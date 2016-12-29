10:04 29 декабря

Странные расклады в колоде Лукашенко

Сегодня некоторое количество россиян и белорусов думают (речь идет о тех, кто это делает головой) о том, как бы не повторить судьбу "средненькой сестренки". Украины. Нам в России проще. Мы ещё помним ужасы 90-х... Прививку нам тогда от "либеральной демократии" поставили до конца жизни. По крайней мере, при жизни сегодняшнего поколения "белоленточникам" у нас ничего не светит. Лет 10-15 форы у России есть.

Странные расклады в колоде Лукашенко


Для Беларуси же "небо в тучах". Повезло им миновать разорение 90-х. Повезло вместо "великого Ельцина" выбрать "крепкого хозяйственника" без особых амбиций. Повезло, что смогли сохранить отношения с Россией. Лукашенко рискнул поставить на Россию и... не проиграл.


Белорусы получили главное. Белорусы получили стабильность и более или менее предсказуемую будущность. Не богатую, но, главное, не нищую. Хотя сегодня о том, какая реально у белорусов жизнь, можно и поспорить. С белорусами же. Хорошо, просто относительно стабильную жизнь для простых людей. Факт неоспоримо хороший. Но у всего хорошего есть антипод. Это примерно как при стабильной жизни систематические отрезания нулей на купюрах.

Спокойная и более или менее сытая жизнь лишила белорусов того самого иммунитета, о котором мы писали выше. Так устроен человек, что мы сильны "задним умом". Всегда хочется чего-то лучшего. А когда вместо лучшего получается хуже, чем было, сетуем на свою глупость и недальновидность. Так было и после развала СССР. Так было после "голосуем сердцем" вместо головы. Так есть и сегодня.

Ситуация в мире сегодня такова, что большинство стран из "мирового сообщества", то есть тех, кто живет так, как говорят в "главной" стране (США, Россия или Китай, в зависимости от выбранного страной пути), находятся на распутье. Все гадают о внешней политике США при новом президенте. Просчитывают варианты новых отношений с бывшими "врагами" и "друзьями". С партнерами, если коротко.

То, что мир меняется, сегодня понятно даже школьникам. То, что международные отношения станут другими, тоже не вызывает удивлений. Даже то, что на мировой политический Олимп выйдут другие "игроки" понятно. Традиционные "лидеры" мира все чаще и чаще вынуждены прислушиваться к молодым, но бурно развивающимся странам. Молодым не в смысле возраста. Молодым, как лидерам своего региона, а то и мира. Как можно игнорировать сегодня Китай? Или Индию? Как можно не видеть силу Бразилии? А ведь ещё 20-30 лет назад мы смеялись над "авиации не будет, летчик заболел".

Естественно, в новых условиях какие-то шаги должны предпринимать и наши союзники. И прежде всего Беларусь.

Экономическая стабильность держалась и держится не только на промышленности и сельском хозяйстве. Не только на науке. Факторов множество. И не последнее место в этом занимают хорошие отношения с соседними странами. Отношения во всех смыслах. Именно это позволяет наращивать производство, увеличивать экспорт, развивать социальную сферу. Это позволяет стране двигаться вперед.

Белорусский президент прекрасно понимает, что ему жизненно необходимо хоть чуть-чуть, но постоянно улучшать жизнь своего народа. Иначе социального взрыва не избежать. Единственным вариантом такого развития Лукашенко видит развитие экспорта в соседние страны. Это, в принципе, совершенно правильный подход.

Долгое время Беларусь вынуждена была ориентироваться на российский рынок. Более того, производство некоторых товаров было специально налажено именно в Беларуси в ущерб российским производителям. Но случился Крым. И западные санкции в отношении России открыли для Лукашенко совершенно новые возможности.

Беларусь и лично президент вдруг стали желанными партнерами для западного производителя. Да и в политическом плане роль Белоруссии выросла многократно. Не зря ведь проблемы Донбасса решаются именно в Минске. Да и множество "санкционных" продуктов западного производства стали "случайно" проникать на российский рынок именно через Минск. Чего стоят только знаменитые белорусские креветки и яблоки.

