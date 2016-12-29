10:05 29 декабря
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История славян хранится в ватиканской библиотеке

История славян хранится в ватиканской библиотеке


Ни для кого не секрет, что Ватикан хранит тысячу тайн. Святой престол всегда держит руку на пульсе жизни большинства населения Земли. И самым излюбленным методом Ватикана для осуществления своих корыстолюбивых интересов и честолюбивых устремлений были крестовые походы. Остается только радоваться, что в настоящее время Ватикан отказался от этой формы подавления инакомыслия, поскольку история крестовых походов свидетельствует о невероятной жестокости, с которой расправлялись воины Ватикана с народами, подвергнутыми «наказаниям».

Крестовые походы не только усиливали власть папы на территориях, подвергнутых христианизации, но и обогащали папский престол. Однако с уверенностью можно сказать, что крестовые походы, в свою очередь, омрачали чистоту христианского учения. Ярким примером этих хищнических нападений стали взятие крестоносцами Константинополя и Иерусалима. Иерусалим пал под напором завоевателей 15 июля 1099 года в пятницу в три часа по полудни — день и час страдания Спасителя. Те зверства, которым сопровождался захват города, до сих пор являются позором завоевателей. Во время нападения крестоносцев на Константинополь (1204 год) город находился под властью православного царя. Захватчики проявили при атаке Константинополя жестокость даже большую, чем при нападении на Иерусалим. Три века длились крестовые походы. Они принесли только страдания и горе большинству «покоренных» народов. Римские священники, увлекая христиан идеей крестовых походов, превратили походы в некие военные экспедиции, которые на самом деле преследовали чисто земные цели.


Когда увлечение палестинскими походами для Ватикана стало неактуально, они обратили свое внимание на православных восточных славян, а особенно на такой лакомый кусочек, как Русь. Первые крестоносцы ступили на землю древних руссов из Швеции и Лифляндии. Шведский правитель Биргер по указанию папы Григория IX и папы Иннокентия IV отправился крестовым походом на Русь, основной целью которого являлось обращение православных народов в католичество. Но Александр Невский в 1240 и в 1242 годах нанес сокрушительное поражение и немецким рыцарям, и шведам. Тогда Ватикан изменил свою тактику: основной удар с севера-запада Руси он перенес на юго-запад, в Галицию. Руками папы стали польские католики, которые принялись отнимать у православных их храмы и перестраивать их в костелы. Доминиканцы также в это время появились на славянских территориях и ввели инквизицию. 350 лет продолжались страдания галичан, пока в 1946 году галицкие униаты присоединились к православной церкви.

В библиотеках Ватикана находятся рукописи, которые мало кому доступны, поскольку хранят сведения, не совпадающие с установками католической церкви. Мало кому известно, что Ватикан очень хотел заполучить знания многих высокоразвитых цивилизаций (как раз одним из путей достижения этой цели и являлись крестовые походы), сохранив в тайне источник их получения. Это в полной мере касается и знаний одной из древнейшей славянской цивилизации — этрусков. Считается, что приставка «эт» перед названием «рус» означает, что речь идет о просветленных русах — носителях высокой культуры. До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились этруски. Судя по имеющимся историческим памятникам и древним письменам, этруски жили на территории Италии задолго до времен основания Рима. К сожалению, древние письмена этрусков прочесть невозможно. Существует даже устойчивое выражение: «Этрусское не читается!» Почему же историки так уверены в невозможности расшифровки текстов древних этрусков? Возможно, этрусы не хотели, чтобы знание досталось еще не подготовленной для этого цивилизации?

Считается, что государство Этрурия возникло в I тысячелетии до н. э. и располагалось на территории современной Италии. Но власть этого государства распространялась далеко на север и юг от ее территорий. Вероятнее всего, именно этрусская цивилизация стала колыбелью возрождения и имела огромное влияние на формирование будущей (по отношению к ней) римской цивилизации. Версий происхождения загадочного народа несколько. Например, Геродот считал, что этруски пришли на территорию Италии со стороны восточного Средиземноморья. Дионисий Великий полагал, что этруски являются коренным народом Италии. В 18 веке появилось предположение, что этруски пришли в Италию через Альпийский перевал. И, хотя убедительных доказательств этой версии нет, многие немецкие ученые поддержали эту версию появления этрусков в солнечной Италии.

Очень интересна версия, выдвинутая в 16 веке русским историком и археологом Александром Чертковым, который уверял научное сообщество в том, что этруски были славянами. И хотя ученый мир не спешил с ним согласиться, тем не менее, существовало мнение, что русские населяли территорию Италии намного раньше времени возникновения Рима и даже основали там очаг древнейшей культуры. Польский коллекционер и археолог Тадеуш Волански поддержал славянскую версию происхождения этрусков. Он сумел прочитать некоторые этрусские тексты и надписи, найденные в Западной Европе. Волански создал некую таблицу, которая помогает в расшифровке этрусских текстов. Он использовал этрусскую азбуку, кириллицу, польский и богемский алфавиты. И хотя никто не смог опровергнуть выводы этих двух ученых, сведения о славянском происхождении этрусков скрываются.

На сегодня известны около 12 тысяч надписей на этрусском. Надо отметить, что этрусский язык не основывается на каком-либо алфавите. Но поскольку некоторые надписи содержат не более 20-ти слов и выполнены греческими буквами, их удалось прочитать. Вот только этрусские рукописи так и остались загадкой для всех исследователей.

В 1825 году ученый из Италии предложил использовать для расшифровки этрусских текстов славянский алфавит и даже продемонстрировал это. Но его даже не стали слушать, поскольку в научной среде историков устоялось мнение, что славянские народы возникли только в VI веке н. э., а, следовательно, данная версия бессмысленна.

Если использовать метод расшифровки, предложенной Волански, то надпись на найденном надгробном памятнике вблизи итальянского города Кречу переводится так: «Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Измень ты России, Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень! Гекаты царство далече; до долу земли выезжаю; Точно, ей, ей, так есть! Как я, Эней царь — родом! Сидя с ладом в Елисее, Леты черпнёшь и забудешь; О! Дорогой, хороший!»

Некоторые исследователи сходятся во мнении, что надписи на этрусском напоминают строки книги бытия: «Рек всех Бог Вышний: Маидиму, Езиеню Расеи, Им же опекается мой дом и дети. Лепый Измень! Екатезин далече; Только вера — вера из какой Эней, царь родом. Сидящий с Ладом и Ильей. Понимаешь ли ты, забываешь? Ой! Дорогой, хороший!»

Этот текст очень похож на старорусский. Да и в надписи упоминается слово «Расея» — так именовали свою страну южные славяне, да и обороты речи в надписи присущи древним славянам.

То, что именно Ватикан стал инициатором того, что большая часть истории славян была переписана, подтверждает работа далматского историка Мавро Орбини «Славянское царство» (1563-1610). Автор имел сан монаха-бенедиктинца. У себя на родине он известен как мудрый, добронравный, порядочный человек, отличавшийся высокой самодисциплиной и собранностью. Орбини был свидетелем печального положения славян, которых вынудили подчиниться силе католические завоеватели. Орбини решил создать энциклопедию славянского рода. Для этого ему пришлось воспользоваться хранилищами монастырей и храмов, где находились свидетельства славянкой культуры, а также материалами из итальянских библиотек. После смерти монаха все его труды были переданы в архивы Ватикана и стали недоступны для изучения специалистами, поскольку попали в разряд запрещенных.

В 1705 году экземпляр книги «Славянское царство» был преподнесен русскому царю Петру Первому одним из европейских дипломатов . В 1722 году она была издана в Петербурге с некоторыми сокращениями. Именно на ее основе монах Паисий Хилендарский создал знаменитую «Славяно-болгарскую историю». Труд Орбини очень важен для современных славян — в нем приведены уникальные сведения, собранные из малоизвестных источников, либо из уже давно утерянных свидетельств. Можно считать, что последователями Орбини стали авторы таких фундаментальных трудов как «Дорогами богов» и «История руссов». В этих книгах доказывается, что протоиндоевропейцы и индоевропейцы являются потомками славян.

Орбини указывал, что раньше славяне правили Северной Африкой, Азией, большей частью современной Европы. По словам Орбини выходит, что нынешние норвежцы, датчане, исландцы и иные германо-скандинавские народы являются прямыми потомками славян.

Но все тайное рано или поздно становится явным. Так и информация о роли славян в истории современных народов вышла из тайников Ватикана. И это только одна из тайн, сокрытая в хранилищах святого католического престола.
Первоисточник: http://taynikrus.ru/zagadki-istorii/istoriya-slavyan-xranitsya-v-vatikanskoj-biblioteke/


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Комментарии 33
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:43
    Ну Шпаковский Вам сейчас покажет, где раки зимуют. Он к.и.н., историк с большой буквы и за большие западные гранты.
    Mavrikiy
    1. Mavrikiy Сегодня, 06:04
      [i][/i]
      Цитата: Mavrikiy
      Ну Шпаковский Вам сейчас покажет, где раки зимуют. Он к.и.н., историк с большой буквы и за большие западные гранты.

      Прошу прощения, произошел сбой, напечаталась часть. Дублирую.
      Шучу, шучу. Именно такой бред Шпаковский и ему подобные уважают и любят. Из самого Запада, из благословенных ручек.
      А если мозги включить? Монах пишет несколько лет против воли Ватикана историю славян. А у него обязанности, кругом глаза и уши братии. Его бы згноили-удавили на благо церкви. Сей труд - идеологическая закладка, что мол больше ничего не нужно, все уже есть. БРЕД, это а не труд. Не читал, но на костер.
      Mavrikiy
      1. Микадо Сегодня, 09:53
        Именно такой бред Шпаковский и ему подобные уважают и любят.

        При всем уважении к Вам, думаю, он никогда не опустится до такого - конспирологических теорий и ура-агиток. Причем тут Запад?
        Про славян.. Ну, псевдо-"Велесову книгу" вспоминать не буду. В начале 2000-х мне попала в руки книжка про ариев. В мягком переплете, страниц на 50. Автор описывал историю ариев, предлагал свою теорию славян, и в самом начале написал, откуда он почерпнул эти сведения - от друзей с других планет, про которых он не может пока говорить! Это я про то, что историки и исторические версии бывают разные, кто-то роется в архивах, а кто-то пишет из палаты № 6. И ведь некоторые верят же.. С уважением, hi
        Микадо
  2. kayman4 Сегодня, 06:03
    О опять кто кто увидел сходство этрукси-русь :)

    Осталось найти гладиаторские игры в славянском укладе.
    kayman4
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      То и оно..Я больше поверю на то что наша прародина на берегах Одера чем на Тибре...
      Цитата: kayman4
      О опять кто кто увидел сходство этрукси-русь :)

      Осталось найти гладиаторские игры в славянском укладе.
      210окв
    2. Paranoid50 Сегодня, 06:18
      Цитата: kayman4
      сходство этрукси-русь :)

      Да, не в первый раз. В принципе,как вариант... Ну,хоть не обидно - пока кто-то тупо выкапывал моря, серьёзные люди занимались серьёзными же делами, - основывали империи,да что империи - цивилизации!!! То-то же. yes
      Paranoid50
    3. Алло Сегодня, 06:18
      Цитата: kayman4
      О опять кто кто увидел сходство этрукси-русь :)

      Осталось найти гладиаторские игры в славянском укладе.

      Это вы еще про ИеРУСалим не читали.А вы думали кто Иерусалим создал,вот вот
      Алло
      1. казах Сегодня, 07:06
        Цитата: Алло
        Это вы еще про ИеРУСалим не читали.А вы думали кто Иерусалим создал,вот вот

        Вот вот Рус и неизвестный бригадир гастереров Алим построили город Ну и назвали в свою честь. Все сходится wink smile
        казах
      2. venaya Сегодня, 07:26
        Цитата: Алло
        Это вы еще про ИеРУСалим не читали.А вы думали кто Иерусалим создал,

        Если бы вы только знали, как интересно узнать о том кто создал Иерусалим. Для справки: рядом со "стеной плача" вели раскопки, так вот, чтобы добраться фундамента это стены понадобилось раскопать метров десять в глубину. "О птичках": обычно считается что "культурный слой" нарастает на 1 сантиметр за столетие, так что 10 метров должно было нараститься за 100 тысяч лет. Вот и вопрос: кто же всё-таки построил (основал) Иерусалим? Очень хочется от вас узнать любую версию, хоть самую фантастическую!
        venaya
        1. dr.star75 Сегодня, 09:07
          Современный Иерусалим построен на месте арабской деревеньки в 19 (!) веке. Настоящий, или древний Иерусалим это современный Стамбул, или Константинополь. На азиатской части Босфора сохранились развалины крепости "юрос" - вот это и есть гора Голгофа.
          dr.star75
    4. Громобой Сегодня, 06:27
      Цитата: kayman4
      Осталось найти гладиаторские игры в славянском укладе.

      Во-во.Опять пытаются доказать,что мы являемся древнее укров!Доказательств как всегда нет,но для них это не главное.Всё что настоящая история добывает по крупицам,опровергается ссылкой на документики ,красивой картинкой
      Громобой
    5. venaya Сегодня, 07:15
      Цитата: kayman4
      О опять кто кто увидел сходство этруски - Русь :)

      Спасибо за комментарий-замечание. Только вот беда -тех кого сегодня мы так по привычке, сдуру называем этруссками, никогда так сами себя не называли. Обычно принято, что самоназвание у "этрусков" были и расены и (или) словени. Термин "словяне" появился похоже, не ранее XVII-го века, до этого использовался термин латинского происхождения "склавени" - производный от этрусского "соколовени", то есть использующие лик бога солнца в виде существа с человеческим телом и головой сокола. Такие изображения сохранились как в Егите (изображение бога сонца "Ра", так и в древней религиозной столице северных русов Арконе (находиться на территории современной ФРГ), в виде изображения бога солнца "Яра-Ра". Так что выводить родословную этрусков из латинского прозвища не совсем правомерно, и тоже вполне является элементом НЛП зомбирования. Лучше поподробнее изучить данный вопрос, и только после этого выдавать некие умозаключения.
      venaya
    6. Корсар5912 Сегодня, 07:37
      Цитата: kayman4
      О опять кто кто увидел сходство этрукси-русь :)

      Осталось найти гладиаторские игры в славянском укладе.

      Сходство эт-руссков с русичами увидеть не трудно, этрусские тексты легко читаются по-славянски. И бои были, только назывались они ристаниями, то есть состязаниями всадников (ристарей) на ристалищах, а не рабов на арене.
      Нечто вроде гладиаторских боёв было в седой древности, на похоронах полководцев.http://slavyane.org/history/etruski.h
      tml
      Корсар5912
  3. Donhapa Сегодня, 06:17
    Цитата: Mavrikiy
    Ну Шпаковский Вам сейчас покажет, где раки зимуют. Он к.и.н., историк с большой буквы и за большие западные гранты.

    Ну евреи лезут вовсе дырки и переписывают историю в своих интересах!
    Как они ненавидят гоев...
    Donhapa
  4. Alex66 Сегодня, 06:21
    Не так важно кем мы были (свою историю знать нужно, но похоже наверняка мы ее не узнаем), это не наша заслуга, важно кем мы хотим стать, как воспитать наших детей. А вот тут работать и работать.
    Alex66
    1. CorvusCoraks Сегодня, 08:27
      Очень важно кем мы были, от этого зависит кем мы станем, к чему мы придем. Сохранение, исследование, защита нашей истории, один из высших долгов перед пращурами.

      "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего"
      CorvusCoraks
  5. изя топ Сегодня, 06:24
    рен-тв рулит fellow а вообще надо у скакунов узнать,как дело было-ведь всё это происходило на глазах их предков-протоукров recourse
    изя топ
  6. BecmepH Сегодня, 06:33
    Не хотелось бы уподобиться украм...
    BecmepH
    1. Корсар5912 Сегодня, 07:39
      Цитата: BecmepH
      Не хотелось бы уподобиться украм...

