19:45 28 декабря

МИД РФ: проблема с транспондерами при полетах над Балтикой возникла из-за одной из стран НАТО

Поднятая в НАТО проблема полетов военной авиации над Балтикой с выключенными транспондерами является надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, рассказал Интерфаксу директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

МИД РФ: проблема с транспондерами при полетах над Балтикой возникла из-за одной из стран НАТО


«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», – сказал Келин.


«Во-первых, эта проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами», – сообщил он.

«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это – одна из стран-членов НАТО», – рассказал дипломат.

«И это, собственно, все. Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны», – отметил он.

«В общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей, – добавил Келин. – Мы полагаем, что нужно дорабатывать эту тему там, где, собственно, она и должна быть доработана, а именно, в ИКАО».

Напомним, ранее в НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Москва на Совете Россия-НАТО предложила конкретные меры по решению этой проблемы. Однако страны альянса не проявили особой заинтересованности обсуждать эту тему.

Использованы фотографии: www.defense.gov/www.tvc.ru
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Комментарии 19
  1. himRa Сегодня, 15:35
    А если не будет (или уже нет) совета Россия-Нато ? стрелять будем!?
    Москва на Совете Россия-НАТО предложила конкретные меры по решению этой проблемы. Однако страны альянса не проявили особой заинтересованности обсуждать эту тему.
    himRa
    1. vovanpain Сегодня, 15:46
      Однако страны альянса не проявили особой заинтересованности обсуждать эту тему.

      Было бы предложено,не хотят,их проблемы и пора уж выражатся без дипломатических экивоков-По вине США.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
        Влад drinks hi Матрасы везде где могут стараются нагадить . " Гадиллы " прям какие-то ! lol
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 16:14
          Цитата: bouncyhunter
          Гадиллы " прям какие-то !

          Паша,здрав будь Боярин! drinks hi Так хромая Обезьяна сейчас гадит вовсю,на моей памяти,вот ни один мириканский президент,так как Обама не уходил.Это уникум какой то. request получить премию мира и развящать войны по северу Африки и Ближнего Востока,говорить о перезагрузке отношений с Россией и довести отношения чуть ли не до ядерной войны,говорить о "исключительности" американцев,но все больше и больше или посылают этих "исключительных"лесом или просто смеются над ними.Да эту обезьяну вне зоопарка,мир все таки надолго запомнит.С уважением Братишка! drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
            Братка Влад ! drinks hi Я бы этого дрисча вперехлёст и через клюз ! И венерически больного осьминога ему втуда ! Это не уникум , это чудак на букву М . Насерил везде и всем , кому успел . Контрацептив использованный ! Мало того , что сам - стульчак опущенный , так настроил всех против залужии ! am am am
            З.Ы. Прошу прощения за мой французский ... hi
            bouncyhunter
            1. vovanpain Сегодня, 16:46
              Цитата: bouncyhunter
              Контрацептив использованный

              Да Паша,да хрен то с ним,он уже проколотый,после 20 января в мусорку выкинут,а там поживем увидим. drinks hi
              vovanpain
            2. тол100в Сегодня, 18:18
              Цитата: bouncyhunter
              З.Ы. Прошу прощения за мой французский ...

              Цитата: bouncyhunter
              Контрацептив использованный !

              Вы забыли добавить, что и штопаный колючей проволкой!
              тол100в
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
                Спасибо , Игорь ! Обязательно учту drinks
                bouncyhunter
    2. ГШ-18 Сегодня, 16:46
      Опасное маневрирование неизвестного истребителя-сразу приказ на уничтожение, с предупреждением естессно! bully
      ГШ-18
      1. тол100в Сегодня, 18:21
        Цитата: ГШ-18
        , с предупреждением естессно!

        Первое предупреждение - в цель, а второе - в воздух!
        тол100в
  2. fn111 Сегодня, 16:00
    Может стоит посадить какой-нибудь очередной Посейдон в Калининграде, ну, типа мол не признали, порыться у него в приборах... И благополучно, с глубочайшими извинениями, отпустить через недельку, мол , теперь все понятно...)))
    fn111
  3. Altona Сегодня, 16:29
    С такими странами как Польша, Норвегия и Голландия надо действовать максимально жестко. Эти страны любят задерживать наши суда, фуры и проявлять бесцеремонность.
    Altona
  4. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:29
    Какая разница какой страны самолет-в НАТО все гавкают по одной команде.
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. тол100в Сегодня, 18:23
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      все гавкают по одной команде.

      И по одному цитатнику из Госдепа!
      тол100в
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 18:25
        Не исключено...
        КИБЕРНИНДЗЯ
  5. Stinger Сегодня, 17:19
    Они прут и не стесняются, а наши продолжают деликатничать - "Я не буду называть, какая, но это – одна из стран-членов НАТО". Может хватит икру метать перед нахалами. Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны, сказал О.Бендер. И он был прав.
    Stinger
  6. Громобой Сегодня, 18:00
    Договариваться бесполезно.Мореплавание и воздушное сообщение наших военных сил в Калининград раздражает НАТО,поэтому политика провокаций будет продолжена(нарастят силы в регионе и будут давить в самой хамской манере).Железнодорожное сообщение тоже их напрягает.Тут возможно привлечение неких "гражданских активистов" в случае особого обострения.Они явно хотят пересмотреть итоги ВМВ на Балтике в случае нестабильности внутри России.
    Громобой
    1. тол100в Сегодня, 18:26
      Цитата: Громобой
      .Тут возможно привлечение неких "гражданских активистов" в случае особого обострения.

      Даже не "возможно", а ЖЕЛАТЕЛЬНО!
      тол100в
  7. masiya Сегодня, 19:02
    Эти жалкие недоживотные заколебали уже, претензий больше чем народа и территории...
    masiya

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