19:47 28 декабря

NI назвал самое удачное оружие Советского Союза

Журнал The National Interest составил рейтинг самого, на его взгляд, удачного оружия, созданного в СССР.

NI назвал самое удачное оружие Советского Союза


Первую сточку занял автомат Калашникова, который исключительно прост и надежен и до сих пор является самым распространенным стрелковым оружием в мире. «За время существования этого оружия в мире было произведено свыше 100 миллионов АК-47. Он даже изображен на государственном флаге республики Мозамбик», – отмечают аналитики.


На втором месте – танк Т-34. «Имея мощную пушку калибра 76,2 мм, наклонную броню толщиной пять сантиметров (чтобы обеспечивать лучшую баллистическую защиту), а также широкие гусеницы, чтобы передвигаться по русской грязи, Т-34 в то время превосходил любой немецкий танк по огневой мощи, броневой защите и маневренности», – говорится в статье. В СССР было произведено 84 тыс. таких танков.

Третье место досталось реактивной установке «Катюша». Авторы поясняют, что «БМ-13, названная "Катюшей" советскими солдатами, представляла собой реактивную систему залпового огня, которая устанавливалась на грузовике». В 1941 г установка стала шоком для германских войск.

Истребителю Миг-15 отвели четвертое место. Во время войны в Корее он лишил американцев иллюзий относительно их господства в воздухе. «МиГ-15 был скоростной, высокоманевренной и хорошо вооруженной машиной. Он превосходил по классу первые реактивные истребители США, такие как P-80 и F-84. Лишь когда появились F-86 Sabre, американские летчики смогли сражаться с МиГ-15 на равных», – отмечают авторы.

На пятой строке – РПГ-7. По словам аналитиков, гранатомет хорошо зарекомендовал себя в ходе вьетнамской войны и других конфликтах того времени, однако «сегодня это оружие больше подходит для уничтожения легкобронированных транспортных средств, нежели современных танков».

Использованы фотографии: http://memory-map.prosv.ru
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Комментарии 49
  1. 210окв Сегодня, 16:01
    Вполне достойный список.У нас он называется-"Оружие Победы"
    210окв
    1. Венд Сегодня, 16:04
      А я бы еще прибавил ПТР. Очень достойно противостояли танкам.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
        Список может быть продолжен ! good
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:54
          А самого лучшего оружия они так и не знают - это русский солдат.
          cniza
          1. Homo Сегодня, 17:11
            Цитата: cniza
            А самого лучшего оружия они так и не знают - это русский солдат.

            Самая большая ценность. И скопировать нельзя. soldier
            Homo
      2. 210окв Сегодня, 16:06
        Венд,у наших оружейников очень много достойных образцов..И ПТР в том числе.. drinks
        210окв
        1. Венд Сегодня, 17:46
          Цитата: 210окв
          Венд,у наших оружейников очень много достойных образцов..И ПТР в том числе.. drinks

          Естественно, но основывался на том, что помогло в трудное время.
          Венд
      3. dauria Сегодня, 16:11
        А я бы еще прибавил ПТР.


        Поликарповский И-16 и Илюшинский Ил-2. Этапные машины, задавшие эталон. Можно Ми-8 добавить, лучшего и массового в его классе не было.
        dauria
        1. Indiffeent Сегодня, 17:28
          Ну да-хи хи-как сказал друг Покрышкина улетевшем погулять на ИЛ-2- "там конечно броня сбоку броня сверху но...ну его я лучше полетаю на истребителе"
          Indiffeent
      4. Indiffeent Сегодня, 17:26
        Ну да-как психологическое оружие скорее-как говаривали" лучше чем вообще ничего"-супротив тяжелой бронетехники это был....Расчет ПТР -смертники...как и ИПТАП
        Indiffeent
        1. Монархист Сегодня, 17:53
          Старшина, Вы так уверенно судите о Ил2 и ПТР и ИПТАП,что хочется спросить: когда успели услышать про Ил2 и проверить как ИПТАП против танков.
          Например,я знал фронтофика Мясникова, офицер-минометчик,положительный отзывался о 45мм. Читал Драбкина,но похоже Вы лучше знаете
          Монархист
          1. Indiffeent Сегодня, 18:16
            Если Вы мне то я ничего не имею против 45 мм орудия,тем более когда его модифицировали увеличив длину ствола,Драбкитна я тоже перечитал вдоль и поперек.42 Год осень-:Мы начали получать новое оружие-ПТР понятно то серьезного противодействия оказать танкам противника мы им не могли но мы все равно были рады так как до этого мы не могли им противопоставить вообще ничего!!! Это было хоть какое то оружие для борьбы с танками.. по видимому ребята еще на тот момент не были знакомы с этим видом оружия) что странно но...
            Indiffeent
      5. Монархист Сегодня, 17:41
        Верю. Вы правы: ПТР в 1941-1942 были незаменимыми в борьбе с танками,а так же известны случаи,когда ПТР использовали против самолётов.
        Лично не встречал бронебойщиков,но по отзывам слышал,что ПТР Дегтярева было лучше
        Монархист
      6. ГШ-18 Сегодня, 18:32
        NI назвал самое удачное оружие Советского Союза

        А то мы без NI не знали! NI-капитан очевидность.
        ГШ-18
    2. Зяблицев Сегодня, 16:13
      Самое удачное оружие Советского Союза и, не побоюсь сказать это же о России - это народ! А уж потом все остальное!
      Зяблицев
      1. Венд Сегодня, 16:16
        Цитата: Зяблицев
        Самое удачное оружие Советского Союза и, не побоюсь сказать это же о России - это народ! А уж потом все остальное!

        А ведь вы правы+++
        Венд
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:25
        Женя , Виртуально жму лапу ! drinks hi good
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 16:27
          Жму в ответ! hi drinks
          Зяблицев
          1. Диана Ильина Сегодня, 16:55
            Евгений, позвольте присоединиться! hi За народ отдельное спасибо! love

            А что касается списка то его можно дополнять и дополнять. Как пример:
            - винтовка Мосина,
            - семейство Ла-5 и Ла-7,
            - Як-3,
            - ИС-2, ИС-3,
            - Тульский Токарев,
            и так далее и это только оружие Победы!!!
            А если уж они вспомнили про послевоенный АК, то почему не упомянули Су-35?! Побоялись что он по характеристикам побьет их хваленый Фу-35?!
            Диана Ильина
            1. Зяблицев Сегодня, 17:08
              Благодарю, Диана! hi love
              Зяблицев
            2. Indiffeent Сегодня, 17:40
              Ла-5-как его называли с ранней версией двигателя-alptraum- кошмарный сон для техника.Этот самолет появившийся к середине 42 года был на ровне с BF-F4,G-2 только на бумаге. Заставлявший менять за день по 18 свечей техника несколько раз-попробуйте перекрутить 18 свечей несколько раз за день? заливы нижних поршней маслом и как следствие падение мощности двигателя, смехотворный его по сравнение с мессершмитами его ресурс...В интервью с Кожедубом был задан вопрос-догонит ли в затяжном преследовании ЛА FW-190-ответ -нет-фокевульф мог дольше держать форсаж, при коротком преследовании может быть а так двигло ла тухло и FW уходил.ТТ вообще не жаловали и при малейшей возможности меняле его на немецких собратьев хотя пистолет был не более чем оружие последнего шанса-его предохранитель - полувзвод стоил многим военным жизни..
              Indiffeent
              1. Альф Сегодня, 19:06
                Цитата: Indiffeent
                Ла-5-как его называли с ранней версией двигателя-alptraum- кошмарный сон для техника.Этот самолет появившийся к середине 42 года был на ровне с BF-F4,G-2 только на бумаге. Заставлявший менять за день по 18 свечей техника несколько раз-попробуйте перекрутить 18 свечей несколько раз за день? заливы нижних поршней маслом и как следствие падение мощности двигателя, смехотворный его по сравнение с мессершмитами его ресурс...

                Ресурс двигателя Ме-109Г-6 в полевых условиях составлял 30-35 часов даже по немецким данным.
                Цитата: Indiffeent
                ТТ вообще не жаловали и при малейшей возможности меняле его на немецких собратьев

