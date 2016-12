Одна в трех лицах. Винтовка сержанта Йорка

Подготовил: Dekabrist

Сейчас довольно популярным занятием является составление различных рейтингов, в частности – образцов военной техники. И хотя по большей части эти рейтинги имеют довольно субъективный характер, однако такая форма подачи информации повышает к ней интерес. И если бы среди стрелкового оружия составлялся рейтинг на наибольшее число названий, то эта винтовка, несомненно, претендовала бы на самые высокие места. Однако если бы рейтинг составлялся по количеству информации – все наоборот.У себя на родине, в Британии, она состояла на вооружении под официальным названием Enfield P14 или «Rifle, Magazine, .303, Pattern 1914» (винтовка, магазинная, калибра . 303, образца 1914 года), сокращенно «Pattern 1914» или упрощенно «P14» (образец 14). В 1926 году устаревшая система обозначения винтовок в Британской армии была изменена, в результате чего винтовка Enfield P14 получила обозначение «Rifle No.3».Винтовка прослужила в британской армии до 1947 года, когда была объявлена устаревшей и снята с вооружения.В США винтовка состояла на вооружении как Enfield M1917 United States Rifle, cal .30 или Эддистон 1917, или упрощенно «Р17». Это та же винтовка P14 под американский унитарный боеприпас 7,62×63 мм. Была разработана в 1917 году, принимала участие во всех крупных войнах XX века вплоть до Войны во Вьетнаме.Английская винтовка Росс-Энфилд образца 1914 – это уже Литва. По поводу того, как в названии винтовки появилось имя канадского конструктора, известного путешественника и охотника Чарльза Росса, история однозначного ответа не дает. Ещё в 1900 году Чарльз Росс для своего кругосветного путешествия сконструировал 7-мм однозарядную винтовку собственной системы, имевшую весьма оригинальный затвор прямого действия. Винтовка с успехом выдержала двухлетние испытания во время морских путешествий Росса. В 1907 году к ней был сконструирован 5-зарядный магазин, и в таком виде в 1910 году она была принята на вооружение в Канаде под обозначением Ross Mod. 1910, а в Квебеке была образована «Компания винтовок Росса», занимавшаяся их производством. Патрон, применяющийся в винтовке, так же начал именоваться его именем – .280 Ross. Однако винтовка Росса в конструктивном плане не имела практически ничего общего с винтовкой Ross-Enfield Mod. 1914 (продольно скользящий затвор прямого действия (без поворота при запирании), однорядный магазин, выступающий из ложи, иная форма ствольной коробки и др.) Единственное сходство – диоптрические прицелы аналогичной конструкции. На прицел указывает и статья из печатного органа Вооружённых сил Литвы - газеты "Kardas" ("Меч") N19 за октябрь 1925 г.«Английская винтовка Росс-Энфилд образца 1914 года является усовершенствованной винтовкой Ли-Энфилд образца 1903 года. В ней неудобный магазин коробочной формы, выступающий из ложи, был заменен на магазин, скрытый в ложе. Кроме этого, полностью переделаны прицельные приспособления, применён так называемый диоптрический прицел. В качестве образца (из оригинального текста не очень понятно образца чего именно, наиболее вероятным выглядит диоптрический прицел, вернее его тип и место расположения) была использована канадская винтовка системы Росс, что и дало новой винтовке упоминавшееся название». Под этим же названием винтовка состояла на вооружении Эстонии.С другой стороны, на заводе «Компании винтовок Росса» в канадском Квебеке было налажено производство данной модели оружия, что тоже могло отразиться на названии винтовки.Необходимо отметить, что название «Росс-Энфилд» ни в Британии, ни в США не употреблялось. Во всяком случае, в таких авторитетных справочниках, как F. de Haas «Bolt Action Rifles», 3th Edition, DBI Books, Krause Publications, Inc., Vernon Hills, IL, 1995, 528 pp. («Винтовки с продольно-скользящим затвором») и G. Markham «Guns of the Empire. Firearms of the British Soldier, 1837-1987» Агтзб-Агтоиг Press, London, 1990 (ручное огнестрельное оружие британской армии периода 1837-1987 годов) винтовка обозначена как Enfield P14 и Enfield M1917 соответственно.В специальной литературе встречается еще одно название - «Энфилд – Маузер». Но об этом в дальнейшем.В конце XIX – начале XX столетий одной из наиболее известных и уважаемых оружейных фирм являлась германская компания «Гебрюдер Маузер и Ко». Большинство военных, причем не только немецких, считали, что будущее оружейного дела именно за винтовками типа Mauser G98 и другими аналогичными разработками. Подобные мысли не были исключением и в Великобритании – многие представители британского командного состава считали, что принятая на вооружение (и ставшая впоследствии знаменитой) винтовка Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, или SMLE не сможет противостоять германскому оружию.Популярность винтовок системы Маузер в Великобритании была очень большой. Причины для этого были следующие. Первая причина лежит в сфере гражданской. В Британии, имевшей обширные колонии, была очень популярна охота. Большой практический опыт британцев в эксплуатации мощных охотничьих патронов способствовал популяризации системы Маузера.Это было время, когда наряду с двуствольными «нитроэкспрессами» все большую популярность приобретали винтовки Джеффри, Ригби, Гиббса, Холланд-Холланд и других производителей штучного мощного оружия, способного справиться с любой дичью, включая самых опасных животных Черного континента. Мощная «клешня» системы Маузер извлекала даже раздувшуюся в патроннике гильзу (что в условиях жаркого африканского климата было нередким событием) и позволяла сделать не один, а два-три повторных выстрела по атакующему зверю. В то же время наличие одного ствола вместо двух обеспечивало повышение кучности огня и возможность попасть «по месту» с первого выстрела.Вторая причина – опыт боевых действий. Рядовой состав британской армии, участвовавший во второй Англо-бурской войне (1899 - 1902), на собственном опыте убедился, что противник, вооруженный винтовками системы Маузер модель 1895 года 7x57mm, ведет менее скорострельный, но зато более кучный огонь.Основное оружие британцев в этой войне - магазинная винтовка «Ли-Энфилд» — в первоначальном своем виде была принята на вооружение в 1895 г. и представляла собой модернизированный вариант 7,69-мм (.303) магазинной винтовки «Ли-Метфорд» образца 1888 года. Модернизация заключалась в основном в замене ствола (Ли-Метфорд имел ствол с семью сегментными нарезами, а Ли-Энфилд - пять более глубоких прямоугольных нарезов). Это стало необходимым из-за принятия на вооружение патронов с бездымным порохом (кордитом): при стрельбе пологие нарезы системы Метфорда очень быстро изнашивались. Так как стрельба из обеих винтовок велась патронами одинакового калибра, для патронов винтовки «Ли-Энфилд» использовали другое условное обозначение калибра — 7,71 мм. Новая винтовка была снабжена устройством для наполнения магазина патронами с помощью двух обойм.Недостатки винтовки были быстро учтены и уже в 1903 году принимается на вооружение новая винтовка, имеющая революционную для того времени концепцию – «.303 caliber, Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, Mark I» (сокращенно – SMLE Mark I), то есть винтовку магазинную, короткую, системы Энфильд. Революционность идеи заключалась в создании винтовки, промежуточной по длине между коротким кавалерийским карабином и пехотной винтовкой, одинаково пригодной и для кавалерии, и для пехоты, и для других войск.Однако такая, казалось бы, здравая идея была встречена в штыки массой теоретиков от военного дела, утверждавших, что подобное оружие будет одинаково плохо как для пехоты, так и для кавалерии. Типичный пример такой критики - выдержка из журнала "Оружие и взрывчатые вещества" (Arms and Explosives) за ноябрь 1908 года: "Винтовка всегда была плоха, ее недостатки общеизвестны, и еще не одно поколение подвергнет ее критике". Одним словом, изрядно натерпевшиеся от бурских маузеров, существенно превосходивших английские Ли-Метфорды и Ли-Энфильды по практической скорострельности и дальности стрельбы, британские теоретики требовали принять на вооружение «английский маузер».Кроме того, производство системы Ли-Энфилд показало, что данную систему тяжело назвать «высокотехнологичной» — ствольная коробка винтовки, к которой прилагались значительные усилия при выстреле, имела разрезную перемычку, что никак не добавляло ей жесткости. Поэтому процесс производства ствольной коробки заданной прочности требовал больших затрат материалов и трудозатрат.Все вышеизложенное в конечном итоге привело к тому, что в 1910 году военный комитет поставил перед английскими инженерами-оружейниками предельно простые и четкие требования: создать «британский маузер», винтовку, аналогичную Mauser G98, однако рассчитанную под более мощный патрон. Винтовка должна была вобрать все передовое, что накопила к тому времени мировая практика.Согласно требованиям военного комитета, к 1912 году королевский арсенал стрелкового оружия «Royal Small Arms Factory» в городе Энфильд разработал новый патрон калибра 7 мм(.276) с гильзой без закраины.А к 1913 году под этот боеприпас была создана магазинная винтовка, получившая обозначение «Rifle, Magazine, .276, Pattern 1913» (винтовка, магазинная, калибра .276, образца 1913 года), сокращенно «Pattern 1913» или упрощенно «P13» (образец 13).В новом оружии прослеживались черты двух винтовок – немецкого Маузера образца 1898 года и английской Ли-Энфилд SMLE 1904 года. Именно отсюда корни встречающегося в литературе названия «Энфилд – Маузер». В основу устройства затвора, спускового механизма и магазина этой винтовки была положена система Маузера, переработанная энфилдским арсеналом. У SMLE позаимствовали боковые прицельные приспособления и переработанную форму ложа.Enfield P13 оказалась достаточно удачной и точной винтовкой, но возникли проблемы с боеприпасом под нее. Новый патрон калибра .276 оказался весьма мощным и приводил к слишком сильной отдаче и дульной вспышке, деформации части деталей, изменению давления в патроннике, а также быстрому износу ствола оружия.Но британское командование не оставляла идея о вооружении войск «аналогом маузера». Поэтому в ходе дальнейших конструкторских изысканий было принято решение в качестве боеприпаса к винтовке Enfield P13 использовать штатный патрон .303 British (7.7x56 R), который обладал меньшей мощностью. Оружие было подготовлено к серийному производству под обозначением «Rifle, Magazine, .303, Pattern 1914» (винтовка, магазинная, калибра . 303, образца 1914 года), сокращенно «Pattern 1914» или упрощенно «P14» (образец 14).Конструктивно Enfield P14 (No.3) представляла собой магазинную винтовку с ручным перезаряжанием поворотным продольно-скользящим затвором «маузеровского» типа с двумя передними боевыми упорами и массивным невращающимся выбрасывателем. Одним из отличий затвора Энфилд-Маузера от затвора Маузера являлось наличие в передней части стебля затвора двух отверстий для отвода пороховых газов в случае их прорыва.Затвор практически полностью копирует затвор Маузера, за исключением предохранителя, который у «Энфилд-Маузера» расположен на хвостовике ствольной коробки, а не является деталью затвора, и соединительной муфты упрощённой формы, вызванной иным расположением предохранителя. Кроме того, затвор Энфилда в отличие от «маузера» не имел отдельного, третьего боевого выступа, запирающего канал ствола, его роль выполняло основание рукоятки затвора, имевшей своеобразную, изогнутую форму. О форме рукоятки стоит сказать отдельно.Дело в том, что английский затвор винтовки Ли-Энфилд был, пожалуй, самым «скорострельным» из всех существовавших на магазинных винтовках, и вызвано это было весьма удачным расположением рукоятки затвора над задней стенкой спусковой скобы. Таким образом, правая рука стрелка совершала кратчайший путь от спускового крючка к рукоятке затвора. Вот для того, чтобы сохранить эти оптимальные параметры, и пришлось придавать почти S-образную форму рукоятке нового, практически «маузеровского» затвора, конструктивно отличавшегося от затвора Ли-Энфилда. И, что самое ценное, затвор «Энфилд-Маузера», сохранив все положительные качества затвора Маузера (в том числе и возможность использовать очень мощные патроны), стал значительно проще – он состоит из шести деталей, против девяти у Маузера.Схожесть затворов Маузера и Энфилд-Маузера повлекло за собой практически полное копирование и спускового механизма, который очень прост и состоял всего из пяти деталей: спускового крючка, спускового рычага с шепталом, а также винта, оси и пружины спускового крючка.Ударный механизм был снабжен предохранителем от возможности выстрела при досылании очередного патрона, который удерживал ударник во взведенном положении. Спусковой механизм снабжен предохранителем от выстрелов при недозакрытом затворе и от его самооткрывания. При включении флажкового предохранителя происходило разобщение ударного и спускового механизмов, а также исключалась возможность открывания затвора.Флажковый предохранитель, выполненный в виде рычага, расположен в задней части ствольной коробки справа, за рычагом затвора, что позволяло удобно управлять им большим пальцем правой руки без изменения хвата и прикладки оружия.Питание оружия боеприпасами осуществлялось из коробчатого интегрированного магазина емкостью на 5 патронов с их шахматным расположением. Снаряжение магазина осуществлялось с помощью специальных пластинчатых обойм или по одному патрону при открытом затворе.По всей видимости, английский 10-зарядный магазин с шахматным расположением фланцевых патронов, хотя и давал ощутимые преимущества в скорострельности, не вполне удовлетворял военных по надёжности досылания патронов в патронник, да и габариты оружия увеличивал. Вот и пришлось несколько сократить практическую скорострельность в пользу общей надёжности оружия.Подаватель магазина имел затворную задержку, не позволяющую закрыть затвор по израсходовании всех патронов из магазина. Ствол калибра 7,71 мм имел пять нарезов левого направления. Ложа изготавливалась из высококачественного ореха и оснащалась тремя антабками: одна у переднего кольца, другая — у второго кольца, третья — под прикладом.Приклад имел прямую шейку, в задней части переходящую в слабо выраженную полупистолетную рукоятку. Затыльник – латунный, с дверцей, закрывавшей отсек для принадлежностей. Справа на прикладе крепился латунный диск, на котором указывалось обозначение подразделения (полка), к которому относилась винтовка.В желобе цевья (под стволом) сделаны продольные пазы для предотвращения поводки ствола, лучшего его охлаждения и облегчения цевья. Ствольная накладка, состоящая из двух частей, крепилась двумя раздвижными кольцами. Переднее кольцо составляет одно целое с наконечником, имеющим упор для штыка. Шомпола винтовка не имела. Для чистки и смазки канала ствола использовалась веревочная протирка, носимая в прикладе.Штык с клинком в виде тесака и рукояткой в деревянной оправе носился отдельно от винтовки, в специальных кожаных ножнах. Винтовка оснащалась двумя системами прицельных приспособлений:Первая состояла из кольцевого прицела и мушки. Прицел, расположенный на тыльной части ствольной коробки, с делениями от 200 до 1650 ярдов (182 – 1509 м), не имел установок по горизонтали и был защищен от наружных повреждений боковыми стенками колодки. Прямоугольная мушка, расположенная у дульного среза ствола, защищена от наружных повреждений «крыльями».Вторая имела закрепленный с левой стороны оружия боковой прицел для залповой стрельбы по групповым целям и включала в себя складной диоптрический целик, расположенный с левой стороны основного прицела, и регулируемую по дальности мушку. Боковая опускающаяся мушка имела деления для стрельбы на дальность от 1500 до 2600 ярдов (1372 – 2377 м).Тактико-технические характеристики Enfield P14Калибр, мм .303 (7,7х56R)Длина, мм 1175Длина ствола, мм 660Вес без патронов, кг 4,25Емкость магазина, патронов 5Начальная скорость пули, м/сек 725Прицельная дальность стрельбы, м 182 – 1509; 1372 – 2377Эффективная дальность стрельбы, м 800Как ни странно, но в Англии винтовка никогда не производилась. Когда Enfield P14 была готова к серийному производству, началась Первая мировая война. Заводских мощностей для Enfield P14 просто не было, так как все силы были брошены на производство винтовок SMLE, которых катастрофически не хватало, в результате чего заказ на производство новых винтовок калибра .303 был размещен в США, на заводах «Winchester», «Remington» и «Eddystone» (подразделение фирмы Remington).В ходе производства возникли проблемы с взаимозаменяемостью деталей. Поэтому в маркировке появились буквы, обозначавшие производителя оружия «Rifle, Magazine, .303, Pattern 1914, Mk I W», «Rifle, Magazine, .303, Pattern 1914, Mk I R», «Rifle, Magazine, .303, Pattern 1914, Mk I E» (где W – Winchester, R – Remington, E – Eddystone).В период с 1915 по 1917 год было произведено более 1.200.000 винтовок Enfield P14. Это оружие представляло собой довольно точную винтовку и гораздо более дешевую в производстве, чем SMLE. В Первую Мировую войну Enfield P14 часто использовалась британскими снайперами, оценивших по достоинству ее высокую меткость.Однако в английской армии эта винтовка широкого распространения не получила. Опыт боев показал, что хорошо обученные английские солдаты отлично действуют винтовками SMLE Mk.III, которые, в свою очередь, не подтвердили высказывавшихся худших ожиданий, более того – винтовки оказались, несомненно, удачными и популярными в войсках.Перед Второй Мировой войной модель Enfield P14 оставалась на вооружении, но уже на хранении. Многие винтовки были переданы британским доминионам (Австралия, Канада, Новая Зеландия) и странам Прибалтики. Во Второй Мировой войне применялась британским ополчением и армией Филиппинского содружества. В 1947 году это оружие было объявлено устаревшим и полностью снято с вооружения армии Великобритании.В 1917 году, когда в Первую Мировую войну вступили Соединенные Штаты Америки, поставки винтовок Р14 в Англию были завершены, и тут обнаружилось, что теперь уже самим американцам не хватает их штатных винтовок Springfield M1903. Из-за ограниченности возможностей государственных арсеналов США, производивших винтовки M1903, было принято решение модифицировать английскую винтовку Enfield P14 под американский унитарный патрон .30-06 Springfield (7,62х63 мм) и разместить заказы на нее у тех же производителей.Новая «англо-американская» винтовка получила официальное обозначение «United States Rifle, cal .30, Model of 1917» (Винтовка Соединенных Штатов, калибра .30, модель 1917 года) или сокращенно – «US Rifle M1917». В дальнейшем это оружие также стало известно с такими неофициальными названиями как «Pattern 1917», «Pattern 17», «P1917» и «P17».По своему устройству американская винтовка US Rifle M1917 незначительно отличалась от своего английского прототипа. В связи со сменой английского боеприпаса .303 British (7.7x56 R) на американский патрон .30-06 Springfield (7,62х63) был незначительно переработан затвор, магазин и ствол. Прицельную дальность стрельбы уменьшили с 1650 до 1600 ярдов. В американской модели полностью отказались от бокового прицела для залповой стрельбы по групповым целям и убрали латунный диск с обозначением полка на правой стороне приклада.Производство американских винтовок US Rifle M1917 было продолжено на тех же оружейных заводах, что ранее поставляли английские модели Enfield P14. В течение 1917-1918 годов на предприятиях Winchester, Remington и Eddystone было выпущено свыше 2270000 винтовок (Винчестер – 545511, Ремингтон – 545541, Эддистон - 1181908). К ноябрю 1918 года около 75% солдат американских экспедиционных войск, принимавших участие в Первой мировой войне, использовали M1917.Сразу после войны рассматривался вопрос выбора ее в качестве основной винтовки американской армии. Многие солдаты оценили точность и надежность винтовки. Однако, несмотря на блестящий опыт применения, она не смогла вытеснить американскую модель Springfield M1903 в армии США — причиной тому были как стойкое нежелание принимать «английскую разработку», так и стремление сохранить производство военного оружия на государственных арсеналах, так как винтовки US Rifle M1917 производились частными компаниями. Большое количество винтовок было снято с вооружения и передано на склады или продано на гражданском рынке как избыток военного имущества.С началом Второй Мировой войны (1939-1945 годы) винтовки US Rifle M1917 были «расконсервированы» и переданы в Великобританию. К лету 1940 года в Англию доставили 615000 единиц этого оружия, а затем к ним добавилось еще 119000 винтовок, которые использовали для вооружения войск ополчения. Винтовки, переданные в Великобританию, имели дополнительную маркировку в виде красной широкой полосы на прикладе – подобная метка делалась с целью удобства различия винтовок Enfield P14, использовавших боеприпас .303 British (7,7х56 R), от винтовок US Rifle M1917, которые применяли боеприпас .30-06 Springfield (7,62х63).