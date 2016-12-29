10:03 29 декабря

МИД Польши требует от РФ "неизвестные фрагменты записей" из кабины польского борта №1

Главное внешнеполитическое ведомство Польши направило российской стороне ноту, в которой говорится о необходимости предоставления «ранее неопубликованных записей» из кабины пилотов Ту-154, разбившегося под Смоленском. Напомним, что речь идёт о крушении польского борта номер один в 2010 году. При крушении погибли польский президент Лех Качиньский с супругой и большое число польских чиновников.

Из требований польского МИД:
27 декабря текущего года посольство Республики Польша в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит в ней российскую сторону немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа президентского самолёта Ту-154М за несколько мгновений до катастрофы в Смоленске в 2010 году.


Это заявление от МИД Польши поступило после слов президента России Владимира Путина о том, что он слышал расшифрованные данные с бортовых самописцев польского борта №1. По словам президента РФ, из записи стало ясно, что в кабину к пилотам зашёл посторонний человек и требовал посадку несмотря на сложные метеоусловия в Смоленске. Этот человек, оказавшийся в кабине, произнёс:

Я не могу это доложить начальнику (президенту Качиньскому - прим. "ВО"). Давай, делай, что хочешь, садись.


МИД Польши требует от РФ "неизвестные фрагменты записей" из кабины польского борта №1


Данные о том, что в кабине Ту-154 польских ВВС находился посторонний человек, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения, были предоставлены польской стороне ещё несколько лет назад. Сегодня Варшава пытается делать вид, будто бы подобное слышит впервые.

Ранее МИД РФ уже прокомментировал требования Варшавы о неких «новых, ранее неизвестных, записях»:
Нет никаких оснований для утверждения о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает.


Кстати, эксгумация тела Леха Качиньского, которую проводила польская прокуратура, осталась в информационной тени. Это говорит только об одном: все крики польской стороны о том, что они «найдут улики, проливающие свет на трагедию», так и остались не более чем криками. Все доказательства беспечности тех, кто находился на борту №1 в 2010 году и пытался давать указания пилотам, Польша давно уже получила.

Использованы фотографии: SmolDaily.ru
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Комментарии 46
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    Польша вечно что то от РОССИИ требует...даже от своих покойников выкопав из могилы требуют доказательств против РОССИИ...глуповато поляки стали выглядеть в моих глазах.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:00
      Надо им отдать "записи" из сортира в самолете...
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 08:19
        Психиатры давно заметили, что паранойяльные идеи больных шизофренией могут быть очень заразительны для окружающих их здоровых людей. Помести здорового человека в одну палату с таким больным шизофренией – и через некоторое время здоровый человек начинает верить в разумность безумных паранойяльных идей шизофреника – своего больного соседа по палате. Удали такого здорового от такого больного - и здоровый приходит в норму.
        Нечто подобное происходит и в современной Польше, т.е. как в доме сумасшедших. Только шизофреником там является Мацеревич, министр обороны Польши. Про него уже давно даже сами поляки говорят, что он псиически нездоров.
        Так что требования министра ИД Польши к России выдать им несуществующие в природе записи с голосом Качинского – это внутренние проблемы в руководстве самой Польши и не более того!
        Чтобы наладить нормальную жизнь в Польше полякам нужно убрать шизофреника Мацеревича из руководства Польши.
        Татьяна
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Боюсь , тут дело не только в неуравновешенных политиках у власти . Полякам постоянно вбивают в голову , что Россия - враг ! Да что там Россия - кругом одни враги , которые постоянно что-то должны несчастной Польше . И поляки в это верят . Конечно , есть в Польше и адекватные люди , но большинство - зомби !
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 09:08
            bouncyhunter
            Боюсь , тут дело не только в неуравновешенных политиках у власти
            Не только, но во многом. Именно таких неадекватных политиков выбирают для страны западные кураторы.

            Про Мацеревича в Польше говорят, что «хвост виляет собакой». Так например.
            Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что лишит посмертно генерала Войцеха Ярузельского (1923-2014), стоявшего во главе Польской Народной Республики в восьмидесятые годы прошлого века, генеральского звания и воинских наград, полученных им во время ВМВ, из-за введение им 35 лет назад военного положения в стране. По словам министра Мачеревича, лишение званий будет оформлено решением Сейма, для чего будет изменена соответствующая статья в законе.
            Однако лидер партии Союз демократических левых сил Влодимеж Чажастый считает, что Ярузельский не может быть лишен воинских званий, так как заслужил их во время Второй мировой войны.
            Чажастый подчеркнул, что генеральское звание у Ярузельского хочет отнять человек, который не имеет ни малейшего представления о запахе пороха, о войне и значении пролитой на войне крови. "Тот факт, что министр Мачеревич занимает пост министра обороны, - это позор для Польши", - сказал политик.
            Нужно отметить, что даже в побеждённой Германии во время ВМВ ни одного немецкого генерала или просто офицера победители не лишили их воинских званий.
            См. - https://utro.ru/news/2016/12/13/1308785.shtml
            Татьяна
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Польша вечно что то от РОССИИ требует

      у них с каклами игра такая. кто больше и глупее потребует от России. каклы правда дальше пошли. им весь мир должен
      ЛукичЪ
    3. vovanpain Сегодня, 07:26
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..глуповато поляки стали выглядеть в моих глазах.

      Алексей они и раньше не умно выглядели,при чем в глазах всего мира. hi
      vovanpain
    4. nnm Сегодня, 08:01
      Ничего не понимаю....Польша оригиналы записей переговоров в кабине у России забрать что ли хочет? Что бы потом орать - это подделка!!!??? Насколько я помню, ВСЕ записи, в т.ч. и расшифровка переговоров в кабине пилотов были выложены на сайте МАК, но потом по ПРОСЬБЕ польской стороны были удалены с сайта, как и протоколы осмотра тел, в которых было зафиксировано количество промилле в крови погибших, в т.ч. и "руля" ВВС, который орал в кабине о посадке...Власик, или как там его...
      nnm
    5. vladimirw Сегодня, 08:49
      на счет глуповато. Нет- нагло,хамски это да. Пшеки страшно гордятся, что захватили Москву в Смутное время и до сих пор считают себя великой державой. на что хочется им ответить классикой из фильма- деточка, ваше место у параши.
      vladimirw
    6. papas-57 Сегодня, 09:21
      ''МИД Польши требует от РФ "неизвестные фрагменты записей" из кабины польского борта №1''. Ну вы же умные, напишите сами что вам нужно.
      papas-57
    7. SSR Сегодня, 09:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Польша вечно что то от РОССИИ требует..

      Поляки вечно гадят в сторону России и в тоже время преференций хотят (как по газу и яблокам) но по моему скромному мнению - русофобия должна быть платной! Жду когда закроется транзит газа через Руину в Польшу и далее....
      SSR
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:46
    Какие еще записи им,где пилот с криком"за веру, царя и отечество "направляет самолет на корчущую ему рожи березу в поле???
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр 3 Сегодня, 07:03
      Скрыли возглас да ну этого РП ма сами и без него приземлимся"
      Александр 3
  3. Штык Сегодня, 06:48
    Какие записи? Знал бы польский, что нибудь наболтал бы, если очень хочется tongue
    Штык
  4. Комментарий был удален.
  5. изя топ Сегодня, 06:51
    пшеки требовалку свою уже затеребили,как бы не отвалилась
    изя топ
  6. rasputin17 Сегодня, 06:52
    Покойники на том свете уже матерят их на чем свет стоит!
    Странная позиция вместо решения внутренних государственных проблем замазывать глаза своему народу всякой лабудой помойной! wassat
    rasputin17
    1. кеп Сегодня, 08:04
      Цитата: rasputin17
      Покойники на том свете уже матерят их на чем свет стоит!
      Странная позиция вместо решения внутренних государственных проблем замазывать глаза своему народу всякой лабудой помойной! wassat


      А чем еще заняться если все на заработках в Англии,промышленность ни то ни сё.
      Только гадостями и зарабатывать.
      кеп
  7. inkass_98 Сегодня, 07:09
    Можно поискать "черные ящики" на списанных "Тушках", собрать с них записи, которые еще сохранились, и скопом отдать панам, пусть разбираются. Только отдавать вместе с ящиками и без права возврата хлама обратно, пусть утилизируют. Еще можно хвост самолета из "Экипажа" отдать, там можно много всякого нарыть.
    inkass_98
  8. лысова Сегодня, 07:10
    Какой же тупизм. Поляки хоть,Вы,всю нашу жизнь , гадость делали, а мы Русские скорбим.
    лысова
  9. umka571 Сегодня, 07:11
    Вряд ли их народ в эту лабуду верит. Братишка отрабатывает америкосовский заказ. Интересно, а Трамп тоже будет финансировать этот бред против России?
    umka571
    1. BecmepH Сегодня, 07:48
      Интересно, а Трамп тоже будет финансировать этот бред против России?
      А что, он рыжий что ли?))) У него выбора нет... Не верю я в смену отношения к России со стороны пи-ндосов. Не быть этому никогда. Уверен!
      BecmepH
  10. К-50 Сегодня, 07:27
    Пшеки пархатые в своём репертуаре, пытаются найти хоть какую-то мизерную и призрачную лазейку, чтобы кретинизм и пьянство на рабочем месте своих "избранников" повесить на Россию и её "происки"! fool
    Д.Б!!!!! ( с) С.Лавров.
    К-50
    1. роман66 Сегодня, 07:41
      пшеки пархатые ? какой интересный гибрид
      роман66
      1. К-50 Сегодня, 08:07
        Цитата: роман66
        пшеки пархатые ? какой интересный гибрид

        Ну я могу по-русски более точно назвать, но ещё раз получу "предупреждение" или "банан".
        А так да , согласен, не полностью отражает подленькую их душонку, хотя там много и подходящих по определению отыщется. lol
        К-50
      2. Paranoid50 Сегодня, 08:16
        Цитата: роман66
        какой интересный гибрид

        А в этом что-то есть... как говорится,по Фрейду. Исторически сложившийся симбиоз. Дык, до ВМВ в Польше хватало. Тут более сугубая тема: не так давно один представитель Израиля здесь, на ВО, в открытую,искренне выражал сожаление о том, что зря немцы не вырезали ВСЮ Польшу... Я аж поперхнулся,не поверил. Глянул в профиль - поверил и офигел опять. Ну,мягко намекнул товарищу,что он рискует быть не понятым своими же... Больше,вроде,не появлялся, - видать,свои и "забанили". Вот оно как! Ну а для поляков надо записать диск "Кабина",vol.2 ,только предупредить,что это "пиратка"(всё,что смогли), ибо "лицензию" они уже где-то пропшечили. Или её "насадил" латентный некрофил Мацеревич, - это ведь его тема с эксгумацией? "Эксгумация,- я должен просыпаться!!!"(Егор Летов)
        Paranoid50
      3. kvm Сегодня, 08:44
        достаточно точное определение
        kvm
  11. Karayakupovo Сегодня, 07:30
    Будем ждать по поговорке-Трамп придёт и в Польше тоже порядок наведёт.
    Karayakupovo
  12. Сергей Воронежский Сегодня, 07:31
    Да потому и требуют , что их на х.й никто не посылал . Лавров интеллигент, билят .всё сюсюкает хамам , а на его место нужен решительный мужик , что бы запросто послать мог и , если надо, и в репу зарядить, а Лавров пусть бумажки там сортирует...
    Сергей Воронежский
    1. nnm Сегодня, 08:03
      типа Хрущева с ботинком в ООН?))) Вообще то, Лавров - дипломат и не имеет права на подобные эмоции. Вот политики, те -да!!!!
      nnm
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    Чего ей надо, этой пшечни? Когда успокоются? Или надо успокоить? angry
    a.s.zzz888
  14. BOB044 Сегодня, 07:37
    Кстати, эксгумация тела Леха Качиньского, которую проводила польская прокуратура, осталась в информационной тени
    Им полякам надо было посмотреть в кармане Качинского. В момент очередной эксгумации флешку с записью разговоров на борту номер один. В момент аварии. fool
    BOB044
  15. Старый26 Сегодня, 07:52
    Цитата: Сергей Воронежский
    Да потому и требуют , что их на х.й никто не посылал . Лавров интеллигент, билят .всё сюсюкает хамам , а на его место нужен решительный мужик , что бы запросто послать мог и , если надо, и в репу зарядить, а Лавров пусть бумажки там сортирует...

    Ну конечно, Лавров плохой, он же в репу не зарядит.... А вы считаете, что именно так должен поступать министр иностранных дел великой страны?? По морде давать? Интересное у вас понимание работы дипломатов... Интересное
    Старый26
  16. sergeyzzz Сегодня, 07:55
    Что тут скажешь, генетическая родня украинцев.
    sergeyzzz
    1. KondratKo Сегодня, 09:15
      "украинцев"
      Укропов и западенских рагулей, вы хотели сказать?
      KondratKo
  17. nnm Сегодня, 08:00
    Ничего не понимаю....Польша оригиналы записей переговоров в кабине у России забрать что ли хочет? Что бы потом орать - это подделка!!!??? Насколько я помню, ВСЕ записи, в т.ч. и расшифровка переговоров в кабине пилотов были выложены на сайте МАК, но потом по ПРОСЬБЕ польской стороны были удалены с сайта, как и протоколы осмотра тел, в которых было зафиксировано количество промилле в крови погибших, в т.ч. и "руля" ВВС, который орал в кабине о посадке...
    nnm
  18. игорка357 Сегодня, 08:00
    ПП..смари смари руская ракета в нас..
    ВП..где где....
    ПП..вон вон,на ней написано за Путина...
    ВП..все нам конец..господи храни польшу..
    Примерно такое они хотят услышать..)))
    игорка357
  19. rotmistr60 Сегодня, 08:03
    Это называется "делать хорошую мину (лицо) при плохой игре". В этом поляки очень схожи с украинцами. Быстро забывают то, что может сыграть против них, а при случае делают глаза круглыми и мы этого не знали.
    rotmistr60
  20. wasjasibirjac Сегодня, 08:10
    По словам президента РФ, из записи стало ясно, что в кабину к пилотам зашёл посторонний человек и требовал посадку несмотря на сложные метеоусловия в Смоленске. Этот человек, оказавшийся в кабине, произнёс:
    Я не могу это доложить начальнику (президенту Качиньскому - прим. "ВО"). Давай, делай, что хочешь, садись.

    поляки подозревают, что Путин напоил пассажиров и экипаж "борта №1"? могу себе представить- Путин и Шойгу с помощью индивидуальных телепортов проникли на борт польского президента, напоили всех, а затем Шойгу угрожал экипажу, требуя посадить борт на березу?
    Я не могу это доложить начальнику . Давай, делай, что хочешь, садись
    это 100пудов Шойгу. а затем, убедившись в успехе злодейского плана, спрыгнули.
    наверно, у поляков именно такое видение
    wasjasibirjac
  21. Барбулятор Сегодня, 08:24
    Да дайте им еще раз эти записи! И давать столько раз, сколько поляки будут просить. Организовать трансляцию этой записи в эфире и интернете, чтобы самый тупой понял, что пьяным на борт подниматься нельзя, так можно поломать березу. А погибшим - вечная память и уважение.
    Барбулятор
    1. bk316 Сегодня, 09:18
      Да я бы по Россия 24 трансляцию из кабины и результаты анализов поименно и с приглашением посла в студию.
      А по поводу уважения к погибшим, так они сами своего погибшего президента как-то не очень уважают для католической страны (закопали-откопали-закопали-откопали)
      bk316
  22. vmo Сегодня, 08:30
    Ну, что поделать с тупостью !
    vmo
  23. ARES623 Сегодня, 08:49
    Польская шляхта - народец гаденький, никогда не был верным своему слову. Все народы, проживающие на востоке от Польши, они считают варварами, недостойными уважения. В одном из своих выступлений Ярослав Качиньский сказал: "Мы должны вести себя, как Паны, потому что мы ими являемся." Я думаю, что мы по всем вопросам взаимодействия с Польшей должны руководствоваться 1. своими национальными интересами; 2. уверенностью в том, что какие бы действия мы не предприняли, они будут извращены польской стороной в целях очернить Россию; 3. осознанием того, что Польша на долгое время будет являться нашим вероятным противником, хотя и не обладает потенциалом для вооруженного противостояния.
    ARES623
  24. ZAVal Сегодня, 09:11
    Вот не везет Польше с Россией, а с Смоленском особенно. То Иван Сусанин в болото заведет, то Польских офицеров немцы расстреляют, то все руководство на самолете разбилось. Признаться самим себе, что для них Россия как "грабли", каждый раз наступают, каждый раз получают, не могут. Вечно ищат виноватых.
    ZAVal
  25. тундряк Сегодня, 09:26
    МИД Польши просит в ней российскую сторону немедленно \\\\\\\\

    У своей жены в постели , пусть немедленно просят и требуют.
    Совсем берега попутали, немедленно им подавай.
    У шляхтичей похоже совсем мозги сорвало от собственного гонора хотя было бы что срывать.
    тундряк
  26. Knizhnik Сегодня, 09:30
    Данное непотребство (никак по другому не назвать, когда покойников никак не оставят в покое, хотя всё уже давно ясно) предназначено сугубо для внутрипольского потребления, и является частью взаимных обвинений польских политиков в некоей причастности к трагедии. Так, брат Леха Ярослав Качиньский прозрачно намекал на вину некоторых своих оппонентов. Но всё равно неприятно...
    Knizhnik
  27. avg-mgn Сегодня, 09:49
    У польши большая проблема с адекватным мышлением. То настаивали на том, что на обломках якобы нашли следы взрывчатки - так ее в полете над территорией России что ли заложили? То потребовали эксгумации - якобы не те тела - так сами же опознание и ген. экспертизу останков проводили. Теперь ищут неопубликованные фрагменты записей - так не там ищите, пишите в МАК. Далее по Лаврову.
    avg-mgn

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