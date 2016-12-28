В России разрабатывается двухфюзеляжный самолет

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) ведутся аэродинамические испытания модели двухфюзеляжного транспортного самолета, сообщает пресс-служба предприятия.Отмечается, что проект, получивший условное наименование ДФТС, разработан специалистами института в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.».«Воздушное судно предназначено для перевозки грузов общей массой до 40 тонн. Предварительные расчеты показали, что при одинаковой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолета будут меньше по сравнению с однофюзеляжным. Кроме того, транспортный самолет с двумя фюзеляжами обеспечит более удобную погрузку-выгрузку при меньших затратах времени», – рассказали в пресс-службе.– рассказал участник проекта Евгений Пигусов.Кроме того, в ЦАГИ ведутся испытания другой модели – легкого конвертируемого самолета. «Планируется, что воздушное судно будет иметь два турбовинтовых двигателя. Его отличительная особенность – возможность использования как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на дальность 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км».