«Человеческие зверинцы» в Европе
Об этом в современной мультикультурной и политкорректной Западной Европе не любят вспоминать, однако «человеческие зверинцы» существовали там вплоть до Второй мировой войны. Последнего африканца выпустили из клетки зоопарка в Европе лишь в 1936 году. До этого белые люди охотно ходили смотреть на чёрных в неволе, а также на индейцев и эскимосов.
Первых негров и индейцев в Европу стали завозить в эпоху колониальных открытий, в XVI веке. Их завозили в качестве «экзотики», вроде интересных зверушек, обезьян или попугаев из новых открытых земель. Стоит помнить, что тогда европейцы не считали коренных жителей Африки или Америки за полноценных людей. Они были «язычники», «недочеловеки». Отсюда и такое отношение колонизаторов к жителям европейских колоний: массовый геноцид, превращение в рабов («говорящих орудий»). Особенно жестко относились к коренному населению колоний представители различных протестантских церквей (англичане, голландцы и т. д.). Католики к крещенным «цветным» относились всё же более или менее нормально. К примеру, испанцы и португальцы брали в законные жены местных индейских красавиц, и в итоге значительная часть населения была представлена креолами и они считались полноценными и полноправными людьми. Для протестантов англичан или голландцев потомки от смешанных браков всегда считались представителями «низшей расы», их презирали. Такие союзы старались не допустить. Яркий пример показан в приключенческом романе английского писателя Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов».
До XIX столетия негры и другие «цветные» жили в основном при дворах богатых людей, знати, как уже выше говорилось, в качестве «экзотики», были слугами. Простые люди не могли поглядеть на них даже в книжках. Всё изменилось в поздний период Нового времени (период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем), когда многие европейские державы имели обширные колониальные империи, и значительная часть европейцев не только получила образование, но «выросла» до такой степени, что захотела такие же излишества, как буржуазия и аристократия. При этом значительная часть населения метрополий имела средства, чтобы оплатить такое зрелище. Спрос рождает предложение.
Примерно в 1880-е годы в Европе повсеместно появляются зоопарки. Их стали заполнять экзотическими животными из колоний: львами, тиграми, слонами, носорогами, бегемотами, антилопами, страусами, кенгуру и т. д. К примеру, об охотниках за живыми животными можно почитать в приключенческих романах польского писателя Альфреда Шклярского: «Томек в стране кенгуру», «Приключения Томека на Черном континенте».
В число «экзотических животных» попали и негры, которых тогдашняя евгеника тоже причисляла к представителям простейшей фауны. «Человеческие зоопарки» были нужны не только для забавы. Школы водили учеников в зоопарки, чтобы показать, чем одна раса отличается от другой, показать их различия. Там работали ученые: ставили эксперименты, наблюдали. Лингвисты и этнографы пополняли свои знания. Так, пигмеев во время их пребывания в Америке исследовали учёные, сравнивавшие «варварские расы» с интеллектуально отсталыми европейцами по тестам на умственное развитие, по реакции на боль и тому подобное. Антропометристы и психометристы пришли к заключению, что по тестам на интеллект пигмеев можно сравнить с «умственно отсталыми людьми, которые затрачивают на тест огромное количество времени и допускают множество глупых ошибок». Многие дарвинисты отнесли уровень развития пигмеев «непосредственно к периоду палеолита».
Стоит отметить, что Адольфа Гитлера зря считают главным пропагандистом расизма в Западной Европе. Немецкие идеологи расизма основывались на трудах целых поколений европейских и американских учёных о социал-дарвинизме, евгенике и расизме. А хозяева Британской империи фактически создали кастовую, расовую империю и именно она была для Гитлера главным примером. Схожая система существовала и в США. До 1940 года лишь 5% негров юга США имели право голоса. На флоте цветных брали только в обслуживающий персонал. Во время Второй мировой войны Генеральное управление ВМС США представило Рузвельту доклад, в котором прямым текстом говорилось, что белый человек никогда не допустит того, чтобы им командовал цветной. В докладе американских ВМС говорилось: «Белые — представители высшей расы, поэтому никогда не будут относиться к цветным как к равным». Формально сегрегацию в США поставили вне закона в 1964 году. Но до 1967 года на юге были запрещены межрасовые браки. А в настоящее время отголоски этой проблемы создают в Штатах почву для расовой войны, особенно если в США произойдёт экономический обвал и негры (политкорректно «афроамериканцы») потеряют все те льготы и пособия, которыми власти их задабривали последние десятилетия.
