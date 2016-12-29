МИД Польши требует от РФ "неизвестные фрагменты записей" из кабины польского борта №1

27 декабря текущего года посольство Республики Польша в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит в ней российскую сторону немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа президентского самолёта Ту-154М за несколько мгновений до катастрофы в Смоленске в 2010 году.

Я не могу это доложить начальнику (президенту Качиньскому - прим. "ВО"). Давай, делай, что хочешь, садись.

Нет никаких оснований для утверждения о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает.

Главное внешнеполитическое ведомство Польши направило российской стороне ноту, в которой говорится о необходимости предоставления «ранее неопубликованных записей» из кабины пилотов Ту-154, разбившегося под Смоленском. Напомним, что речь идёт о крушении польского борта номер один в 2010 году. При крушении погибли польский президент Лех Качиньский с супругой и большое число польских чиновников.Из требований польского МИД:Это заявление от МИД Польши поступило после слов президента России Владимира Путина о том, что он слышал расшифрованные данные с бортовых самописцев польского борта №1. По словам президента РФ, из записи стало ясно, что в кабину к пилотам зашёл посторонний человек и требовал посадку несмотря на сложные метеоусловия в Смоленске. Этот человек, оказавшийся в кабине, произнёс:Данные о том, что в кабине Ту-154 польских ВВС находился посторонний человек, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения, были предоставлены польской стороне ещё несколько лет назад. Сегодня Варшава пытается делать вид, будто бы подобное слышит впервые.Ранее МИД РФ уже прокомментировал требования Варшавы о неких «новых, ранее неизвестных, записях»:Кстати, эксгумация тела Леха Качиньского, которую проводила польская прокуратура, осталась в информационной тени. Это говорит только об одном: все крики польской стороны о том, что они «найдут улики, проливающие свет на трагедию», так и остались не более чем криками. Все доказательства беспечности тех, кто находился на борту №1 в 2010 году и пытался давать указания пилотам, Польша давно уже получила.