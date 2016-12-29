МО РФ о "карикатуре" "Шарли Эбдо" по Ту-154: "Очередные испражнения на бумагу"

Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем.

В министерстве обороны РФ прокомментировали очередной случай проявления человеконенавистнической идеологии, которая под статусом «карикатур» выдаёт скандально известный французский журнал «Шарли Эбдо». Попросили Игоря Конашенкова дать комментарий журналисты. Заявление генерала Конашенкова, официального представителя МО России, по поводу французской как бы карикатуры, глумящейся над жертвами крушения Ту-154 в районе Сочи, выглядит следующим образом:По этическим соображениям «Военное обозрение» не демонстрирует того, что выдали на своих страницах креативщики «Шарли Эбдо» и просит читателей не делать этого (не публиковать "карикатуру") в комментариях. Если описывать в текстовом формате, то «это» представляет собой изображение падающего самолёта, на фоне которого представитель ансамбля издаёт продолжительный звук «А-а-а-а-а-а». Под графикой стоит кощунственная подпись:Фактически «творчество» «Шарли Эбдо» подчеркнуло факт того, что во Франции на государственном и общественном уровне поддерживается фашизм. А как ещё можно назвать глумление над трагедией, культивацию человеконенавистнических идей, которая ещё и пользуется спросом у десятков тысяч французов, ведь эту бездарную мазню постоянно приобретают те, кто ценит такой «творческий» подход.