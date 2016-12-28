19:44 28 декабря

В Алеппо боевики использовали боеприпасы из США, ФРГ и Болгарии

Командир российского отряда по разминированию, задействованного в структуре международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо, Иван Громов отмечает, что в освобождённом от террористов городе часто обнаруживаются мины и иные боеприпасы американского и европейского производства. В частности, на складах, принадлежавших боевикам, обнаружено немалое количество боеприпасов производства США и Германии. Есть снаряды и мины, поставленные из Болгарии. К складам имели доступ террористы "Фронта ан-Нусра" (запрещён в РФ).

Телеканал Russia Today публикует кадры, на которых представлено обнаружение на складах боевиков боеприпасов, поставленных западными странами:




Тем временем турецкие СМИ распространяют сообщение о том, что США активизировали поставки оружия и боеприпасов на север Сирии. В частности, поставки идут в провинцию Хасеке. По версии Турции, оружие поставляется курдским вооружённым отрядам, в частности представителям боевого крыла партии Демократический союз. Анкара считает эту курдскую организацию террористической.

И на этом фоне иракские средства массовой информации публикуют сведения о том, что к группе, готовящейся обсудить в Астане урегулирование конфликта в Сирии, собирается присоединиться и официальный Багдад. Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 29
  1. Самаритянин Сегодня, 15:43
    Что и требовалось доказать...
    Самаритянин
    1. himRa Сегодня, 15:45
      Да это как то новостью сложно!
      после новости о том что США продают на 40 милиардов
      himRa
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:46
        Можно подумать , это кого-то удивило ...
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 16:04
          Братушки опять "отличились"...
          Зяблицев
          1. biserino Сегодня, 16:37
            Наши компаний производящих оружиях работают на полном режиме с начала конфликта в Сирий.
            biserino
          2. но все же Сегодня, 16:48
            Боевики и российское оружие используют

            Сирийские боевики после отступления правительственных войск из Пальмиры получили в распоряжение новейшее российское оружие, брошенное верными президенту Башару Асаду силами.

            Связанное с террористами агентство Amaq опубликовало снимки и видеозаписи, демонстрирующие, что террористы захватили в Пальмире бронетехнику и боеприпасы, а также артиллерийские и зенитные орудия, передает The Washington Post.
            Путин объяснил потерю Пальмиры

            По данным издания, речь идет о российских танках и артиллерии. Так, Amaq утверждает о получении боевиками в качестве трофеев 20 танков, нескольких бронетранспортеров, гаубиц и противотанковых комплексов.


            Преступные группировки Ндрангета и Каморра, работающие на юге страны промышляют продажей антикварных ценностей, похищенных террористами из группировки ИГИЛ на Ближнем востоке. Такие выводы следуют из расследования, проведенного журналистами газеты La Stampa.

            Сообщается, что итальянские группировки передают террористам оружие, которое нелегально ввозится через Молдову и Украину преступными организациями из России.
            но все же
            1. Зяблицев Сегодня, 16:51
              Не оправдывайтесь, пожалуйста! hi
              Зяблицев
              1. но все же Сегодня, 17:09
                Никто не оправдывается. Дополняем новость для объективности hi
                но все же
                1. Зяблицев Сегодня, 17:11
                  Тогда прошу прощения! Не допонял! hi
                  Зяблицев
            2. Ныробский Сегодня, 18:46
              Цитата: но все же
              Боевики и российское оружие используют

