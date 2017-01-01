Александровцы… 10 главных песен

Хор Дважды краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова стал голосом нашей страны, голосом истории, голосом России. Никто не передал с таким искусством панорамное ощущение войны и мира, любви и гнева, разгульного веселья и скорби… Это вершины хорового искусства, высокие образцы. Песни народа, который умеет верить, терпеть и побеждать, который влюблён в жизнь и знает цену подвигу.Верим, что традиция не прервётся и мы ещё услышим новые песни александровцев. Но сегодня в память о погибших певцах, музыкантах, танцовщиках любимого ансамбля мы предлагаем вам послушать песни, которые стали классическими в исполнении армейского хора. Несокрушимого и легендарного.Этот выбор в объяснениях не нуждается. Основатель хора Александр Васильевич Александров создал произведение, вставшее вровень с подвигом советского народа в той войне. При первых её аккордах невольно расправляются плечи… А хор — полноправный соавтор песни.Эта песня в исполнении александровцев стала визитной карточкой России. В ней — и любовь, и юмор, и подлинный русский размах. Секрет знает только Краснознамённый ансамбль.Кто не слыхал этой песни в исполнении александровцев, тот не имеет полного представления об одной из старейших, коренных русских народных песен. Они исполняли «Берёзку» с лихой запевкой: «Тары, бары, растабары, снега белы выпадали, серы зайцы выбегали…»Василий Соловьёв-Седой и поэт Алексей Фатьянов написали самую нежную песню о войне. Иногда соловьиная трель и на фронте звучит громче канонады. Если бы русский солдат не понимал этого, быть может, он не стал бы непобедимым. В этом одна из наших военных тайн. В исполнении александровцев эта песня стоит целой оперы. Здесь и героика, и лирика — впечатляющий сплав.Эту разудалую солдатскую песню Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Дудин написали после войны. Александровцы нашли в ней столько оттенков, что песня засверкала на все лады.Песня композитора Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова появилась до войны, но большую жизнь ей подарил Краснознамённый хор, исполнивший «Смуглянку» в 1944-м. С тех пор песню любят и не забывают. Александровцы превратили её в яркий спектакль. В песне есть юмор, есть характер. А как они держат паузу, как выпевают «апофеоз» этой истории…Эту песню написал Борис Александров — сын и достойный наследник «отца-основателя». Сорок лет он возглавлял Краснознамённый ансамбль. Искусство хора за эти годы достигло вершин совершенства. Эта песня была очень важна для генерал-майора Бориса Александрова.Композитор Матвей Блантер и поэт Илья Сельвинский создали цикл характерных песен, в которых есть сюжет и загадка. Про черноглазую казачку александровцы спели лучше всех.Эта песня родилась в дни Сталинградской битвы. С ней наша страна шла к Победе. Песня Александра Александрова и поэта Осипа Колычева стала настоящим гимном нашей армии, которую мы с тех пор так и называем:Эта песня Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского — героический эпос, который александровцы создают за несколько минут. Сегодня он звучит как реквием экипажу и пассажирам самолёта Ту-154: