Немцы заявились как политические противники России

В канун новогодья СМИ заполонили публикации об итогах уходящего года и перспективах года будущего. Информационно-аналитический портал немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» сделал обзор сообщений в западных изданиях, посвящённый успехам России в 2016 году. К российским успехам отнесли многое: ставший индикатором распада Запада Брексит, победу Дональда Трампа на выборах президента США, рост противоречий между странами-членами Евросоюза. На фоне всех этих аналитических «изысканий» заслуживает внимания, пожалуй, только оценка победы России в Сирии. В западных СМИ её назвали венцом успеха российского лидера, что — правда.Из всех обозначенных в обзоре успехов аналитики издания делают вполне обоснованный вывод, что «в Кремле появилось ощущение победы и возвращения сильной и могущественной России» и добавляют: с какой стороны ни посмотри, «но победителя зовут Путин». Правда, свой вывод немцы сдобрили изрядной ложкой дёгтя: «Это чувство величия и национальной гордости у россиян помогает Путину нивелировать недовольство внутренней политикой. Ведь за них они готовы простить президенту многие трудности».Может быть, и не стоило обращать внимание на вполне стандартный набор риторики западных СМИ, собранных на портале «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Но аналитику издания объединил общий заголовок «Никто не рискует воевать с Россией». А это уже иная тема, чем просто придумки про российские хакерские атаки, формирование Кремлём общественного мнения на Западе и прочие уже поднадоевшие всем страшилки.Этот новый акцент на возможную войну с Россией не случаен. В последнее время не покидает ощущение, что Германия, укрепив свою экономику и политическое влияние в Европе, хочет отыграть назад. Как минимум, скорректировать итоги проигранной немцами войны. В пользу этого говорит то, что после ухода Герхарда Шредера с поста канцлера Германия перестала считать себя союзником России.За прошедшие после Шрёдера одиннадцать лет немецкая политическая элита и пресса так подняли градус русофобии в Германии, что далеко переплюнули в этом плане давних антагонистов России — британцев. Усилилось и противостояние между нашими странами. В мире, где влияние и авторитет Москвы несомненно выше, чем Берлина, это не так заметно. Зато в Европе Германия старается напакостить России в большом и малом.Примеров тому много — начиная с банковского кризиса на Кипре, кончая кризисом на Украине и пресловутыми санкциями. Такая политика Берлина, тем не менее, даёт очень относительный результат и не может сдержать подъём и развитие России. Не зря же западные СМИ определили Владимира Путина в политические победители года.Не добившись желаемого результата, немцы заговорили о войне. По крайне мере, на портале «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Его аналитики вынуждены признать, что «на Западе никто не рискует воевать с Россией — Запад боится ядерного оружия, применением которого зачастую угрожают путинские пропагандисты». Пропагандисты канцлера Меркель предлагают свой рецепт противостояния.Немцы пришли к выводу, «в настоящее время наблюдается процесс постепенного перехода роли главного противника Российской Федерации от США к Германии». Козырем в противостоянии с Россией «Frankfurter Allgemeine Zeitung» считает свою развитую экономику, доступ к рынкам капитала, технологий и инвестициям. То есть, вместо горячей войны предлагают — экономическую.Экономическая война, меж тем, уже идёт. Она выразилась в санкциях, в манипуляциях с ценами на энергоносители. Снижение стоимости нефти и газа, например, неплохо поддержало экономику европейских стран и создало большие проблемы для России. Однако отнюдь не порвало нашу экономику «в клочья», как того хотели западные мечтатели.Посмотрим внимательно на германские козыри. В них на самом деле сквозит завышенная самооценка и пренебрежение к устойчивости российской экономики. Её и в самом деле подсадили за парочку последних лет. Так, если в 2013 году, по оценке Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) России по паритету покупательной способности (экономисты считают его наиболее объективным показателем сравнения) составлял 3734 млрд. американских долларов, то по итогам прошлого года — 3735 миллиардов. Налицо — как минимум стагнация. Германия по этому показателю в 2013 году уступала России. ВВП немцев был 3639 млрд. долларов США. В 2015 году он поднялся до 3860 миллиардов. Разница, как видим, не настолько критическая, чтобы примеривать лавры победителя.Доступ к рынкам капитала у России действительно ограничен санкциями, и это создаёт реальные проблемы. В то же время Центробанк РФ обладает серьёзными международными резервами. На 1 декабря их было больше 385 млрд. долларов США. В декабре российским компаниям и банкам нужно было вернуть западным кредиторам порядка 14 млрд. долларов. Центробанк под свой процент легко ссудил нуждающимся валюту для этих операций.Прирастает Россия и реальными золотыми резервами. За одиннадцать месяцев Центробанк закупил без малого 200 тонн золота, доведя его общий объём до 1614 тонн. Это шестой запас среди стран мира. Для сравнения: у входящей в большую экономическую семёрку Японии золота только 765 тонн, у британцев того меньше — 310 тонн. Канадцы свой золотой запас растратили полностью.Германия на послевоенном буме неплохо запаслась золотом. Только по условиям того времени оно складировалось в основном в Соединённых Штатах, где и остаётся по сей день. Попытки Германии перевезти золото в свои хранилища пока положительного результата не дали. В 2015 году, например, Берлин смог вернуть из других стран (германский запас хранится также в Париже и Лондоне) лишь 215 тонн золота. Сейчас в хранилищах на территории Германии находится порядка 1400 тонн золота.Следующим в перечне козырей идут технологии. Тут аберрация поглощает сознание сразу, если, конечно, смотреть на мир из окна «Мерседеса» где-нибудь возле штаб-квартиры концерна «Сименс». Но можно смотреть с высоты Международной космической станции, куда и добраться-то сейчас можно только на российских кораблях. А ещё — из штаб-квартиры концерна «Росатом», технологии которого признаны самыми передовыми в мире и получили общее название «постфукусимских».Ещё можно вспомнить те уникальные технологии в металловедении и машиностроении, которые Соединённыё Штаты исключили из санкционного списка, чтобы пользоваться российскими разработками без всяких ограничений. Международное разделение труда возникло не вчера, отражается оно и в технологических компетенциях. К отставанию в них нельзя относиться снисходительно, но и преувеличивать не стоит.К примеру, козырные карты, которые нашли в своей колоде аналитики из франкфуртского издания, западные политики уже выложили на геополитический стол и воплотили в санкции. Результат их действий недавно оценило известное рейтинговое агентство S&P. В своё время оно проявило завидное старание, чтобы поддержать инициаторов санкционной войны против России.S&P, несмотря на солидные валютные резервы России и небольшой внешний долг, опустило кредитный рейтинг Российской Федерации до «негативного». Сейчас эксперты агентства вынуждены признать, что российская экономика адаптировалась к санкциям. S&P теперь изменило свой негативный прогноз. Российский рейтинг поднят до пункта «стабильный». Специалисты агентства ожидают, что до конца 2019 года экономика России будет расти в среднем на 1,6 процента в год.Жизнь не бывает без проблем. Есть они в России, есть и в Германии. Удивительно, что, ещё не справившись с существующими в стране кризисами (например, мигрантским), немцы хотят создать себе новые проблемы вроде политического и экономического противостояния с Россией. Кто-то бы напомнил им, что Германия уже противостояла России и ни разу не выиграла от этого. С чего вдруг аналитики «Frankfurter Allgemeine Zeitung» решили, что на сей раз всё будет по-иному?