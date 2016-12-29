10:05 29 декабря

Спасибо, Барак!

В последнее время в эфирах федеральных каналов зачастили политические ток-шоу, в которых обсуждается скорый приход 20 января. Речь идёт об инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Обсуждение ведётся в основном в следующем ключе: уходящий президент США Барак Обама всеми силами загоняет отношения с Россией ниже плинтуса, выставляет себя в роли, извините, шута горохового с нелепыми санкциями, которые легко обходятся, передаёт пальмовую ветвь демократии и напутствия Нобелевского лауреата премии мира старушке Меркель с её метаниями по поводу беженцев и русофобией, ставит финальный шкодливый аккорд повсюду, где только можно его поставить; но вот придёт прагматик, бизнесмен по духу и крови Трамп, и отношения начнут налаживаться. Отменит, понимаешь, 70% распоряжений своего предшественника, проветрив Овальный кабинет, и бросится в объятия России со словами: «как же долго, дорогие русские братья, я ждал этого момента... Ведь только вы в меня и верили».

Конечно, не все участники политических ток-шоу у нас в стране столь категоричны в позитиве к приходящей четырёхлетке Дональда Трампа в США, но в основном, всё же позитив – местами сдержанный, местами откровенно безудержный – вплоть до рисования в воображении поцелуев взасос между их Дональдом и нашим Владимиром...

Не знаю, как вы, уважаемые друзья, к этому отнесётесь, а я всё-таки хочу сказать в спину уходящей хромой американской утке большое человеческое спасибо. И повод, думается мне, к тому имеется. На фоне автомобильных наклеек «Обама – чмо» и табличек на входе в офисы и магазине «Вход собакам и Обаме запрещён», спасибо тебе, Барак за то, что ты был у нас, был у России 8 долгих лет!


Спасибо, Барак!


Ведь это ты, Барак, стал первым американским президентом за многие десятилетия, при котором моя Родина не теряла, а прирастала территориями. Спасибо тебе за Крым!

Старина, не без твоей выдающейся политики российское общество, которое ещё лет 15 назад было фактически разобщено, сумело консолидироваться даже без выработки государственными институтами какой бы то ни было идеологии... Конституция России, Барак, которая в своё время писалась не без помощи твоих соотечественников, запрещает нам иметь идеологию, но ты сумел сделать всё, чтобы мы преодолели конституционное табу, и идеологическое зерно на почве мощнейшего всплеска патриотизма обрели спустя долгие годы после отсутствия такового.

Ты дал жизненные смыслы даже тем, кто никак не мог найти объект для обвинений в собственном алкоголизме и нежелании заняться поисками работы и восстановлением отношений с потерянной семьёй – теперь твоё имя для людей как отдушина... Бомжи и проститутки точно знают, что это именно твоя политика подтолкнула их к бомжеванию и проституции... Если кошка бросила котят, а за оконцем дождь да град, то кто виноват?.. Барак, ты часто разделял с Владимиром бремя этой непростой ответственности... А иногда личными деяниями и вовсе выгораживал Владимира, ведь ты исключительный...

Барак, спасибо тебе, ведь это ты принятием Албании и Хорватии в НАТО в 2009 и подписанием в 2016 соглашения о скором вхождении в Североатлантический блок Черногории с армией аж в тысячу с лишним штыков, позволил нам развернуть весь комплекс сил и средств там, где раньше договоры нам запрещали это делать. Мы вспомнили, что где-то за Уральским хребтом у нас есть бронетехника, которая может защитить страну. Мы даже вспомнили о том, что у России есть западный плацдарм в виде Калининградской области... Помогло нам это сделать твоё, Барак, решение отправить в болотистую Латвию и Эстонию «Абрамсы», мехводы которых матерились, вглядываясь сквозь прибалтийский туман, через какие мосты из свежеспиленной ольхи им предстоит перебрасывать бронетехнику к полигонам, поросшим клюквой...

А уж какое тебе, Барак, спасибо от отечественной оборонки! Многие наши предприятия получили такие заказы, которые не получали со времён Леонида Ильича Брежнева. Заказы позволили сохранить старые рабочие места и создать новые.

Твоя «коалиция» в Сирии и Ираке сделала всё, чтобы на её фоне российские ВКС смогли всему миру продемонстрировать, что такое настоящая борьба с терроризмом. Твои соколы и их союзники прямыми попаданиями расправлялись с бульдозерами и водонапорными станциями, а российская авиация в это же время не просто утюжила «бородатых мальчиков», у которых по какой-то нелепой случайности в руках оказались противотанковые комплексы американского производства, но и рекламировала достижения российского оборонного комплекса для повышения спроса на русское оружие в мире.

А ведь это твои упомянутые «бородатые пацанята», после подписания соглашений между МИД РФ и Госдепом США, никак не желая отмежеваться от других «бородатых пацанят», фактически дали понять, что и здесь ты, старина, даёшь нам шанс. Ведь после этого весь адекватный мир разглядел, что у «мирового жандарма» пошли трещинки по глиняным ногам, ибо если колоссу не подчиняются «пацанята», значит, настал вакуум, который нужно кем-то заполнить. Россия, сказав тебе спасибо, вошла в это пустое пространство, наполнив его смыслом и по ходу дела договариваясь с другими международными игроками - демонстрируя, что подарок Обамы пришёлся как нельзя кстати...