В военный период в США это оружие состояло на вооружении химических войск. Из-за нехватки M1 Garand часть винтовок получили артиллеристы, которые участвовали в боях в Северной Африке. По некоторым данным, ее также имели американские солдаты тыловых войск после высадки в Нормандии. Из союзников винтовка состояла на вооружение у филиппинских войск, после поражения которых досталась японским частям и партизанам.После Второй Мировой войны винтовка US Rifle M1917 поставлялась в Данию и Норвегию, использовалась во время Корейской войны (1950-1953) и на ранних этапах Вьетнамской войны (1955-1975). Кроме того, это оружие применялось в отдельных военных конфликтах на Ближнем Востоке и Африканском континенте.Рассказ о винтовке Enfield P14 будет не полным, если не привести хотя бы один пример ее боевого применения. В этом плане винтовке со своим владельцем повезло участвовать в одном из самых известных боевых эпизодов Первой Мировой.Как известно, 26 сентября 1918 года началось Мез-Арагонское наступление Антанты на позиции германских войск. Участвовала в нем и рота G 328-го батальона восемьдесят второй дивизии, известной как «Всеамериканская», в составе которой служил никому до этого неизвестный рядовой Йорк.Первые бои в Аргонском лесу прошли сравнительно легко. По их результатам Йорка повысили до капрала. Но 8 октября 1918 года взвод Йорка, наступая в узкой долине, оказался прижатым огнём германских пулемётов с трёх сторон. Ходили слухи, что опытный пулемётчик может «расписаться» очередью на мешке с песком. Солдаты не раз видели, как вражеский огонь косит целые роты и батальоны. Нужно было что-то предпринять — и как можно быстрее. В качестве артиллерийской поддержки поблизости случайно находилась единственная мортирка, однако никто не мог указать ей цели.Поэтому группа из 17 человек во главе с сержантом Эрли чуть отступила и двинулась на левый фланг, чтобы уничтожить пулемёты с тыла. Солдаты двигались тихо и очень быстро, от куста к кусту — пока враг их не видел. Густые кусты и крутые холмы способствовали маскировке. Вскоре американцы вроде бы вышли в германский тыл. Внезапно они увидели группу из 15–20 немцев, закричавших «Камрад!» и поднявших руки. Это оказался немецкий штаб, совершенно не ожидавший явления американцев. Никто, кроме командира-майора, не был даже вооружён.Американцы уже собирались собрать пленных, как вдруг немецкие пулемётчики на скале впереди развернулись и открыли огонь. Сержант и два капрала упали, прошитые очередями. Часть уцелевших солдат бросилась к пленным, часть кинулась искать укрытие. Йорк оказался на открытом месте, примерно в 25 метрах от пулемётных гнёзд. К этому моменту из 17 солдат осталось 8 — шестеро были убиты, трое ранены.Формально Йорк стал командиром. Но в шуме боя не было смысла отдавать приказы, поэтому капрал, лёжа на земле, просто принялся отстреливать всех немцев, каких видел. На такой дистанции он, охотник с детства, просто не мог промахнуться. Когда германский офицер и пять солдат бросились на Йорка в штыки, он по очереди перестрелял их из пистолета.Затем Йорк нашёл сдавшегося немецкого майора. Он сказал Йорку, что если тот прекратит убивать немцев, то майор прикажет остальным солдатам сдаться. Так и вышло — майор дунул в свисток, и немцы подчинились. Только один из солдат, сдаваясь, попробовал бросить в Йорка гранату, но промахнулся.В ходе боя Йорк убил больше 20 немцев и заставил сдаться 132, включая 3 офицеров. Немцы сдали и 35 пулемётов. На следующий день на месте сражения было найдено 28 германских трупов. Йорк продолжал воевать в первой линии до 1 ноября, когда был отозван и получил звание сержанта. После многочисленных проверок и перепроверок эпизод полностью подтвердился.Сержант стал самым награждённым солдатом армии США, получив Крест «За выдающиеся заслуги», Медаль Почёта, французский Орден Почётного Легиона и множество других.