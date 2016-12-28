В подразделениях ВВО, дислоцированных в Арктике, появились комплексы телемедицины

В подразделениях ВВО, дислоцированных на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта на арктическом побережье Чукотки появились современные клинико-диагностические комплексы телемедицины, позволяющие расширить список проводимых исследований.– рассказал журналистам представитель Восточного округа Александр Гордеев.Полковник напомнил, что подразделения, находящиеся на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта «заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года».