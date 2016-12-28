19:46 28 декабря

Боевики дважды обстреляли территорию посольства РФ в Дамаске

Сегодня боевики дважды подвергали обстрелу территорию дипломатической миссии Российской Федерации в Дамаске. Министерство иностранных дел России подтвердило сведения об обстрелах посольства. Из официального заявления МИД РФ:
28 декабря в 13:00 и 13:19 (мск) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от её территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены сапёры.


Это далеко не первые обстрелы территории российского посольства в Сирии. Ранее террористы обстреливали дипломатическую миссию Российской Федерации из пригородов Дамаска, которые частично находятся под контролем боевиков фактически в течение нескольких последних лет.

Боевики дважды обстреляли территорию посольства РФ в Дамаске



Ливанские информационные источники тем временем сообщают, что российская военная авиация была поднята в воздух для нанесения ударов по позициям террористов в окрестностях Восточной Гуты (один из пригородов Дамаска). Удары были нанесены по точкам расположения террористов, координаты которых были предоставлены военной разведкой САР. В материале источника говорится о том, что уничтожены огневые точки боевиков и несколько самих террористов.

Использованы фотографии: Joinfo.com
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Комментарии 5
  1. Владимир 38 Сегодня, 19:10
    Чуют не долго им осталось
    Владимир 38
    1. 210окв Сегодня, 19:11
      Если и дальше-перемирия и вывод боевиков с оружием-то надолго эта байда...
      Цитата: Владимир 38
      Чуют не долго им осталось
      210окв
    2. Marksman Сегодня, 19:11
      Это сколько?
      Marksman
  2. 210окв Сегодня, 19:14
    К сожалению мы постепенно втягиваемся в наземные операции.Ибо правительственная армия слаба и физически и морально.Им бы западные районы страны удержать.Повторяется афганский вариант-вся работа ложится на наши плечи.
    210окв
  3. nik-karata Сегодня, 19:27
    да, уж... если бабахи до сих пор в пригороде Дамаска, то о каком перемирии можно вести речь?
    nik-karata

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