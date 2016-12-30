09:33 30 декабря
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Кто больше платит, с тем и дружу!

Кто больше платит, с тем и дружу!


На днях в Санкт-Петербурге состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встреча Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Традиционно представители интеграционных объединений собираются в полном составе, однако на этот раз президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в заседании. Как итог, Таможенный кодекс ЕврАзЭС, который планировалось утвердить в ходе переговоров, одобрили только четверо из пяти участников.


Отметим, пресс-служба белорусского лидера никак не прокомментировала отсутствие на встрече своего начальника. Тем не менее, ряд СМИ сошлись во мнении, что отсутствие Лукашенко на саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС — попытка давления на Россию с целью получения экономических льгот.

Очевидно, уходящий год можно назвать периодом кризиса в российско-белорусских отношениях. Представляется, главным источником возникших проблем стало решение политиков Белоруссии перевести диалог с Кремлем в режим торга «ты мне, я тебе», который в исполнении Минска зачастую начинает походить на шантаж. Сегодня официальные лица братского для России государства практически в открытую требуют увеличения финансовой помощи со стороны Москвы, которая и без того не забывает про своего партнера. Достаточно вспомнить, что в марте Евразийский банк выделил республике кредит на сумму 2 миллиарда долларов. Однако экономические разногласия между соседями начинают возникать все чаще.

Напомним, с начала 2016 года Республика Беларусь настаивает на снижении цены на газ с 132 до 73 долларов за 1 тысячу кубометров. Проблема неоднократно поднималась президентами и премьерами двух стран, однако Кремль отказался пойти на очередные финансовые уступки. Также нельзя не вспомнить про недавний конфликт, связанный с поставками в Россию из Белоруссии европейской санкционной продукции.

Складывается ощущение, что белорусские политики все-таки решили опробовать украинский сценарий на практике, заняв промежуточную позицию между ближайшим соседом и Западом, пытаясь оказать таким образом давление на Москву. Однако приведенный выше пример показывает, что попытки данного рода манипуляций не дают результатов и приводят к конфликтным ситуациям между братскими странами.

Решение белорусского лидера не участвовать в саммитах ОДКБ и ЕАЭС является продолжением истории, в которой соседи требуют от России экономических преференций. Думается, если российская сторона не пойдет на очередную финансовую уступку Минску, в ближайшее время страну посетит новая делегация ЕС, которая будет обсуждать способы скорейшей евроинтеграции Белоруссии.

Невольно вспоминается выражение «спасение утопающего — дело рук самого утопающего». Правда, в сложившейся ситуации есть небольшое отличие: тонущее государство требует денежной компенсации от спасателя. Наверное, остается только напомнить, что, когда утопающий перейдет в ранг утопленника, деньги ему уже не понадобятся.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 38
  1. Александр романов Сегодня, 05:49
    Помню тут коменты были-Батька молодец, в президенты России его. Сейчас такая тишина , АУ -вы где пацаны?
    Александр романов
    1. 210окв Сегодня, 05:57
      Я здесь..Правда не пацан-на шестом десятке уже.И Батька действительно неплохо смотрелся на фоне нашего алкаша ЕБНа..Да и в принципе и сейчас свою политику туго знает.Его не интересует союзник-главное свое государство.Не правда ли? hi
      Цитата: Александр романов
      Помню тут коменты были-Батька молодец, в президенты России его. Сейчас такая тишина , АУ -вы где пацаны?
      210окв
      1. Александр романов Сегодня, 06:15
        Цитата: 210окв
        .И Батька действительно неплохо смотрелся на фоне нашего алкаша ЕБНа

        А при чем тут ЕБН? В его времена у кого то из нас был комп дома? Я про коменты ,которые тут были три года назад.
        Хотя даже во времена ЕБН ,его экономика держалась за наш счет.
        Цитата: 210окв
        .Его не интересует союзник-главное свое государство.Не правда ли?

        Не правда,скорее его интересует его личное ЭГО.
        Цитата: ML-334
        Не надо передёргивать-мы говорили про 90-тые.

