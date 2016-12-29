10:01 29 декабря

МО РФ о "карикатуре" "Шарли Эбдо" по Ту-154: "Очередные испражнения на бумагу"

В министерстве обороны РФ прокомментировали очередной случай проявления человеконенавистнической идеологии, которая под статусом «карикатур» выдаёт скандально известный французский журнал «Шарли Эбдо». Попросили Игоря Конашенкова дать комментарий журналисты. Заявление генерала Конашенкова, официального представителя МО России, по поводу французской как бы карикатуры, глумящейся над жертвами крушения Ту-154 в районе Сочи, выглядит следующим образом:
Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем.


МО РФ о "карикатуре" "Шарли Эбдо" по Ту-154: "Очередные испражнения на бумагу"


По этическим соображениям «Военное обозрение» не демонстрирует того, что выдали на своих страницах креативщики «Шарли Эбдо» и просит читателей не делать этого (не публиковать "карикатуру") в комментариях. Если описывать в текстовом формате, то «это» представляет собой изображение падающего самолёта, на фоне которого представитель ансамбля издаёт продолжительный звук «А-а-а-а-а-а». Под графикой стоит кощунственная подпись: «Репертуар хора Красной армии становится шире».


Фактически «творчество» «Шарли Эбдо» подчеркнуло факт того, что во Франции на государственном и общественном уровне поддерживается фашизм. А как ещё можно назвать глумление над трагедией, культивацию человеконенавистнических идей, которая ещё и пользуется спросом у десятков тысяч французов, ведь эту бездарную мазню постоянно приобретают те, кто ценит такой «творческий» подход.

Использованы фотографии: Новости Севастополя
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Комментарии 46
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:09
    Полностью поддерживаю КОНАШЕНКОВА.

    Трудно удержаться от сооблазна в данном случае использовать мазню ШАРЛИ-ЭБДО в том же ключе против них самих же...над смертью людей нельзя глумиться... эти мерзавцы перешагнули эту черту...и я не хочу становиться на одну доску с ними...БОГ их накажет через какое то время ...только они еще не осознают всей пагубности своих действий ...не ведают что творят неразумные.
    Тот же ЛЕХА
    1. vkl.47 Сегодня, 07:16
      Они скатились до хохлоуровня.пробили дно
      vkl.47
    2. Vadivak Сегодня, 07:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .над смертью людей нельзя глумиться...


      Аминь.
      Vadivak
    3. vovanpain Сегодня, 07:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .БОГ их накажет через какое то время ...только они еще не осознают всей пагубности своих действий ...не ведают что творят неразумные.

      Бог в лице мусульман уже наказывал этих шелкоперов два года назад,пусть бог меня накажет за грех,но тогда надо было всех этих ушлепков ликвидировать,прошу у всех нормальных людей и бога прощения за такие мысли,но и действия этих двуногих существ моему пониманию не доступны.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:25
        Буду краток - бессовестные выродки ! am
        bouncyhunter
        1. Stas157 Сегодня, 08:51
          Вот на сколько же наши люди хорошо относятся к Западу! Возмущаются тем, что они картинки про нас нарисовали! Не верят, как такое возможно! Такую грязь о нас изобразили! А что раньше, до сих пор они не рисовали про нас картинки, например когда на Синае наш самолет взорвали?! А, санкций Запад нам не объявлял? В Руине переворот тоже не их дело?
          Все простили уже? А если нет, так чего возмущаемся? Думаем, что они должны сей час поступить иначе что ли? Такая реакция, похожа на ситуацию, когда жена мужу изменяет в сотый раз, а он возмущается, каждый раз как в первый!
          Stas157
    4. Кайзер Сегодня, 07:59
      У Евреев другие понятия и другой Бог и они все ведают что творят не заблуждайтесь на этот счет.
      Кайзер
  2. vitalm Сегодня, 06:09
    Мрази - одно слово!
    vitalm
  3. изя топ Сегодня, 06:16
    туалетную бумагу надо выпускать с названием шарли,и на экспорт
    изя топ
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
      А это идея хороша...купил бы пару рулонов для испытания.
      Тот же ЛЕХА
      1. изя топ Сегодня, 06:28
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        купил бы пару рулонов для испытания.

        перед испытаниями надо заправиться селёдкой с молоком wink
        изя топ
  4. игорка357 Сегодня, 06:21
    И кто то еще скажет что жаль их,когда на них теракт совершили,да им мало еще...
    игорка357
    1. Paranoid50 Сегодня, 06:32
      Цитата: игорка357
      И кто то еще скажет что жаль их

      Ни тогда,ни сейчас...да никогда!!! И там,в гнилой лягушатне, ещё кто-то называл Жан-Мари Ле Пена(отца Марин) фашистом? И что-то подсказывает,что бородатые адресок не забыли. am
      Paranoid50
    2. brasist Сегодня, 08:18
      И кто то еще скажет что жаль их,когда на них теракт совершили,да им мало еще...




      Есть же такая шобла которая выходила со страдальческими рожами и скорбила по этой мрази и видимо кто то с выше их до сих пор наказывает в виде (новых переселенцев) .
      brasist
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 06:31
    Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены.

    Точно подмечено. Они сами себя разрушают духовно. И через десяток лет, будет вместо соборов во Франции - мечети.
    Razvedka_Boem
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    Ни чего их не научило и на разумный путь не наставило. Даже гибель своих коллег, на которой они только тираж повысили. Да гореть им в Аду.
    rotmistr60
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Выполню просьбу -не стану комментировать.Просто,такие скажем,"рисунки "показывают как низко пали французы как нация.
    Изгоняющий либероидов
    1. Azim77 Сегодня, 07:22
      Наказывать надо за это! Это уже преступление. Государству нужно один раз не поскупиться, нанять хороших адвокатов, если надо западных, эти-то знают как в своих гребаных судах выигрывать и подать в суд от имени родственников жертв, от имени государства. Чтобы не просто острословием, а деньгами наказывать. Они только это понимают. В конце концов есть правительство Франции, вызвать посла и дать ноту. Тоже вариант, чем в социалках переписываться..
      Azim77
    2. AID.S Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      "показывают как низко пали французы как нация.

      Не торопитесь осуждать всех чохом, вспомните про французов, отметивших передачей своих наград подвиг Прохоренко.
      AID.S
  8. anna1980 Сегодня, 06:58
    ки!Отозвать посла и разорвать все отношения!!!
    anna1980
  9. mitrich Сегодня, 07:01
    Жду, когда басмачи добьют все таки эту свору бешеных тварей. Доделают плохо выполненную ранее работу. Откровенно порадуюсь. Тем паче если и басмачей при этом утилизируют. Частичка зла аннигилируется.
    mitrich
  10. katalonec2014 Сегодня, 07:08
    До малюются!В следующий раз пусть не плачут " Караул,демократию обижают",если что Я НЕ ШАРЛИ.
    katalonec2014
  11. Egor-dis Сегодня, 07:21
    Вот, интересно, допустим, придет к власти Марин Ле Пен, пошлет США и захочет дружить с Россией. Послов зашлет с письмами дружбы, как положено, все такое, и ведь Кремль согласится. И как после этого дружить, если эти бесы из "Шарли Эбло" никуда не денутся и будут дальше гадить?
    Egor-dis
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 07:24
      Если придет Ле Пен, многое может изменится. В том числе и нейтральное отношение властей Франции к этой газетке.
      Razvedka_Boem
  12. Zomanus Сегодня, 07:21
    Ну думаю что если этих гнид еще раз постреляют,
    то вряд ли весь мир будет им так сочувствовать, как в первый раз.
    И Италия им припомнит карикатуры и Германия...
    Zomanus
    1. Egor-dis Сегодня, 08:29
      В тренде будет хэш-тег #янешарли good
      Egor-dis
  13. yahont Сегодня, 07:23
    Франция -это рассадник "бесовщины".
    yahont
  14. кеп Сегодня, 07:27
    Фактически «творчество» «Шарли Эбдо» подчеркнуло факт того, что во Франции на государственном и общественном уровне поддерживается фашизм.


    На государственном да,а вот на общественном не уверен.Просто кучка недолюдей собралась в одном офисе и прикрываясь толерантностью портит воздух во Франции. Офис голых теток фемели тоже в Париже.
    кеп
  15. Смог Сегодня, 07:28
    Не буду комментировать как и просит ВО, но, так на всякий случай
    Смог
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    Хорошо ответил И. Конашенков. Походу эти при.урки. так и не поняли, когда их бармалеи труханули!
    a.s.zzz888
  17. mig29mks Сегодня, 07:45
    Был случай,один придурак в бане в ковш на валил,вонь ужас!выяснили кто,на вопрос зачем,ответил что он так веселится!одели ему этот ковш на голову с тем же обьяснением! Думаю что такие же меры с шарли эбдо более чем уместны!!!
    mig29mks
    1. ghby Сегодня, 08:43
      Цитата: mig29mks
      Был случай,один придурак в бане в ковш на валил,вонь ужас!выяснили кто,на вопрос зачем,ответил что он так веселится!одели ему этот ковш на голову с тем же обьяснением! Думаю что такие же меры с шарли эбдо более чем уместны!!!

      Да вы гуманисты, Баня это святое место! Там не положено святотатствовать, сквернословить. Посему меры предпринятые вами к осквернителю, оправданы, но недостаточны...
      ghby
  18. ibragim Сегодня, 07:58
    Цитата: katalonec2014
    До малюются!В следующий раз пусть не плачут " Караул,демократию обижают",если что Я НЕ ШАРЛИ.

    Да жалко что этих мразей мало перестреляли. Жалеть не будем если еще повториться такое как было 7 января 2015.
    ibragim
  19. oleggun Сегодня, 08:00
    Европодонки борзеют. А почему не наложить санкции (запретить въезд в Россию) на всех причастных к выпуску этой мазни? По крайней мере это будет очень показательно.
    oleggun
  20. PValery53 Сегодня, 08:01
    "Шарли Эбдо" дожидается очередных экзекуций. Да уж и пора, заслужила.
    PValery53
  21. Alexandr2637 Сегодня, 08:07
    Жаль, что в своё время этих мразей не всех кончили!
    Alexandr2637
  22. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Когда очередные террористы соберутся их проредить - откомметирую в их же стиле. Типа - поделом.
    Горный стрелок
  23. tinibar Сегодня, 08:41
    У нормального человека на такое ,,творчество,, иммунитет... А прививается он с детства, в нормальных семьях, детских садах и школах...
    tinibar
  24. Oznob Сегодня, 08:46
    Цитируя классика: ДБЬ (с) Сергей Лавров
    Oznob
  25. vmo Сегодня, 08:47
    Генерал Конашенко на 100% прав. Может нам посмеяться как террористы расстреливали этих писак, или над трагедией в Париже, неадекватность нужно лечить.

    Жаль, что в своё время этих мразей не всех кончили!
    vmo
  26. Wiskar Сегодня, 08:51
    Извращенная демократия во всей красе, когда демократию превращают в инструмент для возможности лить гумно и глумиться над всем. Они это называют свободой слова - возможность поиздеваться над гибелью людей. Мерзкая газета и те, кто готовы такое печатать прикрываясь демократией - просто нелюди. Тьфу на них.
    Wiskar
  27. Corsair Сегодня, 09:00
    what Почему наше МО и МИД отвечают на выпад каждой шавки? Пусть брызгают слюной, а отвечать надо лишь тогда когда конкретно можем прижать - санкции, продукция, арест имущества, можно диверсию устроить (естественно без следов участия наших служб) и т.д., во всех остальных эти испражнения СМИ и отдельных утырков должны оставаться вне внимания, сами же пиарим обращая внимание.
    Corsair
  28. птс-м Сегодня, 09:13
    А Российские граждане продолжают пополнять финансами экономику гейсоюзовских стран ,своими Новогодними турами за призрачной надеждой приобщится к гейропейской "культуре".
    птс-м
  29. vasilev Сегодня, 09:41
    Зато немало наших либералов после теракта в редакции вышли в майках с надписью "Я-Шарли".Теперь что-то молчат они.
    vasilev
  30. vasilev Сегодня, 09:50
    Такое впечатление что там обкуренные нарики сидят,которые не понимают на какую тему карикатуры пишут.Они рисовали карикатуры на свою страну после теракта в Ницце.Если с ихними родственниками такое произойдет то и на них нарисуют.Хотя у нас канал кислотный дождь и гадио ухо мацы не лучше.
    vasilev
  31. kit-kat Сегодня, 09:50
    Вообще не понимаю, чего на эти карикатуры внимание обращать? Пусть рисуют.
    kit-kat

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