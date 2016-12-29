История славян хранится в ватиканской библиотеке

Ни для кого не секрет, что Ватикан хранит тысячу тайн. Святой престол всегда держит руку на пульсе жизни большинства населения Земли. И самым излюбленным методом Ватикана для осуществления своих корыстолюбивых интересов и честолюбивых устремлений были крестовые походы. Остается только радоваться, что в настоящее время Ватикан отказался от этой формы подавления инакомыслия, поскольку история крестовых походов свидетельствует о невероятной жестокости, с которой расправлялись воины Ватикана с народами, подвергнутыми «наказаниям».Крестовые походы не только усиливали власть папы на территориях, подвергнутых христианизации, но и обогащали папский престол. Однако с уверенностью можно сказать, что крестовые походы, в свою очередь, омрачали чистоту христианского учения. Ярким примером этих хищнических нападений стали взятие крестоносцами Константинополя и Иерусалима. Иерусалим пал под напором завоевателей 15 июля 1099 года в пятницу в три часа по полудни — день и час страдания Спасителя. Те зверства, которым сопровождался захват города, до сих пор являются позором завоевателей. Во время нападения крестоносцев на Константинополь (1204 год) город находился под властью православного царя. Захватчики проявили при атаке Константинополя жестокость даже большую, чем при нападении на Иерусалим. Три века длились крестовые походы. Они принесли только страдания и горе большинству «покоренных» народов. Римские священники, увлекая христиан идеей крестовых походов, превратили походы в некие военные экспедиции, которые на самом деле преследовали чисто земные цели.Когда увлечение палестинскими походами для Ватикана стало неактуально, они обратили свое внимание на православных восточных славян, а особенно на такой лакомый кусочек, как Русь. Первые крестоносцы ступили на землю древних руссов из Швеции и Лифляндии. Шведский правитель Биргер по указанию папы Григория IX и папы Иннокентия IV отправился крестовым походом на Русь, основной целью которого являлось обращение православных народов в католичество. Но Александр Невский в 1240 и в 1242 годах нанес сокрушительное поражение и немецким рыцарям, и шведам. Тогда Ватикан изменил свою тактику: основной удар с севера-запада Руси он перенес на юго-запад, в Галицию. Руками папы стали польские католики, которые принялись отнимать у православных их храмы и перестраивать их в костелы. Доминиканцы также в это время появились на славянских территориях и ввели инквизицию. 350 лет продолжались страдания галичан, пока в 1946 году галицкие униаты присоединились к православной церкви.В библиотеках Ватикана находятся рукописи, которые мало кому доступны, поскольку хранят сведения, не совпадающие с установками католической церкви. Мало кому известно, что Ватикан очень хотел заполучить знания многих высокоразвитых цивилизаций (как раз одним из путей достижения этой цели и являлись крестовые походы), сохранив в тайне источник их получения. Это в полной мере касается и знаний одной из древнейшей славянской цивилизации — этрусков. Считается, что приставка «эт» перед названием «рус» означает, что речь идет о просветленных русах — носителях высокой культуры. До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились этруски. Судя по имеющимся историческим памятникам и древним письменам, этруски жили на территории Италии задолго до времен основания Рима. К сожалению, древние письмена этрусков прочесть невозможно. Существует даже устойчивое выражение: «Этрусское не читается!» Почему же историки так уверены в невозможности расшифровки текстов древних этрусков? Возможно, этрусы не хотели, чтобы знание досталось еще не подготовленной для этого цивилизации?Считается, что государство Этрурия возникло в I тысячелетии до н. э. и располагалось на территории современной Италии. Но власть этого государства распространялась далеко на север и юг от ее территорий. Вероятнее всего, именно этрусская цивилизация стала колыбелью возрождения и имела огромное влияние на формирование будущей (по отношению к ней) римской цивилизации. Версий происхождения загадочного народа несколько. Например, Геродот считал, что этруски пришли на территорию Италии со стороны восточного Средиземноморья. Дионисий Великий полагал, что этруски являются коренным народом Италии. В 18 веке появилось предположение, что этруски пришли в Италию через Альпийский перевал. И, хотя убедительных доказательств этой версии нет, многие немецкие ученые поддержали эту версию появления этрусков в солнечной Италии.