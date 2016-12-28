14:27 28 декабря

В подразделениях ВВО, дислоцированных в Арктике, появились комплексы телемедицины

В подразделениях ВВО, дислоцированных на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта на арктическом побережье Чукотки появились современные клинико-диагностические комплексы телемедицины, позволяющие расширить список проводимых исследований.

В подразделениях ВВО, дислоцированных в Арктике, появились комплексы телемедицины


«В состав новейшего медицинского комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови, система видеосвязи. Внедрение этого комплекса позволило значительно расширить спектр проводимых медицинских исследований в условиях Крайнего Севера», – рассказал журналистам представитель Восточного округа Александр Гордеев.


Полковник напомнил, что подразделения, находящиеся на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта «заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года».

Использованы фотографии: http://oko-planet.su
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Комментарии 2
  1. himRa Сегодня, 14:15
    Да уж там не мешало и робота -хирурга!
    Чтоб с большой земли сделать операцию в случае чего! wink
    Иногда речь идет о минутах где успеешь больного доставить!? НО даже хорошо что уже есть!
    himRa
    1. kolkulon Сегодня, 14:27
      Робота?Люди уже не в моде?
      kolkulon

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