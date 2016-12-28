19:44 28 декабря

Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии

Представители России и Турции согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, сообщило агентство Anadolu.

Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии


Этот план должен быть представлен сторонам конфликта. Если предложение будет принято, РФ и Турция выступят гарантами соблюдения режима прекращения огня.


По данным агентства, «российско-турецкий документ подразумевает прекращение огня с 00:00 часов 29 декабря, при этом договоренность о перемирии не включает террористические организации».

Официальных комментариев относительно указанного плана пока не поступало.

Ранее, 20 декабря, Сергей Лавров сообщал, что Россия, Турция и Иран «готовы стать гарантами готовящегося соглашения между сирийскими властями и оппозицией».

«Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного перемещения гражданского населения по территории Сирии», – заявил глава российского МИД.

Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 41
  1. cniza Сегодня, 16:52
    «Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного перемещения гражданского населения по территории Сирии», – заявил глава российского МИД.


    Сейчас США завоет и потребует не трогать бармалеев , которые не согласны на перемирие.
    cniza
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:58
      По данным агентства, «российско-турецкий документ подразумевает прекращение огня с 00:00 часов 29 декабря, при этом договоренность о перемирии не включает террористические организации».

      Вот именно поэтому и не пригласили на переговоры представителя террористических организаций, т.е. США.
      Если у России с Турцией этот план найдёт поддержку у оппозиции, то это будет прощальный пинок Обаме, на посошок так сказать!
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:08
        Если у России с Турцией этот план найдёт поддержку у оппозиции, то это будет прощальный пинок Обаме, на посошок так сказать!

        Я бы даже сказал - волшебный пендель в дорогу ! lol
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:13
          Цитата: bouncyhunter
          Я бы даже сказал - волшебный пендель в дорогу !

          smile
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:15
            Именно , Александр ! hi drinks Иначе не дойдёт !
            bouncyhunter
          2. Монос Сегодня, 18:23
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: bouncyhunter
            Я бы даже сказал - волшебный пендель в дорогу !

            smile


            Пожелаем ему удачи на дорогах:

            Монос
      2. Монархист Сегодня, 17:17
        Сны П15. Вы правы : будет прощальный пинок под хвост бабуину
        Монархист
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:19
          Цитата: Монархист
          Сны П15.

          Какие тут сны, всё происходит наяву! laughing
          СРЦ П-15
      3. тол100в Сегодня, 17:45
        [quote=СРЦ П-15] то это будет прощальный пинок Обаме, на посошок так сказать![/qu К сожалению, "хромая утка" до 20 января 2017 еще может натворить много гадостей для всего мира. Это почти как обиженный скунс!
        тол100в
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:52
          Цитата: тол100в
          К сожалению, "хромая утка" до 20 января 2017 еще может натворить

          Это давно уже не "хромая утка", а утка, которая стоит под кроватью! От неё, больше, одна вонь!
          СРЦ П-15
      4. Pirogov Сегодня, 17:54
        Цитата: СРЦ П-15
        Если у России с Турцией этот план найдёт поддержку у оппозиции, то это будет прощальный пинок Обаме, на посошок так сказать!

        Это будет удар по самолюбию не только шимпанзе ,но и всей америке.
        Pirogov
      5. Лелёк Сегодня, 18:21
        Цитата: СРЦ П-15
        то это будет прощальный пинок Обаме, на посошок так сказать!


        "На посошок" пинки наичернейшему сыплются со всех сторон, даже от шефа ЦРУ:
        Лелёк
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:33
          Цитата: Лелёк
          "На посошок" пинки наичернейшему сыплются со всех сторон, даже от шефа ЦРУ:

          Да и будущий президент Трамп вставил свои пять центов:
          "Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Барака Обаму в создании препятствий к «гладкой» передаче власти.
          «Делаю всё возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента О (Барака Обамы). Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!» — написал Трамп на своей странице в Twitter."
          http://rusvesna.su/news/1482936582
          СРЦ П-15
    2. vovanpain Сегодня, 16:58

      Цитата: cniza
      Сейчас США завоет и потребует не трогать бармалеев , которые не согласны на перемирие.

      Да Виктор пускай вон на Луну лучше повоют,толку больше.В сентябре месяце договсривались с полосатиками и одна провокация за другой была,при нынешней власти в США,полосатики недоговороспособны. hi С уважением Коллега.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
        Пусть по привычке визжат на всю Вселенную и брызжут слюной (близко не подходить - ядовитая !) по поводу своих выкормышей ! Лишь бы турки не подвели ! Витя , Влад hi drinks
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 17:22
          Цитата: bouncyhunter
          Лишь бы турки не подвели

          Вот насчет турок,тут репу надо чесать и чесать,те еще what договорщики блин.Но ВВП похоже перетягивает турок на свою сторону,в НАТО конечно свой человечек не помешает,но оба уха надо с ними держать востро. drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
            Но ВВП похоже перетягивает турок на свою сторону,в НАТО конечно свой человечек не помешает

            Есть мнение , что ВВП имеет что-то , позволяющее ему держать Эрдогашу за ролики от прибора . Мысль , а ? wink
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:36
              Цитата: bouncyhunter
              Есть мнение , что ВВП имеет что-то

              Здравый смысл - вот что имеет ВВП! hi drinks
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:38
                Александр , ну это и обсуждению не подлежит ! hi drinks
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:43
                  Согласен, Павел! Привет Белоруссии! hi drinks
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
                    Спасибо , Александр ! hi drinks Взаимно ! good
                    bouncyhunter
              2. тол100в Сегодня, 17:49
                Цитата: СРЦ П-15
                Здравый смысл

                С хорошей резьбой на мертвом герметике!
                тол100в
            2. APASUS Сегодня, 17:46
              Цитата: bouncyhunter
              Есть мнение , что ВВП имеет что-то , позволяющее ему держать Эрдогашу за ролики от прибора . Мысль , а ?

              Взяли кого нибудь в Алеппо,а тот и раскололся ,да еще бумаги показал.Где, кто,кому оружие привозил от турков.Возможно и химическое,вот за такие шары и держит.
              APASUS
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
                Взяли кого нибудь в Алеппо,а тот и раскололся ,да еще бумаги показал.Где, кто,кому оружие привозил от турков.Возможно и химическое,вот за такие шары и держит.

                Я о том же . Уж оченно султан всея Турция смело и непринуждённо кладёт на США . lol
                bouncyhunter
            3. Ныробский Сегодня, 18:33
              Цитата: bouncyhunter
              Но ВВП похоже перетягивает турок на свою сторону,в НАТО конечно свой человечек не помешает

              Есть мнение , что ВВП имеет что-то , позволяющее ему держать Эрдогашу за ролики от прибора . Мысль , а ? wink

              Если бы не ВВП, то Эдик уже несколько месяцев на том свете в белом саване гурий пугал. Он понимает, что те, кто хотел его смерти,после неудачной попытки от этой мысли не отказались, а всего лишь обдумывают новый план по приданию вечного горизонтального положения его организму. На кого опереться Эдику? Правильно, только на ВВП. Отсюда и мысли у него идут в нужном направлении.
              Ныробский
  2. 210окв Сегодня, 17:02
    С турками договариваться?Сомнительно.Там они свою рыбку ловят.Как на это посмотрит Рабочая партия Курдистана?На заштатников по большому счету плевать..
    210окв
    1. rasputin17 Сегодня, 17:19
      Все верно! С курдами тоже есть определенные договоренности! Усадить их за один стол у России сейчас не получиться! Да и турки гниловатый народец что бы можно было им доверять поскольку за свои интересы они могут легко прокинуть! negative
      rasputin17
    2. Монархист Сегодня, 17:26
      210окв. Мне всё фиолетово: султан,курдистан. Главное,чтоб чувствительнее оплеуху бабкина.
      Вообще-то мы не справедливы к Бабкина и Как: они не доставали,"голодали"( как бы не так),чбоб бармалеев снарядить,как они за Алеппо передавали,а тут новая бяка
      Монархист
  3. демотиватор Сегодня, 17:19
    Такие странные боевые действия, а также и перемирия с переговорами, перемежаемые то вывозом боевиков-исламистов на автобусах из осажденного Алеппо, то данными переговорами с проамериканскими головорезами, могут продолжаться бесконечно. И самое поганое, что при этом будут продолжать гибнуть наши военные и гражданские специалисты. Ничего не понимаю. Помню, что во времена Сталина был такой лозунг: "Если враг не сдаётся - то его уничтожают". А тут - переговоры. Да ещё и с кем - с головорезами?!
    демотиватор
    1. 210окв Сегодня, 17:51
      Такая "странная война"...Навивает на мысль о весне 1940г...
      210окв
  4. антивирус Сегодня, 17:24
    ВОТ серьезное достижение.
    Компромисс с позиции силы и не обидно туркам.
    Но наши УАЗики хуже продаются , пока, в мире чем Ниссаны.
    Позиции в Сирии нужны для нефть-газ и что дальше? машстроен и нефтехим, авиапром? и сколько от этого экспорта вернется в Пензенскую и Смоленские обл?
    антивирус
    1. 210окв Сегодня, 18:31
      Сколько то конечно в бюджет вернется.хотя львиная доля безусловно осядет в карманах нуворишей...Смолянам и остальным гражданам России остается только затягивать пояса..
      210окв
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:24
    По моему легче договорится в аду с чертом, чем с турками -обманут, как два пальца об асфальт fool Не верю я эрдогаду-от него надо ждать только подлянки.
    Изгоняющий либероидов
    1. кеп Сегодня, 17:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По моему легче договорится в аду с чертом, чем с турками -обманут, как два пальца об асфальт fool Не верю я эрдогаду-от него надо ждать только подлянки.

      Когда им выгодно будут делать как надо.Сейчас им лучше придерживаться России,отсюда делаем вывод. Странно пока нет визгов из-за лужи.
      кеп
  6. masiya Сегодня, 17:40
    Что то недосултан резко изменился... то под дудку штатов скакал, то вдруг на 180 градусов развернулся..., не ладно все это ... учитывая исторический опыт общения с османской империей России не верится... ой не верится...если будет все в порядке то удивительно!!!
    masiya
  7. rudolff Сегодня, 17:52
    На Донбассе мы уже всех перемирили, теперь до Сирии очередь дошла. Миротворцы, блин! Не так давно мы эту оппозицию в упор не замечали, теперь вдруг озаботились. И что это за переговоры без официального Дамаска, две страны решают, что делать на территории третьей. А в честь чего это? Притом, что Турция вообще гость незванный в Сирии, а попросту оккупант.
    rudolff
    1. lis-ik Сегодня, 18:08
      Цитата: rudolff
      На Донбассе мы уже всех перемирили, теперь до Сирии очередь дошла. Миротворцы, блин! Не так давно мы эту оппозицию в упор не замечали, теперь вдруг озаботились. И что это за переговоры без официального Дамаска, две страны решают, что делать на территории третьей. А в честь чего это? Притом, что Турция вообще гость незванный в Сирии, а попросту оккупант.

      Честно говоря тоже покоробило, штаты тоже так начинали.
      lis-ik
    2. Джонни Сегодня, 18:11
      Наверное Турция все таки острие копья Нато на БВ, реальный центр силы. Стоит Турцию привязать к соблюдению оппозицией перемирия
      Джонни
    3. ватник Сегодня, 18:16
      Если есть возможность договорится миром то надо это сделать. В любом случаи плохой мир хуже доброй войны.
      Однако не смотря на возможное перемирие уничтожение террористов ИГИЛ Аль-Нусры надо продолжить для них никакого перемирия быть не должно.
      США сами взрастили террористов и не заинтересованы в их уничтожении — министр обороны Ирана
      ватник
  8. CorvusCoraks Сегодня, 18:17
    Муть все это, опять будут вопросы, а кого за умеренных держать. А у турок умеренные одни, у Ассада , нас вторые и т.д.

    Может, где-то в Сирия очередных туркоманов прижали, поэтому турки и решили перемирие придумать, чтобы своих/ протурецких вывести из-под огня/уничтожения?
    CorvusCoraks
    1. ватник Сегодня, 18:36
      Госдеп США - Эрдоган ты не прав lol
      ватник

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