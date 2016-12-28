В Алеппо боевики использовали боеприпасы из США, ФРГ и Болгарии
Командир российского отряда по разминированию, задействованного в структуре международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо, Иван Громов отмечает, что в освобождённом от террористов городе часто обнаруживаются мины и иные боеприпасы американского и европейского производства. В частности, на складах, принадлежавших боевикам, обнаружено немалое количество боеприпасов производства США и Германии. Есть снаряды и мины, поставленные из Болгарии. К складам имели доступ террористы "Фронта ан-Нусра" (запрещён в РФ).
Телеканал Russia Today публикует кадры, на которых представлено обнаружение на складах боевиков боеприпасов, поставленных западными странами:
Тем временем турецкие СМИ распространяют сообщение о том, что США активизировали поставки оружия и боеприпасов на север Сирии. В частности, поставки идут в провинцию Хасеке. По версии Турции, оружие поставляется курдским вооружённым отрядам, в частности представителям боевого крыла партии Демократический союз. Анкара считает эту курдскую организацию террористической.
И на этом фоне иракские средства массовой информации публикуют сведения о том, что к группе, готовящейся обсудить в Астане урегулирование конфликта в Сирии, собирается присоединиться и официальный Багдад. Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.
Телеканал Russia Today публикует кадры, на которых представлено обнаружение на складах боевиков боеприпасов, поставленных западными странами:
Тем временем турецкие СМИ распространяют сообщение о том, что США активизировали поставки оружия и боеприпасов на север Сирии. В частности, поставки идут в провинцию Хасеке. По версии Турции, оружие поставляется курдским вооружённым отрядам, в частности представителям боевого крыла партии Демократический союз. Анкара считает эту курдскую организацию террористической.
И на этом фоне иракские средства массовой информации публикуют сведения о том, что к группе, готовящейся обсудить в Астане урегулирование конфликта в Сирии, собирается присоединиться и официальный Багдад. Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com