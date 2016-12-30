Камень за пазухой у «наших партнеров»

В Сирии с 30 декабря объявлено перемирие, которое уже называют долгожданным. На переговорах при участии России, Ирана и Турции подписаны три документа – о прекращении боевых действий, о создании механизма контроля за режимом прекращения огня и о дальнейших переговорах по разрешению сирийского кризиса.Но реальность такова, что даже в ходе этого процесса один из партнеров – а именно Турция – ведет себя нечестно. Так, Мевлют Чавушоглу, глава турецкого МИДа, сделал заявление, будто бы мир в Сирии «невозможен, пока президентом остается Башар Аль-Асад». На этом фоне американское агентство «Рейтер» опубликовало сомнительный материал о том, будто бы Турция, Россия и Иран согласовали план, в соответствии с которым глава сирийского государства не будет баллотироваться на следующий срок, будет сокращена численность сирийской армии, а также предполагается раздел Сирии на «зоны влияния». Этот материал основывается на неких «утечках», но говорить о его достоверности рано.По крайней мере, известна четкая позиция одного из ключевых игроков –. Эта страна неКак подчеркнул министр обороны Ирана Хусейн Дехган, только сирийский народ может принимать решения, касающиеся переизбрания Аль-Асада главой своего государства. «», — сказал Дехган.Однако режим Эрдогана вновь извлекает из-за пазухи грязный камень. И название этому камню все то же – «Асаддолженуйти». Вообще, возникает такое ощущение, что и «наши европейские партнеры», и Турция, и США – все, кто развязал войну в Сирии – не умеют ни признавать собственных ошибок, ни даже сидеть за столом переговоров. А эта заученная фраза по поводу «ухода Асада» уже набила оскомину.. Европа наводнена беженцами, угроза терроризма расползлась далеко за пределы Сирии, боевики ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ) неоднократно устраивали жесточайшие, снимаемые на видео и затем широко транслируемые казни граждан США, Европы, а недавно – солдат Турции.Недаром представитель МИД РФ Мария Захарова на недавнем брифинге высказала критику в адрес одного из таких «партнеров» - главы МИД Британии Бориса Джонсона. Она назвала его «пассажи» на тему того, что «Асад должен уйти», «антикварными». Об уходе Асада, подчеркнула Захарова, продолжают говорить только экстремисты и боевики, а коллеги Джонсона «».И, вроде как, у антисирийски настроенных политиков иногда действительно прорезывается понимание ситуации. Складывается даже ощущение, что они и впрямь «поменяли свой вокабуляр по Сирии». То бишь, осознали, что нельзя постоянно говорить о необходимости ухода Асада –. Однако при каждом удобном случае вновь достают из своих запасников все ту же заезженную фразу.И дело тут не столько во фразе, сколько в том, что они под нее подстраивают свои поступки, и это приводит к бесконечному продолжению кровопролитной сирийской войны. Боевики «оппозиции» - в том числе, и те, кто режет головы американцам и живьем сжигает турок – продолжают получать подпитку, тем или иным способом.Так, уходящая администрация США продолжает юлить по вопросу поставок ПЗРК «сирийской оппозиции». Практика уже давно показала, что, против которой Вашингтон якобы создал коалицию и даже пытается бороться. Это происходит потому, что «умеренная» и «радикальная» части «оппозиции», несмотря на имеющиеся между ними разногласия, все равно так или иначе взаимодействуют. «Уж сколько раз твердили миру»… Делают вид, что прислушиваются, а как настает время для принятия решений – начинается все заново.23 декабря Барак Обама, доживающий свои последние дни в Белом доме, подписал закон, касающийся военного бюджета США. В нем заложены, в том числе, расходы на снабжение «сирийской оппозиции» ПЗРК. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с американским госсекретарем Джоном Керри выразил протест против разрешения на поставки ПЗРК боевикам. По его словам, это «».Вашингтон пытается неуклюже оправдываться. Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер поспешил заявить, что такие поставки не осуществляются. «», - сказал он. Но уже ни для кого не секрет, что «оппозиция», воюющая против сирийского народа, имеет очень серьезное оружие, включая и ПЗРК. И без Вашингтона тут явно не обошлось.Тем временем, западные «партнеры» подготовили очередной недружественный шаг в Совете Безопасности ООН. Лондон и Париж, опираясь на лживую информацию о том, будто бы сирийская армия использует химоружие, предлагают принять резолюцию о запрете на поставки руководству САР вертолетов. Кроме того, Британия и Франция желают введения новых санкций в отношении сирийских граждан и организаций, которые якобы «причастны» к химатакам.», - так прокомментировал данное намерение Лондона и Парижа заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он призвал не разогревать атмосферу в СБ ООН.Наверняка авторы проекта резолюции отдают себе отчет в том, что она через Совбез не пройдет. Ее заблокирует Россия, а возможно – еще и Китай. Но нет – «партнерам» необходимо в очередной раз получить повод для антироссийских обвинений. Хоть бы выбрали для этого другое время. А не тот момент, когда простые люди всего мира потрясен страшной трагедией, случившейся в небе над Сочи… Нашли, когда извлекать очередной камень из-за пазухи, не считаясь с нормами элементарной морали…Возможно, теперь, после объявления режима прекращения огня, проект данной резолюции будет снят с голосования. Россия призвала к встрече в СБ ООН с учетом новых реалий и новых подписанных документов. Пока трудно сказать, как поведут себя «партнеры» - основываясь на прошлом опыте, от них трудно ждать чего-либо позитивного. И не упрется ли все вновь в дурацкий лозунг «Асад должен уйти»?Также непонятно, сколько времени продлится режим прекращения огня: до этого было уже много перемирий, много попыток приостановить боевые действия, но все заканчивалось тем, что террористы-«оппозиционеры» срывали договоренности.Вот и на этот раз, не успели еще толком огласить перемирие, как посольство России в Дамаске подверглось сразу нескольким террористическим обстрелам. Сначала – 28 декабря, в преддверии подписания документов, а затем – 29 декабря, как только об этом подписании стало известно. Зданию дипмиссии нанесен материальный урон. К счастью, никто не пострадал.Жизнь покажет, как «оппозиция» будет соблюдать режим прекращения огня, но, похоже, что прав все-таки президент САР Башар Аль-Асад, который в интервью итальянскому телеканалу TG5, данному 29 декабря, заявил:».