Бесславный конец корпуса Фельми. Как «восточные солдаты» вермахта потерпели фиаско в кизлярских степях

Перед началом Второй мировой войны Берлин активно искал потенциальных союзников среди жителей британских и французских колоний в Азии и Африке. Угнетенные европейскими колонизаторами арабы, индусы, африканцы рассматривались Третьим Рейхом в качестве потенциального человеческого ресурса для борьбы против Великобритании и Франции. В первую очередь, германское руководство делало ставку на Арабский Восток, поскольку планировало овладеть ближневосточной нефтью и установить контроль над Суэцким каналом. Кроме того, мусульманское население Ближнего Востока и Северной Африки имело большие обиды на Францию и Великобританию, и у арабов были на то основания.Еще в мае 1941 года был создан Особый штаб «Ф», во главе которого встал генерал люфтваффе Гельмут Фельми (1885-1965) — опытный офицер, с 1903 года служивший в прусской армии, а в 1912 году перешедший из пехоты в авиацию и ставший летчиком, одним из признанных воздушных асов Германии в годы Первой мировой войны. В 1931-1935 гг. Фельми возглавлял штаб военных школ, затем опять перешел в авиацию, командовал 2-м воздушным флотом, но затем в 1940 году направленный со специальной военной миссией в Ирак. Так началась его «восточная» военная карьера.На штаб Фельми были возложены задачи по руководству разведывательно-диверсионной и подрывной деятельностью на Ближнем Востоке и на Кавказе. Разжигание антибританских настроений на Ближнем Востоке и в Северной Африке рассматривалось как неотъемлемый компонент обеспечения вторжения гитлеровских войск в регион и начала войны с британскими войсками.Кандидатура Гельмута Фельми на пост начальника Особого штаба «Ф» была выбрана не случайно. Генерал длительное время служил военным инструктором в Турции и в Африке, имел авторитет признанного специалиста по восточной политике. Особый штаб «Ф» старались комплектовать офицерами, имевшими реальное представление о ближневосточных и африканских народах, о политической ситуации в этих регионах. Некоторые из офицеров даже были профессиональными востоковедами, но в основном костяк штаба составили военные разведчики. Майор Рикс Майер долгое время служил в Турции, Иране, Алжире. За «арабскую политику» Особого штаба отвечал генерал Гробба, который в 1930-х гг. был германским посланником сначала в Ираке, а затем в Саудовской Аравии. Численность личного состава Особого штаба достигала 220 человек — 20 офицеров и 200 унтер-офицеров и рядовых вермахта, выполнявших функции обеспечения. Кроме того, к деятельности штаба были привлечены сотрудничавшие с Германией арабские националисты, численность которых также планировалось со временем только увеличивать. Под руководством немецких офицеров арабские добровольцы проходили военную подготовку в специально развернутом для этой цели учебно-тренировочном лагере на мысе Сунион.Поскольку главной задачей Особого штаба «Ф» стала подготовка к антибританскому выступлению, германское руководство приступило к созданию вооруженных формирований, которые были бы укомплектованы представителями народов Ближнего и Среднего Востока. Подчинить регионы своей власти Третий Рейх собирался силами самих жителей регионов. В этом, кстати, немецкие руководители не были оригинальными, поскольку и Великобритания, и Франция, и другие европейские колониальные державы в своей захватнической политике давно опирались на колониальные войска, укомплектованные туземцами. Как правило, европейские военнослужащие находились в них на всех офицерских и большинстве унтер-офицерских должностей, тогда как представителям коренного населения отдавались солдатские и часть унтер-офицерских должностей. Лишь некоторые особо удачливые представители туземной элиты могли рассчитывать на офицерские должности, но и то — в частях, полностью укомплектованных соплеменниками.В непосредственном подчинении Особого штаба «Ф» было создано «соединение 288», которое должно было отвечать за действия на Ближнем и Среднем Востоке. Уже в июле 1941 года было создано первое учебное подразделение, укомплектованное сирийскими и палестинскими арабами, учившимися в германских вузах. В Турцию были переправлены более 300 арабов — участников различных националистических групп, которым обещали немецкое гражданство и возможность обучения в Германии. За боевую и специальную подготовку этих военнослужащих отвечали немецкие офицеры с востоковедческим образованием или опытом службы на Востоке, владевшие арабским языком. Особый штаб установил контакты со сторонниками известного арабского религиозно-политического деятеля муфтия аль-Хусейни, который придерживался радикальных антибританских взглядов. В Германию прибыл и сирийский майор Фаузи Каукджи, также являвшийся сторонником антибританских действий на Ближнем Востоке.28 ноября 1941 года в Берлине произошла исторически важная встреча фюрера Адольфа Гитлера с великим муфтием Палестины аль-Хусейни. Муфтий предложил Гитлеру интересный проект — создание «Арабского легиона» как крупного вооруженного соединения в составе вермахта, для участия в боевых действиях против британских войск на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Комплектование Арабского легиона муфтий предложил осуществлять за счет четырех главных кадровых источников: во-первых, в его состав должны были войти палестинские арабы, служившие в британских войсках и попавшие в германский плен на Ближнем Востоке, во-вторых — сирийские и иракские офицеры, в-третьих — военнопленные из состава колониальных частей французской армии, комплектовавшихся алжирцами, марокканцами, тунисцами и выходцами из Западной Африки, в-четвертых — арабов, проживавших во Франции и Марокко. Но германское командование настороженно восприняло идею привлечения североафриканских арабов, поскольку считало их ненадежными и малопригодными для военной службы. Было решено остановиться на идее комплектования Арабского легиона сирийцами, иракцами и палестинцами.4 января 1942 года состоялась встреча руководителя Особого штаба «Ф» Гельмута Фельми с муфтием аль-Хусейни и иракским политиком Рашидом аль-Гайлани, которые согласились лично заняться комплектованием Арабского легиона. Гайлани планировал привести под знамена гитлеровцев почти весь личный состав иракской армии. Кроме того, не исключалась и возможность выступления на стороне вермахта арабских бедуинских племен, кочевавших на побережье Персидского залива и также крайне недовольных британской колониальной политикой. Первоначально планировалось сделать Арабский легион учебным подразделением, позволяющим подготовить из сирийских, иракских и палестинских арабов не менее 100 лейтенантов и унтер-офицеров. Первая волна рекрутов, после прохождения курса подготовки, должна была сама заняться обучением следующих 500-1000 новобранцев. Подготовленные в Арабском легионе младшие офицеры и унтер-офицеры рассматривались как основа командного состава для дальнейшего формирования вооруженных соединений и частей, укомплектованных арабами.У германского командования были собственные планы на использование Арабского легиона. Летом 1942 г. началась операция «Эдельвейс». Группа армий «А» получила задачу прорваться к нефтедобывающим районам Северного Кавказа и Закавказья. Для участия в этой операции и было решено использовать Арабский легион, который должен был получить боевое крещение. 5 августа 1942 года из лагеря в Греции Арабский легион начали передислоцировать в Болгарию, а затем в Румынию. На базе Особого штаба «Ф» было решено развернуть Корпус особого назначения «Ф», в состав которого должен был войти Арабский легион. Корпус предполагалось использовать в качестве резерва штаба группы армий «А» в городе Сталино (Донецк). Захватив Кавказ, корпус должен был соединиться на Ближнем Востоке с германскими и итальянскими войсками, перед которыми ставились задачи по захвату зоны Суэцкого канала. К 3 октября 1942 года была завершена переброска частей корпуса «Ф» в Сталино.Корпус «Ф» представлял собой уникальное соединение, включавшее части и подразделения самых разных родов войск и способное действовать практически самостоятельно. Так было задумано командованием вермахта — для придания корпусу большей мобильности и маневренности. В состав корпуса входили следующие подразделения: 3 моторизованных батальона по 1000 солдат и офицеров в каждом (1-й и 2-й батальоны были укомплектованы солдатами и офицерами вермахта, 3-й батальон — иракцами, сирийцами, палестинцами и североафриканцами), отдельный танковый батальон (25 танков), авиационный отряд (25 самолетов), рота связи, саперная рота, минометная рота, разведывательный бронированный отряд, кавалерийский эскадрон, артиллерийский дивизион 4-х батарейного состава, батарея 105-мм штурмовых орудий, тяжелый зенитный артиллерийский дивизион 3-х батарейного состава, легкий зенитный артиллерийский дивизион, подразделения обслуживания и обеспечения штаба и даже метеорологический взвод. Кроме того, корпус располагал дополнительным вооружением, которым предполагалось вооружить подразделения, сформированные из перебежчиков британских и французских войск. Оригинальной была и эмблема корпуса — овальный венок вокруг пальмы, восходящего солнца над пустыней и свастика, расположенная внизу, под венком.