МИД РФ: проблема с транспондерами при полетах над Балтикой возникла из-за одной из стран НАТО
Поднятая в НАТО проблема полетов военной авиации над Балтикой с выключенными транспондерами является надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, рассказал Интерфаксу директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», – сказал Келин.
«Во-первых, эта проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами», – сообщил он.
«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это – одна из стран-членов НАТО», – рассказал дипломат.
«И это, собственно, все. Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны», – отметил он.
«В общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей, – добавил Келин. – Мы полагаем, что нужно дорабатывать эту тему там, где, собственно, она и должна быть доработана, а именно, в ИКАО».
Напомним, ранее в НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Москва на Совете Россия-НАТО предложила конкретные меры по решению этой проблемы. Однако страны альянса не проявили особой заинтересованности обсуждать эту тему.
«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», – сказал Келин.
«Во-первых, эта проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами», – сообщил он.
«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это – одна из стран-членов НАТО», – рассказал дипломат.
«И это, собственно, все. Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны», – отметил он.
«В общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей, – добавил Келин. – Мы полагаем, что нужно дорабатывать эту тему там, где, собственно, она и должна быть доработана, а именно, в ИКАО».
Напомним, ранее в НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Москва на Совете Россия-НАТО предложила конкретные меры по решению этой проблемы. Однако страны альянса не проявили особой заинтересованности обсуждать эту тему.
Использованы фотографии: www.defense.gov/www.tvc.ru