10:02 29 декабря

Reuters: Москва, Анкара и Тегеран поделят Сирию на зоны влияния

Информационное агентство Reuters накануне выдало материал, в котором утверждается, что Москва, Анкара и Тегеран собираются делить Сирию на «зоны влияния». Ссылаясь, как обычно, на «анонимные источники», западное ИА приводит заявление о том, что президентом «разделённой Сирии» останется Башар Асад.

В материалах Рейтер есть ссылка только на одно имя. И имя это – Андрей Кортунов, являющийся политологом и гендиректором НКО "Российский совет по международным делам".

Reuters: Москва, Анкара и Тегеран поделят Сирию на зоны влияния



Кортунов, если верить Рейтер, утверждает, что ранее Россией, Турцией и Ираном обсуждались несколько кандидатур на пост президента Сирийской Арабской Республики, однако на данный момент «решили оставить Асада».

То же информационное агентство пишет, что из Сирии формируется федеративная структура с несколькими автономиями. Согласовать это формирование Москва, Анкара и Тегеран якобы планируют с Соединёнными Штатами Америки и странами Персидского залива.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что к переговорному процессу в Астану (Казахстан) приглашаются лидеры так называемой «умеренной оппозиции», отмежевавшейся от террористов. А президент Турции Эрдоган в свою очередь заметил, что приглашение только этих лиц не имеет серьёзных перспектив, если к переговорному процессу не подключатся реальные игроки такими лицами – монархии Залива – Катар и Саудовская Аравия. Напомним, что в той же речи Эрдоган назвал США страной, поддерживающей террористов, в том числе террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ).


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Комментарии 20
  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:25
    Федеративная Сирия? Блин может это и лучший вариант сейчас, но сначало надо бармалеев добить.
    Alex_Rarog
    1. kagorta Сегодня, 06:44
      Вопрос только в одном, какова будет роль у суннитов, а это 70% процентов населения в Сирии. Поддержут ли они создание федерации. Мой личный прогноз пока негативный с тенденцией к улучшению. Мне кажется, что в конце концов Сирия развалится до состояния: Алавития (Латакия и прочее), Сунития и Курдистан.
      Если только сейчас наши на основе чеченского опыта не найдут сирийских Кадыровых (племен там больно много) и не подарят мир Асаду на блюдечке.
      kagorta
      1. Stas157 Сегодня, 07:58
        Цитата: kagorta
        Мой личный прогноз пока негативный с тенденцией к улучшению. Мне кажется, что в конце концов Сирия развалится до состояния: Алавития (Латакия и прочее), Сунития и Курдистан.

        То есть до сих пор она не развалена была, а сей час, когда мы победили(взяли Алеппо) она сразу развалится? Может кто то решил, просто сказать: СТОП, теперь, кто, где стоит, под тем и Сирия? Ну, там поделили ещё конечно между собой те области, которые сей час Игил занимает.
        Цитата: Alex_Rarog
        но сначало надо бармалеев добить.
        А зеленных, тех что турки поддерживают, вы за бармалеев уже не считаете? Их добить ну никак не получится!
        Stas157
        1. Stas157 Сегодня, 08:14
          Цитата: Stas157
          Ну, там поделили ещё конечно между собой те области, которые сей час Игил занимает.

          Ошибочка! Я упустил:
          президент Турции Эрдоган в свою очередь заметил, что приглашение только этих лиц не имеет серьёзных перспектив, если к переговорному процессу не подключатся реальные игроки такими лицами – монархии Залива – Катар и Саудовская Аравия.
          То есть, получается Игил(ну, может оно в Нусру перекрасится или еще в кого) тоже оставят! Только не понятно, неужели им нефть, на которой они сидят, отдадут.
          Stas157
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
            Моё мнение - если в сирийские переговоры по предложению Эрдогана включатся Катар и Саудовская Аравия - толку не будет . Все прекрасно знают кто стоит за их спиной . А залужники уже не раз продемонстрировали свои способности в " мирном урегулировании" .
            bouncyhunter
        2. kagorta Сегодня, 08:20
          Мой прогноз долгий, а не на ближайшее время. Взятие Алеппо, как раз улучшает мой прогноз, но до победы еще далеко. Для примера взять Ливан, одно из самых развитых государств на БВ на момент распада. Их религиозный конфликт до сих пор не дает этому государству нормально жить. Формально оно не распалось, а де факто поделено на сектора.
          kagorta
    2. Paranoid50 Сегодня, 06:53
      Цитата: Alex_Rarog
      но сначало надо бармалеев добить.

