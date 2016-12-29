Спасибо, Барак!

В последнее время в эфирах федеральных каналов зачастили политические ток-шоу, в которых обсуждается скорый приход 20 января. Речь идёт об инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Обсуждение ведётся в основном в следующем ключе: уходящий президент США Барак Обама всеми силами загоняет отношения с Россией ниже плинтуса, выставляет себя в роли, извините, шута горохового с нелепыми санкциями, которые легко обходятся, передаёт пальмовую ветвь демократии и напутствия Нобелевского лауреата премии мира старушке Меркель с её метаниями по поводу беженцев и русофобией, ставит финальный шкодливый аккорд повсюду, где только можно его поставить; но вот придёт прагматик, бизнесмен по духу и крови Трамп, и отношения начнут налаживаться. Отменит, понимаешь, 70% распоряжений своего предшественника, проветрив Овальный кабинет, и бросится в объятия России со словами: «как же долго, дорогие русские братья, я ждал этого момента... Ведь только вы в меня и верили».Конечно, не все участники политических ток-шоу у нас в стране столь категоричны в позитиве к приходящей четырёхлетке Дональда Трампа в США, но в основном, всё же позитив – местами сдержанный, местами откровенно безудержный – вплоть до рисования в воображении поцелуев взасос между их Дональдом и нашим Владимиром...Не знаю, как вы, уважаемые друзья, к этому отнесётесь, а я всё-таки хочу сказать в спину уходящей хромой американской утке большое человеческое спасибо. И повод, думается мне, к тому имеется. На фоне автомобильных наклеек «Обама – чмо» и табличек на входе в офисы и магазине «Вход собакам и Обаме запрещён», спасибо тебе, Барак за то, что ты был у нас, был у России 8 долгих лет!Ведь это ты, Барак, стал первым американским президентом за многие десятилетия, при котором моя Родина не теряла, а прирастала территориями. Спасибо тебе за Крым!Старина, не без твоей выдающейся политики российское общество, которое ещё лет 15 назад было фактически разобщено, сумело консолидироваться даже без выработки государственными институтами какой бы то ни было идеологии... Конституция России, Барак, которая в своё время писалась не без помощи твоих соотечественников, запрещает нам иметь идеологию, но ты сумел сделать всё, чтобы мы преодолели конституционное табу, и идеологическое зерно на почве мощнейшего всплеска патриотизма обрели спустя долгие годы после отсутствия такового.Ты дал жизненные смыслы даже тем, кто никак не мог найти объект для обвинений в собственном алкоголизме и нежелании заняться поисками работы и восстановлением отношений с потерянной семьёй – теперь твоё имя для людей как отдушина... Бомжи и проститутки точно знают, что это именно твоя политика подтолкнула их к бомжеванию и проституции... Если кошка бросила котят, а за оконцем дождь да град, то кто виноват?.. Барак, ты часто разделял с Владимиром бремя этой непростой ответственности... А иногда личными деяниями и вовсе выгораживал Владимира, ведь ты исключительный...Барак, спасибо тебе, ведь это ты принятием Албании и Хорватии в НАТО в 2009 и подписанием в 2016 соглашения о скором вхождении в Североатлантический блок Черногории с армией аж в тысячу с лишним штыков, позволил нам развернуть весь комплекс сил и средств там, где раньше договоры нам запрещали это делать. Мы вспомнили, что где-то за Уральским хребтом у нас есть бронетехника, которая может защитить страну. Мы даже вспомнили о том, что у России есть западный плацдарм в виде Калининградской области... Помогло нам это сделать твоё, Барак, решение отправить в болотистую Латвию и Эстонию «Абрамсы», мехводы которых матерились, вглядываясь сквозь прибалтийский туман, через какие мосты из свежеспиленной ольхи им предстоит перебрасывать бронетехнику к полигонам, поросшим клюквой...А уж какое тебе, Барак, спасибо от отечественной оборонки! Многие наши предприятия получили такие заказы, которые не получали со времён Леонида Ильича Брежнева. Заказы позволили сохранить старые рабочие места и создать новые.Твоя «коалиция» в Сирии и Ираке сделала всё, чтобы на её фоне российские ВКС смогли всему миру продемонстрировать, что такое настоящая борьба с терроризмом. Твои соколы и их союзники прямыми попаданиями расправлялись с бульдозерами и водонапорными станциями, а российская авиация в это же время не просто утюжила «бородатых мальчиков», у которых по какой-то нелепой случайности в руках оказались противотанковые комплексы американского производства, но и рекламировала достижения российского оборонного комплекса для повышения спроса на русское оружие в мире.А ведь это твои упомянутые «бородатые пацанята», после подписания соглашений между МИД РФ и Госдепом США, никак не желая отмежеваться от других «бородатых пацанят», фактически дали понять, что и здесь ты, старина, даёшь нам шанс. Ведь после этого весь адекватный мир разглядел, что у «мирового жандарма» пошли трещинки по глиняным ногам, ибо если колоссу не подчиняются «пацанята», значит, настал вакуум, который нужно кем-то заполнить. Россия, сказав тебе спасибо, вошла в это пустое пространство, наполнив его смыслом и по ходу дела договариваясь с другими международными игроками - демонстрируя, что подарок Обамы пришёлся как нельзя кстати...Барак, спасибо от российских аграриев за санкции! И от меня спасибо, хоть из всего аграрного комплекса у меня пара десятков помидорных кустов, клубника и три яблоньки на даче. Ну как за что?.. Я столько российского сыра на прилавках наших магазинов никогда не видел... Вся Россия узнала, что у нас, оказывается, имеются свои виноградники, свои теплицы, свои овощи и фрукты, свои ягоды и грибы, свои фермы, что у нас может быть урожай зерновых, даже больший «советских» показателей...Тут слОва просят братья-белорусы. От них, говорят, вам тоже низкий гран мерси, ибо Белоруссия не только узнала о наличие у неё берегов, к которым может подойти американский флот, но и то, что у этих берегов можно вылавливать сотни тонн устриц, креветок, мидий и сёмги с лососем - и отправлять всё к нам - в Россию, за доллары...За Псаки тебе, кстати, тоже большой респект! Многие наши читатели буквально выросли на её брифингах, в особенности после занимательного географического повествования о том, как хороши горнолыжные курорты Ростовской области...Барак, да всего, за что тебе нужно пожать мозолистую афроамериканскую руку, и не перечислить. За историю о следе русских хакеров и за то, что в выборный процесс в США, как в банановой республике, можно вмешаться, не вставая с мягкого дивана, тоже сэнкс! Тебе и Хиллари...Ты так здорово управлялся со своей армией, что мог отдавать воинское приветствие со стаканчиком американо (или всё-таки руссиано?) в руке. Так профессионально умел налаживать контакты с европейскими лидерами, что твоя природная скромность не позволила тебе поделиться секретами с нами. Твоя – не позволяла, а вот Эдварда Сноудена – позволила. За него – отдельное спасибо, Барак!.. Всем нам будет не хватать тебя!..Искренне не могу понять тех соотечественников, которые после стольких лет и фактов никак не готовы признать в Бараке нашего горячего друга, зато двумя руками выступают за человека, который прямо заявляет, что «сделает Америку СНОВА великой». А оно нам надо?..