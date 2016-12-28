19:47 28 декабря

Кремль прокомментировал статью в NYT о "системе поощрения допинга в России"

В Кремле отреагировали на статью в американской издании The New York Times, в которой сообщалось, что в РУСАДА якобы признала «наличие системы поддержки допинга в РФ». Напомним, что американское издание ссылается на исполняющую обязанности главы РУСАДА Анну Анцелиович, якобы заявившую, что имел место «институциональный сговор».

Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:
Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами. Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина (экс-директора московской антидопинговой лаборатории Г.Родченкова) который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем.


Кремль прокомментировал статью в NYT о "системе поощрения допинга в России"



По словам Дмитрия Пескова, Кремль не воспринимает публикацию в американской газете NYT в качестве первоисточника.

Пресс-секретарь президента России:
Прежде чем делать выводы, нужно проверить достоверность слов, которые издание приписывает Анцелиович, а также понимать, в каком контексте они были произнесены.


Учитывая тот факт, что в одних только США на антироссийскую пропаганду администрация Обамы выделила почти 3,5 млрд долларов, можно ожидать, что число подобных публикацией с неподтверждёнными ссылками, как у NYT, будет только расти.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 18
  1. himRa Сегодня, 15:54
    За ваши денюшки любые кхе кхе кхе
    Учитывая тот факт, что в одних только США на антироссийскую пропаганду администрация Обамы выделила почти 3,5 млрд долларов, можно ожидать, что число подобных публикацией с неподтверждёнными ссылками, как у NYT, будет только расти.

    тем более нет ответственность за ложные публикации
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 16:00
      Ну почему же нет ответственности за ложь...По суду можно и по миру пустить...Только вопрос-по какому суду....?
      Цитата: himRa
      За ваши денюшки любые кхе кхе кхе
      Учитывая тот факт, что в одних только США на антироссийскую пропаганду администрация Обамы выделила почти 3,5 млрд долларов, можно ожидать, что число подобных публикацией с неподтверждёнными ссылками, как у NYT, будет только расти.

      тем более нет ответственность за ложные публикации
      210окв
      1. василий50 Сегодня, 16:32
        Пока нет заявления в суд за нанесённый моральный и материальный ущерб американцы и не почешутся. Все договоры с официальными врунами не возможны принципиально. Комитет со Смирновым может хоть до посинения вести переговоры с кем угодно, спортсменам РОССИИ от этого будет только хуже. Европиоиды с американцами подписанные международные договора не исполняют, а тут живые денежки, и кто из официальных врунов пожертвует своим куском долларового *пирога*?
        василий50
      2. himRa Сегодня, 17:05
        по миру The New York Times !!? belay
        да ладно Вам! Эта газета издается 18 сентября 1851 года а международная версия 1946г.
        Давно бы разорили! еслиб могли lol
        himRa
    2. shooter18 Сегодня, 16:47
      мутко в топку! коррупция достигла небывалых высот!
      shooter18
  2. Самаритянин Сегодня, 15:54
    Интересно до чего ещё сша в России не докапались... Вот бы к ЖКХ пристали-мы бы порадовались
    Самаритянин
    1. himRa Сегодня, 15:57
      чур меня! belay я претензий к ЖКХ не имею
      .... будут демократию проводить! а как они это делают мы знаем!
      himRa
      1. Самаритянин Сегодня, 15:59
        Ну может Вы и правы:)))
        Самаритянин
  3. Сергей К. Сегодня, 15:56
    Мы невольно становимся свидетелями, как довольно таки известная и авторитетная газета The New York Times превращается в БЛА-БЛАTimes.
    Сергей К.
    1. vkl.47 Сегодня, 16:13
      Скорее БАБЛОtimes
      vkl.47
    2. 210окв Сегодня, 16:22
      Я не принадлежу к числу свидетелей....Не читаю эту газетку...Да и по барабану что там пишут...
      Цитата: Сергей К.
      Мы невольно становимся свидетелями, как довольно таки известная и авторитетная газета The New York Times превращается в БЛА-БЛАTimes.
      210окв
    3. истопник Сегодня, 16:48
      Цитата: Сергей К.
      Мы невольно становимся свидетелями, как довольно таки известная и авторитетная газета The New York Times превращается в БЛА-БЛАTimes.


      Эта «довольно таки известная и авторитетная газета» по итогам 1938 года назвала Гитлера «Человеком года». В 1939 году. Вот так-то. Но не это самое удивительно. Владельцами газеты были евреи. И главный редактор был еврей. Значит, по мнению американских сионистов, этот парень в Европе всё делал правильно.
      истопник
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:03
    Глядя на американских среднеполых спортсменов, так называемых "оно "и говорить то о допинге бессмысленно,ибо он перед глазами,в их обличии.
    Изгоняющий либероидов
    1. himRa Сегодня, 16:23
      Совершенно согласен док-ство на ...теле
      himRa
  5. Altona Сегодня, 16:24
    WADA-это организация, которая создала международную систему допинга для англосаксонских спортсменов в виде терапевтических исключений, если называть вещи своими именами. Поэтому комментировать измышления и домыслы англосаксонского адвоката, исследовавшего "государственную допинговую систему России", нет необходимости. Все инсинуации давно вскрыты хакерами Fancy Bears. WADA признала их подлинность. Остальное-обычное дипломатическое лицемерие и невозможность сказать правду в лицо без последствий.
    Altona
  6. истопник Сегодня, 16:53
    А почему молчит сама «виновница» американского торжества - «Анна Анцелиович»?
    истопник
  7. sgazeev Сегодня, 17:31
    Цитата: 210окв
    Ну почему же нет ответственности за ложь...По суду можно и по миру пустить...Только вопрос-по какому суду....?
    Цитата: himRa
    За ваши денюшки любые кхе кхе кхе
    Учитывая тот факт, что в одних только США на антироссийскую пропаганду администрация Обамы выделила почти 3,5 млрд долларов, можно ожидать, что число подобных публикацией с неподтверждёнными ссылками, как у NYT, будет только расти.

    тем более нет ответственность за ложные публикации

    Супруга кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Меланья предъявила иск британской газете Daily Mail за сообщения о том, что в 90-х она работала в эскорте, пишет газета Guardian.
    Адвокаты Меланьи подали на газету в суд за "100% неверные" сплетни, а также за поднятые темы о иммиграционном статусе супруги Трампа в 90-х.
    sgazeev
  8. APASUS Сегодня, 18:10
    Сам факт что Радченуков в США не считается преступником ,а информатором,говорит о многом.Да и посмотреть на Сирену..................стероиды тут не причем ..........................
    APASUS

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