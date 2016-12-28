"Ленинская кузница" Порошенко готовится получить право на экспорт/импорт военной продукции
Поступает информация о рассмотрении украинским кабинетом министров возможности дать право заводу «Ленинская кузница» право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Об этом сообщает издание «Украинские новости». На сайте газеты размещён соответствующий документ:
Предполагается предоставить такое право предприятию, специализирующему на данный момент на производстве котельных агрегатов и специальных судов, а также на судоремонте, на период до июня 2018 года с возможностью продления.
Этот документ вызывает особый интерес в связи с тем, что украинская «недекоммунизированная» «Ленинская кузница» принадлежит президенту страны Петру Порошенко. Владение заводом осуществляется посредством инвестиционного фонда «Prime Assets Capital», который более известен как фонд Петра Порошенко. С помощью этого фонда, как ранее сообщали украинские СМИ, Порошенко сумел вывести в оффшорную юрисдикцию украинских активов на сумму свыше 4 млн долларов – и это данные только по одной оффшорной фирме - «CEE Confectionery Investments Limited», имеющей отношение к «шоколадному» бизнесу Порошенко.
Если правительство разрешит экспорт-импорт продукции военного назначения «Ленинской кузнице», то Порошенко становится вдобавок единственным президентом в мире, который напрямую занимается ещё и оружейным бизнесом.
Предполагается предоставить такое право предприятию, специализирующему на данный момент на производстве котельных агрегатов и специальных судов, а также на судоремонте, на период до июня 2018 года с возможностью продления.
Этот документ вызывает особый интерес в связи с тем, что украинская «недекоммунизированная» «Ленинская кузница» принадлежит президенту страны Петру Порошенко. Владение заводом осуществляется посредством инвестиционного фонда «Prime Assets Capital», который более известен как фонд Петра Порошенко. С помощью этого фонда, как ранее сообщали украинские СМИ, Порошенко сумел вывести в оффшорную юрисдикцию украинских активов на сумму свыше 4 млн долларов – и это данные только по одной оффшорной фирме - «CEE Confectionery Investments Limited», имеющей отношение к «шоколадному» бизнесу Порошенко.
Если правительство разрешит экспорт-импорт продукции военного назначения «Ленинской кузнице», то Порошенко становится вдобавок единственным президентом в мире, который напрямую занимается ещё и оружейным бизнесом.