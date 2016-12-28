Новые БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке
Подразделение БЛА Тихоокеанского флота, дислоцированное на Камчатке, получило партию новых беспилотников, способных работать, в т.ч. в арктических широтах.
«Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота. БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах», – рассказал представитель ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Он отметил, что следующем году «будет увеличено число задач, решаемых расчетами "Орланов", а также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности».
По его словам, «Орланы» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатки.
«Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота. БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах», – рассказал представитель ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Он отметил, что следующем году «будет увеличено число задач, решаемых расчетами "Орланов", а также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности».
По его словам, «Орланы» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатки.
Использованы фотографии: http://avia.pro