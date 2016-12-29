10:03 29 декабря

Газовый конец

В преддверии нового, 2017, года опять пошли разговоры о газовой транзитной войне между Россией и Украиной, и её последствиях. Вокруг транзита российского газа в Европу давно крутится большая мировая политика, а европейская так вообще, можно сказать, висит на газовом конце.

Газовый конец


Напомним, переговоры в Минске по ситуации на Украине состоялись по инициативе Берлина и Парижа и закончились в пользу Москвы, что объясняется страхами Европы потерять полностью российский транзит всех энергоресурсов в случае прямого столкновения с Россией, всего лишь опосредованного бандеровской Украиной. И получить полноценную энергетическую катастрофу.


Сегодня энергетический вопрос для Европы стоит не так остро: речь идёт об опасности потерять только украинский транзит газа. Тем не менее, это будет серьёзный удар по экономике Европы и России. Бандеровской Украине, в её нынешнем состоянии, уже всё равно.

В декабре Порошенко имел несколько телефонных разговоров с Меркель, сообщается, что они были посвящены прекращению огня на Донбассе и обмену пленных. Путин разговаривал по телефону с Меркель один раз, и совсем не о соблюдении Минских договорённостей, но рисках газового транзита через Украину.

Думается, главная тема разговоров между Меркель и Порошенко была другая, чем сообщается: Дорогой Пётр, если газовый транзит прервётся, ты не получишь убежища в Германии, так и знай! Возможно, использовались и более ультимативные формулировки.

Уходящий декабрь отметился также наступлением ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе. Одни считают, что это была обыкновенная глупость, другие — разведка боем перед массированным наступлением. Тем более что артиллерийские обстрелы, несмотря на все «режимы тишины», продолжаются и нарастают.

Высказано уже много прогнозов о новой зимней войне на Донбассе. Резоны простые, но основательные: новая война позволит Порошенко списать все накопившиеся тарифные и другие социальные проблемы, избежать внеочередных парламентских выборов, и вообще, пресечь антипрезидентскую фронду, и погасить коррупционный фитиль, который подвёл к его «золотому батону» бывший коллега Онищенко. Причём речь идёт не о военной победе: Порошенко нужна война на Донбассе, чтобы ввести в стране военное положение, которое теоретически может решить все его проблемы.

Однако чем закончится новая война на Донбассе? И сможет ли Порошенко, путём маленькой войны, решить свои накопившиеся проблемы, то есть вести военное положение? Объявить то его можно, но это ещё не значит, что удастся обеспечить его выполнение на местах. Неудачная война может усилить внутриполитический кризис, как это произошло в революционной России в 1917 году и завершилось Октябрьской революцией.

Вообще, новая, да ещё и зимняя, война на Донбассе может привести к необратимым последствиям. Москва может обвинить Киев в срыве «Минска», объявить о прекращении Минских договорённостей, и использовать известное решение Дорогомиловского суда для отказа в легитимности бандеровскому режиму. Как-то очень оперативно Дорогомиловский суд Москвы признал события начала 2014 года в Киеве государственным переворотом. Это судебное решение полностью развязывает руки Москве на случай непредвиденного развития событий на Донбассе, о чём настаивает ряд обозревателей.

Что будет в случае военного обострения на Донбассе с транзитом российского газа? Европа явно боится потерять украинский транзит. Хозяйственный суд Киева подготовил законодательную базу для «законного» отъёма газпромовского газа на 6, 8 млрд. долларов. В ответ Москва, видимо, предупредила Берлин, что, в случае применения Киевом такого сценария, вообще прекратит транзит газа. Только этим можно объяснить оперативно принятые Германией решения о полной загрузке Северного потока и подключению его к немецкой ГТС ОРАL. Вообще, в этом году Европа ударными темпами закупает газпромовский газ, на 12% больше, чем в 2015 году! Это тоже можно рассматривать как создание «подушки газовой безопасности» на «украинский» крайний случай.

Необратимые события, в виде новой зимней войны на Донбассе и её последствий, вплоть до прекращения украинского транзита газа, могут быть созданы только до 20 января, дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае Обама и его госдеповские клевреты ещё могут политически прикрыть и наступление ВСУ, и срыв газового транзита, громогласно обвинив в этом Россию и Новороссийские республики. Этим они также сделают Трампу последнюю гадость, сразу и в Европе, и на Украине.

Это выглядит логично: Обама в последние недели своего президентства делает гадости Трампу везде, где может: в Сирии даёт добро на поставку ПЗРК «умеренным террористам», в ООН скандально «кидает» стратегического американского союзника Израиль. Было бы странно, если Обама, вместе с Джо Байденом, не устроили прощальную гадость Трампу и на Украине, подтолкнув Порошенко на «маленькую победоносную войну» и пообещав прикрыть его своим авторитетом.

Глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер на днях высказался о глубоком кризисе в Европе: «Европа движется в неспокойном фарватере». Этот фарватер может стать ещё более неспокойным, если прервётся украинский газовый транзит, может вообще превратиться в газовый конец...
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 17
  1. Смог Сегодня, 06:14
    Старые песни о главном-3.
    Смог
    1. Шарапов Сегодня, 08:06
      Цитата: Смог
      оперативно принятые Германией решения о полной загрузке Северного потока и подключению его к немецкой ГТС ОРАL

      Писали, что Польша опротестовала и приостановила недавно это подключение.
      Шарапов
  2. 210окв Сегодня, 06:18
    Господи,да ладно Вам про этих недоумков из Руины писать..Через пару лет придет(возможно)конец этому безобразию с газом и все позабудут что было такое "государство"Украина..
    210окв
    1. Касым Сегодня, 07:56
      Чтобы не забыли, они стреляют и убивают. И Киев еще найдет способы напомнить о себе, самолет завалили, не моргнув глазом. Безвиз у них там случится или еще какой нардеп сольется, но все это военными действиями на Донбассе заканчивается. За такое пора Кремлю наказывать уже - газ, электричество, ГСМ (там один из шести НПЗ остался) и т.д. перекрывать. И пока публично не покаются за пальбу по мирным гражданам даже не разговаривать - Эрдоган сломался, эти тем более. Еще один повод перекрыть - Минские соглашения - электроэнергии даже хватит. Но ВВП до сих пор милосердие проявляет. А может очередной повод ждет? По крайней мере, Киев, потеряв транзит (-2млрд) в 19году, будет иметь еще одну гору проблем.
      Раньше надо было подумать о рынке на Востоке, как альтернативный - ЕС сговорчивее будет. hi
      Касым
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:20
    Самый лучший способ прекратить все эти разговоры о транзите через УКРАИНУ...ни иметь вообще никаких дел с такой УКРАИНОЙ...ворье на воре сидит и вором погоняет...чтобы еще урвать у восточных соседей на халяву.
    Надеюсь после 2019 года халява для них закончится раз и навсегда.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:44
      По большому счету транзит газа и остался тем последним делом которое мы имеем с недоумками..Отношения с ЛДНР к этому не относятся..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Самый лучший способ прекратить все эти разговоры о транзите через УКРАИНУ...ни иметь вообще никаких дел с такой УКРАИНОЙ...ворье на воре сидит и вором погоняет...чтобы еще урвать у восточных соседей на халяву.
      Надеюсь после 2019 года халява для них закончится раз и навсегда.
      210окв
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Жесткие меры необходимо было применять еще после первых "газовых войн". Но шли на поводу у Европы, которую почему-то считали поддерживающей международное право. Украинцы в наглую воровали, а мы продолжали качать в Европу, которая обвиняла нас в срыве поставок. В итоге нам Украина долги возвращать не собирается и газ, в который раз начнет подворовывать.
    rotmistr60
  5. victorsh Сегодня, 06:54
    Статья из темы"Ни о чем".Будут отбирать газ и мы прекратим поставки.Туфта.Пример Геническ.За прошлую"выручку бедных жителей"они не рассчитались и плюс к этому вывалили на нас извините кучу дерьма,а мы опять их выручаем.Извините, за чей счет?"Режим"Порошенко падет?Мы пишем об этом три года и "падения"не видно.Надеюсь смотрели у Шария опрос по поводу введения нациками"экономической"блокады Донбасса?Большинство ЗА блокаду!А на возраст обратили внимание?Большинство которые"за"от 40 лет и старше.Т.е. они родились и воспитывались в "большой и дружной"стране Советов.Ну а ответ М.Гайдар почему она не любит СССР ЭТО "классика":Я в детском садике не могла сходить пописять когда хотела.ВО!!!!Обалденная причина ненавидеть СССР!
    victorsh
    1. bandabas Сегодня, 09:27
      Прикольно. Да, у Маши Гайдар было действительно тяжелое детсадовское детство. По своим детским обрывкам воспоминаний на горшки всех скопом (перед тихим часом на сто процентов) сажали только в младших группах. А в старших- извини и подвинься, шагом марш в туалет самостоятельно.
      bandabas
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Как это уже настофигело -за счет нас содержится бандитское квазигосударство, и,некоторые господа на сайте радостно визжат что вот в 19ом году мы им да перекроем вентиль,а то что пока еще 16ый год идет,и этот фарс терпеть долгих три года!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. кеп Сегодня, 08:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      ,и этот фарс терпеть долгих три года!!!


      Будем,и не три года,а до тех пор, пока политики не начнут думать о СВОЕМ народе.А не то как они выглядят на международных встречах.
      кеп
      1. антивирус Сегодня, 09:55
        свое влияние на окружающий мир надо иметь, а то "придет" Китай и тож будет просить соблюдать его интересы
        антивирус
    2. ротмистр Сегодня, 09:46
      Спасибо товарищу Ленину, за его национальную политику. Жаль, что мало создал союзных национальных республик, надо было создать по числу национальностей в СССР. Вот бы коммунисты постарались создать национальные элиты и развалить Россию до конца .
      ротмистр
  7. kugelblitz Сегодня, 07:34
    Тут еще бульбаши в плане нефти и газа заскакали, как только халяву подрезали. А ведь не хило Колхозник наживался! Тем же хохлам переправлял горючку. Нафик такой браццконорот.
    kugelblitz
    1. AID.S Сегодня, 08:45
      А как Колхозник нажился? Как Хорошавин? Или Сечин?
      AID.S
  8. СКАД Сегодня, 08:37
    Есть такие фразы-кто нам мешает,тот нам и поможет,и-в каждом плохом есть что-то хорошее. Исходя из этих народных мудростей Русскому медведю можно просто лежа наблюдать на высокой горке за крысячими разборками укрохунты и сильными но аккуратными шлепками подгребать к своим берегам Крым,Новороссию и далее по списку.
    СКАД
    1. антивирус Сегодня, 09:57
      желательно еще дороги построить, по потребностям, а не по малым деньгам
      и рынок свой заполнить своими товарами- рабочие места
      антивирус

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