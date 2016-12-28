Военная приемка: 1979. Афганский «Шторм»

Афганистан – первое поле битвы с мировым терроризмом. Советский Союз первым начал глобальную антитеррористическую войну с радикальным исламизмом. Ведь мы не просто соседствовали с Афганистаном, мы дружили с ним. Мы помогали ему. Но нас всегда пытались поссорить…Только теперь мы понимаем, что уже тогда люди из ЦРУ под видом исламского возрождения на самом деле вооружали и спонсировали будущих террористов. И когда нам задают вопрос, с кем мы воевали в Афганистане, сейчас, спустя годы, мы можем точно сказать, что воевали с теми, кто позже взорвёт башни-близнецы… Достаточно привести один пример: Усама Бен-Ладен воевал против нас в той афганской войне…