                И кто же его менял ? Тыловики пофорсить ?
                Альф
                1. Indiffeent Сегодня, 19:31
                  У бф серии моторесурс равнялся-1 час-час полетал - снимай двигло-ерунды не порите любезный:
                  Первые "семерки" стали поступать в строевые части ВВС в июне 1944 г. В августе 1944 г. начались войсковые испытания Ла-7. К этому времени "средняя продолжительность жизни" самолетов заметно возросла по сравнению с той, что была характерной для 1942-1943 годов. Боевые потери существенно уменьшились, появились самолеты-"долгожители", и стало очевидно, что после наработки 25…30 часов моторы М-82ФН выходят из строя: появляется сильное дымление, резко увеличивается расход масла (до 25…30 л/ч). При разборке моторов, снятых с эксплуатации, обнаружили сильную ступенчатую выработку стенок гильз цилиндров и поршневых колец. Сначала конструкторы решили, что причина кроется в отсутствии на большинстве самолетов противопыльных фильтров, в повышенном температурном режиме мотора и в недоброкачественности гильз цилиндров и поршневых колец.Поскольку почти до конца войны причину дефекта так и не удалось определить, пришлось наладить регулярный полевой ремонт моторов с заменой цилиндров и поршневых колец. Лишь на заключительном этапе войны выяснилось, что причиной дефектов М-82ФН являлась недостаточная твердость стенок цилиндров, которая, впрочем, соответствовала нормам.
                  http://engine.aviaport.ru/issues/35/page20.htm
                  Indiffeent
                2. Indiffeent Сегодня, 19:42
                  Если в сравнении с Bf.109F-4 лётные данные Ла-5 выглядели в общем терпимо, то Bf.109G, появившийся на советско - германском фронте почти одновременно с новой лавочкинской машиной, сразу отбросил её в разряд устаревших. На его фоне Ла-5 утратил своё форсажное преимущество в скорости на малых высотах, а на высоте 4 - 6 км "Густав" летал быстрее "Лавочкина" на 60 - 70 км/час. Лишь у самой земли, на высотах менее 1500 метров у Ла-5 оставалась небольшая "форсажная фора" в 10 - 15 км. Превосходство Bf.109G в скороподъёмности стало подавляющим. На всём диапазоне высот "Густав" шёл вверх на 2 - 3 метра в секунду быстрее, чем "Лавочкин" на форсаже. А когда пилот Ла-5 был вынужден отключать форсирование, чтобы не "сжечь" двигатель, превосходство "Густава" достигало 7 - 8 метров в секунду, что делало для наших лётчиков практически невозможным ведение боя на вертикалях.В общем, Ла-5ФН оказался весьма удачной машиной, но значение этого фактора для общей обстановки на фронтах в 1943 году, к сожалению, было невелико. Ведь из - за дефицита моторов М-82ФН, которые медленно и трудно внедрялись в производство, до конца года авиазаводы смогли выпустить всего лишь 429 таких самолётов, или около 3% от общего объёма выпуска истребителей в СССР за этот год. За тот же период Ла-5 и Ла-5Ф было построено 4619 штук, то есть в 11 раз больше, а безнадёжно устаревших ЛаГГ-3 - в 2,5 раза
                  Indiffeent
                3. Indiffeent Сегодня, 19:47
                  Очень важным достоинством BMW-801 было наличие так называемого центрального поста управления двигателем Kommandogerat. Это устройство в автоматическом режиме обеспечивало регулировку всех параметров работы мотора в зависимости от положения сектора газа. Автомат устанавливал давление наддува, опережение зажигания, состав топливо - воздушной смеси, переключал скорости нагнетателя и выставлял шаг винта.

                  На истребителях Лавочкина лётчик был вынужден выполнять все эти действия вручную. Чтобы отрегулировать работу винтомоторной группы, ему приходилось сделать до 6 точно скоординированных и последовательных движений, тогда как пилоту "Фокке - Вульфа" достаточно было для этого всего лишь передвинуть рычаг комплексного управления двигателем.
                  Indiffeent
            3. Монархист Сегодня, 18:00
              Диана, Вы забыли упомянуть про ППШ"папаша"(как его на фронте называли) и РПД.
              Они упомянули технику которая уже реально себя зарекомендовала
              Монархист
      3. Дембель77 Сегодня, 16:31
        Всё таки, согласитесь друзья, а в наше время хорошего оружия было создано больше, чем за всю историю нашей Родины. Хорошо поработали, нечего сказать - ведь не секрет, что до сих пор российский ВПК использует наработки, созданные при Союзе! Честь и хвала нашим оружейникам, создавшим такие образцы вооружения, что и с современными сравнить не стыдно!
        Дембель77
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:37
          Цитата: Дембель77
          Всё таки, согласитесь друзья, а в наше время хорошего оружия было создано больше, чем за всю историю нашей Родины. Хорошо поработали, нечего сказать - ведь не секрет, что до сих пор российский ВПК использует наработки, созданные при Союзе! Честь и хвала нашим оружейникам, создавшим такие образцы вооружения, что и с современными сравнить не стыдно![

          Да вряд ли кто-то станет спорить , Влад ! hi
          bouncyhunter
        2. ГШ-18 Сегодня, 18:38
          Цитата: Дембель77


          Где этот Слава, кто нибудь знает?
          ГШ-18
      4. ГШ-18 Сегодня, 18:35
        Цитата: Зяблицев
        Самое удачное оружие Советского Союза и, не побоюсь сказать это же о России - это народ! А уж потом все остальное!

        Это чистая правда. В минуты опасности только наш народ способен забывать обо всем и так сплачиваться, что любой агрессор драпает без партков и без оглядки! soldier
        ГШ-18
    3. тол100в Сегодня, 17:03
      Цитата: 210окв
      Вполне достойный список.

      Цитата: 210окв
      однако «сегодня это оружие больше подходит для уничтожения легкобронированных транспортных средств, нежели современных танков».

      И это очень справедливое замечание для "Абрамсов"! РПГ их жгут как легкобронированную технику!
      тол100в
    4. Orionvit Сегодня, 17:41
      Мне бы хотелось посмотреть "недостойный список". По моему, начиная с 1940г. Советский Союз производил только достойное оружие. Не придерёшься.
      Orionvit
  2. Комментарий был удален.
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:06
    Коротка кольчужка, в смысле мал список, ибо,по совести рассуждая там должно быть не меньше 30 единиц техники...в смысле образцов (типов)!
    Изгоняющий либероидов
  4. T-100 Сегодня, 16:11
    РПГ-47???? Может быть РПГ-7... Ну и этот старичок иногда может поддать огоньку новым танкам, а если дед ещё и не один то ........ soldier
    T-100
    1. lysyj bob Сегодня, 16:19
      Ага, он настолько старый, что пингвины собрались его выпускать серийно для нужд армии!
      lysyj bob
    2. мыслитель Сегодня, 16:26
      А этим экспердам что АК, что РПГ, всё 47. Может сказывается национальность (семь-сорок популярная еврейская песня). laughing
      мыслитель
  5. Altona Сегодня, 16:13
    Если поднять список нынешних китайских вооружений, имеющих советское происхождение, то там позиций 60 удачных наберется точно. Основные показатели-технологичность, эффективность, минимум затрат на содержание и обучение.
    Altona
  6. Jovanni Сегодня, 16:15
    Этот NI поставил себе очень трудную задачу. Ведь те, кто лично смог оценить достоинства лучшего советского оружия на своей, так сказать шкуре, сразу же и покидали наш мир. Ну, почти все...
    Jovanni
  7. PValery53 Сегодня, 16:21
    Русское оружие выгодно хозяевам-производителям и "невыгодно" нашим оппонентам-врагам. Так завсегда должно быть.
    PValery53
  8. sergo1914 Сегодня, 16:30
    ЗИС-3, ДП-27, ППШ, Нона-С, Акула, Лира, ИЛ-2, Ла-5, Ту-16....
    Тут невозможно остановиться.
    sergo1914
  9. Инжeнeр Сегодня, 16:30
    Сатану забыли. Думаю это самое удачное оружие, которое и сейчас взывает трепет на одном известном островке за океаном.
    Инжeнeр
  10. костя андреев Сегодня, 16:40
    . такие реитинги неделю печатают, да и на ВО любой может составить рейтинг гораздо лучше этого.
    костя андреев
  11. Roman96 Сегодня, 16:54
    Странно РВСН не учитывают или на Западе от чего срутся стараются лишний раз не вспоминать?
    Roman96
  12. PBF Сегодня, 17:41
    МПЛ-50, а уж про БСЛ-110 и говорить не стоить. laughing
    PBF
  13. masiya Сегодня, 17:53
    Наше оружие, в любом случае за редким исключением превосходит все что мудрыми западниками придумывалось.., начиная со древних времен от мечей, кольчуг, щитов , и прочей военной мелочи вроде пушек (Царь Пушка) и т.д и т.п. были отдельные периоды когда наша техническая мысль давала сбой, но в основном все равно были на достойном уровне мирового вооружения строения!!!
    masiya
  14. Оператор Сегодня, 17:57
    Самое удачное оружие СССР - МБР "Воевода".
    Оператор
  15. мичман Сегодня, 18:40
    Забыли упомянуть торпедный катер. Честь имею.
    мичман
    1. Джонни Сегодня, 19:30
      Армейский сапог
      Джонни
  16. ARES623 Сегодня, 19:44
    Если говорить об оружии, то любой образец, принятый на вооружение армии, является самым удачным в своем классе, ибо все вооружение проходило конкурсный отбор. При этом выбиралось, разумеется, самое лучшее по комплексу характеристик. Упоминание о замене ТТ немецкими образцами не корректно, потому как статья именно об оружии Советского Союза.
    ARES623

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