Очень интересна версия, выдвинутая в 16 веке русским историком и археологом Александром Чертковым, который уверял научное сообщество в том, что этруски были славянами. И хотя ученый мир не спешил с ним согласиться, тем не менее, существовало мнение, что русские населяли территорию Италии намного раньше времени возникновения Рима и даже основали там очаг древнейшей культуры. Польский коллекционер и археолог Тадеуш Волански поддержал славянскую версию происхождения этрусков. Он сумел прочитать некоторые этрусские тексты и надписи, найденные в Западной Европе. Волански создал некую таблицу, которая помогает в расшифровке этрусских текстов. Он использовал этрусскую азбуку, кириллицу, польский и богемский алфавиты. И хотя никто не смог опровергнуть выводы этих двух ученых, сведения о славянском происхождении этрусков скрываются.На сегодня известны около 12 тысяч надписей на этрусском. Надо отметить, что этрусский язык не основывается на каком-либо алфавите. Но поскольку некоторые надписи содержат не более 20-ти слов и выполнены греческими буквами, их удалось прочитать. Вот только этрусские рукописи так и остались загадкой для всех исследователей.В 1825 году ученый из Италии предложил использовать для расшифровки этрусских текстов славянский алфавит и даже продемонстрировал это. Но его даже не стали слушать, поскольку в научной среде историков устоялось мнение, что славянские народы возникли только в VI веке н. э., а, следовательно, данная версия бессмысленна.Если использовать метод расшифровки, предложенной Волански, то надпись на найденном надгробном памятнике вблизи итальянского города Кречу переводится так: «Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Измень ты России, Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень! Гекаты царство далече; до долу земли выезжаю; Точно, ей, ей, так есть! Как я, Эней царь — родом! Сидя с ладом в Елисее, Леты черпнёшь и забудешь; О! Дорогой, хороший!»Некоторые исследователи сходятся во мнении, что надписи на этрусском напоминают строки книги бытия: «Рек всех Бог Вышний: Маидиму, Езиеню Расеи, Им же опекается мой дом и дети. Лепый Измень! Екатезин далече; Только вера — вера из какой Эней, царь родом. Сидящий с Ладом и Ильей. Понимаешь ли ты, забываешь? Ой! Дорогой, хороший!»Этот текст очень похож на старорусский. Да и в надписи упоминается слово «Расея» — так именовали свою страну южные славяне, да и обороты речи в надписи присущи древним славянам.То, что именно Ватикан стал инициатором того, что большая часть истории славян была переписана, подтверждает работа далматского историка Мавро Орбини «Славянское царство» (1563-1610). Автор имел сан монаха-бенедиктинца. У себя на родине он известен как мудрый, добронравный, порядочный человек, отличавшийся высокой самодисциплиной и собранностью. Орбини был свидетелем печального положения славян, которых вынудили подчиниться силе католические завоеватели. Орбини решил создать энциклопедию славянского рода. Для этого ему пришлось воспользоваться хранилищами монастырей и храмов, где находились свидетельства славянкой культуры, а также материалами из итальянских библиотек. После смерти монаха все его труды были переданы в архивы Ватикана и стали недоступны для изучения специалистами, поскольку попали в разряд запрещенных.В 1705 году экземпляр книги «Славянское царство» был преподнесен русскому царю Петру Первому одним из европейских дипломатов . В 1722 году она была издана в Петербурге с некоторыми сокращениями. Именно на ее основе монах Паисий Хилендарский создал знаменитую «Славяно-болгарскую историю». Труд Орбини очень важен для современных славян — в нем приведены уникальные сведения, собранные из малоизвестных источников, либо из уже давно утерянных свидетельств. Можно считать, что последователями Орбини стали авторы таких фундаментальных трудов как «Дорогами богов» и «История руссов». В этих книгах доказывается, что протоиндоевропейцы и индоевропейцы являются потомками славян.Орбини указывал, что раньше славяне правили Северной Африкой, Азией, большей частью современной Европы. По словам Орбини выходит, что нынешние норвежцы, датчане, исландцы и иные германо-скандинавские народы являются прямыми потомками славян.Но все тайное рано или поздно становится явным. Так и информация о роли славян в истории современных народов вышла из тайников Ватикана. И это только одна из тайн, сокрытая в хранилищах святого католического престола.