Численность корпуса составляла 6 тысяч человек, однако затем ему были приданы дополнительные силы, включая кавалерийский полк и танковые батальоны. Особые задачи, стоявшие перед корпусом, предполагали повышенное внимание к качеству подготовки солдат, унтер-офицеров и офицеров соединения — причем не только воинской, но и идеологической подготовки. Даже немецкие солдаты и унтер-офицеры корпуса должны были владеть каким-либо из восточных языков — арабским, турецким, фарси и т.д. В свою очередь, солдаты, набранные из представителей ближневосточных народов, в обязательном порядке изучали немецкий язык — для облегчения коммуникации с немецкими сослуживцами и командованием. Отдельное внимание было уделено изучению истории и этнографии Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Командование вермахта подходило к вопросу укрепления корпуса очень серьезно, рассматривая его в качестве авангарда продвижения германских войск в странах Ближнего и Среднего Востока. Личный состав корпуса должен был не только воевать, но и готовить антибританские восстания на Востоке, осуществлять разведывательную и диверсионную деятельность в странах Ближнего и Среднего Востока.Однако, в октябре 1942 года войска группы армий «А» понесли значительные потери в боях с Красной Армией. В связи с этим было принято решение бросить им на помощь свежие части из резерва, в том числе и корпус «Фельми». Первый бой сил корпуса с Красной Армией произошел 15 октября 1942 года севернее Ачикулака. Здесь частям корпуса предстояло сразиться с кавалерийскими частями 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Командование Закавказского фронта направило части 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко в степной район для прикрытия Кизлярско-Астраханской железной дороги. Марш корпуса начался по Ногайской степи — от Терекли-Мектеб и далее в сторону Ачикулака. Кавалерия двигалась под прикрытием советской авиации. Однако, 10-12 октября части 4-го корпуса были атакованы гитлеровскими танками 1-й танковой армии. Но оказать сопротивление Красной Армии гитлеровцы не смогли — кубанские казаки разгромили подразделения противника и взяли несколько населенных пунктов.Действия советских войск на Северном Кавказе прекрасно описаны в существующей военно-исторической литературе. Здесь следует отметить, что казаки-кавалеристы 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. И присоединившегося к нему 5-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора А.Г. Селиванова показали себя в высшей степени хорошо. Они полностью «поломали» все планы гитлеровского командования. Генерал Гельмут Фельми рассчитывал, что уничтожение силами авиации железнодорожных путей лишит казаков подвоза продовольствия, в результате чего они будут вынуждены отступить. Но Фельми ошибался. Соединение генерала Кириченко смогли отбросить противника и выйти вперед. В этих боях прекрасно показали себя также 10-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора В.В. Глаголева, 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус генерал-майора А.Г. Селиванова. Хотя действия корпуса «Ф» поддерживали приданные танковые, моторизованные и кавалерийские подразделения вермахта, эта часть германской армии, считавшаяся элитной, так и не смогла оказать серьезного сопротивления наступавшим советским войскам. В результате боевых действий на этом участке фронта корпус «Ф» понес серьезнейшие потери и фактически был разгромлен наступавшими советскими войсками. Планы гитлеровского командования по использованию корпуса в дальнейшем продвижении на юг — в Закавказье и далее, на Ближний Восток, оказались полностью несостоятельными.В боевых действиях в районе Ачикулака корпус «Ф» потерпел сокрушительное поражение. В этой ситуации командование вермахта приняло решение вывести его из зоны боевых действий. В январе 1943 года корпус был реорганизован — он снова стал называться Особым штабом «Ф», что свидетельствовало о провале идеи его использования в боевых действиях. Остатки корпуса в феврале 1943 года были на самолетах эвакуированы с территории Советского Союза в Северную Африку — в Тунис. Так бесславно закончилась эпопея «восточных воинов» Адольфа Гитлера на советской земле. Сотни военнослужащих корпуса оказались в советском плену. Что интересно, советские офицеры были очень удивлены пленным арабам. Прежде всего, с этими пленными было затруднено общение, так как многие арабы, особенно из рядового состава, несмотря на пройденные курсы немецкого языка, были не в состоянии объясняться с советскими военными переводчиками.В конце концов, командир корпуса генерал Гельмут Фельми, к весне 1945 года воевавший на территории Югославии, сдался войскам союзников. его арестовали и на Нюрнбергском трибунале приговорили к 15 годам тюремного заключения. Затем срок наказания ему уменьшили до десяти лет, а в 1951 году он вышел на свободу. Скончался Гельмут Фельми в 1965 году в Дармштадте в возрасте восьмидесяти лет.