Преодолена ещё одна "сердюковская" реформа в Вооружённых силах РФ
Очередное понятие, ставшее ходовым в сердюковскую и раннюю постсердюковскую эпоху, уходит в историю. Речь идёт о таком понятии как «офицер-сержант» или «офицер-ефрейтор». Родилось понятие в начале «10-х» годов, когда в результате реформы десятки тысяч офицеров ВС РФ оказались Вооружённым силам не нужны. Вышестоящее руководство попросило их либо подать рапорта, либо перейти на должности, не соответствующие им по уровню образования и ряду других параметров.
В качестве должностей офицерам предлагались даже такие как замкомвзвода и командир отделения. Чтобы оставаться в структуре министерства обороны, многие шли на предъявленные условия и становились «сержантским составом», имея за плечами обучение в военных вузах и немалый опыт службы на офицерских должностях.
К 2012 году в российской армии насчитывалось не менее 10 тысяч офицеров, которые занимали сержантские должности. После отправки министра Сердюкова в отставку ситуация стала постепенно меняться. Многим офицерам были предоставлены реальные офицерские должности в структурах Вооружённых сил.
По словам замминистра обороны Николая Панкова, который дал интервью газете «Известия», до конца года оставшиеся на сержантских должностях офицеры получат новые должности – соответствующие их уровню образования. Николай Панков отмечает, что развитие ВС РФ предъявляет особые требования к комплектованию личного состава, и значение опытного офицерского корпуса трудно переоценить.
В качестве должностей офицерам предлагались даже такие как замкомвзвода и командир отделения. Чтобы оставаться в структуре министерства обороны, многие шли на предъявленные условия и становились «сержантским составом», имея за плечами обучение в военных вузах и немалый опыт службы на офицерских должностях.
К 2012 году в российской армии насчитывалось не менее 10 тысяч офицеров, которые занимали сержантские должности. После отправки министра Сердюкова в отставку ситуация стала постепенно меняться. Многим офицерам были предоставлены реальные офицерские должности в структурах Вооружённых сил.
По словам замминистра обороны Николая Панкова, который дал интервью газете «Известия», до конца года оставшиеся на сержантских должностях офицеры получат новые должности – соответствующие их уровню образования. Николай Панков отмечает, что развитие ВС РФ предъявляет особые требования к комплектованию личного состава, и значение опытного офицерского корпуса трудно переоценить.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru