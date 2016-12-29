Reuters: Москва, Анкара и Тегеран поделят Сирию на зоны влияния

Информационное агентство Reuters накануне выдало материал, в котором утверждается, что Москва, Анкара и Тегеран собираются делить Сирию на «зоны влияния». Ссылаясь, как обычно, на «анонимные источники», западное ИА приводит заявление о том, что президентом «разделённой Сирии» останется Башар Асад.В материалах Рейтер есть ссылка только на одно имя. И имя это – Андрей Кортунов, являющийся политологом и гендиректором НКО "Российский совет по международным делам".Кортунов, если верить Рейтер, утверждает, что ранее Россией, Турцией и Ираном обсуждались несколько кандидатур на пост президента Сирийской Арабской Республики, однако на данный момент «решили оставить Асада».То же информационное агентство пишет, что из Сирии формируется федеративная структура с несколькими автономиями. Согласовать это формирование Москва, Анкара и Тегеран якобы планируют с Соединёнными Штатами Америки и странами Персидского залива.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что к переговорному процессу в Астану (Казахстан) приглашаются лидеры так называемой «умеренной оппозиции», отмежевавшейся от террористов. А президент Турции Эрдоган в свою очередь заметил, что приглашение только этих лиц не имеет серьёзных перспектив, если к переговорному процессу не подключатся реальные игроки такими лицами – монархии Залива – Катар и Саудовская Аравия. Напомним, что в той же речи Эрдоган назвал США страной, поддерживающей террористов, в том числе террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ).