Проекты инженерных танков T76 и T76E1 (США)



Доработанная башня танка "Шерман" с пусковой установкой T73. Фото Panzer-journal.ru



Средний танк M4A1 в базовой конфигурации. Фото Wikimedia Commons



Опытный образец бронемашины T76E1. Фото Hunnicutt R.T. Sherman. "A History of the American Medium Tank"

По материалам:

http://armor.kiev.ua/

http://flyingheritage.com/

http://panzer-journal.ru/

Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971

С 1942 года американская оборонная промышленность работала над созданием новых модификаций существующих танков, отличающихся наличием ракетного вооружения. Самым очевидным способом усиления комплекса вооружения ракетами было использование дополнительных пусковых установок, монтируемых на башне. Такая идея была доведена до применения на практике в рамках проекта T34 Calliope. Кроме того, рассматривались и другие предложения. Результатом развития иных идей стал опытный «ракетный танк» T76, основным оружием которого являлась пусковая установка для неуправляемых реактивных снарядов.Первые проекты оснащения танков M4 Sherman ракетным оружием подразумевали использование пакетов пусковых направляющих, закрепленных на башне. Такая модернизация бронемашины действительно позволяла в разы повысить огневую мощь, однако в некоторых случаях подобное вооружение не имело смысла. В частности, было установлено, что компактная реактивная система залпового огня, размещенная на башне, не может использоваться перспективными инженерными танками. Разлет ракет одного залпа не позволял доставить к атакуемому препятствию необходимое количество взрывчатого вещества. Из-за этого при создании новых машин для инженерных подразделений следовало использовать иные идеи.В 1943 году был дан старт новому проекту с условным обозначением T76. Целью этого проекта была модернизация серийного танка M4A1 с установкой ряда новых агрегатов. В результате требуемой переделки средний танк должен был стать инженерной машиной с тяжелым бронированием, способной проделывать проходы в заграждениях противника. Проходы следовало устраивать как при помощи механического воздействия на преграды, так и с использованием специального вооружения. В качестве средства дистанционного разрушения объектов было решено использовать неуправляемую ракету сравнительно большого калибра. Для ее запуска танк должен был получить соответствующее оборудование.С учетом опыта предыдущих проектов модернизации и перевооружения средних танков был сформирован общий облик перспективной инженерной машины. Основой объекта T76 должны были стать шасси и корпус серийного среднего танка M4A1 «Шерман». Эта машина производилась в больших количествах и поэтому являлась удобной базой для специализированной техники. Боевое отделение базового танка нуждалось в самой серьезной доработке. Из него следовало удалить более не нужные элементы комплекса вооружений, вместо которых предлагалось устанавливать новые специализированные системы.Также в рамках нового проекта следовало разработать несколько новых изделий. Так, инженерный танк нуждался в ракете с требуемыми характеристиками, а также в специальной пусковой установке для нее. Последняя получила официальное обозначение T73, название ракеты неизвестно. Во всех доступных источниках это изделие именуется только как 7,2 inch rocket: «ракета калибра 7,2 дюйма».Основным элементом инженерной машины T76 должно было стать шасси среднего танка M4A1. Эта модификация «Шермана» имела литой корпус с лобовой частью толщиной 51 мм, а также 38-мм бортами и кормой. Технология изготовления корпуса приводила к появлению узнаваемого внешнего вида. Лобовая часть корпуса с верхней наклонной деталью и характерным нижним кожухом агрегатов трансмиссии отличалась увеличенной высотой. Крыша имела заметный наклон к корме. Новый проект не требовал изменения компоновки корпуса. В передней его части сохранялись агрегаты трансмиссии, рядом с которыми находилось отделение управления. Центральная часть корпуса вмещала боевое отделение, под полом которого проходил карданный вал. Корма предназначалась для монтажа силовой установки и ее вспомогательных агрегатов.Танки Sherman версии M4A1 комплектовались авиационными двигателями воздушного охлаждения Continental R975 C1. Такие моторы имели девять цилиндров радиального расположения и развивали мощность до 350 л.с. Вал двигателя соединялся с карданным валом, проходящим под полом боевого отделения. Все основные агрегаты механической трансмиссии находились в передней части корпуса. Основой трансмиссии была механическая коробка передач с пятью скоростями переднего хода и одной заднего. Трансмиссия передавала крутящий момент на ведущие колеса переднего расположения.