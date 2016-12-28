19:48 28 декабря

В России разрабатывается двухфюзеляжный самолет

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) ведутся аэродинамические испытания модели двухфюзеляжного транспортного самолета, сообщает пресс-служба предприятия.

В России разрабатывается двухфюзеляжный самолет


Отмечается, что проект, получивший условное наименование ДФТС, разработан специалистами института в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.».


«Воздушное судно предназначено для перевозки грузов общей массой до 40 тонн. Предварительные расчеты показали, что при одинаковой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолета будут меньше по сравнению с однофюзеляжным. Кроме того, транспортный самолет с двумя фюзеляжами обеспечит более удобную погрузку-выгрузку при меньших затратах времени», – рассказали в пресс-службе.

«Основное его преимущество – это меньше изгибающие моменты крыла. Поэтому экономится вес конструкции, меньше взлетный вес. Нужна меньшая тяга двигателя – поэтому вместо четырех у него три двигателя. У самолета расширенные транспортные возможности: в одном фюзеляже он может перевозить личный состав, в другом - технику. Это единственный случай, когда одним рейсом можно доставить, например, 60 человек и БМП. Обычный борт перевозит людей и технику отдельно, а две посадки во время внештатной ситуации – это сложно…», – рассказал участник проекта Евгений Пигусов.

Кроме того, в ЦАГИ ведутся испытания другой модели – легкого конвертируемого самолета. «Планируется, что воздушное судно будет иметь два турбовинтовых двигателя. Его отличительная особенность – возможность использования как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на дальность 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км».

Использованы фотографии: Пресс-служба ЦАГИ
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Комментарии 72
  1. 210окв Сегодня, 16:23
    Ууу.Так в ЦАГИ чего только не испытывают..Целый ворох всего.Двухфюзеляжные конструкции по-моему это тупиковая ветвь..Причины разные-и ВПП нужна для них своеобразная и стоимость самого самолета.Широкофюзеляжные-это да!
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 16:25
      Я уже выкладывал эту новость пару дней назад)))))
      vkl.47
      1. 210окв Сегодня, 16:30
        Ну а я только что прочел..Бывает и новость дублируют..
        Цитата: vkl.47
        Я уже выкладывал эту новость пару дней назад)))))
        210окв
        1. cniza Сегодня, 16:50
          Нормальная работа , но новость с бородой.
          cniza
          1. Юрий из Волгограда Сегодня, 17:12
            Ну неее, не верю.
            Авиация уходит от четырёх двигателей к двум, т.к. эксплуатация выгоднее, а тут аж два фейзюляжа! Полюбому конструкция гораздо сложнее, обслуживание дороже.
            Как выше указали, с полосой проблематичнее.
            Скорее всего просто пиар, в реальные разработки не верю!
            Юрий из Волгограда
            1. Балу Сегодня, 17:36
              Скорее всего просто пиар, в реальные разработки не верю!
              Я вспомнил подставу с поворотом сибирских рек. Канал собирались рубить 28 ядерными фугасами. Страшно подумать какие расходы и какой экологический ужас мог произойти.
              Вот и здесь деньги на ветер, я против. Можно подумать о многоуровневом контейнеровозе, где траспортный модель отстегивался бы от фюзеляжа. В таганроге уже была попытка создать змей горыныча, и что?
              Балу
              1. sergei28 Сегодня, 19:19
                в планах было,если не ошибаюсь порядка 200 зарядов. Парочку взорвали на Урале.
                sergei28
          2. sandrmur76 Сегодня, 18:02
            Это единственный случай, когда одним рейсом можно доставить, например, 60 человек и БМП.
            То-есть в одну часть БМП а в другую 60 человек? Не слишком ли сильный перекос в массах? request
            sandrmur76
          3. НЕКСУС Сегодня, 19:46
            Цитата: cniza
            Нормальная работа , но новость с бородой.

            Гораздо более важная новость,это заказ новых грузовых ИЛов для МО...
            НЕКСУС
      2. Orionvit Сегодня, 17:49
        А я то думаю, что то знакомое.
        Orionvit
      3. ГШ-18 Сегодня, 18:06
        В России разрабатывается двухфюзеляжный самолет

        Ё, чё за шушпанцер? belay А если будет угловое крутящее усилие на перемычку между фюзеляжами в результате маневрирования или не благоприятных погодных условий? Двухфюзеляжный рискует превратиться в однофюзеляжный, правда и с одним крылом request
        После сочинской трагедии не мешало бы конструкторам обратить свой взор на повышение надёжности отечественных пассажирских самолётов! А не заниматься всякой дурью.
        ГШ-18
    2. Самаритянин Сегодня, 16:27
      Оно когда деньги есть, так грех не испытывать...
      Первый двухфюзеляжный самолет появился в СССР в 1932 г.

      Самаритянин
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 17:12
        О том и речь.
        Сколько их там летало?
        Юрий из Волгограда
      2. novobranets Сегодня, 18:18
        Цитата: Самаритянин
        Первый двухфюзеляжный самолет появился в СССР в 1932 г.

        Таких проектов можно насчитать десятки. И ни один не получил широкого распространения. Минусов, больше чем плюсов. Это и разнесенные центры тяжести, сложное управление, и очень широкая колея шасси, и куча других. Еденичные экземпляры еще летают, и то только потому, что для их специфических задач не придумано ничего лучше. .На мой взгляд, эта разработка очередной "распил". Здесь рыжий Нанотолий нигде не мелькал? Как же такой проект без него
        novobranets
        1. novobranets Сегодня, 18:35
          Главный конструктор проекта.
          novobranets
    3. Scoun Сегодня, 16:55
      Цитата: 210окв
      Целый ворох всего.Двухфюзеляжные конструкции по-моему это тупиковая ветвь.

      Сейчас некоторые поговаривают о капсульном типе.
      То есть сам планер с топливом и пилотами это одна конструкция а пассажиры грузятся в капсулу которая подвозится к планеру, защёлкивается и самолёт улетел, минимальные сроки на загрузку и выгрузку пассажиров и багажа плюс поговаривают в случае аварийной ситуации капсула отстреливается и приземляется/приводняется на парашютах...
      Примерно как на картинке wassat
      Scoun
      1. Нас Много Сегодня, 17:07
        А пилотам парашюты выдают?
        Нас Много
        1. Scoun Сегодня, 17:36
          Цитата: Нас Много
          А пилотам парашюты выдают?

          Ну думается при таких раскладах экипажу методы эвакуации предусмотрели бы, обученный экипаж много стоит, единственное мне кажется что это не индивидуальный парашют должен быть а так же капсула.
          Иначе смысл им спасаться на парашюте над Атлантикой или тайгой, тест на выживание )) а так капсула с маяком и НЗ. what
          Scoun
        2. novobranets Сегодня, 18:24
          Цитата: Нас Много
          А пилотам парашюты выдают?

          Весч беспилотная, только пассажиры о том не узнают. tongue
          novobranets
      2. Балу Сегодня, 17:32
        Я не авиатор, но это точно самолет, а не дерижопль с капсулами-фюзеляжами? winked
        Балу
      3. Миротворец Сегодня, 17:44
        Это интересно...
        Миротворец
      4. Миротворец Сегодня, 18:12
        ЭКИП фюзеляж-крыло
        Миротворец
        1. novobranets Сегодня, 18:29
          Цитата: Миротворец
          ЭКИП фюзеляж-крыло

          belay И что, кто то думает, что это полетит? no
          novobranets
      5. Архонт Сегодня, 18:50
        в книжке про капитана врунгеля было. там блоки от самолета отстегивались, а самолет дальше летел.


        на картинке они уже упали в отстегнутом самолетном блоке
        Архонт
      6. sergei28 Сегодня, 19:25
        что за чушь?
        laughing
        sergei28
    4. ShadowCat Сегодня, 17:08
      Давайте не будем говорить про тупики. Если есть возможность почему бы не попытать счастья, а уж потом можно посмотреть по результатам реальность
      Могу вам список сходу накидать "бесперспективных видов техники" ставших очень и очень перспективными.
      ShadowCat
    5. тол100в Сегодня, 17:30
      Цитата: 210окв
      .Так в ЦАГИ чего только не испытывают..

      Испытывать можно многое... А до ума нужно доводить уже спроектированное и выведенное в производство (МС-21, ИЛы и пр.) А против НИОКР никто не возражает. Без поиска нового, развитие нашего Авиапрома будет невозможно!
      тол100в
    6. конёк-горбунок Сегодня, 18:19
      Цитата: 210окв
      Ууу.Так в ЦАГИ чего только не испытывают..Целый ворох всего


      А толку то от их испытаний,если уж не хватает мозгов скопировать китайский,или иранский ударный беспилотник,то чего уж думать об остальном
      конёк-горбунок
    7. Avis Сегодня, 18:49
      Цитата: 210окв
      ВПП нужна для них своеобразная


      ВПП то, скорее всего, подойдёт и обычная. Если ООШ выпускать только с внутренних бортов фюзеляжей, то колея может получиться примерно как у 380-го или 747-го.
      В принципе, и широкофюзеляжники тоже себя изжили. Только ЛК спасёт.
      Avis
      1. sergei28 Сегодня, 19:27
        Спасет от чего????
        sergei28
    8. Titsen Сегодня, 19:25
      Цитата: 210окв
      его.Двухфюзеляжные конструкции по-моему это тупиковая ветвь..


      Ну вот - пример распила по-русски!

      Сразу бы начали с трёхфюзеляжного!
      Titsen
  2. Krabik Сегодня, 16:27
    Ещё один мертвяк...
    Krabik
  3. Инжeнeр Сегодня, 16:27
    ЦАГИ и летающие тарелки продумали, но это не значит, что их потом строили. Так и тут. А проекты такие были и раньше и довольно детально проработанные, а не просто модельки продутые. Но, воз и ныне там

    Инжeнeр
  4. katalonec2014 Сегодня, 16:29
    Интересный вариант,а ранее такую идею наверное уже пробовали?Кто знает,было ли подобное?
    Р.С. Антонов от зависти сваяет из трёх,ну так что бы уж точно нас обойти.
    katalonec2014
    1. Самаритянин Сегодня, 16:30
      Цитата: Самаритянин
      Оно когда деньги есть, так грех не испытывать...
      Первый двухфюзеляжный самолет появился в СССР в 1932 г.

      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 16:31
        Цитата: katalonec2014
        Антонов от зависти сваяет из трёх,ну так что бы уж точно нас обойти.


        wassat wassat wassat
        Самаритянин
        1. bulvas Сегодня, 16:55
          Цитата: Самаритянин
          Цитата: katalonec2014
          Антонов от зависти сваяет из трёх,ну так что бы уж точно нас обойти.


          wassat wassat wassat


          Для укросамолета - двигателей маловато
          bulvas
          1. Алексей 2016 Сегодня, 16:57
            И кондиционера нет))))
            Алексей 2016
          2. Proton Сегодня, 17:18
            И бочек с газом нет )))
            Proton
          3. Ююка Сегодня, 18:14
            Для укросамолета - двигателей маловато

            какие двигатели?? там "киборги" сидят педали крутят! моща немыслимая! wassat
            Ююка
          4. novobranets Сегодня, 18:26
            Цитата: bulvas
            Для укросамолета - двигателей маловато

            Это урезанная демо версия.
            novobranets
        2. Нас Много Сегодня, 17:09
          Восьми.опый семи.уй?
          Нас Много
    2. тол100в Сегодня, 17:34
      Цитата: katalonec2014
      . Антонов от зависти сваяет из трёх,ну так что бы уж точно нас обойти.

      При всем уважении, "Антонов" уже ничего не "сваяет"! Некому, а тем более не за что!
      тол100в
  5. Петр1 Сегодня, 16:31
    Над безопасностью пассажиров нужно больше думать,а то слишком часто падают они.
    Петр1
    1. lis-ik Сегодня, 16:54
      Пусть сначала нормальные гражданские на смену советским придумают, а потом уж мечтают!
      lis-ik
    2. Юрий из Волгограда Сегодня, 17:15
      Цитата: Петр1
      Над безопасностью пассажиров нужно больше думать,а то слишком часто падают они.

      С безопасностью все гораздо лучше чем к примеру на маршрутке.
      Статистика на вероятность катастрофы у самолёта на редкость впечатляющая.
      Юрий из Волгограда
      1. lis-ik Сегодня, 17:59
        Цитата: Юрий из Волгограда
        Цитата: Петр1
        Над безопасностью пассажиров нужно больше думать,а то слишком часто падают они.