В новых условиях у Лукашенко, как нам кажется, слегка "закружилась голова". "Головокружение от успехов", которое стало приводить к множеству совершенно не адекватных решений.

Украина получает минские автомобили для своей армии. Причем не только транспортные, но платформы для размещения вооружения. Ничего личного. Просто бизнес. Бензин. И так далее по списку согласно заключенным договорам.

Нет, мы не призываем руководство Беларуси объявить Украине блокаду. Межгосударственная торговля — дело святое.

Многочисленные скандалы с сельхозпродуктами. Когда импортные продукты просто перепродаются под видом белорусских в Россию. Просто бизнес? Да ещё и обида на российских проверяющих за вскрытие таких фактов. Как же так? Зачем портить имидж страны в глазах... мирового сообщества?

А импорт нефти и газа? Беларусь должна получать эти энергоносители по российским ценам! Согласимся. Почему бы и нет? Не почему бы, а да. Братский народ и союзное государство действительно должно иметь какие-то послабления. Россия поставляет как раз по внутренним ценам. Но Лукашенко опять обиделся. Почему?

А потому, что надо больше! Больше, но не для нужд белорусской промышленности. Не для населения Беларуси. Там как раз все в норме. Больше надо для экспорта за границу. Но уже по мировым ценам. Халявный "приварок" бюджету в стиле Украины Ющенко и Януковича. А почему этот "приварок" за счет России? Может лавры "крупнейшего европейского производителя газа" Словакии очень хочется примерить президенту Лукашенко?

Естественно, "мудрость" решений отражается и на отношениях между странами. Из дружеских или все больше и больше превращаются в приятельские. А последний демарш с игнорированием экономического форума? Коллеги журналисты из пресс-служб президентов "выкрутились". Вроде как и не обязательно лично президенту присутствовать. Документы-то подготовлены. Их просто пошлют в Минск на подпись. Ну да... А президентам других стран просто захотелось прокатиться перед Новым годом в Питер. Город посмотреть...

Все эти противоречия прекрасно видят аналитики "оттуда". И, соответственно, дают команды своим "сторонникам" в Белоруссии. Наступает время, когда реально можно пошатнуть власть "диктатора". Наступает время, когда можно сыграть на национальных чувствах белорусов, как это было сделано на Украине. И особенно — на экономических.

Всё чаще и чаще в белорусских СМИ стали проскакивать антироссийские статьи. Всё чаще и чаще белорусские националисты заявляют о "Беларуси для белорусов". КГБ Белоруссии уже не так активно борется с этими настроениями. Более того, совсем недавно Лукашенко "очень обиделся" на высказывание в сети одного из общественных деятелей России. Как он посмел называть белорусов частью русского народа? Как он посмел "вспомнить" сталинское постановление о белорусской грамоте от 1926 года? Так обиделся, что даже посла в МИД вызвали. Чтобы отчитать за мнение блогера. А это, согласитесь, нонсенс.

Создается впечатление, что в новых политических реалиях президент Лукашенко "потерялся". То, за что мы всегда уважали этого человека, сегодня стало камнем преткновения в отношениях России и Белоруссии. "Крепкий хозяйственник" за сохранением своего хозяйства не замечает, что "кустики" у забора с добрым соседом начинают расти. И грозят вырасти в непролазную чащу.

Неприятно это писать, но Беларусь (государство и власть, подчеркнем) сегодня мелкими шагами движется примерно в том же направлении, куда так "скакнула" Украина. Не видеть этого уже реально нельзя.

И причины, к сожалению, в корне ситуации, будут лежать экономического характера. Совсем как на Украине. Нельзя сегодня взять и сказать, что белорусы живут, как сыр в масле катаясь. И с жиру бесятся. Это было бы просто враньем.

Ситуация как раз такая, что к нашему сожалению, Беларусь в Европе занимает предпоследнее место по доходам на душу населения. Еще не дно, но в дно уже украинцы колотятся. И метания Лукашенко тоже понятны. Но ситуация в мире сегодня такова, что на двух креслах одновременно, западном и восточном усидеть сложно. Доказано Януковичем. И две системы не будут радеть за бюджет маленькой и небогатой страны одновременно.

А теми методами, которыми пытается это сделать Лукашенко, и вовсе нереально.

Кстати, в России это малоизвестно, но белорусы зовут своего президента не так, как россияне. Это мы зовем его «батька». А в Беларуси он почему-то «отчим».

Странные расклады, не так ли?
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 23
  1. Titsen Сегодня, 06:17
    Ничего странного - хитрый Отчим пытается как несмышленный телок одновренно у двух маток сиську сосать.

    А на деле могут вместо телок оказаться особи мужеского пола...
    Titsen
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
    smile Коля ...Коля ...Николай очень хитрый каравай...
    пытается усидеть на двух стульях и поиметь своих соседей...хе хе типа надуй прохожего на себя похожего ...но мы это уже проходили.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:31
      Может все же Александр Григорьевич...Николай-это его сын..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      smile Коля ...Коля ...Николай очень хитрый каравай...
      пытается усидеть на двух стульях и поиметь своих соседей...хе хе типа надуй прохожего на себя похожего ...но мы это уже проходили.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
        Может все же Александр Григорьевич...Николай-это его сын..


        Вот это я ляпнул what простите пожалуйста не проснулся еще после вчерашнего...виноват.
        Тот же ЛЕХА
        1. 210окв Сегодня, 07:01
          drinks Да ладно Вам..Я и сам такой...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Может все же Александр Григорьевич...Николай-это его сын..


          Вот это я ляпнул what простите пожалуйста не проснулся еще после вчерашнего...виноват.
          210окв
  3. 210окв Сегодня, 06:28
    Никогда не слышал от людей да и той же родни в Белоруссии слова ОТЧИМ по отношении к своему Президенту...Кто Лукой зовет,кто Батькой...Ну отчимом-это наверное те,кто в родственных отношениях состоит.. request
    210окв
    1. 210окв Сегодня, 06:57
      И еще хочу добавить.Многим здесь это не понравится.Ведет он себя так как считает нужным для блага своей родины.Безоговорочная поддержка политики России для Белоруссии обернулась бы еще большими и глубокими проблемами в связи с изоляцией страны.И мы бы не помогли бы белорусам в их проблемах..У нас у самих политика невнятная,"помидорная"так скажем.Турция в этом пример.
      210окв
      1. victorsh Сегодня, 07:12
        А когда он безоговорочно поддерживал Россию?Это мы его постоянно поддерживаем.А по поводу "бизнеса".Это напоминает Испанию во время 2-й МВ.Через Испанию в Германию от наших"союзников"многие стратегические товары шли.
        victorsh
    2. skif259 Сегодня, 07:06
      Согласен, я белорус и не разу не слышал что бы лукавого называли отчимом. Но это видно автор добавил для атмосферности )) Но в целом он прав. Он реально от жизни оторвался, как будто на другой планете живет. Все орет про зарплаты в 500$, а в реале люди получают по 200-250$. Он поддержал Россию когда случилась трагедия с самолетом, и это правильно, но возникает вопрос... Зачем в то же время, "целоваться в засос" с Порошенко? Президентом страны, в которой депутаты Рады истерично радуются трагедии русских? В статье правильно сказано, на двух стульях не усидишь, дупа треснет, Янукович яркий тому пример. Да и народ достал он реально...
      skif259
      1. 210окв Сегодня, 07:15
        Ну,с Порошенко и Владимир Владимирович здоровкается...Правда может руки потом отмывает...И что Вы,белорусы от него хотите.Что бы он отвел бы в "светлое будущее"Евросоюза,как Украину?Или что бы оттяпал у России кусочек Самотлора?Говорите спасибо что не пьяница как наш ЕБН и не сдал страну..
        Цитата: skif259
        Согласен, я белорус и не разу не слышал что бы лукавого называли отчимом. Но это видно автор добавил для атмосферности )) Но в целом он прав. Он реально от жизни оторвался, как будто на другой планете живет. Все орет про зарплаты в 500$, а в реале люди получают по 200-250$. Он поддержал Россию когда случилась трагедия с самолетом, и это правильно, но возникает вопрос... Зачем в то же время, "целоваться в засос" с Порошенко? Президентом страны, в которой депутаты Рады истерично радуются трагедии русских? В статье правильно сказано, на двух стульях не усидишь, дупа треснет, Янукович яркий тому пример. Да и народ достал он реально...
        210окв
      2. Анатоль Клим Сегодня, 07:17
        Цитата: skif259
        Все орет про зарплаты в 500$,

