки, имевшая окончательно сформированный облик. Пусть даже и через полтора десятилетия после начала работ, но проект был завершен и доведен до серийного производства.Пушка Макклина Mk III отличалась сравнительной простотой конструкции и оригинальной компоновкой. Имелся длинный ствол, под которым располагались газовая камора и поршень, приводящий в действие автоматику. Казенник ствола и задняя часть поршня входили в ствольную коробку сложной формы, имевшей характерное поперечное сечение в виде восьмерки. На правой поверхности ствольной коробки имелась приемная шахта магазина, на левой – устройство для вывода стреляных гильз. Интересной особенностью пушки было наличие приклада и пистолетной рукояти со спусковым крючком.В финальной версии проекта орудие получило 37-мм нарезной ствол длиной 50 калибров. В дульной части ствола имелось коническое расширение, представлявшее собой оригинальный дульный тормоз. Внутри расширяющейся части ствола имелось несколько кольцевых полостей, разделенных наклонными перегородками. При выстреле пороховые газы должны были входить в эти полости и толкать ствол вперед, компенсируя часть импульса отдачи. Позади дульного тормоза находился блок для соединения с газовой каморой. Направлять газы к газовому двигателю предлагалось при помощи нескольких газоотводных отверстий, расположенных вдоль оси ствола.Устройство для отвода газов из ствола, также выполнявшее функции силового элемента конструкции, было выполнено в виде детали, состоящей из двух соединенных трубок. Верхняя помещалась на стволе, а к задней части нижней крепился трубчатый кожух поршня. В передней стенке газовой каморы имелся клапан для регулировки давления во внутреннем объеме. Через заднее окно в нее входил подпружиненный поршень. Последний частично находился внутри защитной трубки-кожуха. Задняя его часть размещалась открыто, после чего входила в соответствующее отверстие ствольной коробки.Ствольная коробка представляла собой единую деталь с сечением в форме «8». Внутри нее имелись две цилиндрические полости, соединенные между собой. Верхняя предназначалась для установки затвора, а в нижней должны были перемещаться элементы газового двигателя. Ствольная коробка получила заднюю крышку, которую можно было снимать для обслуживания оружия. На боковых и нижней поверхностях коробки имелись некоторые дополнительные агрегаты и выступы того или иного назначения.С.Н. Макклин предложил оригинальную конструкцию автоматики. В верхней полости ствольной коробки должен был перемещаться цилиндрический затвор, внутри которого находился подвижный ударник. Механизмы запирания канала ствола не предусматривались. Нижняя полость вмещала подвижный цилиндрический блок, необходимый для правильного перемещения затвора и его ударника. Этот блок непосредственно контактировал поршнем газового двигателя. Также он должен был взаимодействовать с шепталом.Пушка McClean Mk III имела оригинальный ударно-спусковой механизм ударникового типа, детали которого были разнесены по разным частям ствольной коробки. Управление огнем осуществлялось при помощи спускового крючка, помещенного на пистолетной рукояти. Крючок имел форму длинного двуплечего рычага, передняя часть которого взаимодействовала с шепталом, непосредственно отвечавшим за блокировку или спуск затвора. Внутри затвора и нижнего подвижного блока помещался ударник необычной формы. Верхняя его часть имела игольчатый боек для воспламенения капсюля, а нижняя была выполнена в виде косо расположенного выступа, входящего в паз подвижного блока.В составе УСМ также имелся оригинальный предохранитель-переводчик огня. На левой поверхности пистолетной рукояти располагался подвижный рычаг, связанный с диском. Последний имел набор специальных пазов, взаимодействовавших со спусковым крючком. При разных положениях рычага с крючком должны были контактировать различные пазы, что позволяло блокировать его, допускать огонь одиночными или стрельбу очередями.Пушка Макклина должна была использовать унитарный однофунтовый снаряд (37х137 мм R). Снаряды помещались в обойму на 5 или 10 выстрелов, которая, в свою очередь, устанавливалась в приемную шахту орудия. Шахта находилась на правой части ствольной коробки и имела характерную форму верхнего среза. Снаряды должны были опускаться внутрь шахты под собственным весом. Отправка снаряда на линию досылания осуществлялась при помощи подпружиненного толкателя, качающегося на оси, параллельной стволу. При отходе затвора в заднее положение толкатель качался и отправлял нижний снаряд из обоймы внутрь верней полости, одновременно с этим не давая опустится следующему боеприпасу. При движении затвора вперед толкатель уходил в исходное положение, после чего новый снаряд падал вниз.Пушка получила открытый механический прицел, аналогичный использовавшемуся в составе стрелкового оружия и допускавший стрельбу прямой наводкой. Прицел помещался на ствольной коробке. В дульной части ствола находилась нерегулируемая мушка.