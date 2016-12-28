Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии

Представители России и Турции согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, сообщило агентство Anadolu.Этот план должен быть представлен сторонам конфликта. Если предложение будет принято, РФ и Турция выступят гарантами соблюдения режима прекращения огня.По данным агентства, «российско-турецкий документ подразумевает прекращение огня с 00:00 часов 29 декабря, при этом договоренность о перемирии не включает террористические организации».Официальных комментариев относительно указанного плана пока не поступало.Ранее, 20 декабря, Сергей Лавров сообщал, что Россия, Турция и Иран «готовы стать гарантами готовящегося соглашения между сирийскими властями и оппозицией».«Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного перемещения гражданского населения по территории Сирии», – заявил глава российского МИД.