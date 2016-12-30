Кто больше платит, с тем и дружу!

На днях в Санкт-Петербурге состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встреча Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).Традиционно представители интеграционных объединений собираются в полном составе, однако на этот раз президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в заседании. Как итог, Таможенный кодекс ЕврАзЭС, который планировалось утвердить в ходе переговоров, одобрили только четверо из пяти участников.Отметим, пресс-служба белорусского лидера никак не прокомментировала отсутствие на встрече своего начальника. Тем не менее, ряд СМИ сошлись во мнении, что отсутствие Лукашенко на саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС — попытка давления на Россию с целью получения экономических льгот.Очевидно, уходящий год можно назвать периодом кризиса в российско-белорусских отношениях. Представляется, главным источником возникших проблем стало решение политиков Белоруссии перевести диалог с Кремлем в режим торга «ты мне, я тебе», который в исполнении Минска зачастую начинает походить на шантаж. Сегодня официальные лица братского для России государства практически в открытую требуют увеличения финансовой помощи со стороны Москвы, которая и без того не забывает про своего партнера. Достаточно вспомнить, что в марте Евразийский банк выделил республике кредит на сумму 2 миллиарда долларов. Однако экономические разногласия между соседями начинают возникать все чаще.Напомним, с начала 2016 года Республика Беларусь настаивает на снижении цены на газ с 132 до 73 долларов за 1 тысячу кубометров. Проблема неоднократно поднималась президентами и премьерами двух стран, однако Кремль отказался пойти на очередные финансовые уступки. Также нельзя не вспомнить про недавний конфликт, связанный с поставками в Россию из Белоруссии европейской санкционной продукции.Складывается ощущение, что белорусские политики все-таки решили опробовать украинский сценарий на практике, заняв промежуточную позицию между ближайшим соседом и Западом, пытаясь оказать таким образом давление на Москву. Однако приведенный выше пример показывает, что попытки данного рода манипуляций не дают результатов и приводят к конфликтным ситуациям между братскими странами.Решение белорусского лидера не участвовать в саммитах ОДКБ и ЕАЭС является продолжением истории, в которой соседи требуют от России экономических преференций. Думается, если российская сторона не пойдет на очередную финансовую уступку Минску, в ближайшее время страну посетит новая делегация ЕС, которая будет обсуждать способы скорейшей евроинтеграции Белоруссии.Невольно вспоминается выражение «спасение утопающего — дело рук самого утопающего». Правда, в сложившейся ситуации есть небольшое отличие: тонущее государство требует денежной компенсации от спасателя. Наверное, остается только напомнить, что, когда утопающий перейдет в ранг утопленника, деньги ему уже не понадобятся.