10:01 29 декабря

Преодолена ещё одна "сердюковская" реформа в Вооружённых силах РФ

Очередное понятие, ставшее ходовым в сердюковскую и раннюю постсердюковскую эпоху, уходит в историю. Речь идёт о таком понятии как «офицер-сержант» или «офицер-ефрейтор». Родилось понятие в начале «10-х» годов, когда в результате реформы десятки тысяч офицеров ВС РФ оказались Вооружённым силам не нужны. Вышестоящее руководство попросило их либо подать рапорта, либо перейти на должности, не соответствующие им по уровню образования и ряду других параметров.

Преодолена ещё одна "сердюковская" реформа в Вооружённых силах РФ


В качестве должностей офицерам предлагались даже такие как замкомвзвода и командир отделения. Чтобы оставаться в структуре министерства обороны, многие шли на предъявленные условия и становились «сержантским составом», имея за плечами обучение в военных вузах и немалый опыт службы на офицерских должностях.


К 2012 году в российской армии насчитывалось не менее 10 тысяч офицеров, которые занимали сержантские должности. После отправки министра Сердюкова в отставку ситуация стала постепенно меняться. Многим офицерам были предоставлены реальные офицерские должности в структурах Вооружённых сил.

По словам замминистра обороны Николая Панкова, который дал интервью газете «Известия», до конца года оставшиеся на сержантских должностях офицеры получат новые должности – соответствующие их уровню образования. Николай Панков отмечает, что развитие ВС РФ предъявляет особые требования к комплектованию личного состава, и значение опытного офицерского корпуса трудно переоценить.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 59
  1. Ихрек Сегодня, 07:06
    Сердюков - останется тёмным пятном, а эта фамилия нарицательной в истории Российской армии. Остаётся открытым вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?
    Ихрек
    1. vovanpain Сегодня, 07:24
      Да уж наворотил делов товарищ Сердюков с бабским батальоном.
      vovanpain
      1. mark2 Сегодня, 07:51
        Наворотил. А с 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России. Я ни на что не намекаю, но...
        mark2
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
          Чувствую , наследие Пердюкова ещё не раз аукнется ...
          Отправить бы его на лесозаготовки годочков на 15 ... feel
          bouncyhunter
        2. Serg Koma Сегодня, 08:57
          Цитата: mark2
          А с 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России.

          А где сейчас "правая рука" Васильева?
          Serg Koma
    2. vovanpain Сегодня, 07:24
      Да уж наворотил делов товарищ Сердюков с бабским батальоном.
      vovanpain
      1. лысова Сегодня, 07:37
        Ужас!!!---без коментов--- слов нет.
        лысова
    3. татарин 174 Сегодня, 07:26
      Цитата: Ихрек
      Сердюков - останется тёмным пятном, а эта фамилия нарицательной в истории Российской армии.

      Также как и слова "полицай" - нарицательное уже 70 лет и "либерал-демократ" - будет нарицательным ещё долго, Жириновскому наверно пора менять название партии...
      Цитата: Ихрек
      Остаётся открытым вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?

      А оно управляется либералами и состоит из них и этим всё сказано.
      То, что сердюковские реформы преодолены видно и оно внушает оптимизм)))
      татарин 174
      1. лысова Сегодня, 07:48
        Прости меня конечно, но Володька хороший. А если бы его не было, то как?
        лысова
      2. Ихрек Сегодня, 08:26
        Жириновскому наверно пора менять название партии...
        Мне очень странно, что его столько людей воспринимают всерьёз.
        Ихрек
      3. Ныробский Сегодня, 09:52
        Цитата: татарин 174
        Также как и слова "полицай" - нарицательное уже 70 лет

        Но благодаря Д.Медведеву, стало символом обозначающим представителя власти. Тьфу - срамота. Во времена ВОВ партизаны с полицаями боролись. Теперь надо молодёжи объяснять, что те полицаи, не такие полицаи, как эти полицаи.
        Ныробский
    4. ltc22A Сегодня, 07:31
      Цитата: Ихрек
      Сердюков - останется тёмным пятном, а эта фамилия нарицательной в истории Российской армии. Остаётся открытым вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?

      И еще один главный вопрос: "Кто за это ответит?"
      ltc22A
      1. nnm Сегодня, 08:08
        никто....он же признан эффективным менеджером
        nnm
    5. Тибидох Сегодня, 08:00
      Цитата: Ихрек
      вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?

      Страшно не то, что допустили, а то, что...
      56 миллионов рублей Сердюков пустил на свою дачу, а дело возбудили по статье... "халатность"! Ч. 1 ст. 293 УК РФ - крупный ущерб (на момент совершения преступления Сердюковым ч. 1.1 "особо крупный" еще не было, введена ФЗ от 13.07.2015 N 265-ФЗ).
      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев".
      Т.е. за 56 млн. ч. 1 ст. 293 УК РФ! Круто, че сказать...
      Кстати, своровал Сердюков миллионы, знаете какую меру пресечения ему избрали...
      "Между тем сам Анатолий Эдуардович чувствует себя весьма неплохо. Если верить расследованию еженедельника «Собеседник», проживает экс-министр обороны в особняке, находящемся на балансе ФСО, пользуется государственной охраной на правах бывшего постоянного члена Совета безопасности РФ. Конечно, охрану Сердюкова действительно можно трактовать двояко в новых условиях, но вот только особнячок в 1055 квадратных метров с банькой (175 квадратов) и участком в 166 соток в престижном московском районе опять же никак не тянет на изолятор временного содержания..."
      Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2013/08/26/delo-o-korru
      ptsii-v-oboronservise/719236-suda-nad-serdyukovym
      -ne-budet
      Такой плевок народу...
      Тибидох
      1. Банный Сегодня, 08:08
        а шо у нас народ что то решает кроме дружного одобрямс wassat
        Банный
      2. Был Мамонт Сегодня, 08:30
        Цитата: Тибидох
        Кстати, своровал Сердюков миллионы, знаете какую меру пресечения ему избрали...

        Фигурант дела о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, экс-гендиректор компании "Стройконструкци С" Анатолий Рязанов отправится в колонию на 4 года.
        Подробнее: http://www.vm.ru/news/2016/12/28/moskovskij-sud-p
        rigovoril-k-4-godam-souchastnika-hishcheniya-na-k
        osmodrome-vostochnij-345203.html
        Правосудие. wink
        Был Мамонт
        1. Ихрек Сегодня, 08:50
          Цитата: Был Мамонт
          Цитата: Тибидох
          Кстати, своровал Сердюков миллионы, знаете какую меру пресечения ему избрали...

          Фигурант дела о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, экс-гендиректор компании "Стройконструкци С" Анатолий Рязанов отправится в колонию на 4 года.
          Подробнее: http://www.vm.ru/news/2016/12/28/moskovskij-sud-p
          rigovoril-k-4-godam-souchastnika-hishcheniya-na-k
          osmodrome-vostochnij-345203.html
          Правосудие. wink

          А то что украл куда делось? belay
          К таким вопросам нужно подходить системно, наказывать также тех кто допустил такие хищения.
          Народ а Вы в курсе, что Васильева это родня ДАМа (по моему двоюродная сестра его жены)?.
          Ихрек
          1. Был Мамонт Сегодня, 09:12
            Цитата: Ихрек
            А то что украл куда делось? belay

            Это вопрос к Президенту, правительству и Думе. О национальной безопасности.
            В догонку.
            Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
            https://news.mail.ru/economics/28290958/?frommail
            =1
            Был Мамонт
    6. nnm Сегодня, 08:07
      не просто "темным"...а коричневым пятном!
      nnm
    7. vell.65 Сегодня, 08:49
      Цитата: Ихрек
      куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?

      Видно со многими делился в следствии этих сокращений.
      vell.65
    8. vezunchik Сегодня, 08:55
      и кто его крышует...
      vezunchik
      1. udincev Сегодня, 09:59
        Цитата: vezunchik
        и кто его крышует...