        Та ладна,ну совесть то поимеите ,прямо в глаза врать.
        Александр романов
        1. 210окв Сегодня, 06:31
          Во времена ЕБНа и наша экономика держалась на западных подачках..А про его ЭГО....Да пусть уж у главы государства будет хоть что то СВОЁ(может и государству что то достанется)в отличие от слизняка того же Януковича.Кстати это ЭГО неплохо действует при получении преференций.Александр-съездите в Белоруссию,посмотрите какая чистота и порядок на улицах,поговорите с людьми.Я прожил там большую часть жизни рядом с ними и знаю о чем говорю...
          Цитата: Александр романов
          Цитата: 210окв
          .И Батька действительно неплохо смотрелся на фоне нашего алкаша ЕБНа

          А при чем тут ЕБН? В его времена у кого то из нас был комп дома? Я про коменты ,которые тут были три года назад.
          Хотя даже во времена ЕБН ,его экономика держалась за наш счет.
          Цитата: 210окв
          .Его не интересует союзник-главное свое государство.Не правда ли?

          Не правда,скорее его интересует его личное ЭГО.
          Цитата: ML-334
          Не надо передёргивать-мы говорили про 90-тые.

          Та ладна,ну совесть то поимеите ,прямо в глаза врать.
          210окв
          1. Комментарий был удален.
          2. BecmepH Сегодня, 08:03
            съездите в Белоруссию,посмотрите какая чистота и порядок на улицах,
            И что? В чистоте люд богаче становится? Вот я свой дворик каждый день от снега убираю. Подметаю. А мой сосед чистит свой "дворик" пореже, но трактором (лопатой и метёлкой не осилить). Так кто из нас лучше(читай богаче) живёт? Не понятен мне ваш аргумент...
            BecmepH
      2. victorsh Сегодня, 08:21
        Ваша НЕ правда.Прошло 16-ть лет после ЕБН.Батька Ваш гнет линию прежнюю-ДАЙ И Я ТЕБЯ ПОДДЕРЖУ.
        А в общем лично МНЕ ОБИДНО ЗА НАШ ШИКАРНЫЙ САЙТ.Где собрались единомышленники и противники-НО, что публиковать решают единицы.Я "балдею"(другое понятие наши"т.н.цензоры"уберут)от некоторых наших спецов.Посмотрите(а я надеюсь и уверен,что "злодеи"т.ж. читают наш сайт и они были довольны)на свои коменты по поводу назначения Моггерини .Наша девочка,симпатичная т.д. и т.п.Пришла к власти-комменты на сайте г-о .Извините парни не знаю была в ваших ВВУЗах кафедра ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ(не удивляемся)но в ЛВВПУ ПВО им Ю.В.Андропова эта дисциплина преподавалась отлично.НИКОГДА РИМЛЯНКА НЕ поддержит жителей севера Италии.И не будем забывать,ЧТО ТВОРИЛИ американцы в Италии после окончания ВМВ.
        Парни"хозяева"ЭТОГО действительно ШИКАРНОГО сайта,где могут "отвести душу"и военные пенсионеры и ПАТРИОТЫ России и МОЛОДЕЖЬ-Вы с приоритетами определитесь.
        victorsh
    2. ML-334 Сегодня, 06:02
      Не надо передёргивать-мы говорили про 90-тые.
      ML-334
      1. insular Сегодня, 07:49
        Цитата: ML-334
        Не надо передёргивать-мы говорили про 90-тые.

        Ну кто как.
        Помню мене влепили предупреждение, за слова: Батька - предатель и беспринцыпный человек смотрящий на соседей только с позиции личнй выгоды, предаст не раз и копейку заработает на любой беде, дай только шанс.
        А формулировка предупреждения - за оскарбление лидера дружественного государства... Где же этот модератор, чтоб спросить у него, про 90-е он имел в виду или вообще? В смысле, кто там дружественный лидер?)))
        Это ведь еще до даров белорусских морей на нашем рынке, было сказано. И прочего такого.

