Странные расклады в колоде Лукашенко

Сегодня некоторое количество россиян и белорусов думают (речь идет о тех, кто это делает головой) о том, как бы не повторить судьбу "средненькой сестренки". Украины. Нам в России проще. Мы ещё помним ужасы 90-х... Прививку нам тогда от "либеральной демократии" поставили до конца жизни. По крайней мере, при жизни сегодняшнего поколения "белоленточникам" у нас ничего не светит. Лет 10-15 форы у России есть.Для Беларуси же "небо в тучах". Повезло им миновать разорение 90-х. Повезло вместо "великого Ельцина" выбрать "крепкого хозяйственника" без особых амбиций. Повезло, что смогли сохранить отношения с Россией. Лукашенко рискнул поставить на Россию и... не проиграл.Белорусы получили главное. Белорусы получили стабильность и более или менее предсказуемую будущность. Не богатую, но, главное, не нищую. Хотя сегодня о том, какая реально у белорусов жизнь, можно и поспорить. С белорусами же. Хорошо, просто относительно стабильную жизнь для простых людей. Факт неоспоримо хороший. Но у всего хорошего есть антипод. Это примерно как при стабильной жизни систематические отрезания нулей на купюрах.Спокойная и более или менее сытая жизнь лишила белорусов того самого иммунитета, о котором мы писали выше. Так устроен человек, что мы сильны "задним умом". Всегда хочется чего-то лучшего. А когда вместо лучшего получается хуже, чем было, сетуем на свою глупость и недальновидность. Так было и после развала СССР. Так было после "голосуем сердцем" вместо головы. Так есть и сегодня.Ситуация в мире сегодня такова, что большинство стран из "мирового сообщества", то есть тех, кто живет так, как говорят в "главной" стране (США, Россия или Китай, в зависимости от выбранного страной пути), находятся на распутье. Все гадают о внешней политике США при новом президенте. Просчитывают варианты новых отношений с бывшими "врагами" и "друзьями". С партнерами, если коротко.То, что мир меняется, сегодня понятно даже школьникам. То, что международные отношения станут другими, тоже не вызывает удивлений. Даже то, что на мировой политический Олимп выйдут другие "игроки" понятно. Традиционные "лидеры" мира все чаще и чаще вынуждены прислушиваться к молодым, но бурно развивающимся странам. Молодым не в смысле возраста. Молодым, как лидерам своего региона, а то и мира. Как можно игнорировать сегодня Китай? Или Индию? Как можно не видеть силу Бразилии? А ведь ещё 20-30 лет назад мы смеялись над "авиации не будет, летчик заболел".Естественно, в новых условиях какие-то шаги должны предпринимать и наши союзники. И прежде всего Беларусь.Экономическая стабильность держалась и держится не только на промышленности и сельском хозяйстве. Не только на науке. Факторов множество. И не последнее место в этом занимают хорошие отношения с соседними странами. Отношения во всех смыслах. Именно это позволяет наращивать производство, увеличивать экспорт, развивать социальную сферу. Это позволяет стране двигаться вперед.Белорусский президент прекрасно понимает, что ему жизненно необходимо хоть чуть-чуть, но постоянно улучшать жизнь своего народа. Иначе социального взрыва не избежать. Единственным вариантом такого развития Лукашенко видит развитие экспорта в соседние страны. Это, в принципе, совершенно правильный подход.Долгое время Беларусь вынуждена была ориентироваться на российский рынок. Более того, производство некоторых товаров было специально налажено именно в Беларуси в ущерб российским производителям. Но случился Крым. И западные санкции в отношении России открыли для Лукашенко совершенно новые возможности.Беларусь и лично президент вдруг стали желанными партнерами для западного производителя. Да и в политическом плане роль Белоруссии выросла многократно. Не зря ведь проблемы Донбасса решаются именно в Минске. Да и множество "санкционных" продуктов западного производства стали "случайно" проникать на российский рынок именно через Минск. Чего стоят только знаменитые белорусские креветки и яблоки.В новых условиях у Лукашенко, как нам кажется, слегка "закружилась голова". "Головокружение от успехов", которое стало приводить к множеству совершенно не адекватных решений.Украина получает минские автомобили для своей армии. Причем не только транспортные, но платформы для размещения вооружения. Ничего личного. Просто бизнес. Бензин. И так далее по списку согласно заключенным договорам.Нет, мы не призываем руководство Беларуси объявить Украине блокаду. Межгосударственная торговля — дело святое.Многочисленные скандалы с сельхозпродуктами. Когда импортные продукты просто перепродаются под видом белорусских в Россию. Просто бизнес? Да ещё и обида на российских проверяющих за вскрытие таких фактов. Как же так? Зачем портить имидж страны в глазах... мирового сообщества?А импорт нефти и газа? Беларусь должна получать эти энергоносители по российским ценам! Согласимся. Почему бы и нет? Не почему бы, а да. Братский народ и союзное государство действительно должно иметь какие-то послабления. Россия поставляет как раз по внутренним ценам. Но Лукашенко опять обиделся. Почему?А потому, что надо больше! Больше, но не для нужд белорусской промышленности. Не для населения Беларуси. Там как раз все в норме. Больше надо для экспорта за границу. Но уже по мировым ценам. Халявный "приварок" бюджету в стиле Украины Ющенко и Януковича. А почему этот "приварок" за счет России? Может лавры "крупнейшего европейского производителя газа" Словакии очень хочется примерить президенту Лукашенко?Естественно, "мудрость" решений отражается и на отношениях между странами. Из дружеских или все больше и больше превращаются в приятельские. А последний демарш с игнорированием экономического форума? Коллеги журналисты из пресс-служб президентов "выкрутились". Вроде как и не обязательно лично президенту присутствовать. Документы-то подготовлены. Их просто пошлют в Минск на подпись. Ну да... А президентам других стран просто захотелось прокатиться перед Новым годом в Питер. Город посмотреть...Все эти противоречия прекрасно видят аналитики "оттуда". И, соответственно, дают команды своим "сторонникам" в Белоруссии. Наступает время, когда реально можно пошатнуть власть "диктатора". Наступает время, когда можно сыграть на национальных чувствах белорусов, как это было сделано на Украине. И особенно — на экономических.Всё чаще и чаще в белорусских СМИ стали проскакивать антироссийские статьи. Всё чаще и чаще белорусские националисты заявляют о "Беларуси для белорусов". КГБ Белоруссии уже не так активно борется с этими настроениями. Более того, совсем недавно Лукашенко "очень обиделся" на высказывание в сети одного из общественных деятелей России. Как он посмел называть белорусов частью русского народа? Как он посмел "вспомнить" сталинское постановление о белорусской грамоте от 1926 года? Так обиделся, что даже посла в МИД вызвали. Чтобы отчитать за мнение блогера. А это, согласитесь, нонсенс.Создается впечатление, что в новых политических реалиях президент Лукашенко "потерялся". То, за что мы всегда уважали этого человека, сегодня стало камнем преткновения в отношениях России и Белоруссии. "Крепкий хозяйственник" за сохранением своего хозяйства не замечает, что "кустики" у забора с добрым соседом начинают расти. И грозят вырасти в непролазную чащу.Неприятно это писать, но Беларусь (государство и власть, подчеркнем) сегодня мелкими шагами движется примерно в том же направлении, куда так "скакнула" Украина. Не видеть этого уже реально нельзя.И причины, к сожалению, в корне ситуации, будут лежать экономического характера. Совсем как на Украине. Нельзя сегодня взять и сказать, что белорусы живут, как сыр в масле катаясь. И с жиру бесятся. Это было бы просто враньем.Ситуация как раз такая, что к нашему сожалению, Беларусь в Европе занимает предпоследнее место по доходам на душу населения. Еще не дно, но в дно уже украинцы колотятся. И метания Лукашенко тоже понятны. Но ситуация в мире сегодня такова, что на двух креслах одновременно, западном и восточном усидеть сложно. Доказано Януковичем. И две системы не будут радеть за бюджет маленькой и небогатой страны одновременно.А теми методами, которыми пытается это сделать Лукашенко, и вовсе нереально.Кстати, в России это малоизвестно, но белорусы зовут своего президента не так, как россияне. Это мы зовем его «батька». А в Беларуси он почему-то «отчим».Странные расклады, не так ли?