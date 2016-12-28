Новые БЛА «Орлан-10» поступили в подразделение на Камчатке

Подразделение БЛА Тихоокеанского флота, дислоцированное на Камчатке, получило партию новых беспилотников, способных работать, в т.ч. в арктических широтах.– рассказал представитель ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.Он отметил, что следующем году «будет увеличено число задач, решаемых расчетами "Орланов", а также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности».По его словам, «Орланы» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатки.