NI назвал самое удачное оружие Советского Союза

Журнал The National Interest составил рейтинг самого, на его взгляд, удачного оружия, созданного в СССР.Первую сточку занял автомат Калашникова, который исключительно прост и надежен и до сих пор является самым распространенным стрелковым оружием в мире. «За время существования этого оружия в мире было произведено свыше 100 миллионов АК-47. Он даже изображен на государственном флаге республики Мозамбик», – отмечают аналитики.На втором месте – танк Т-34. «Имея мощную пушку калибра 76,2 мм, наклонную броню толщиной пять сантиметров (чтобы обеспечивать лучшую баллистическую защиту), а также широкие гусеницы, чтобы передвигаться по русской грязи, Т-34 в то время превосходил любой немецкий танк по огневой мощи, броневой защите и маневренности», – говорится в статье. В СССР было произведено 84 тыс. таких танков.Третье место досталось реактивной установке «Катюша». Авторы поясняют, что «БМ-13, названная "Катюшей" советскими солдатами, представляла собой реактивную систему залпового огня, которая устанавливалась на грузовике». В 1941 г установка стала шоком для германских войск.Истребителю Миг-15 отвели четвертое место. Во время войны в Корее он лишил американцев иллюзий относительно их господства в воздухе. «МиГ-15 был скоростной, высокоманевренной и хорошо вооруженной машиной. Он превосходил по классу первые реактивные истребители США, такие как P-80 и F-84. Лишь когда появились F-86 Sabre, американские летчики смогли сражаться с МиГ-15 на равных», – отмечают авторы.На пятой строке – РПГ-7. По словам аналитиков, гранатомет хорошо зарекомендовал себя в ходе вьетнамской войны и других конфликтах того времени, однако «сегодня это оружие больше подходит для уничтожения легкобронированных транспортных средств, нежели современных танков».