Боевики дважды обстреляли территорию посольства РФ в Дамаске

28 декабря в 13:00 и 13:19 (мск) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от её территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены сапёры.

Сегодня боевики дважды подвергали обстрелу территорию дипломатической миссии Российской Федерации в Дамаске. Министерство иностранных дел России подтвердило сведения об обстрелах посольства. Из официального заявления МИД РФ:Это далеко не первые обстрелы территории российского посольства в Сирии. Ранее террористы обстреливали дипломатическую миссию Российской Федерации из пригородов Дамаска, которые частично находятся под контролем боевиков фактически в течение нескольких последних лет.Ливанские информационные источники тем временем сообщают, что российская военная авиация была поднята в воздух для нанесения ударов по позициям террористов в окрестностях Восточной Гуты (один из пригородов Дамаска). Удары были нанесены по точкам расположения террористов, координаты которых были предоставлены военной разведкой САР. В материале источника говорится о том, что уничтожены огневые точки боевиков и несколько самих террористов.