Барак, спасибо от российских аграриев за санкции! И от меня спасибо, хоть из всего аграрного комплекса у меня пара десятков помидорных кустов, клубника и три яблоньки на даче. Ну как за что?.. Я столько российского сыра на прилавках наших магазинов никогда не видел... Вся Россия узнала, что у нас, оказывается, имеются свои виноградники, свои теплицы, свои овощи и фрукты, свои ягоды и грибы, свои фермы, что у нас может быть урожай зерновых, даже больший «советских» показателей...Тут слОва просят братья-белорусы. От них, говорят, вам тоже низкий гран мерси, ибо Белоруссия не только узнала о наличие у неё берегов, к которым может подойти американский флот, но и то, что у этих берегов можно вылавливать сотни тонн устриц, креветок, мидий и сёмги с лососем - и отправлять всё к нам - в Россию, за доллары...

За Псаки тебе, кстати, тоже большой респект! Многие наши читатели буквально выросли на её брифингах, в особенности после занимательного географического повествования о том, как хороши горнолыжные курорты Ростовской области...

Барак, да всего, за что тебе нужно пожать мозолистую афроамериканскую руку, и не перечислить. За историю о следе русских хакеров и за то, что в выборный процесс в США, как в банановой республике, можно вмешаться, не вставая с мягкого дивана, тоже сэнкс! Тебе и Хиллари...

Ты так здорово управлялся со своей армией, что мог отдавать воинское приветствие со стаканчиком американо (или всё-таки руссиано?) в руке. Так профессионально умел налаживать контакты с европейскими лидерами, что твоя природная скромность не позволила тебе поделиться секретами с нами. Твоя – не позволяла, а вот Эдварда Сноудена – позволила. За него – отдельное спасибо, Барак!.. Всем нам будет не хватать тебя!..

Искренне не могу понять тех соотечественников, которые после стольких лет и фактов никак не готовы признать в Бараке нашего горячего друга, зато двумя руками выступают за человека, который прямо заявляет, что «сделает Америку СНОВА великой». А оно нам надо?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: TV Guide
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. 1536 Сегодня, 06:23
    Шутка понятна! Но всё же Россия сама, сам наш народ сделал так, подвел все события под единую черту так, что Обама совершил свои вышеназванные "подвиги".
    А то опять получается: "спасибо" товарищу Обаме, что научил нас неразумных, сдернул с печи. Но ведь это совершенно не так!
    1536
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Ирония автора по человечески понятна. Но Обаме все же необходимо не спасибо говорить, а вбить осиновый кол, чтобы больше такие Обамы на свет не появлялись. Хорошо, что не дошло до вооруженного конфликта, а ведь при такой американской политике запросто могло полыхнуть в одном месте и перекинуться на весь мир. Да и так благодаря его усилиям получили и "кипящую" Украину, и Сирию, и хаос на БВ.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    Я уже высказал свое мнение, что это политическая игра"добрый и злой полицейский",где злого копа меняет няшька Трамп.
    Изгоняющий либероидов
  5. кеп Сегодня, 07:43
    Прекрасный прикол со смыслом.
    Автору зачет,и с Новым годом! Успехов во всём.Или как говорится "Всего чего хочется в любом количестве и без очереди" laughing
    Бараку успехов на родине предков,больших урожаев,и медали за хороший труд.
    кеп
  6. Kovlad Сегодня, 08:07
    Спасибо! Улыбнуло, с утра хорошо для поднятия настроения!
    Kovlad
  7. ФАРТ_RU Сегодня, 08:47
    Мы в Крым! он на пальму! Каждому своё)))
    ФАРТ_RU
  8. АлеБорС Сегодня, 08:49
    Спасибо за хорошую статью! Согласен с тем, что восторги по поводу избрания Трампа, как минимум, преждевременны.
    Желаю автору в наступающем году оптимизма и такого же хорошего чувства юмора!
    АлеБорС
  9. ПАша Сегодня, 09:20
    смешно благодарить только негра.
    а как же Путин и Медведев со всем правительством.
    им отдельное спасибо- за:
    вечно растущие цены и тарифы,
    за плохие дороги,
    за нищенские пенсии и ужасное образование,
    за хамскую элиту,
    за огромные коррупционные скандалы (верхушка айсберга),
    за бесконтрольность и без обоснованность цен ЖКХ,
    за отсутствие контроля на местах,
    за вырубленные леса,
    за зарплаты чиновников- зарабатывающих больше президента,
    за недра принадлежащих Народу,
    и тд......
    Барак доказал нам что нет у нас друзей и всё что делало наше правительство это блеф. На международном уровне начали шевелиться толка в 13 году. А до этого тупо получали ЗП, во всех международных институтах.
    Заигрались в политиков, а нужны хозяйственники!
    Чего то накипело.
    Всех с Новым Годом!!!
    ПАша
    1. Волжанин Сегодня, 10:02
      С языка снял.
      Ещё нашим властюкам спасибо за "прекрасную и всем доступную медицину", за полное отсутствие соц. лифтов, за чудовищную безработицу, за беспрецедентное расслоение общества, за антинародные законы, за повальную безответственность и безнаказанность власти, за оборзевших либерастов...
      Один только список "благодарностей" на целую статью потянет...
      Волжанин
  10. птс-м Сегодня, 09:39
    Спасибо Бараку за "открытие " глаз на наших "братьев" и "сестер" бывших конечно. Надо бы увековечить его статуй ,где небудь на Гаваях. С надписью на памятнике ...на то и щука в реке,что б караси не дремали...
    птс-м

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня