09:33 30 декабря
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Латвия: плевать на народ, будем защищаться

Латвия: плевать на народ, будем защищаться


Латвийский информационный портал mixnews.lv опубликовал бюджетные статьи расходов республики на 2017 год. Согласно документам, постсоветское государство окончательно пренебрегло социальными нуждами населения в угоду «российской угрозе».

В конце ноября Министерство финансов Латвии утвердило государственный бюджет страны на 2017 год. По данным из официальных источников, приоритетным направлением развития республики по-прежнему остается национальная безопасность. Так, в будущем году расходы на оборону увеличатся на 27,9% и составят 450 млн. евро. Как заявили официальные представители Минфина, «дополнительные средства в бюджете следующего года предусмотрены для повышения боеспособности, вооружения и снабжения Национальных вооруженных сил, а также перевооружения подразделений Земессардзе». Странно, что в данном заявлении не указана такая статья расхода, как «обеспечение иностранных воинских контингентов». Гражданам Латвии неплохо было бы знать, что многонациональный батальон НАТО, который со следующего года будет защищать республику от «российской угрозы», достается государству отнюдь не даром.


На втором месте в списке латвийских приоритетов закрепились расходы на общественный порядок. В 2017 году они увеличатся на 18,2% — с 495 млн. до 585 млн. евро. По сообщениям Минфина, «дополнительные средства будут направлены на борьбу с терроризмом, повышение эффективности деятельности полиции безопасности и укрепление государственных границ». Надо полагать, что под последним пунктом понимаются средства, которые будут выделены на строительство забора на российско-латвийской границе. Безусловно, данные финансовые вложения жизненно необходимы для местного населения. Ведь у него нет никаких социально-экономических проблем, кроме чувства незащищенности от «российских агрессоров».

В данном контексте уместно отметить, что увеличение расходов на социальные нужды граждан увеличатся лишь на 7,5%. Получается довольно неприглядная картина: совокупный прирост материальных трат на безопасность составляет 46,1%, а на обеспечение потребностей населения всего лишь 7,1%. Разница в шесть с половиной раз. Учитывая грядущую экономическую катастрофу в виде переориентации российского транзита морских грузов и прекращения евродотаций, правительству Латвии следовало бы сосредоточить свое внимание не на защите от надуманной опасности извне, а на недопущении волнений среди населения внутри страны.

Эффективная социальная политика как ничто другое способна обеспечить достижение этой цели.

К сожалению, основной проблемой латвийской независимости, приобретенной 25 лет назад, является зависимость руководства республики от желаний некоторой третьей стороны. Увы, но когда народу нечего будет есть, а этот момент приближается все быстрее и быстрее, «российская угроза» латвийских детей не накормит.
Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 23
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:02
    Латвия: плевать на народ, будем защищаться
    А лучшая защита - это нападение. Кто же это сказал?
    Mavrikiy
    1. Сергей Ф Сегодня, 08:01
      Не важно, кто сказал, главное - правильно.
      Сергей Ф
  2. 210окв Сегодня, 06:04
    А в принципе латвийская статистика неплохо смотрится..Даже на социальные нужды на 7%рост...А как у нас с этим?
    210окв
    1. Комментарий был удален.
    2. Александр романов Сегодня, 06:22
      Цитата: 210окв
      А в принципе латвийская статистика неплохо смотрится

      Это у вас шутка такая?
      Цитата: 210окв
      Даже на социальные нужды на 7%рост..

      На ПМЖ в Латвии когда едете?
      Цитата: 210окв
      .А как у нас с этим?

      Нет,вот сравнивать Россию и Латвию(даи Бог наити ее на карте) Прежде,чем подобное писать вы о чем думаете?
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 06:53
        Я то думаю..Вот почему то молокозавод в районе закрылся,и предприятие моё(переработка сельхозпродукции)стало работать через пень колоду..На ПМЖ в Латвию?Да здесь родился ,тут и помру.Конечно это шутка.И дай Бог нашей большой России развиваться поступательно и непрерывно.Просто перед тем как искать сорину в чужом глазу может присмотрется и к себе стоит..
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        А в принципе латвийская статистика неплохо смотрится

        Это у вас шутка такая?
        Цитата: 210окв
        Даже на социальные нужды на 7%рост..

        На ПМЖ в Латвии когда едете?
        Цитата: 210окв
        .А как у нас с этим?

        Нет,вот сравнивать Россию и Латвию(даи Бог наити ее на карте) Прежде,чем подобное писать вы о чем думаете?
        210окв
    3. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
      Цитата: 210окв
      А в принципе латвийская статистика неплохо смотрится..Даже на социальные нужды на 7%рост...А как у нас с этим?

      у нас-нормально...вчера платёжки получил,по ЖКХ-матерюсь до сих пор.при пенсии10т-платить почи 10т...отлично! чтоб подавились кровопийцы...
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:22
        при пенсии10т-платить почти 10т...отлично! чтоб подавились кровопийцы...

        А еще лучше перевести все министерства, Думу и всех чиновников на пенсию в 10 тыс. С удовольствием посмотрел бы на их фейсы - а нас за что?
        rotmistr60
        1. RBLip Сегодня, 09:16
          Цитата: rotmistr60
          А еще лучше перевести все министерства, Думу и всех чиновников на пенсию в 10 тыс. С удовольствием посмотрел бы на их фейсы - а нас за что?

          RBLip
      2. Евдоким Сегодня, 08:26
        Оформь субсидию, положено.
        Евдоким
      3. RBLip Сегодня, 09:17
        Цитата: андрей юрьевич
        вчера платёжки получил,по ЖКХ-матерюсь до сих пор.при пенсии10т-платить почи 10т...отлично!

        фига себе... вчера при проживающих троих и улучшенной двушке оттащил в сбер 5тыров.
        RBLip
    4. g1washntwn Сегодня, 08:25
      Если этот прирост на единицу населения, то все сходится. Население сократилось где-то на эту же цифру - просто долю покинувших территорию Латвии отдали оставшимся. Вот вам и математика.
      g1washntwn
  3. Громобой Сегодня, 06:05
    Согласно документам, постсоветское государство окончательно пренебрегло социальными нуждами населения в угоду «российской угрозе».
    Военный бюджет в 3-ёх прибалтийских странах увеличивается планомерно.Какие соцнужды,там пенсию перестали платить?Что за паника такая?)))
    Громобой
  4. Александр романов Сегодня, 06:10
    «Надежды на то, что американцы или Бог нас спасут, теперь ушли», — заявил газете бывший министр обороны Латвии Артис Пабриксhttp://www.yaplakal.com/forum1/topic1492990.html

    Даже Бог не сможет спасти Латвию от России-охренеть.......вот это мы даём wassat
    Александр романов
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:20
    Интересно, а сколько ещё протянет вся эта шпротня? Пойдут по-миру, как бездомные .....!
    a.s.zzz888
    1. Сергей Ф Сегодня, 08:05
      Даже бомжи находят что поесть, а уж в Латвии точно с голоду умирать не будут!
      Полагаю, что Украина поделится кусочком сала, это же ЕВРОПА!
      Сергей Ф
  6. Ren Сегодня, 06:33
    Я думаю, большинство российских граждан не интересуют латвийские шпроты, сильно уж они канцерогенные.
    Ren
    1. 210окв Сегодня, 07:13
      А я вот думаю,что большинству российских граждан наплевать что там в Прибалтике...Вот только эти статьи и подогревают интерес к происходящему...
      Цитата: Ren
      Я думаю, большинство российских граждан не интересуют латвийские шпроты, сильно уж они канцерогенные.
      210окв
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:35
    На всякий случай власть имущие в Латвии учат русский язык -как оно при Трампе повернется,не известно, можно будет сказать что готовились допрашивать захваченных огрессоров из России lol
    Изгоняющий либероидов
    1. igordok Сегодня, 07:33
      В соседней Эстонии, хозяева вернулись. Маленькая паника из-за машины с московскими номерами.
      igordok
  8. SEER Сегодня, 06:51
    Цитата: a.s.zzz888
    Интересно, а сколько ещё протянет вся эта шпротня? Пойдут по-миру, как бездомные .....!

    их тянуть могут до бесконечности. не так много для фша и ес стоит их агонию растягивать - страна махонькая, лежит смирно. вот и тр@хают её не спеша.
    SEER
  9. SEER Сегодня, 06:58
    Цитата: Ren
    Я думаю, большинство российских граждан не интересуют латвийские шпроты, сильно уж они канцерогенные.

    шпроты, если их часто не есть, вполне себе безопасные.
    Но! накой шпроты от "проебалтов"?
    если чего, такие же шпроты моно купить "калининградские".
    что я с успехом и делаю.
    я уже лет 20-ть ничего из этих недо-государств не покупаю - ну не хочу их "объедать".
    всех друзей/знакомых настроил на это же:
    жри.. кюшайте своё сами, "друзья"
    SEER
  10. SEER Сегодня, 07:02
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    На всякий случай власть имущие в Латвии учат русский язык -как оно при Трампе повернется,не известно, можно будет сказать что готовились допрашивать захваченных огрессоров из России lol

    оптимисты - учат английский.
    пессимисты - китайский.
    реалисты - чистят/смазывают свой "калашников".
    SEER
  11. Ivan staryi Сегодня, 08:01
    Если уж делаете анализ статистики, то делайте его по соответствующим правилам! Сравнивать абсолютные значения с темпаси роста мягко говоря безграмотно. Полный шлак! Из-за таких статей нас и обвиняют в наглой пропаганде!
    Ivan staryi
  12. Комментарий был удален.

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