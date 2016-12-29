«Человеческие зверинцы» в Европе

Об этом в современной мультикультурной и политкорректной Западной Европе не любят вспоминать, однако «человеческие зверинцы» существовали там вплоть до Второй мировой войны. Последнего африканца выпустили из клетки зоопарка в Европе лишь в 1936 году. До этого белые люди охотно ходили смотреть на чёрных в неволе, а также на индейцев и эскимосов.Первых негров и индейцев в Европу стали завозить в эпоху колониальных открытий, в XVI веке. Их завозили в качестве «экзотики», вроде интересных зверушек, обезьян или попугаев из новых открытых земель. Стоит помнить, что тогдаКатолики к крещенным «цветным» относились всё же более или менее нормально. К примеру, испанцы и португальцы брали в законные жены местных индейских красавиц, и в итоге значительная часть населения была представлена креолами и они считались полноценными и полноправными людьми. Для протестантов англичан или голландцев потомки от смешанных браков всегда считались представителями «низшей расы», их презирали. Такие союзы старались не допустить. Яркий пример показан в приключенческом романе английского писателя Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов».До XIX столетия негры и другие «цветные» жили в основном при дворах богатых людей, знати, как уже выше говорилось, в качестве «экзотики», были слугами. Простые люди не могли поглядеть на них даже в книжках. Всё изменилось в поздний период Нового времени (период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем), когда многие европейские державы имели обширные колониальные империи, и значительная часть европейцев не только получила образование, но «выросла» до такой степени, что захотела такие же излишества, как буржуазия и аристократия. При этом значительная часть населения метрополий имела средства, чтобы оплатить такое зрелище. Спрос рождает предложение.Примерно в 1880-е годы в Европе повсеместно появляются зоопарки. Их стали заполнять экзотическими животными из колоний: львами, тиграми, слонами, носорогами, бегемотами, антилопами, страусами, кенгуру и т. д. К примеру, об охотниках за живыми животными можно почитать в приключенческих романах польского писателя Альфреда Шклярского: «Томек в стране кенгуру», «Приключения Томека на Черном континенте».В число «экзотических животных» попали и негры, которых тогдашняя евгеника тоже причисляла к представителям простейшей фауны. «Человеческие зоопарки» были нужны не только для забавы. Школы водили учеников в зоопарки, чтобы показать, чем одна раса отличается от другой, показать их различия. Там работали ученые: ставили эксперименты, наблюдали. Лингвисты и этнографы пополняли свои знания. Так, пигмеев во время их пребывания в Америке исследовали учёные, сравнивавшие «варварские расы» с интеллектуально отсталыми европейцами по тестам на умственное развитие, по реакции на боль и тому подобное. Антропометристы и психометристы пришли к заключению, что по тестам на интеллект пигмеев можно сравнить с «умственно отсталыми людьми, которые затрачивают на тест огромное количество времени и допускают множество глупых ошибок». Многие дарвинисты отнесли уровень развития пигмеев «непосредственно к периоду палеолита».Стоит отметить, что Адольфа Гитлера зря считают главным пропагандистом расизма в Западной Европе. Немецкие идеологи расизма основывались на трудах целых поколений европейских и американских учёных о социал-дарвинизме, евгенике и расизме. А хозяева Британской империи фактически создали кастовую, расовую империю и именно она была для Гитлера главным примером. Схожая система существовала и в США. До 1940 года лишь 5% негров юга США имели право голоса. На флоте цветных брали только в обслуживающий персонал. Во время Второй мировой войны Генеральное управление ВМС США представило Рузвельту доклад, в котором прямым текстом говорилось, что белый человек никогда не допустит того, чтобы им командовал цветной. В докладе американских ВМС говорилось: «Белые — представители высшей расы, поэтому никогда не будут относиться к цветным как к равным». Формально сегрегацию в США поставили вне закона в 1964 году. Но до 1967 года на юге были запрещены межрасовые браки. А в настоящее время отголоски этой проблемы создают в Штатах почву для расовой войны, особенно если в США произойдёт экономический обвал и негры (политкорректно «афроамериканцы») потеряют все те льготы и пособия, которыми власти их задабривали последние десятилетия.