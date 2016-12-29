Газовый конец

В преддверии нового, 2017, года опять пошли разговоры о газовой транзитной войне между Россией и Украиной, и её последствиях. Вокруг транзита российского газа в Европу давно крутится большая мировая политика, а европейская так вообще, можно сказать, висит на газовом конце.Напомним, переговоры в Минске по ситуации на Украине состоялись по инициативе Берлина и Парижа и закончились в пользу Москвы, что объясняется страхами Европы потерять полностью российский транзит всех энергоресурсов в случае прямого столкновения с Россией, всего лишь опосредованного бандеровской Украиной. И получить полноценную энергетическую катастрофу.Сегодня энергетический вопрос для Европы стоит не так остро: речь идёт об опасности потерять только украинский транзит газа. Тем не менее, это будет серьёзный удар по экономике Европы и России. Бандеровской Украине, в её нынешнем состоянии, уже всё равно.В декабре Порошенко имел несколько телефонных разговоров с Меркель, сообщается, что они были посвящены прекращению огня на Донбассе и обмену пленных. Путин разговаривал по телефону с Меркель один раз, и совсем не о соблюдении Минских договорённостей, но рисках газового транзита через Украину.Думается, главная тема разговоров между Меркель и Порошенко была другая, чем сообщается: Дорогой Пётр, если газовый транзит прервётся, ты не получишь убежища в Германии, так и знай! Возможно, использовались и более ультимативные формулировки.Уходящий декабрь отметился также наступлением ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе. Одни считают, что это была обыкновенная глупость, другие — разведка боем перед массированным наступлением. Тем более что артиллерийские обстрелы, несмотря на все «режимы тишины», продолжаются и нарастают.Высказано уже много прогнозов о новой зимней войне на Донбассе. Резоны простые, но основательные: новая война позволит Порошенко списать все накопившиеся тарифные и другие социальные проблемы, избежать внеочередных парламентских выборов, и вообще, пресечь антипрезидентскую фронду, и погасить коррупционный фитиль, который подвёл к его «золотому батону» бывший коллега Онищенко. Причём речь идёт не о военной победе: Порошенко нужна война на Донбассе, чтобы ввести в стране военное положение, которое теоретически может решить все его проблемы.Однако чем закончится новая война на Донбассе? И сможет ли Порошенко, путём маленькой войны, решить свои накопившиеся проблемы, то есть вести военное положение? Объявить то его можно, но это ещё не значит, что удастся обеспечить его выполнение на местах. Неудачная война может усилить внутриполитический кризис, как это произошло в революционной России в 1917 году и завершилось Октябрьской революцией.Вообще, новая, да ещё и зимняя, война на Донбассе может привести к необратимым последствиям. Москва может обвинить Киев в срыве «Минска», объявить о прекращении Минских договорённостей, и использовать известное решение Дорогомиловского суда для отказа в легитимности бандеровскому режиму. Как-то очень оперативно Дорогомиловский суд Москвы признал события начала 2014 года в Киеве государственным переворотом. Это судебное решение полностью развязывает руки Москве на случай непредвиденного развития событий на Донбассе, о чём настаивает ряд обозревателей.Что будет в случае военного обострения на Донбассе с транзитом российского газа? Европа явно боится потерять украинский транзит. Хозяйственный суд Киева подготовил законодательную базу для «законного» отъёма газпромовского газа на 6, 8 млрд. долларов. В ответ Москва, видимо, предупредила Берлин, что, в случае применения Киевом такого сценария, вообще прекратит транзит газа. Только этим можно объяснить оперативно принятые Германией решения о полной загрузке Северного потока и подключению его к немецкой ГТС ОРАL. Вообще, в этом году Европа ударными темпами закупает газпромовский газ, на 12% больше, чем в 2015 году! Это тоже можно рассматривать как создание «подушки газовой безопасности» на «украинский» крайний случай.Необратимые события, в виде новой зимней войны на Донбассе и её последствий, вплоть до прекращения украинского транзита газа, могут быть созданы только до 20 января, дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае Обама и его госдеповские клевреты ещё могут политически прикрыть и наступление ВСУ, и срыв газового транзита, громогласно обвинив в этом Россию и Новороссийские республики. Этим они также сделают Трампу последнюю гадость, сразу и в Европе, и на Украине.Это выглядит логично: Обама в последние недели своего президентства делает гадости Трампу везде, где может: в Сирии даёт добро на поставку ПЗРК «умеренным террористам», в ООН скандально «кидает» стратегического американского союзника Израиль. Было бы странно, если Обама, вместе с Джо Байденом, не устроили прощальную гадость Трампу и на Украине, подтолкнув Порошенко на «маленькую победоносную войну» и пообещав прикрыть его своим авторитетом.Глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер на днях высказался о глубоком кризисе в Европе: «Европа движется в неспокойном фарватере». Этот фарватер может стать ещё более неспокойным, если прервётся украинский газовый транзит, может вообще превратиться в газовый конец...