      Да мы и пытаться не будем, у нас нет самого главного укра - академика Бебика.
      Корсар5912
      1. Amra Сегодня, 09:45
        у Вас есть великие историки Задорнов и Левашов )) Они давно рассказывают как ваши предки стртили пирамиды Великую китайскую стену и все остальное))
        Amra
  7. Fei_Wong Сегодня, 06:58
    Да фиг с ним, с Ватиканом. И даже с этрусками.
    Но вот что цветные фотографии дореволюционной России Прокудина-Горского до сих пор хранятся в Библиотеке Конгресса США - вот это реально позор. И что самое печальное, нашей власти глубоко побоку возвращение этого уникального наследия на родину. Так их и смотрим пока что... на американском сайте библиотеки. И то, те, кто вообще знает, кто такой Прокудин-Горский и знает о его фундаментальном проекте запечатления ещё тогда Империи в цвете.
    Fei_Wong
  8. androv Сегодня, 07:05
    филиал ХренТВ на ВО открыт!!!;)))
    androv
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:08
    По другому этрусков называли Росены. Так что к Руси они имеют отношение, может славяне просто перекочевали туда,да так и остались там жить сохранив свой язык,культуру и письменность.
    Изгоняющий либероидов
  10. Корсар5912 Сегодня, 07:16
    Всё правда. Христианские попы уничтожили славянские письменные святыни ещё до разделения церквей, но уничтожено не всё, многое было украдено Ватиканом.
    Предки славяншли с востока на запад по мере отступления ледников и первыми заселили южную Европу. Это давно известно по археологическим данным, но тщательно скрывается. Официальные "историки" упёрто талдычат, что славяне отпочковались от балтов(где эти балты?) в VI веке н.э. Контрольный (выстрел) вопрос лживым официальным "историкам" - кто построил гигантскую систему укреплений по южным рубежам Руси в 1 тысячелетии до н.э., для чего и почему академики запретили их изучение?
    Кроме предков славян-пахарей претендентов нет, великие народы не появляются мгновенно, как грибы после дождя, и не исчезают, как эфемеры с наступлением засухи. И просто так сооружения сопоставимые по размеру с китайской стеной не строят, значит было что защищать, сотни городов и миллионы гектаров пашен.
    Корсар5912
    1. venaya Сегодня, 09:16
      Цитата: Корсар5912
      Официальные "историки" упёрто талдычат, что славяне отпочковались от балтов (где эти балты?) в VI веке н.э. Контрольный (выстрел) вопрос лживым официальным "историкам" - кто построил гигантскую систему укреплений по южным рубежам Руси в 1 тысячелетии до н.э., для чего и почему академики запретили их изучение?

      Действительно, сам термин "балты", "балтийские народы" появляется лишь во второй половине XIX-го века, после того как не удалось раздавить Россию в результате как Наполеоновского нашествия, так и Крымской войны, уже ставшей сегодня традиционной практикой информационной войны. Да и сам термин "балт" появляется лишь после XV-го века, позже появляется название "Балтийское море". Ранее этот водоём имел многочисленные другие, причём русскоязычные названия, к примеру "Варяжское море", "Море Яра", в честь бога солнца "Яра-Ра", отсюда кстати и название "Русь Варягов Яра", входящая в Порусию и даже ещё одно ранее используемое название - "Венея" . На др. греческих картах вместо термина "Балтийское море" используется термин - "Венетский залив". Есть и другие, но тоже русскоязычные названия. Насчёт "гигантской системы укреплений по южным рубежам Руси" - так она простиралась начиная от территории нынешней Северной Германии вплоть до самого Крыма, причём возраст этих укреплений по последним данным на 1500 лет старше самой древней части сегодняшней "Великой Китайской стены", причём термин "Китай" до сих пор используется в некоторых поселениях вдоль этих укреплений до сих пор. То есть термином "Китай" вполне можно обозвать и как сегодняшнюю Германию, так и Польшу и Малороссию и Белорусь и даже Новороссию. Просто это сейчас нам весьма не привычно, да и возможно не совсем безопасно.
      venaya
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    В библиотеках Ватикана находятся рукописи, которые мало кому доступны, поскольку хранят сведения, не совпадающие с установками католической Церкви.