        С безопасностью все гораздо лучше чем к примеру на маршрутке.
        Статистика на вероятность катастрофы у самолёта на редкость впечатляющая.

        Так и статистика полётов, куда меньше, чем езда на маршрутке!
        lis-ik
        1. Mao Сегодня, 18:56
          Да и статистика по выжившим при аварии получше чем на самолетах bully
          Mao
          1. lis-ik Сегодня, 19:00
            Цитата: Mao
            Да и статистика по выжившим при аварии получше чем на самолетах bully

            Так и я про тоже, ну их нафиг эти самолёты. Изучаем страну за рулём!
            lis-ik
      2. Петр1 Сегодня, 18:55
        Цитата: Юрий из Волгограда
        С безопасностью все гораздо лучше чем к примеру на маршрутке.
        Статистика на вероятность катастрофы у самолёта на редкость впечатляющая.

        У пассажиров маршрутки выжить шансов гораздо больше чем в самолете. Строже надо,а то самолет налет/часами мерят , технику такого класса нужно по годам списывать. Какого года самолет? О маршрутках тогда по моему и не думали на автобусах ездили.
        Петр1
  6. AVA77 Сегодня, 16:34
    Статья уже была на ВО
    AVA77
  7. san4es Сегодня, 16:45
    Разойдутся,как в море корабли.
    san4es
  8. Jovanni Сегодня, 16:54
    Тут как-то и на однофюзеляжном всё страшнее и страшнее летать становится...
    Jovanni
    1. lis-ik Сегодня, 17:50
      А я вообще для себя ещё лет двадцать назад решил, что не летаю, теперь по стране всё больше на машине, стаж большой, да и всё в своих руках.
      lis-ik
  9. dauria Сегодня, 16:54
    [quote Его отличительная особенность – возможность использования как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. ][/quote]

    Бред.(это я о второй части статьи) Антонов уже наступал на эти грабли . Ан-12 пытались сделать пассажирским, получили коммерческий провал . Слишком различны требования. Особенно там, где каждый лишний кг массы в угоду прочности выливается в расход топлива ( а значит- доход авиакомпании). У транспортника совсем другая конструкция фюзеляжа- рампа и упрочнённый пол.
    dauria
  10. дед_Костя Сегодня, 16:58
    Если два стандартных 20 тонных контейнера влезет, я одобряю!
    дед_Костя
    1. Ююка Сегодня, 18:16
      Если два стандартных 20 тонных контейнера влезет, я одобряю!

      может проще к контейнерам крылья приделать? what
      Ююка
  11. ODERVIT Сегодня, 17:06
    Не укладывается в привычную компоновку фюзеляжа. Хотя, наука движется....
    ODERVIT
  12. Proton Сегодня, 17:23
    Как с кораблями тут не прокатит,широкий фюзеляж и многоуровневый да,а два сразу действительно тупик request
    Proton
  13. Балу Сегодня, 17:29
    Я не авиатор, поэтому мне не понятно, а что, центровку при погрузке легче соблюсти? winked
    Балу
  14. Владимир Постников Сегодня, 17:34
    Не понял, в чем же конкретно преимущества?
    Два корпуса потребуют широкой ВПП. Под них ВПП менять/создавать после этого?
    Два корпуса при равном объеме с однокорпусным имеют бОльшую поверхность. Как это скажется на расходе топлива?
    Вопрос стоимости аппарата: больше поверхность - больше материалов и трудозатрат - больше стоимость.
    Как можно смешать в одной куче "при одинаковой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолета будут меньше по сравнению с однофюзеляжным"? При одинаковой нагрузке масса конструкции будет больше, а не меньше. Если и экономится вес на крыле, то на корпусе теряется больше.
    Если же говорить о продольных габаритах, то это совсем другой вопрос.
    Параллельная загрузка - единственное преимущество. Это все?
    Владимир Постников
    1. Миротворец Сегодня, 17:50
      Ещё надо соблюдать симметрию веса загрузки.
      Миротворец
  15. Миротворец Сегодня, 17:51
    Этот аппарат бы довели https://topwar.ru/16867-letatelnyy-apparat-ekip-r
    usskoe-nlo.html
    Миротворец
  16. APASUS Сегодня, 17:55
    Это единственный случай, когда одним рейсом можно доставить, например, 60 человек и БМП.

    А были планы еще круче
    APASUS
  17. Алексей_К Сегодня, 17:59
    Трудно сказать что-либо об этом будущем воздушном "катамаране"-транспортнике. Но вот что я знал с детства о немецкой "раме":
    Несмотря на хрупкий вид и откровенно низкую скорость, Fw 189 (рама) обладал хорошей манёвренностью на больших высотах и был там весьма сложной целью для истребителей. Пилот самолёта мог легко уклониться от атаки истребителей, осуществляя горизонтальные манёвры, за которыми не могли следовать набирающие высоту истребители. Благодаря великолепному обзору и большим секторам обстрела воздушные стрелки разведчика имели все возможности сбить атакующий истребитель. Советские авианаставления рекомендовали не вести с «рамой» бой на виражах, а производить отдельные атаки, желательно из облаков или со стороны солнца.
    Живучесть у самолёта также была отменная. Например, 19 мая 1942 года над Таманью на высоте около 4000 метров пара МиГ-3 атаковала одиночный Fw 189А. Советские истребители поразили левый мотор необычного противника, с удовлетворением наблюдая, как после нескольких очередей он отвалился от самолёта. Уверенные в одержанной победе, «МиГи» удалились, однако тяжело повреждённая машина все-таки «доковыляла» до своего передового аэродрома. Бывало, что самолёт возвращался с задания, получив таранный удар и лишившись части вертикального оперения.
    Вот как выглядела "рама":
    Алексей_К
  18. Владимир Матвеев Сегодня, 18:03
    Над этим бредом можно только посмеяться.
    Владимир Матвеев
  19. VOENOBOZ Сегодня, 18:41
    Институты должны работать искать в этом их задача.
    VOENOBOZ
  20. Avis Сегодня, 18:51
    Цитата: Самаритянин
    Оно когда деньги есть, так грех не испытывать...
    Первый двухфюзеляжный самолет появился в СССР в 1932 г.

    Первые двухфюзеляжники появились за десятилетие до СССР. В ПМВ их строили и в РИ, и в Италии и ещё где то.
    Avis
  21. Avis Сегодня, 18:57
    Цитата: Scoun
    Цитата: 210окв
    Целый ворох всего.Двухфюзеляжные конструкции по-моему это тупиковая ветвь.

    Сейчас некоторые поговаривают о капсульном типе.

    Всё это уже проходили. Например, Фэйрчальд с его Си-120 и наши с десантными кабинами КП-1 и Д-20.
    Avis
  22. JD1979 Сегодня, 19:01
    Бред. Заколебаешься центрировать груз в обоих фюзеляжах. Едиственное применение если между фюзеляжами предусмотреть крепление крупногабаритного контейнера в различных вариантах начинки, от грузового, до пассажирского модулей (цистерна там для воды, медицинский блок и прочее), с возможностью бысрой сцепки-расцепки. Но тогда фюзеляжи делать уже надо.
    JD1979
  23. Avis Сегодня, 19:04
    Цитата: dauria

    Бред.(это я о второй части статьи) Антонов уже наступал на эти грабли . Ан-12 пытались сделать пассажирским, получили коммерческий провал . Слишком различны требования.

    Бред это у Вас. Никогда ОКА не делал паксовоз из грузовика. Он сразу делал параллельно два самолёта или делал грузовик из паксовоза.
    В конце концов обе ветви разошлись. Ан-10 был нормальным самолётом и бы бы ещё лучше, откажись они от унификации с Ан-12 -- у Ан-10 был слишком низкий багажник и слишком высокий салон. других недостатков у него не было.
    Катастрофы в то время случались во всех странах. Ан-12 доработали и от перелома крыла они не падали.
    Грузовой Ан-26 делался на базе пассажирского Ан-24.
    Так что не несите чушь.
    Avis
  24. Штык Сегодня, 19:12
    У самолета расширенные транспортные возможности: в одном фюзеляже он может перевозить личный состав, в другом - технику

    Меня мучают смутные сомнения - recourse как на счет поперечной остойчивости ?
    Штык

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