Ходовая часть танка имела по три опорных катка малого диаметра на каждом борту. Катки попарно устанавливались на тележках с рессорами и поддерживающими роликами. При этом танки одной модификации, но разных серий могли отличаться составом ходовой части. Имеющиеся фотоснимки не позволяют точно установить состав ходовой части опытного танка T76.В базовой конфигурации танк M4A1 оснащался погоном диаметром 1750 мм, на котором должна была устанавливаться литая башня. Основой конструкции башни был цилиндрический агрегат, дополненный скошенным лбом и кормовой нишей. Лобовая часть башни имела толщину 76 мм, борта – 51 мм. В крыше башни находились люки для доступа в машину, в лобовом листе корпуса разместили орудийную установку. Танки «Шерман» могли оснащаться пушками разных моделей различных калибров, а также спаренными и зенитными пулеметами.Специально для инженерного танка T76 была разработана пусковая установка для неуправляемых ракет. Облик изделия T73 первой версии позволяет предполагать, что американские инженеры до начала работ ознакомились с британским проектом Churchill AVRE. Напомним, целью заграничного проекта было создание инженерной машины на базе серийного танка, способной стрелять специальными боеприпасами. Для метания последних использовалась короткоствольная мортира необычного облика. Некоторые особенности конструкции установки T73 могут напоминать основное оружие инженерного танка Churchill AVRE.Для использования ракет базовый танк M4A1 лишился своего основного орудия и спаренного пулемета. Вместо них в лобовой амбразуре башни должен был располагаться набор новых деталей соответствующей конструкции. Была предложена заглушка проема с отверстием требуемого уменьшенного размера. Снаружи амбразуры располагалась еще одна плита, выполненная подвижной и оснащенная собственным закрывающимся люком. Эта плита имела средства для монтажа на штатных креплениях пушки, что позволяло наводить пусковую установку с использованием штатных приводов башни. Подвижный агрегат пусковой установки должен был служить основой для направляющей трубы-ствола. Запуск ракеты должен был осуществляться через ствол-направляющую калибра 7,2 дюйма (183 мм). Такой ствол, имевший среднюю длину, жестко крепился на балке пусковой установки. Конструкция пусковой установки и приводов наводки позволяла менять угол возвышения от 0° до +30°.Для использования инженерным танком T76 предлагалась специальная неуправляемая ракета. Есть основания полагать, что для обстрела объектов противника предлагалось использовать изделие 7,2-Inch Demolition Rocket или T37. Это было изделие сравнительно простой конструкции с цилиндрическим корпусом без головного обтекателя, а также с кольцевым стабилизатором, помещенным на трубчатом хвостовике. Ракета T37 имела длину 890 мм и весила 28 кг. Внутри головной части помещалось 15 кг взрывчатого вещества типа C2. Хвостовая труба корпуса вмещала твердотопливный двигатель, способный разогнать ракету до скорости 50 м/с и отправить ее на дистанцию менее 300 м. Габариты ракеты позволили разместить в свободных объемах боевого отделения укладки для 12 таких выстрелов.В рамках проекта T76 / T73 был предложен оригинальный способ заряжания пусковой установки и запуска ракеты, в котором можно усмотреть некоторое сходство с аналогичными процедурами из проекта Churchill AVRE. Тем не менее, в отличие от британской разработки, экипажу американской машины не требовалось покидать пределы броневого корпуса и подвергать себя повышенной опасности. В то же время, неаккуратное обращение с пусковой установкой все же могло привести к весьма неприятным последствиям.Процесс подготовки к пуску выглядел следующим образом. Заряжающий должен был открыть лючок в плите пусковой установки, после чего из укладки можно было извлечь ракету и поместить ее в направляющую трубу. В ходе досылания боеприпаса, в связи со специфической конструкции изделия T73, рука заряжающего на небольшое время могла оказываться за пределами защищенного объема. Далее лючок закрывался, после чего можно было выполнять наведение оружия и производить пуск.Воспламенение твердотопливного двигателя ракеты производилось электрическим импульсом. Под действием истекающих из сопла пороховых газов ракета должна была уходить вперед и отправляться в полет к цели. Следует отметить, что казенная часть трубчатой направляющей не имела никаких средств запирания. Газы двигателя должны были свободно выходить через срез «ствола» и стекать по лобовой части башни. По этой причине перед выстрелом следовало следить за положением крышки люка заряжания, которая должна была защищать боевое отделение от возможного попадания раскаленных и высокоскоростных газов.