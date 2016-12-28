В подразделениях ВВО, дислоцированных в Арктике, появились комплексы телемедицины
В подразделениях ВВО, дислоцированных на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта на арктическом побережье Чукотки появились современные клинико-диагностические комплексы телемедицины, позволяющие расширить список проводимых исследований.
«В состав новейшего медицинского комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови, система видеосвязи. Внедрение этого комплекса позволило значительно расширить спектр проводимых медицинских исследований в условиях Крайнего Севера», – рассказал журналистам представитель Восточного округа Александр Гордеев.
Полковник напомнил, что подразделения, находящиеся на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта «заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года».
«В состав новейшего медицинского комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови, система видеосвязи. Внедрение этого комплекса позволило значительно расширить спектр проводимых медицинских исследований в условиях Крайнего Севера», – рассказал журналистам представитель Восточного округа Александр Гордеев.
Полковник напомнил, что подразделения, находящиеся на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта «заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года».
Использованы фотографии: http://oko-planet.su