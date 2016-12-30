Латвия: плевать на народ, будем защищаться

Латвийский информационный портал mixnews.lv опубликовал бюджетные статьи расходов республики на 2017 год. Согласно документам, постсоветское государство окончательно пренебрегло социальными нуждами населения в угоду «российской угрозе».В конце ноября Министерство финансов Латвии утвердило государственный бюджет страны на 2017 год. По данным из официальных источников, приоритетным направлением развития республики по-прежнему остается национальная безопасность. Так, в будущем году расходы на оборону увеличатся на 27,9% и составят 450 млн. евро. Как заявили официальные представители Минфина, «дополнительные средства в бюджете следующего года предусмотрены для повышения боеспособности, вооружения и снабжения Национальных вооруженных сил, а также перевооружения подразделений Земессардзе». Странно, что в данном заявлении не указана такая статья расхода, как «обеспечение иностранных воинских контингентов». Гражданам Латвии неплохо было бы знать, что многонациональный батальон НАТО, который со следующего года будет защищать республику от «российской угрозы», достается государству отнюдь не даром.На втором месте в списке латвийских приоритетов закрепились расходы на общественный порядок. В 2017 году они увеличатся на 18,2% — с 495 млн. до 585 млн. евро. По сообщениям Минфина, «дополнительные средства будут направлены на борьбу с терроризмом, повышение эффективности деятельности полиции безопасности и укрепление государственных границ». Надо полагать, что под последним пунктом понимаются средства, которые будут выделены на строительство забора на российско-латвийской границе. Безусловно, данные финансовые вложения жизненно необходимы для местного населения. Ведь у него нет никаких социально-экономических проблем, кроме чувства незащищенности от «российских агрессоров».В данном контексте уместно отметить, что увеличение расходов на социальные нужды граждан увеличатся лишь на 7,5%. Получается довольно неприглядная картина: совокупный прирост материальных трат на безопасность составляет 46,1%, а на обеспечение потребностей населения всего лишь 7,1%. Разница в шесть с половиной раз. Учитывая грядущую экономическую катастрофу в виде переориентации российского транзита морских грузов и прекращения евродотаций, правительству Латвии следовало бы сосредоточить свое внимание не на защите от надуманной опасности извне, а на недопущении волнений среди населения внутри страны.Эффективная социальная политика как ничто другое способна обеспечить достижение этой цели.К сожалению, основной проблемой латвийской независимости, приобретенной 25 лет назад, является зависимость руководства республики от желаний некоторой третьей стороны. Увы, но когда народу нечего будет есть, а этот момент приближается все быстрее и быстрее, «российская угроза» латвийских детей не накормит.