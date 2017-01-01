Александровцы… 10 главных песен
Хор Дважды краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова стал голосом нашей страны, голосом истории, голосом России. Никто не передал с таким искусством панорамное ощущение войны и мира, любви и гнева, разгульного веселья и скорби… Это вершины хорового искусства, высокие образцы. Песни народа, который умеет верить, терпеть и побеждать, который влюблён в жизнь и знает цену подвигу.
Верим, что традиция не прервётся и мы ещё услышим новые песни александровцев. Но сегодня в память о погибших певцах, музыкантах, танцовщиках любимого ансамбля мы предлагаем вам послушать песни, которые стали классическими в исполнении армейского хора. Несокрушимого и легендарного.
1. «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
Этот выбор в объяснениях не нуждается. Основатель хора Александр Васильевич Александров создал произведение, вставшее вровень с подвигом советского народа в той войне. При первых её аккордах невольно расправляются плечи… А хор — полноправный соавтор песни.
2. «КАЛИНКА»
Эта песня в исполнении александровцев стала визитной карточкой России. В ней — и любовь, и юмор, и подлинный русский размах. Секрет знает только Краснознамённый ансамбль.
3. «ВО ПОЛЕ БЕРЁЗА СТОЯЛА…»
Кто не слыхал этой песни в исполнении александровцев, тот не имеет полного представления об одной из старейших, коренных русских народных песен. Они исполняли «Берёзку» с лихой запевкой: «Тары, бары, растабары, снега белы выпадали, серы зайцы выбегали…»
4. «СОЛОВЬИ»
Василий Соловьёв-Седой и поэт Алексей Фатьянов написали самую нежную песню о войне. Иногда соловьиная трель и на фронте звучит громче канонады. Если бы русский солдат не понимал этого, быть может, он не стал бы непобедимым. В этом одна из наших военных тайн. В исполнении александровцев эта песня стоит целой оперы. Здесь и героика, и лирика — впечатляющий сплав.
5. «В ПУТЬ»
Эту разудалую солдатскую песню Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Дудин написали после войны. Александровцы нашли в ней столько оттенков, что песня засверкала на все лады.
6. «СМУГЛЯНКА»
Песня композитора Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова появилась до войны, но большую жизнь ей подарил Краснознамённый хор, исполнивший «Смуглянку» в 1944-м. С тех пор песню любят и не забывают. Александровцы превратили её в яркий спектакль. В песне есть юмор, есть характер. А как они держат паузу, как выпевают «апофеоз» этой истории…
7. «ШЛИ СОЛДАТЫ»
Эту песню написал Борис Александров — сын и достойный наследник «отца-основателя». Сорок лет он возглавлял Краснознамённый ансамбль. Искусство хора за эти годы достигло вершин совершенства. Эта песня была очень важна для генерал-майора Бориса Александрова.
8. «ЧЕРНОГЛАЗАЯ КАЗАЧКА»
Композитор Матвей Блантер и поэт Илья Сельвинский создали цикл характерных песен, в которых есть сюжет и загадка. Про черноглазую казачку александровцы спели лучше всех.
9. ПЕСНЯ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Эта песня родилась в дни Сталинградской битвы. С ней наша страна шла к Победе. Песня Александра Александрова и поэта Осипа Колычева стала настоящим гимном нашей армии, которую мы с тех пор так и называем:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед —
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет.
В этой песне — богатырская мощь, из неё мы черпаем силы.
10. «В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ»
Эта песня Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского — героический эпос, который александровцы создают за несколько минут. Сегодня он звучит как реквием экипажу и пассажирам самолёта Ту-154:
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть — в огне, в дыму —
Бойца не устрашит,
И что положено кому —
Пусть каждый совершит.