        Да много такого забавного было про "братьев", что про одних, что про других.
        Как в 2014 я имел мнение, после поездки в рохляндию за родственниками, о том что не братья он нам, что крови они нашей хотят и скорее всего прольют. Враги каких поискать. Так господа типа Домокла и прочие, зубами скрежетали, слюной истекали о том как я не прав. Под пару сотен минусов набрал одним сообщением.
        А как оно вышло?
        insular
      2. Касым Сегодня, 07:53
        И зачем спрашивается белорусы и украинцы Беловежские соглашения подписывали? Не могут ведь без России жить (Киев скатился до экспорта в 18 млрд.-Тимошенко)! Прибалтика мечтала стать воротами в Европу, а что получили?
        Понятно, что при такой цене Минск получает конкурентые преимущества. Пол-млрд.за газ + контрабанда, вот и не приехал. А может еще и сам новый Таможенный кодекс не устраивает, особо видимо не заработаешь. Сами что ли эти яблоки не можем выращивать - тут Батька не прав на 100%. Контрабанда съедает часть рынка, где может отечественное продаваться. Вообще-то такое ощущение, что Москва сквозь пальцы на это смотрит, давая "подзаработать" Минску. Но с газом это перебор - толкать же в ЕС будет, а прибыля в карман складывать. Сколько Батьку не квотируй, найдет причину излишек "хапануть" - сколько уже можно в эту "карусель" играть! Вот Кремль, который часто на все "грехи" Батьки глаза закрывал, решил проявить жесткость. Уж не знаю, чем все это закончится (ВВП милосердие проявит или бабки на стол), но в конце следующего года картина повторится. Вот если Батьку на предоплату посадить - ведь не найдет денег даже со скидкой?! А с Северым потоком-2 Батька без транзита на Польшу остаться может и без всяких излишков для перепродажи - и надо ему это!? Как-то недальновидно получается у него. Тем более на фоне слов ЛАГа, что ЕАЭС основывается на Союзном государстве РБ и РФ. hi
        Касым
        1. NordUral Сегодня, 09:25
          Настоящим союзом славянских (и не только) стран может быть только союз социалистических стран.
          NordUral
  2. 210окв Сегодня, 05:52
    Шантаж это конечно нехорошо..Особенно шантаж в отношении руки дающего.Я думаю что Александр Григорьевич понимает что делает..И в случае чего ему самолет до ближайшего Смоленска могут и не подать..Хотя я думаю что такой вариант маловероятен и он добьется от Кремля своего..
    210окв
  3. kouldoom Сегодня, 06:03
    У меня от батьки иногда бомбит
    kouldoom
  4. фа2998 Сегодня, 06:17
    Цитата: 210окв
    он добьется от Кремля своего

    Маленькая Белоруссия шантажирует большую Россию.Думаю Кремль постоянно бережет своего постоянного ПОСЛЕДНЕГО союзника.А этот союзник оборзел!Колосальные кредиты,льготные цены на газ и нефть,рынок для белоруского товара МАЛО.Минск полностью сорвал контрсанкции-через Белорусию валом валит европейский экспорт-морепродукты ,фрукты и многое другое.Думаю нужно немножко на место поставить своего "союзника",да и вести другую международную политику ,что бы у России появились многочисленные союзники и сторонники. hi
    фа2998
    1. 210окв Сегодня, 06:43
      Да,это так.Кремль очень "бережно" относится к своему союзнику..Впрочем союзник это дело такое..не очень надежное.Тут два выхода,и оба неверные.Первый-продолжать и дальше политику преференций в отношении Белоруссии.Второй-занять жесткую позицию,и она ничего хорошего не даст.Лукашенко уведет свою страну в объятия Запада..Он действует так как считает нужным для своих предпринимателей,производства..Это не вписывается в требования со стороны Кремля.Вообще я не вижу достойного выхода из этой патовой ситуации. request Смена власти в республике?Это маловероятно.Всё будет продолжаться так как захочет Батька..
      Цитата: фа2998
      Цитата: 210окв
      он добьется от Кремля своего

      Маленькая Белоруссия шантажирует большую Россию.Думаю Кремль постоянно бережет своего постоянного ПОСЛЕДНЕГО союзника.А этот союзник оборзел!Колосальные кредиты,льготные цены на газ и нефть,рынок для белоруского товара МАЛО.Минск полностью сорвал контрсанкции-через Белорусию валом валит европейский экспорт-морепродукты ,фрукты и многое другое.Думаю нужно немножко на место поставить своего "союзника",да и вести другую международную политику ,что бы у России появились многочисленные союзники и сторонники. hi
      210окв
      1. midivan Сегодня, 07:33
        Цитата: 210окв
        .Второй-занять жесткую позицию,и она ничего хорошего не даст.Лукашенко уведет свою страну в объятия Запада..

