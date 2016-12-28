19:46 28 декабря

Новые БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке

Подразделение БЛА Тихоокеанского флота, дислоцированное на Камчатке, получило партию новых беспилотников, способных работать, в т.ч. в арктических широтах.

Новые БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке


«Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота. БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах», – рассказал представитель ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.


Он отметил, что следующем году «будет увеличено число задач, решаемых расчетами "Орланов", а также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности».

По его словам, «Орланы» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатки.

Использованы фотографии: http://avia.pro
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Комментарии 14
  1. Alex_Rarog Сегодня, 14:57
    Такое чувство что в арктике скоро жарко станет как в сахаре....
    Alex_Rarog
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:01
      Цитата: Alex_Rarog
      Такое чувство что в арктике скоро жарко станет как в сахаре....

      Вполне обоснованное чувство ! hi
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:07
        Очень хочется узнать когда у нас появятся ударные беспилотники?
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
          Витя , дружище ! Не торопись ! Сурпрызом будет wink
          bouncyhunter
    2. Самаритянин Сегодня, 15:40
      Цитата: Alex_Rarog
      Такое чувство что в арктике скоро жарко станет как в сахаре....

      Не дай Бог, конечно, но поставлены то на Камчатку - Тихоокеанский флот, вот там если жарко станет - мало не покажется!
      Самаритянин
  2. Jovanni Сегодня, 15:03
    Новые БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке

    Хорошо конечно, и правильно, но... как-то напрягает слово "новые"...
    Jovanni
    1. Alex_Rarog Сегодня, 15:04
      новые это адаптированные под местные условия!
      Alex_Rarog
      1. Jovanni Сегодня, 15:09
        Так это... А отчего тогда не написать было " Адаптированные под местные условия БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке"? Так-то они лет 6 -7 поставляются в армию...
        Jovanni
        1. himRa Сегодня, 15:42
          laughing если говорить ,,на фене,,
          журналюги за базар не отвечают! век воли не видать!am
          himRa
        2. Самаритянин Сегодня, 15:52
          Запутали друг друга:) Новые - новая партия! Там уже были - показали себя отлично, вот и добавили!
          Самаритянин
          1. askof Сегодня, 17:28
            Запутали друг друга:) Новые - новая партия!
            .
            Наконец-то разумные слова прочитал. Добавлю для детсадовцев сверху -- новый, значит не подержанный, не бывший в употреблении.
            askof
  3. Холуай Сегодня, 15:48
    Парк Юрского Периода...
    Холуай
    1. Олег Монархист Сегодня, 16:54
      Фраза понравилась? лепишь её везде laughing
      Олег Монархист
  4. Громобой Сегодня, 18:12
    БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности
    А какие он функции выполняет?Записывает на видео свою полосу пролёта,а куда эта информация передаётся или остаётся на накопителе?Как то без конкретики здесь описываются его задачи и возможности.
    Громобой

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