Известно, что ориентировочно в 1943 году на одном из американских оборонных предприятий был построен единственный опытный образец инженерного танка T76 с ракетным вооружением. Эта машина предназначалась для использования в испытаниях, в ходе которых планировалось установить положительные и отрицательные особенности проекта. Единственный прототип вышел на полигон, где показал принципиальную возможность разрушения заграждений противника при помощи реактивных снарядов с фугасной боевой частью. Тем не менее, не обошлось без претензий к тем или иным чертам проекта. По результатам проверок, проект T76 был отправлен на доработку. Теперь следовало создать улучшенный вариант танка в целом и пусковой установки в частности.В чем именно заключались претензии к первому прототипу инженерного танка – неизвестно. Судя по дальнейшим изменениям проекта, потенциального заказчика не устроила конструкция пусковой установки. Направляющая труба полностью размещалась за пределами забронированного объема, а подготовка установки к выстрелу требовала открывать люк в лобовой части башни. Подобный облик пусковой установки не обеспечивал требуемую безопасность в ходе эксплуатации бронетехники в условиях реальных боев. Требовалось кардинальным образом переработать существующую систему T73 с целью избавления от выявленных недостатков. Также, по некоторым данным, улучшенный инженерный танк должен был основываться на ином шасси.Единственное известное фото улучшенной версии танка T76, получившего официальное обозначение T76E1, показывает заметную переработку исходной конструкции. Кроме того, в этом проекте появились некоторые новые элементы. Из имеющихся данных следует, что второй прототип инженерной машины с ракетным вооружением строился на основе другого серийного танка M4 Sherman. От T76, собранного на основе M4A1, он отличался иной конструкцией некоторых элементов. Так, бронемашина T76E1 имела сварной корпус, свойственный большинству модификаций «Шермана», а также тележки ходовой части типа HVSS с горизонтальными витыми пружинами.Для проделывания проходов в завалах и разрушения некоторых легких заграждений танк обновленной модели мог использовать бульдозерный отвал. Боковые балки этого устройства крепились в нижней части бортов корпуса, между опорными катками первой и второй тележек.Основной системой разрушения преград в проекте T76E1 должна была оставаться пусковая установка для неуправляемых ракет. В ходе модернизации установка T73 получила ствол-направляющую увеличенной длины существующего калибра 183 мм. Также переделке подверглись системы пусковой установки, располагающиеся внутри и за пределами башни. В частности, вместо балки-опоры пусковой направляющей теперь имелся коробчатый кожух, прикрывающий казенную часть трубы.Как и предшественник, единственный опытный образец инженерного танка T76E1 вышел на полигонные испытания, в ходе которых показал свои возможности. Общие характеристики почти не изменились. С точки зрения эксплуатации улучшенная машина так же почти не отличалась от предыдущей. Сходство в основных характеристиках и качествах привело к закономерному результату. Модернизированный инженерный танк, как и базовая версия машины, не получил одобрения и лишился шансов пойти в серию.Дальнейшая судьба двух построенных прототипов неизвестна. По-видимому, два танка Sherman, ставшие основой для опытной техники, вскоре отправились на переделку. Им могли вернуть базовую «танковую» конфигурацию или использовать при изготовлении новых экспериментальных бронемашин различных моделей и разного назначения. Так или иначе, вскоре после завершения испытаний оба опытных образца проекта T76 / T76E1 прекратили свое существование в виде прототипов инженерной техники.В существующем виде инженерные танки с ракетным вооружением T76 и T76E1 не представляли интереса с точки зрения практической эксплуатации. Имея определенные плюсы, такая техника не была лишена недостатков. Дальнейшее развитие проекта посчитали нецелесообразным. Тем не менее, от идеи инженерного танка с неуправляемыми ракетами не отказались. Вскоре появился проект T105, отличавшийся от предыдущих разработок рядом особенностей, прежде всего, улучшенной пусковой установкой. В качестве базы для такой машины вновь был выбран средний танк M4 Sherman.