        Этот "крепкий хозяйственник" ещё перед выборами 2010 года потребовал поднять белорусам зарплату до 1000 долларов, а затем "заяц" девальвировал в три раза. Сейчас опять потребовал поднять зарплату, но уже до 500 долларов, при этом нашёл интересные методы откуда взять деньги
        Анатоль Клим
        1. Stas157 Сегодня, 09:56
          Цитата: Анатоль Клим
          Сейчас опять потребовал поднять зарплату, но уже до 500 долларов, при этом нашёл интересные методы откуда взять деньги

          В России, как раз сей час средняя зарплата 500 долларов. А в Китае еще в 2015 году была 750 долларов.
          Stas157
  4. народник Сегодня, 06:30
    А последний демарш с игнорированием экономического форума?

    Это, как в руку дающего плюнуть.
    По-хорошему разговаривать с Лукашенко бесполезно.
    народник
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:34
      Они с Эрдоганом и внешне похожи ! И эдакие многовекторные !
      Uncle Lee
  5. inkass_98 Сегодня, 07:02
    Опять старая пестня по очередному кругу.
    Господа, вспомните свои высказывания про бацьку хотя бы двухлетней давности: да чего там, он празидэнт независимого государства, имеет право на собственное мнение по вопросу Крыма, может сам строить свою внешнюю политику и прочий бред. За высказывания о том, что хитрож..пость Рыгорычп доведет до змагарской рэволюции модеры даже наказывать пытались. Еще и коллеги из Белоруссии кричали, шо у них не так все однозначно (С), все идет по ХПЛ...
    А тут, блин, раз - и такая здравая статья об очевидных тараканах в голове соседнего царя. Что, про продажу нефти и газа Рыгоричем первый раз слышно? Да этот цирк длится уже не первое десятилетие. И бацька регулярно губы дул, когда ему об этом намекали. И Коленька нам еще не раз аукнется, причем не только нам, но и белорусам в первую очередь.
    А то, что дело идет к "плошче", так это очевидно, причем настолько же, насколько очевидны были последствия майдана, только не для кастрюлеголовых.
    inkass_98
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    С одной стороны конечно не хочется терять Белоруссию (по украинскому сценарию), но с другой стороны быть постоянным спонсором себе во вред не хочется вдвойне. А Лукашенко не исправишь. За долгие годы привык шантажировать Россию с целью поддержания своей экономики за ее (России) счет, когда надо склоняться перед Европой в глубоком поклоне и при этом показывая самостоятельность поругивать соседа, к которому потом бежит просить помощи и скидок.
    rotmistr60
  7. НАС Сегодня, 07:07
    А мне Батька нравиться. Конкретно нравиться как он лавирует между двумя силами. Без ЯО, без миллионной армии, а нервничать и считаться с собой заставляет обе стороны.
    В Республике чистота идеальная, промышленность работает, народ трудится и не очень то бедствует. Может конечно победней России, но без нефти и газа уровень жизни повыше чем в Украине и в других республиках СНГ.
    А приехавшие в первый раз в Белоруссию испытывают настоящий шок от чистоты и порядка.
    НАС
    1. кеп Сегодня, 07:59
      Цитата: НАС
      А приехавшие в первый раз в Белоруссию испытывают настоящий шок от чистоты и порядка.


      Подтверждаю,был и своими глазами видел.Тут не поспоришь.
      кеп
  8. Mik13 Сегодня, 07:20
    совсем недавно Лукашенко "очень обиделся" на высказывание в сети одного из общественных деятелей России. Как он посмел называть беларусов частью русского народа? Как он посмел "вспомнить" сталинское постановление о белорусской грамоте от 1926 года? Так обиделся, что даже посла в МИД вызвали. Чтобы отчитать за мнение блогера. А это, согласитесь, нонсенс.

    Господа Авторы, при всем уважении, вынужден возразить.

    Решетников, Леонид Петрович, не "блогер", а действующий директор Российского института стратегических исследований. И будет таковым до января 2017. А РИСИ - это федеральное государственное научное бюджетное учреждение, которое в том числе снабжает экспертной информацией гос. структуры РФ.

    Что касается сути высказываний - то, что русские, украинцы и белоруссы по сути являются одним этносом (или суперэтносом - в зависимости от особенностей терминологии) - как бы ни для кого не секрет и никто (кроме некоторых особо упоротых) это и не отрицает.
    А вот что касается языка - то заявление Решетникова о том, что "язык был создан в 1926г. решением ЦК" - это бред. Сомневающимся - учить историю по источникам, не похожим на Задорнова.

    И единственная разумная причина, по которой Решетников мог сделать такое заявление перед увольнением - это желание нагадить союзному государству. Других объяснений я не вижу.

    В международной политике есть вопросы, которые, несмотря на отстутствие практического влияния на реальную политику, все равно способны испортить отношения надежно и надолго. Например, если завтра Путин совершит визит на Тайвань - на отношениях с КНР можно будет ставить жирный крест лет примерно на 10-15. Израиль крайне неравнодушен к истории холокоста и так далее. И официальные лица государства должны понимать последствия невовремя открытого рта... Даже за неделю до отставки.
    Mik13
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Говорят, что в Белоруссии ужи массово приползают в дворец к батьке,и,берут у него уроки как им правильно под вилами крутиться, с его то богатым опытом.
    Изгоняющий либероидов
  10. кеп Сегодня, 07:56
    Наступает время, когда можно сыграть на национальных чувствах белорусов, как это было сделано на Украине. И особенно — на экономических.

    Ровно это сейчас и делается.Решил посидеть на двух стульях,посмотрим.Забыл однако что ,китайский сыр годится разве что для мышеловки.
    кеп
  11. oracul Сегодня, 08:08
    Ничто не вечно в нашем постоянно изменяющемся мире. Ленин писал - достоинства со временем способны переходить в свою противоположность. Чему мы и являемся свидетелями. Беларусь стала чистой и ухоженной задолго до Лукашенко - при светлой памяти Машерове. Так что не надо приписывать ему того, что он не делал. "Чуйка" не подвела Лукашенко во времена Ельцина, на фоне которого он и стал батькой, заботившемся о своем народе. Помнится некоторые о нем даже писали как о возможном президенте ни много ни мало, а России. Только вот беда - человеческую натуру не исправишь одними пожеланиями. Россия была слаба, нуждалась в союзниках, тем более, когда речь идет о братском народе. И Лукашенко использовал это в полной мере. Только времена поменялись и Россия сегодня уже совсем не та, что ранее. И в обычных семьях не очень-то любят тех, кто стремится жить за чужой счет. Чего уж говорить о межгосударственных отношениях!? Если что и заставляет Россию терпеть избыточные желания Лукашенко, это нерешенность проблемы Калининграда - самый короткий сухопутный путь лежит через Беларусь и Литву. Мне кажется, что именно здесь кроется, главная проблема для нас. С военной точки зрения при нынешних средствах ведения войны, Беларусь не станет щитом для НАТО. К тому же не желание размещать российскую авиабазу лишь подтверждает эту мысль. Ресурсами она не богата. Народ работать умеет и квалифицирован, но кооперация в рамках СССР показала, сколь быстро могут разрушаться связи, при смене политического вектора тем более, когда речь идет о ВПК. Рынок небольшой, порядка 10 млн. человек. Выгодность нашего рынка для них очевиднее, чем их для нас. Есть над чем задуматься.
    oracul
  12. птс-м Сегодня, 09:34
    Лучше свой комет на эту тему оставлю в голове,иначе опять смотрящие -неравнодушные к социально-близкой республике ,применят штрафные санкции с присвоением следующей кляксы с очередным номером.
    птс-м

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