Кремль прокомментировал статью в NYT о "системе поощрения допинга в России"

Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами. Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина (экс-директора московской антидопинговой лаборатории Г.Родченкова) который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем.

Прежде чем делать выводы, нужно проверить достоверность слов, которые издание приписывает Анцелиович, а также понимать, в каком контексте они были произнесены.

В Кремле отреагировали на статью в американской издании The New York Times, в которой сообщалось, что в РУСАДА якобы признала «наличие системы поддержки допинга в РФ». Напомним, что американское издание ссылается на исполняющую обязанности главы РУСАДА Анну Анцелиович, якобы заявившую, что имел место «институциональный сговор».Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:По словам Дмитрия Пескова, Кремль не воспринимает публикацию в американской газете NYT в качестве первоисточника.Пресс-секретарь президента России:Учитывая тот факт, что в одних только США на антироссийскую пропаганду администрация Обамы выделила почти 3,5 млрд долларов, можно ожидать, что число подобных публикацией с неподтверждёнными ссылками, как у NYT, будет только расти.