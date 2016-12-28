19:46 28 декабря

"Ленинская кузница" Порошенко готовится получить право на экспорт/импорт военной продукции

Поступает информация о рассмотрении украинским кабинетом министров возможности дать право заводу «Ленинская кузница» право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Об этом сообщает издание «Украинские новости». На сайте газеты размещён соответствующий документ:
"Ленинская кузница" Порошенко готовится получить право на экспорт/импорт военной продукции


Предполагается предоставить такое право предприятию, специализирующему на данный момент на производстве котельных агрегатов и специальных судов, а также на судоремонте, на период до июня 2018 года с возможностью продления.

Этот документ вызывает особый интерес в связи с тем, что украинская «недекоммунизированная» «Ленинская кузница» принадлежит президенту страны Петру Порошенко. Владение заводом осуществляется посредством инвестиционного фонда «Prime Assets Capital», который более известен как фонд Петра Порошенко. С помощью этого фонда, как ранее сообщали украинские СМИ, Порошенко сумел вывести в оффшорную юрисдикцию украинских активов на сумму свыше 4 млн долларов – и это данные только по одной оффшорной фирме - «CEE Confectionery Investments Limited», имеющей отношение к «шоколадному» бизнесу Порошенко.


Если правительство разрешит экспорт-импорт продукции военного назначения «Ленинской кузнице», то Порошенко становится вдобавок единственным президентом в мире, который напрямую занимается ещё и оружейным бизнесом.


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Комментарии 20
  1. himRa Сегодня, 14:42
    Тогда все понятно! laughing Еще одно свидетельство несгибаемых скакунов!
    "Этот документ вызывает особый интерес в связи с тем, что украинская «недекоммунизированная» «Ленинская кузница» принадлежит президенту страны Петру Порошенко. Владение заводом осуществляется посредством инвестиционного фонда «Prime Assets Capital», который более известен как фонд Петра Порошенко. "
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
      О как ! Райхсшоколатенфюрер решил рубить капусту в планетарных масштабах ? Пусть сначала обучится культуре пития !
      Еще одно свидетельство несгибаемых скакунов!

      Это уже не скакунизм , коллега . Это уже из области " полный стабилизец " lol
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:11
        Дело Алексеича живет и процветает - по другому не прокомментируешь.
        cniza
        1. Лелёк Сегодня, 18:10
          Цитата: cniza
          Дело Алексеича живет и процветает - по другому не прокомментируешь.


          Зато ХТЗ разбирают на металлолом (разным сестрАм по разным серьгАм):
          Лелёк
      2. Zibelew Сегодня, 15:20
        Вот он какой - простой директор липецкой кондфабрики...
        Zibelew
      3. Stalker.1977 Сегодня, 15:22
        Тут явно не хватает имперского марша......
        https://music.yandex.ru/album/2480787/track/79900
        ?from=serp_autoplay&play=1
        Stalker.1977
    2. vkl.47 Сегодня, 15:13
      А потом он свалит спокойно за бугор.и никто его не остановит.никакой правый сектор.он будет в Канаде жить поживать и считаться каким нибудь узником совести.а лохи так и будут скакать на развалинах страны.все настоящие патриоты уже за бугром))
      vkl.47
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:56
    А почему нет на сайте информации о том что в одессе нацисты повыбрасывали в мусор цветы и свечи которые адекватные люди принесли к стенам нашего посольства??? Почему новости освещаются однобоко -типа избирательно???
    Изгоняющий либероидов
  3. Dekabrist Сегодня, 14:58
    Вот так вот! Шоколадный оружейный король. И сладко, и смертельно.
    Dekabrist
  4. Erg Сегодня, 15:03
    И название какое. Хм. "Ленинская кузница". Я смотрю, дело Ильича живёт. И "продолжатели" под стать. wassat
    Erg
    1. himRa Сегодня, 15:14
      Десоветизация,Декоммунизация это для нищих придурков вроде правого сектора и прочих националистического быдла!
      - а это моёёёёё,святоя! не трожь!
      himRa
      1. Erg Сегодня, 17:29
        Никогда не имел антисоветских взглядов. Только нюанс есть, небольшой. Сталин! Это и есть Советский Союз. hi
        Erg
        1. himRa Сегодня, 17:34
          Коллега я Вас не называл антисоветчиком!чо уж сразу то! drinks
          Прошу извинить если чем то обидел!
          С уважением. hi
          himRa
  5. BOB044 Сегодня, 15:09
    А что же ему себя любимому, законно не обворовать ещё раз не залежную .Все молчат, а он гниль спокойно и ворует.
    BOB044
  6. Искандер Ш Сегодня, 16:22
    Петя строит бизнес-империю "Порошенко", а кастрюли верят что светлое будущее Украины.
    Искандер Ш
  7. Барбулятор Сегодня, 16:36
    Господи, всего-то на каких-то полтора года и всего-то на 4 млн. зелени! Это же крохи, и стоит из-за этого шум поднимать. Ведь все только для неё, для дачурки. А дурни все равно не поймут...
    Барбулятор
    1. APASUS Сегодня, 18:27
      Это пока 4 мил зелени и из одного источника,а их возможно сотни.
      А вообще представляете для чего это все сделано? Сомневаюсь ,что "Ленинская кузня" может производить качественное вооружение,а вот торговать импортным ,честно украденным у ВСУ вполне может.А еще может подмять весь импорт через себя и это уже другие 4 мил $ и возможно каждый день
      APASUS
  8. tolmachiev51 Сегодня, 18:51
    Цитата: Лелёк
    Цитата: cniza
    Дело Алексеича живет и процветает - по другому не прокомментируешь.


    Зато ХТЗ разбирают на металлолом (разным сестрАм по разным серьгАм):

    Доскакались !!!.... Проедают и пропивают т.е декоммунизация.
    tolmachiev51
  9. рус-5819 Сегодня, 19:06
    Поступает информация о рассмотрении украинским кабинетом министров возможности дать право заводу «Ленинская кузница» право на экспорт и импорт товаров военного назначения.

    Всё! Ну сейчас "петон(петух)-рошен" начнёт котлокрейсеры клепать!!!!!! Берегись, Россия!!!!!
    рус-5819
  10. рус-5819 Сегодня, 19:10
    Цитата: tolmachiev51
    Цитата: Лелёк
    Цитата: cniza
    Дело Алексеича живет и процветает - по другому не прокомментируешь.


    Зато ХТЗ разбирают на металлолом (разным сестрАм по разным серьгАм):

    Доскакались !!!.... Проедают и пропивают т.е декоммунизация.

    Оставляют "выжженую землю"! Чуют, сволочи , что им недолго осталось "владовать"!
    Где вы, харьковские партизаны-патриоты? Россия не может вмешаться, а вы-то где, патриоты?????
    рус-5819

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