В зоопарках тех времён содержались не только негры, но и представители других примитивных народов — полинезийцы и канадские инуиты, коренные жители Суринама (знаменитая выставка в голландском Амстердаме в 1883 году), индейцы Патагонии (в Дрездене), в Германии были популярны также вольеры с жителями островов Самоа. А Восточной Пруссии и в 1920-е в неволе в «этнографической деревне» содержались жители Прибалтики, которые должны были изображать «древних пруссов» и исполнять их ритуалы перед зрителями. Из других европейских жителей в зверинцах выставляли саамы-лопари (финно-угорский коренной народ Северной Европы).
Таким образом, предки современных европейских либералов и сторонников мультикультурного мира охотно зарабатывали деньги, демонстрируя «представителей простейшей фауны». Так, последний негр исчез из европейского зоопарка только в 1935 году в Базеле и в 1936 году в Турине. Однако последняя «временная экспозиция» с неграми была в 1958 году в Брюсселе на выставке Экспо, где бельгийцы представили «конголезскую деревню вместе с жителями». Бельгийцы были в ту эпоху одними из самых жестоких колонизаторов. В Конго, главной колонии Бельгии, условия труда на каучуковых плантациях были настолько адские, что население страны сократилось вдвое.
При этом жители той эпохи реально считали, что негры — это лишь один из видов обезьян. Известен случай, когда Бисмарк пришёл посмотреть в Берлинский зоопарк на негра, помещённого в клетку с гориллой: Бисмарк и вправду спрашивал смотрителя заведения, чтобы тот показал — где на самом деле в этой клетке человек.
К началу ХХ века негры содержались в зоопарках Базеля и Берлина, Антверпена и Лондона, и даже в российской Варшаве эти представители человечества были выставлены на потеху публике. Известно, что в Лондонском зоопарке в 1902 году клетку с африканцами посмотрели около 800 тысяч человек. В 1907 году в Париже состоялась грандиозная выставка достижений колониального хозяйства. В качестве экспонатов были привезены и помещены в зоопарк негры. Французские власти выставили до 300 цветных. За год экспонирования зоопарк с неграми в Париже посетил 1 млн. зрителей. Привозили негров и в зверинец Санкт-Петербурга, в 1908 году. В общей сложности, не менее 15 европейских городов демонстрировали тогда негров в неволе. Как правило, негры долго не жили в условиях европейских зим. К примеру, известно, в зоопарке Гамбурга с 1908-го по 1912 годы в неволе умерло 27 негров. Но в целом о цветных заботились, хорошо кормили, так как они были ценным «товаром», привлекали толпы людей и приносили прибыль.
Кайзер Вильгельм II осматривает негров Базеле в 1909 г.
Зоопарк в Базеле, 1930 год, в качестве экспозиции — сомалийцы
Негров держали и в зоопарках Соединенных Штатов. Правда, с учётом того, что негры не были для США «экзотикой», в неволю помещали пигмеев, которых американские учёные считали полуобезьянами, стоящими на более низкой ступени развития, чем «обычные» чёрные. При этом это явление оправдывалось дарвинизмом. К примеру, американские учёные Брэнфорд и Блюм писали тогда: «Естественный отбор, если не чинить ему препятствий, завершил бы процесс вымирания. Считалось, что если бы не институт рабства, поддерживавший и оберегавший чернокожих, им пришлось бы конкурировать с белыми в борьбе за выживание. Большая приспособленность белых в этом состязании была несомненной. Исчезновение чернокожих как расы стало бы лишь вопросом времени».
Чаще всего смотрители зоопарков размещали в клетках т. н. «этнографические деревни» — когда в вольерах размещались сразу несколько семей представлявших Чёрный континент или из других регионов планеты. Они ходили там в национальных одеждах и вели традиционный образ жизни — что-то делали примитивными орудиями, плели циновки, готовили пищу на костре.
Интересно, что в несколько более современном, но, по сути, в том же виде, «этнографические деревни» получили развитие и в современном мире. Они есть в странах Африки, Азии, Латинской Америки, теперь и на просторах бывшего СССР. «Белые господа» приезжают в поисках экзотики, развлечений, и видят «дикарей», ведущих «традиционный образ жизни». Как и сто лет назад «дикари» развлекают «господ» плясками, песнями, местными промыслами и т. д.
Считается, что «человеческие зверинцы» в Европе ушли в историю не только из-за распространения идей равноправия наций, которые распространяла Лига Наций, но и из-за экономического кризиса конца 1920-х — начала 1930-х гг., то есть у людей просто не было денег на развлечения, они выживали. А содержать зоопарки было дорого. Не удивительно, что подобные заведения наиболее долго просуществовали в наиболее благополучной стране Европы — Швейцарии. Где-то, как в Германии с приходом национал-социалистов, власти отменили такие «шоу» в приказном порядке.
Автор: Самсонов Александр