              Ну, скажем так - оружие не российское, а по большей части советское, запасы которого остались в странах бывшего Варшавского договора, которые переметнувшись в стан НАТО и переходя на натовский стандарт, впаривали это оружие бармалеям всех стран и континентов. Одна Дуркаина продала 615 тыс. нарезных стволов. США закупили в 2013 году более 900 млн.патронов 7,62Х39( без малого почти миллиард), наверное тоже для того, что бы в тирах пострелять.
              Ныробский
            3. Fedalex Сегодня, 19:01
              Точно, болгары поставили оружие Асаду, а не хорошие террористы его захватили wassat . Данных никаких нет, но оружие есть! Скорее, болгары продают всё и всем! Твари,а не "братушки". .
              Fedalex
      2. Zibelew Сегодня, 15:50
        Особенно забавна поддержка исламского терроризма со стороны болгар. Соскучились, видимо, по турецкому ярму на собственной шее. Пусть вспомнят житие святой мученицы Златы Могленской, например. Гугл в помощь.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
          Тагирьян , друже ! Они там тявкают по свистку из-за лужи . " Братушки " , вашу бабку ... am
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 15:55
            Вот, вот. Не за тех наши солдаты при царе кровь проливали на Шипке.
            Zibelew
          2. но все же Сегодня, 17:13
            Извольте полюбопытствовать: Что там вчера в СМИ Батьку вашего снова разносили?
            но все же
    2. ГШ-18 Сегодня, 16:29
      Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.

      Гы! belay А где Сирия?
      ГШ-18
      1. Ныробский Сегодня, 18:52
        Цитата: ГШ-18
        Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.

        Гы! belay А где Сирия?

        Сирия обьект переговоров и будет присутствовать. Договариваться будут те, кто имеет влияние на силы участвующие в конфликте. Но что характерно, не будет главного баламута в лице США.
        Ныробский
        1. ГШ-18 Сегодня, 19:06
          Цитата: Ныробский
          Но что характерно, не будет главного баламута в лице США.

          И это радует good
          ГШ-18
  2. poma Сегодня, 15:45
    Интересная умеренная помощь умереной оппозиции.
    poma
  3. кеп Сегодня, 16:35
    Таким образом в переговорах будут участвовать Россия, Ирак, Иран и Турция.


    Горе то какое, а где исключительные? Или снова санкциями отделаются?
    кеп
  4. Fedalex Сегодня, 16:36
    Вопрос, не в том, где оружие и боеприпасы произведены, а в том, кто их туда поставил! Ответ на данный вопрос, понятен, но требует доказательств.
    Fedalex
    1. Пришелец Сегодня, 17:11
      Да у нас все это покупают американцы и катарцы, менше канадцы. Вот они и возят.
      А вот почему наши не требуют сертификат конечного потребителя ...
      Пришелец
  5. PValery53 Сегодня, 16:38
    В Сирии необходимо "умеренной оппозиции" и всем её "спонсорам", как-то: амерам, немцам и прочей шушере, вставлять "клизму" по первое число, и вообще, не спрашивая фамилии и происхождения. Для пленённых в Сирии(Алеппо) западников установить 8-9-значные суммы выкупов в евриках за их жизнь в ближайший месяц. Иначе - казнь. Русских надо было слушаться(подчиняться им).
    PValery53
  6. Stas157 Сегодня, 17:14
    Удивляет, что саперы работу производят не сняв автомат. Не удобно же! Не ужели места не нашлось, положить временно, в Тигре, или на чем там они приехали?
    Stas157
    1. ватник Сегодня, 17:27
      Вообще сейчас в Алеппо захватили несколько огромных складов техники и вооружения и там масса интересных экземпляров присутствует.
      Кстати террористы почему то склады с оружием не взорвали при отходе хотя успели их заминировать.

      ватник
      1. APASUS Сегодня, 18:18
        Не удивлюсь если сейчас выступит Обама и скажет о раскрытии канала по снабжению Путиным террористов в Сирии.А страны шавки массово его поддержат в СМИ
        APASUS
  7. Stinger Сегодня, 17:23
    Вот о чём нужна резолюция СБ ООН, а не выдуманная Францией и Британией о хим оружии.
    Stinger
  8. masiya Сегодня, 17:56
    Странно, а что там должно быть... от стран Варшавского договора остатки... + штатовское старье и гейропа постаралась, как никак старшему бабуину старались угодить!!!
    masiya
  9. 1536 Сегодня, 18:42
    Нет, ну ладно США, ладно фашистские недобитки, но Болгария..! Как же не стыдно болгарам? Деньги, понятно, не пахнут, но болгары конкретно завоняли.
    1536

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