    Надеюсь, что о "древних украх", в древних рукописях нет ни слова. laughing
    a.s.zzz888
  12. Фагелов Сегодня, 08:15
    "Очень интересна версия, выдвинутая в 16 веке русским историком и археологом Александром Чертковым, который уверял научное сообщество в том, что этруски были славянами."
    А что, в 16 веке у нас уже были археологи ? Первый раз слышу!
    Фагелов
    1. Amra Сегодня, 09:52
      Были конешно-Каждый войн был археологом ))Возьмут город и пошли все расскапывать)))Всех опросят и все найдут А потом вернутся по домам к себе- и давай выставки делать -хто-што нарыл в экспедиции
      Amra
  13. baudolino Сегодня, 08:25
    Это Дэн Браун, любитель Ватикана, какой-нибудь написал?
    baudolino
  14. Dekabrist Сегодня, 08:43
    Да, сегодня в библиотеку Ватикана не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
    Для истории наверное нет ничего страшнее, чем коньюктурщики. Как только они почуют, что история в тренде, все становятся свидетелями грандиозных исторических открытий. украинцы копают моря, древние киргизы вообще становятся родиной цивилизации, Ватикан прячет секреты...Инки с ацтеками пока не у дел И проходили ведь уже это, проходили. Но... Изумленный народ не успевает удивляться. Короче:"Время, вперед!"
    Dekabrist
  15. dr.star75 Сегодня, 09:20
    Да! сайт ВО уже не тот. Когда регистрировался на нем, интересно было читать не только статьи, но и комментарии к ним. В них, как правило, были или дополнительные пояснения, или ссылки на дополнительную информацию и много другое. Сейчас это цензор лайт. Ну разве что матом не ругаемся. Теперь про Этрусков. У Носовкого и Фоменко есть фильм на эту тему. Посмотри и выскажите своё мнение. Критика "я Мандельштама не читал, но осуждаю" лишь подтверждает что мы превращаемся в цензор.
    dr.star75
    1. Dekabrist Сегодня, 09:53
      Мнение по снижению уровня сайта высказывают многие. Особенно это стало видно после переформатирования. Но зато возросла посещаемость, чего и добивались. Многие пишут комментарии сразу после прочтения заголовка. Дальнейшее их не интересует. Особенно это касается раздела "Новости". Снижение уровня публикаций привело к миграции на сайт хомячков, диванных экспертов и прочей интернт-публики с соответствующими стереотипами поведения.
      Что касается статьи - я не поклонник коньюктурщины, сенсационности, экстремизма и дилетантизма в истории. Тем более, что история, как наука, очень зависимо от политической конъюнктуры.
      Для наглядности приведу общеизвестный пример. При императоре Николае I , профессор Петербургского университета Толмачев на историко-филологическом факультете, лекцию по этимологии, согласно циркулярам министра народного просвещения графа Уварова, читал так: «Когда замешивают муку, образуется хлябь, откуда и образовалось русское слово «хлеб». Через некоторое время эта хлябь начинает бродить, вот откуда образовалось немецкое слово «брод». После брожения эта хлябь опадает на низ, так получилось латинское слово «панис». Впоследствии над хлябью появляется пена, вот от этой пены происходит французское слово «пэн»». Вот такая чудная лекция о происхождении слова хлеб. Но, в наивысший восторг студентов приводило объяснение профессора Толмачева о том, что слово кабинет произошло от фразы «как бы нет». Профессор утверждал: «Человека, вошедшего в кабинет, как бы нет, вот откуда произошло слово «кабинет»».
      Dekabrist
  16. Бурмистр Сегодня, 10:01
    "Ярким примером этих хищнических нападений стали взятие крестоносцами Константинополя и Иерусалима. Иерусалим пал под напором завоевателей 15 июля 1099 года в пятницу в три часа по полудни — день и час страдания Спасителя."

    Иерусалим существовал только на бумаге и в некоторых головах - до середины прошлого века.
    Бурмистр

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