Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым

Однако, здравствуйте!Судорожная активность уходящего президента Обамы, штампующего психоделические указы, имеет своей задачей не только максимально нагадить следующему президенту, но и максимально заблокировать анонсированную Трампом нормализацию отношений с Россией.В этом контексте бредовая идея устроить показательную, прямо таки карательную кибератаку по нам может воплотиться в реальность. Хотя, например, запрет американским компаниям бурить американский арктический шельф — это уже чистой воды гадство.«Увидите, с того дня как Трамп начнет отменять все эти президентские указы, это будет как сдувающийся шар, вот так. Обамовское наследие сожмется до 10-15% от всего, что он сделал. Все остальное исчезнет за год», - заявил в эфире телеканала «Фокс Ньюс» бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.Из м/ф «Винни Пух и все-все-все»:- Входит! – говорит Пятачок.- И выходит! – говорит ослик Иа.Осел — это, между прочим, символ демократов. Ньют Гингрич, настоящий мастодонт республиканской политики не видит серьезных препятствий для реализации планов Трампа в Сенате и Конгрессе. Вообще, предвыборная, а еще больше послевыборная паранойя, демонстрируемая командой Клинтон-Обамы, играет на руку Трампу. Трампа изо всех сил изображали маргиналом, не имеющим политического опыта. Однако обамовская, в буквальном смысле маргинальная истерика, стимулирует сближение с командой Трампа именно таких мастодонтов, безусловно авторитетных в американской политике.Ряд западных изданий одновременно сообщили о том, что программу сближения с Россией для Трампа готовит Генри Киссинджер. Издание «Политико» напоминает, как легендарный международный посредник, познакомился с Путиным в 90-е. «Я из разведки», - признался Путин Киссинджеру. На что тот ответил: «Все приличные люди начинали в разведке. Я тоже».«Он – персонаж из Достоевского. И он человек с огромным чувством связи с историей России, такой, какой он ее видит. И он хладнокровно расчетлив в том, что касается русских национальных интересов, в том виде, в котором он их воспринимает, и которые, как он верит — вероятно, правильно — совершенно особенные. Потому что в результате коллапса коммунизма Россия потеряла примерно 300 лет своей истории. Так что вопрос о том, что есть Россия, для них имеет огромное значение», - заявил Генри Киссинджер.Киссинджер реалист, как и Трамп, для которых значение имеют не идеологические химеры, а баланс интересов. Кстати, говорят, именно Киссинджер рекомендовал главу «Эксона» Рекса Тиллерсона в госсекретари. И такая рекомендация практически обнуляет претензии к Тиллерсону как человеку, не имеющему внешнеполитического опыта.Одним из кандидатов на пост посла в Москве немецкая «Бильд» называет Томаса Грема — человека Киссинджера, возглавлявшего российское направление в Госдепе и Совете национальной безопасности при Клинтоне и обоих Бушах. «По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции «по совету Киссинджера», пишет газета. Кроме того, Киссинджер якобы порекомендовал «уступить» России сферу влияния на территории бывших советских республик.Чего ни Киссинджер, ни Трамп точно никогда не будут делать, так это намеренно, «в падлу», как это делает сорвавшийся с цепи Обама, вредить американским интересам. Повторим, для Трампа, как и для Киссинджера и уж точно, не сомневайтесь, для Тиллерсона, политика — это баланс интересов. И они будут жесточайшим образом отстаивать американские интересы, как они это понимают. А понимают они это как баланс сил. Какие силы, такой и баланс. Это язык, на котором мы можем и готовы разговаривать.Из х/ф «12 стульев»:- Не ушиб ли я Вас во время последней встречи?- Нет, отчего же. Очень приятно было встретиться.С Наступающим вас новым балансом интересов! Однако, до свидания!