        Думаете у него хватит "ума" на это? Ведь соседняя страна уже показала на личном опыте, что есть западные объятия, и мне слабо верится что для батьки другой сценарий припасен.
        midivan
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
    Опять завалило батьку на бок. Как неваляшка: вашим-нашим, вашим-нашим...
    a.s.zzz888
  6. Бригадир Сегодня, 06:27
    Лукашу скоро кранты, это уже ясно... С такой его политикой в США уже ускоренными темпами пекут майданные печеньки для Белоруссии.
    А самое интересное - куда он побежит в случае чего? Не уверен, что Путин будет его спасать, как Януковича...
    А сейчас Путину надо просто указать вконец обнаглевшему "союзничку" на его место, ведь так и так понятно, что Лукаш будет до последнего тянуть из России всё, что возможно, а когда увидит, что уже ничего не вытянуть, то сразу переметнётся к Западу. Примеры уже есть. Увы...
    Поэтому нечего думать о том, как его задобрить... Надо просто начать вести с ним нормальную деловую политику. По крайней мере тут сразу все станет видно: ху из ху! Да и мы при таком раскладе сэкономим кучу средств , которые могли бы на него продолжать тратить без пользы.
    Бригадир
    1. Анатоль Клим Сегодня, 07:18
      Цитата: Бригадир
      Лукашу скоро кранты, это уже ясно...

      Не стал бы так категорично утверждать. Эквилибрист будет качаться, но устоит. Конечно Лукашенко очень многим белорусам порядком надоел, но ситуации как на Украине никто не хочет. Майданутых Рыгорыч разгонит быстро, церемониться не будет.
      куда он побежит в случае чего?..Не уверен, что Путин будет его спасать, как Януковича...

      Будет и спасёт, если что. Зачем Западу отдавать посвящённого во многие совместные секреты. Притом у Рыгорыча есть домик в Сочи, пусть там с Колей на лыжах катается, жалко что ли.
      а когда увидит, что уже ничего не вытянуть, то сразу переметнётся к Западу.

      Своим он на Западе никогда не станет. Конечно сначала его приласкают, превознесут, но потом вспомнят о деяниях последнего диктатора Европы. Судьба Милошевича не завидна и Лукашенко это хорошо понимает. Это Путин может терпеть выкрутасы Лукашенко, Запад быстро поставит своего полностью подконтрольного.
      Надо просто начать вести с ним нормальную деловую политику.

      Согласен абсолютно.
      Анатоль Клим
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:39
    Лукашенке надо требовать чтобы Россия доплачивала ему за купленный газ те же 73бакса за 1000кубов lol Народ вроде нормальный, а вот царь то совсем берега потерял...
    Изгоняющий либероидов
  8. Letnab Сегодня, 06:41
    Учитывая сообщения здесь же на сайте о происходящем в Белоруссии, о том что там возможен украинский сценарий, не понимаю, зачем Лукашенко сует голову в петлю. Думаю что большая часть народа поддержала бы своего президента, если б он интегрировал бы свою экономику с нашей, как никак Союзное государство, и этим надо пользоваться. А так, пытаться выгадать, идти на поводу евроинтеграторов, к чему это приведет, неизвестно... Единственно, что будет пытаться вести торги с Европой, возможно с США, что б с ними интегрироваться с сохранением своей экономики и каких либо бонусов в будущем и для себя. Но опыт Украины уже показывает (да и всей Восточной Европы) что такого не будет... бросят кость в начале, а потом отнимут..
    Letnab
  9. RUS96 Сегодня, 06:48
    Ну...не заменяемых нет.Можно и подвинуть если что.
    RUS96
  10. петька слесарь Сегодня, 07:08
    бацька-двуликий анус
    петька слесарь
  11. SEER Сегодня, 07:09
    как же он затрахав...
    тихо-тихо, не спеша, едет "крыша" у батьки?
    он чё, не совсем при здоровье?
    до сих пор не "врубился" что время "гордых одиночек" давно кончилось?
    раскатают "независимые" "студенты" нах...
    д.б!
    SEER
  12. виктор н Сегодня, 07:12
    Сейчас для Лукашенко важны свои личные амбиции. Интересы народа - вообще по-боку, интересы страны - потом.
    виктор н
  13. Aviagr Сегодня, 07:46
    Вы своим детям завтрак с обедом тоже ПРОДАЕТЕ?
    Так почему белорусы в СОЮЗНОМ государстве должны платить по европейским ценам за газ? Да еще выкручивая руки недопоставками нефти - оплачиваемой без задержек, и требованием "отдать" МЗКТ нахаляву - т.е. попросту "отжим"?
    Московские чинуши-либералы и так всех партнеров оттолкнули (где Куба с Вьетнамом? Иран обиженный миллиарды тратит на Западе, а не у нас), теперь у нас в "друзьях" Турция и Катар - вельми досточтимые государства...
    Давайте оттолкнем последний щит перед НАТО и откроем западные границы, чтобы они из РСЗО до Москвы доставали - 404 ведь так и прос*ли..
    Денег нет?- Так поищите в карманах Чубайса, Улюкаева, Сердюкова, Сечина, Миллера и иньших - там на 200 Белоруссий хватит и пару десятков Россий...
    Aviagr
    1. insular Сегодня, 08:17
      Цитата: Aviagr
      Вы своим детям завтрак с обедом тоже ПРОДАЕТЕ?

      Ничего не перепутал болезный? Как такое сравнение вообще в голову пришло? Видимо праздновать заранее начал...
      Цитата: Aviagr
      Давайте оттолкнем последний щит перед НАТО и откроем западные границы

      Эгей, чудак человек, следуя твоей же логикой про детей: Ты своими детьми тоже от гопников прикрываешься?
      Завязывай бухать. Серьезно.

      Союзное государство - это не республика в составе. Хотите кормиться от мамки России? Сдал недопаспорт недогосударства и получил правильный Российский паспорт. Батьку геть и сказал здравствуй Русский правитель. Вот только тогда, ты можешь разинуть пасть и потребовать от Русских правителей содержания. А пока - пшол домой. Оборзели в конец, иждивенцы-тунеядцы.
      insular
      1. КП8789 Сегодня, 09:26
        Это не Aviagr чудак человек, это вы insular такой. Написать про власть Русские правители, да ещё с большой буквы, это нужно полностью потерять связь с реальностью.
        Что касается последних ваших слов про оборзевших, то это только ваша точка зрения т.к. вы
        ни кто и звать вас никак, как и большинство здешних комментаторов.
        КП8789
    2. g1washntwn Сегодня, 08:20
      Белоруссия НЕЗАВИСИМОЕ государство или так, флаг штаны-на-палке? С какого перепугу кто-то что-то обязан? Вы прикармливаете своих соседей чтобы они не шумели и чтобы пакости не строили? Уверяю есть достаточно иных способов воспитания нежели пряники.
      g1washntwn
  14. g1washntwn Сегодня, 08:16
    Действительность сурова, но некоторые недальновидные товарищи продолжают требовать халявы, забывая видимо, что объявляя независимость автоматом уходишь на "вольные хлеба". Если Белоруссия скачками приближает свой прибалтийский или не дай то Бог украинский сценарий, говорить о вменяемости руководства не приходится. Тут нет И/И тут сплошной капитализм и отношения строятся по принципу ИЛИ/ИЛИ. А так чтобы покушать нахаляву бывает только у помоечных бомжей, согласятся на такую "еврокухню" и в приличные места будет путь закрыт.
    g1washntwn
  15. Siniy Сегодня, 08:22
    Лукашенко действует в интересах собственного народа!
    Siniy
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:33
      Лукашенко действует в интересах собственного народа!

      Как пафосно, а не подумали за счет кого в интересах своего и во вред другого? А стоило бы. Ежегодно миллиарды зеленных оторванных от российского народа за пустые обещания.
      rotmistr60
      1. Siniy Сегодня, 08:36
        Асаду еще больше "зеленых" достается, кто Сирию из руин будет восстанавливать?
        Siniy
        1. rotmistr60 Сегодня, 08:39
          А вы знаете сколько достается Асаду? И причем тут он. Разговор идет о Белоруссии.
          rotmistr60
          1. Siniy Сегодня, 08:43
            Лукашенко поддерживает население Белоруссии а Асада население Сирии "недолюбливает"
            Siniy
    2. Sasha_Sar Сегодня, 09:20
      Да будет Вам уважаемый известно, Сирия стоит на пути газопровода из Катара в Турцию. И если бы не Асад, Не видать нам "Турецкого потока" и триллиона рублей в казну от Катара. У Сирии достаточно углеводородов, что бы восстановиться за 15-20 лет. Восстанавливаться она будет на свои деньги, но нашими строителями.
      Sasha_Sar
      1. Siniy Сегодня, 09:28
        Газопровод из Катара в Турцию по моему это миф, альтернатива газопроводу СПГ-танкеры
        Siniy
  16. СКАД Сегодня, 09:21
    Еще можно стерпеть непризнание Лукашенко Южной Осетии и Крыма,но целоваться взасос с Потрошенком во время кровавой бойни на Донбассе это уже перебор.Бульбаш явно с гнилью.
    СКАД
    1. Siniy Сегодня, 09:31
      Лукашенко независимый политик, не размазня как Янукович
      Многие в Белоруссии уважают Александра Григорьевича за ту работу которую он провел в своей стране!
      Siniy

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