В зоопарках тех времён содержались не только негры, но и представители других примитивных народов — полинезийцы и канадские инуиты, коренные жители Суринама (знаменитая выставка в голландском Амстердаме в 1883 году), индейцы Патагонии (в Дрездене), в Германии были популярны также вольеры с жителями островов Самоа. А Восточной Пруссии и в 1920-е в неволе в «этнографической деревне» содержались жители Прибалтики, которые должны были изображать «древних пруссов» и исполнять их ритуалы перед зрителями. Из других европейских жителей в зверинцах выставляли саамы-лопари (финно-угорский коренной народ Северной Европы).Таким образом, предки современных европейских либералов и сторонников мультикультурного мира охотно зарабатывали деньги, демонстрируя «представителей простейшей фауны». Так, последний негр исчез из европейского зоопарка только в 1935 году в Базеле и в 1936 году в Турине. Однако последняя «временная экспозиция» с неграми была в 1958 году в Брюсселе на выставке Экспо, где бельгийцы представили «конголезскую деревню вместе с жителями». Бельгийцы были в ту эпоху одними из самых жестоких колонизаторов. В Конго, главной колонии Бельгии, условия труда на каучуковых плантациях были настолько адские, что население страны сократилось вдвое.При этом жители той эпохи реально считали, что негры — это лишь один из видов обезьян. Известен случай, когда Бисмарк пришёл посмотреть в Берлинский зоопарк на негра, помещённого в клетку с гориллой: Бисмарк и вправду спрашивал смотрителя заведения, чтобы тот показал — где на самом деле в этой клетке человек.К началу ХХ века негры содержались в зоопарках Базеля и Берлина, Антверпена и Лондона, и даже в российской Варшаве эти представители человечества были выставлены на потеху публике. Известно, что в Лондонском зоопарке в 1902 году клетку с африканцами посмотрели около 800 тысяч человек. В 1907 году в Париже состоялась грандиозная выставка достижений колониального хозяйства. В качестве экспонатов были привезены и помещены в зоопарк негры. Французские власти выставили до 300 цветных. За год экспонирования зоопарк с неграми в Париже посетил 1 млн. зрителей. Привозили негров и в зверинец Санкт-Петербурга, в 1908 году. В общей сложности, не менее 15 европейских городов демонстрировали тогда негров в неволе. Как правило, негры долго не жили в условиях европейских зим. К примеру, известно, в зоопарке Гамбурга с 1908-го по 1912 годы в неволе умерло 27 негров. Но в целом о цветных заботились, хорошо кормили, так как они были ценным «товаром», привлекали толпы людей и приносили прибыль.Кайзер Вильгельм II осматривает негров Базеле в 1909 г.Зоопарк в Базеле, 1930 год, в качестве экспозиции — сомалийцыНегров держали и в зоопарках Соединенных Штатов. Правда, с учётом того, что негры не были для США «экзотикой», в неволю помещали пигмеев, которых американские учёные считали полуобезьянами, стоящими на более низкой ступени развития, чем «обычные» чёрные. При этом это явление оправдывалось дарвинизмом. К примеру, американские учёные Брэнфорд и Блюм писали тогда: «Естественный отбор, если не чинить ему препятствий, завершил бы процесс вымирания. Считалось, что если бы не институт рабства, поддерживавший и оберегавший чернокожих, им пришлось бы конкурировать с белыми в борьбе за выживание. Большая приспособленность белых в этом состязании была несомненной. Исчезновение чернокожих как расы стало бы лишь вопросом времени».Чаще всего смотрители зоопарков размещали в клетках т. н. «этнографические деревни» — когда в вольерах размещались сразу несколько семей представлявших Чёрный континент или из других регионов планеты. Они ходили там в национальных одеждах и вели традиционный образ жизни — что-то делали примитивными орудиями, плели циновки, готовили пищу на костре.Интересно, что в несколько более современном, но, по сути, в том же виде, «этнографические деревни» получили развитие и в современном мире. Они есть в странах Африки, Азии, Латинской Америки, теперь и на просторах бывшего СССР. «Белые господа» приезжают в поисках экзотики, развлечений, и видят «дикарей», ведущих «традиционный образ жизни». Как и сто лет назад «дикари» развлекают «господ» плясками, песнями, местными промыслами и т. д.Считается, что «человеческие зверинцы» в Европе ушли в историю не только из-за распространения идей равноправия наций, которые распространяла Лига Наций, но и из-за экономического кризиса конца 1920-х — начала 1930-х гг., то есть у людей просто не было денег на развлечения, они выживали. А содержать зоопарки было дорого. Не удивительно, что подобные заведения наиболее долго просуществовали в наиболее благополучной стране Европы — Швейцарии. Где-то, как в Германии с приходом национал-социалистов, власти отменили такие «шоу» в приказном порядке.