Российская армия заказала пушки Макклина с двумя вариантами станка. Первый представлял собой лафет с колесным ходом. В его составе имелось несколько труб, объединенных в жесткую конструкцию с двойной задней станиной. На последней помещались сошник и сиденье для наводчика. Лафет имел несложные винтовые системы наведения, позволявшие обстреливать цели в пределах горизонтального сектора шириной 9° при возвышении от -5° до +15°. Линия огня располагалась на высоте 762 мм, обеспеченной колесами диаметром около 1 м. От вражеского огня расчет пушки защищался броневым листом изогнутой формы.Также существовала корабельная тумбовая установка. Основанием этого устройства являлась коническая металлическая деталь с набором окон для сокращения массы. Такая опора должна была крепиться на поворотном основании. В верхней ее части имелись U-образное крепление для пушки и балка для установки механизма вертикальной наводки. Тумбовая установка позволяла вести огонь в любом направлении.Тело пушки McClean Mk III имело длину более 2 м и весило 82 кг. При использовании колесного лафета общая масса всей артиллерийской системы возрастала до 304 кг без учета боекомплекта. Пушка показывала техническую скорострельность на уровне 50-100 выстрелов в минуту и посылала снаряд к цели со скоростью 650 м/с. Прицельная дальность стрельбы для «российских» пушек задавалась на уровне 3 верст (3,2 км). Максимальная дальность – 5 верст (более 5,3 км).Для выполнения стрельбы расчет пушки должен был поместить в приемную шахту обойму со снарядами, а затем взвести механизмы. При взведении автоматики затвор и подвижный блок нижней полости уходили назад, где последний входил в зацепление с шепталом. Отвод затвора позволял толкателю отправить нижний снаряд в верхнюю полость коробки. Далее наводчик мог отключить предохранитель и выбрать требуемый режим стрельбы.Нажатие на спусковой крючок приводило к смещению шептала и разблокировке нижнего подвижного блока. Под действием возвратной пружины газового поршня он должен был уходить вперед, увлекая за собой затвор и ударник. Уходя в крайнее переднее положение, затвор досылал снаряд в камору ствола и прижимался к ней. Подвижный блок, в свою очередь, продолжал движение и тянул за собой ударник, из-за чего происходил выстрел.Пороховые газы при выстреле через набор отверстий должны были попадать в газовую камору и давить на поршень. Под давлением тот уходил назад, сжимая возвратную пружину. Движущийся поршень толкал подвижный блок, который заставлял затвор уходить назад. Затвор извлекал гильзу и выбрасывал ее через патрубок в правой стенке ствольной коробки, а также воздействовал на боковой толкатель, заставляя его отправлять в оружие новый снаряд. В зависимости от режима огня подвижные части автоматики либо блокировались в заднем положении, либо уходили вперед и делали новый выстрел.Заказ российской армии подразумевал сборку и поставку трех сотен пушек. Тем не менее, до известных событий 1917 года компаниям-подрядчикам удалось изготовить только 268 орудий. Из них 218 смогли передать заказчику, тогда как остальные не покинули пределов США. Вместе с пушками поставлялись необходимые снаряды. Кроме того, к каждому орудию прилагалось по сотне обойм для снарядов. Полученные Россией орудия были введены в эксплуатацию и ограниченно использовались на фронтах Первой мировой.Революционные события 1917 года привели к остановке поставок новых партий пушек. На складах производителей оказалось полсотни единиц оружия с неопределенным будущим. Эти пушки были предложены военно-морским силам США. В середине 1918 года американский военный флот, опасаясь дальнейшего развития немецкой военной техники, взял несколько орудий McClean Mk III для проведения испытаний. Тем не менее, вскоре боевые действия закончились, что позволило ВМС США обойтись без срочной закупки 37-мм автоматических пушек. Орудия вернулись на хранение.Из трех сотен заказанных пушек наша страна получила только 218. Несмотря на малое количество, это оружие успело принять участие в нескольких войнах на стороне разных армий и вооруженных формирований. После начала Гражданской войны пушки Макклина достались обеим сторонам конфликта. При этом их использовали как российские подразделения, так и зарубежные формирования: некоторое количество такого оружия состояло на вооружении Чехословацкого корпуса. Также несколько пушек при тех или иных обстоятельствах оказались в Финляндии. По мере продолжения боевых действий пушки неоднократно уничтожались артиллерийским огнем или становились трофеями противника. Как следствие, отдельным пушкам пришлось не только пройти большой боевой путь, но и неоднократно сменить владельцев.По имеющимся данным, в конце десятых годов прошлого века С.Н. Макклин предпринял последнюю попытку модернизации своей пушки. Такой проект упоминается в некоторых источниках под названием McClean Mk IV. Известно, что такая пушка была незначительно доработана, а повышение характеристик должно было достигаться путем использования нового снаряда. 37-мм унитарный выстрел теперь оснащался метательным зарядом из бездымного пороха. Это позволило довести начальную скорость снаряда до 730 м/с и соответствующим образом повысить прочие характеристики огня. Также были разработаны несколько новых снарядов: осколочно-фугасный, бронебойный и бронебойно-осколочный.Развитие проекта автоматической пушки продолжалось до 1919 года. Из-за отсутствия новых заказов и наличия полусотни пушек, оставшихся без покупателя, С.Н. Макклин и руководство предприятий, занятых в проекте, решили отказаться от дальнейших работ. Несмотря на возможность стрельбы очередями и достаточно высокие боевые характеристики, оригинальные пушки семейства McClean не смогли конкурировать с другим оружием существующих и перспективных моделей. Проект был закрыт. Дальнейшая судьба 50 пушек, изготовленных для России, но так и не переданных заказчику, неизвестна.После окончания Гражданской войны в Советской России все еще оставалось значительное число пушек Макклина, пригодных для дальнейшей эксплуатации. К середине двадцатых годов было предложено использовать полевое орудие в качестве зенитного. Конструктор В.Г. Федоров создал специальный лафет на колесном ходу, изначально предназначенный для стрельбы из пушки по воздушным целям. На штатный лафет с колесным ходом предлагалось устанавливать набор сошников-аутригеров и опорную коническую тумбу. За счет такой доработки наводчик мог свободно направлять орудие в любом направлении по азимуту, а также поднимать его на большие углы возвышения.Такой вариант автоматической пушки представлял определенный интерес для Красной Армии, однако не продвинулся дальше экспериментов. Пушка имела недостаточные характеристики для борьбы с аэропланами, а возможности промышленности все еще не позволяли наладить массовое производство такого орудия. Как следствие, пушки McClean Mk III так и остались оружием полевой артиллерии.Со временем на вооружение Советского Союза поступили новые образцы артиллерийских систем с более высокими характеристиками, что позволило вывести устаревшие пушки Макклина из эксплуатации. Тем не менее, «карьера» орудий на этом не закончилась. В середине тридцатых годов специалисты Красной Армии расконсервировали хранящиеся пушки и отправили их в Испанию в рамках военной помощи республиканцам. По разным данным, испанские войска получили, как минимум, три десятка пушек Такое оружие неплохо показало себя в городских боях, в том числе с легкой бронетехникой противника.К началу Советско-финской войны армия Финляндии располагала четырьмя пушками Макклина, которые сразу были отправлены на фронт. К счастью для красноармейцев, за несколько десятилетий пушки успели безнадежно устареть и уже не представляли серьезной угрозы для них. Более того, всего четыре орудия по определению не могли оказать заметное влияние на ход боев.В некоторых источниках упоминается, что до полусотни орудий были вывезены Чехословацким корпусом и в течение определенного времени оставались штатным оружием армии. В дальнейшем от них отказались, отправив на хранение. В тридцатых годах остававшиеся у Чехословакии пушки стали трофеями немецкой армии, но не использовались ею. Войну пережили лишь несколько орудий, одно из которых до сих пор является музейным экспонатом. Тем не менее, к сожалению историков оружия, это изделие лишилось части деталей и вряд ли когда-либо будет восстановлено в исходном виде.Автоматическая пушка Сэмюэла Нила Макклина отличалась от других образцов своего времени не только конструкцией и возможностями, но и необычной историей. Сначала в течение полутора десятилетий пушка не могла заинтересовать потенциальных заказчиков, но и появление контракта на поставку не изменило ситуацию. Было заказано лишь три сотни орудий, из которых только 218 успели передать покупателю. Известные события 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война привели к тому, что список эксплуатантов пушек McClean Mk III пополнился новыми армиями и вооруженными формированиями. Наконец, несколько десятков таких пушек смогли повоевать в Испании и Финляндии. Однако во всех этих случаях список армий, использовавших автоматические пушки, пополнялся за счет одних и тех же орудий, но не благодаря новым заказам.Из-за малых объемов производства до настоящего времени сохранилось лишь несколько пушек Макклина в разном исполнении, на колесном лафете и тумбовой установке. Все эти образцы теперь являются музейными экспонатами и хранятся в разных странах. Благодаря этому все желающие имеют возможность лично ознакомиться с уникальными представителями своей эпохи.