      Дык,одно другому не мешает. Военное решение осуществляется параллельно с политическим. Это,похоже,тот случай,когда можно одновременно и кулаками махать, и "разговоры разговаривать, иногда базар держать". Да и время экономится. В 1945 во время Ялты наши вовсю под Балатоном рубились. Кстати, сегодня и разгребают, в том числе семидесятилетней давности, косяки. Оно конечно,легко было по линейке нарезать землицы...
      Paranoid50
  2. Бюрократ Сегодня, 06:26
    Решать надо в узком "семейном" кругу без мирового жандарма.
    Бюрократ
    1. rasputin17 Сегодня, 07:01
      якобы планируют с Соединёнными Штатами Америки и странами Персидского залива.

      Тогда все начатое можно сливать!
      rasputin17
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    Ссылаясь, как обычно, не «анонимные источники»

    Такая формулировка всегда смущает. Но поживем, увидим.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:42
    Весь парадокс жизни сводится к тому что информация от ОБС является истинной зачастую,а официальная информация по тому или иному сообщению напрочь отсутствует. Поэтому,даже удивлюсь, если это-правда.
    Изгоняющий либероидов
  5. mitrich Сегодня, 06:55
    Ну, если поделят только в таком формате, без "сияющего града на холме", то это не плохо. Не воевать же нам там до бесконечности. Тем более с такими "псами войны" как сирийские вояки.
    Но боюсь, что исключительные и охреневшие шейхи залива, свою долю в сирийском пироге просто так не уступят.
    mitrich
  6. samarin1969 Сегодня, 07:12
    Газпрому - во благо...Если все монархии и республик БВ начнут нарезать Сирию - это надолго. Значит трубы с Залива пока проблематичны... Это окупит любой "тартус".
    samarin1969
    1. кеп Сегодня, 07:23
      Цитата: samarin1969
      Газпрому - во благо...Если все монархии и республик БВ начнут нарезать Сирию - это надолго. Значит трубы с Залива пока проблематичны... Это окупит любой "тартус".

      Думаю Вы правы.Первым номером пойдет нефть газ потом люди. hi
      кеп
    2. andj61 Сегодня, 08:31
      Цитата: samarin1969
      Газпрому - во благо...Если все монархии и республик БВ начнут нарезать Сирию - это надолго. Значит трубы с Залива пока проблематичны... Это окупит любой "тартус".

      Если сильно захотят, то трубу можно из Саудии в египетский Синай протянуть - этому ничто не мешает, только по морю чуток труба пойдёт, но сейчас это проблемой не является! Кроме того есть возможность через Иорданию и Израиль протянуть - политические заморочки насчёт Израиля сейчас не настолько сильны, как 30-40 лет назад. Так что не в возможной трубе через Сирию следует истоки конфликта искать. Да и не Сирией единой эта арабская весна начиналась и подпитывалась - Тунис, Египет, Ливия, Йемен, и даже Бахрейн. Монархии Залива при попустительстве и под руководством США в геополитику поиграть решили - и только.
      andj61
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    Информационное агентство Reuters


    У них как в курятнике, кто раньше прокукарекал, к тому и куры бегут! laughing
    a.s.zzz888
  8. sergeyzzz Сегодня, 07:52
    Правильно, Сирии уже де факто нет, народ разбежался, армия воевать не хочет, оставлять без присмотра территорию, где будут бесконтрольно плодиться бандиты нельзя.
    sergeyzzz
  9. Flinky Сегодня, 08:12
    Опять влажные мечты "мирового правительства".
    Flinky
  10. MoJloT Сегодня, 09:42
    По факту это развал Сирии, значит чистки, войны за территории, природные богатства... Если так случится можно забыть о мире на территории бывшей Сирии еще лет на 50 - кровавое болото.
    MoJloT
  11. donavi49 Сегодня, 09:50
    Ну, а как с такой стойкостью то воевать? 2 выстрела из 23мм самопала и укрепленный блокпост, с пулеметами и техникой встает на тапки.
    donavi49

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