        Властитель нашего неокапитализма - олигархреническое бабло!
        udincev
    9. Jarilo Сегодня, 08:58
      Долго мы терзались в разных догадках относительно "золотой ручки" № 1 Евгении Васильевой. И как она на такую высокую должность попала. И почему Медведев Д. А в январе 2012г наградил ее орденом Почета. И почему богатства у нее не меньше, чем у Абрамовича. А в Хамовническом суде Е. Васильева прямо руководила этим судом, который разрешил ей находиться под домашним арестом в своих хоромах (напомним из 13 комнат) . Потом эта золотая ручка требовала, чтобы ее периодически навещал парикмахер ( возможно переодетый в белый халат г. Сердюков) . И наконец ответ нашелся. Оказывается, Евгения Васильева и жена бывшего Президента РФ Медведева Д. А. ( теперь он премьер -мининстр) госпожа Медведева ( Линник) Светлана Владимировна - ДВОЮРОДНЫЕ сестры! И наконец стало понятным, почему Медведев Д. А. даже изгнанного из министров Обороны гражданина Сердюкова продолжает расхваливать.. . Любит гражданин Сердюков женщин из Высшего общества. Бросил первую жену не из Высшего общества и женился на дочери друга Путина и соратника Зубкова. А потом и эту бросил и пошел выше. Невестой или любовницей стала двоюродная сестра аж самого Медведева, который уже замахивается на очередное президенство. Будем дальше следить за этим семейным представлением. Кресик А. Ф. Председатель Союза военных моряков. Москва, 03.12.12г
      http://www.1tvnet.ru/content/show/evgeniya-vasile
      va-biografiya_15888.html
      Jarilo
    10. ротмистр Сегодня, 09:35
      Надо нашему президенту ЧОП нанять для охраны зданий правительства, что бы проходимцы не захватывали в правительстве хлебные должности. Видимо ФСБ не справляется.
      ротмистр
  2. кеп Сегодня, 07:18
    Было такое.Слава богу позор эпохи Сердюкова подходит к концу.
    Завалов уверен еще хватает.
    кеп
    1. лысова Сегодня, 07:28
      а за этого п ... пускай совесть ответит---хотя там ноль.
      лысова
    2. Рыжий А.П. Сегодня, 07:43
      Вряд ли, коллега, эпоха подходит к концу. Возьмём хотя бы структуру военкоматов. Призывники и другие посетители по приходу в военкомат видят пенсионеров и женщин, и те , и другие работают за 8-9 тысяч. Тоже наследие Табуреткина. А ведь с военкомата начинается Армия во всех её проявлениях
      Рыжий А.П.
      1. кеп Сегодня, 07:52
        Цитата: Рыжий А.П.
        Возьмём хотя бы структуру военкоматов.


        Согласен.Военкоматы это еще и мобготовность,как они сейчас сработают с таким составом большой вопрос.
        кеп
        1. edeligor Сегодня, 08:18
          Цитата: кеп
          Согласен.Военкоматы это еще и мобготовность,как они сейчас сработают с таким составом большой вопрос.

          Это точно! Личный состав сократили в 3 раза, выполняемые задачи увеличили в 3 раза, также как и количество проверок различными "смотрящими"... Короче, всё держится на - "За Державу обидно!!!!"
          edeligor
        2. Рыжий А.П. Сегодня, 08:23
          Я скажу как они работают. Не так давно я исполнял обязанности военкома в одном из районов Нижегородской области (не важно каком). Работы - непочатый край; спрос, как с военнослужащего, зарплата - как у дворника. Держатся только военные пенсионеры (т.к. у них ещё и пенсия неплохая) и бабёнки, (т.к. у них ещё мужья работают). Зато на все совещания обязаны приезжать в офисной форме. Показуха...
          Рыжий А.П.
          1. кеп Сегодня, 08:51
            Цитата: Рыжий А.П.
            Держатся только военные пенсионеры (т.к. у них ещё и пенсия неплохая) и бабёнки, (т.к. у них ещё мужья работают). Зато на все совещания обязаны приезжать в офисной форме. Показуха...


            Последний раз был в военкомате в 2013,картина та же.Сейчас не скажу,может лучше.Уже в отставке.Откомандирован к внукам.
            Думаю что улучшения будут. На контракниках далеко не продвинешься.Необходимо думать о резерве,ведь не дай Бог,гром грянет.Креститься некогда будет.
            кеп
      2. edeligor Сегодня, 08:19
        Цитата: Рыжий А.П.
        А ведь с военкомата начинается Армия во всех её проявлениях

        В точку дружище!
        edeligor
  3. мичман Сегодня, 07:24
    Его бы судить следует только за то, что перевел известную Академию из Москвы в Воронеж. Честь имею.
    мичман
  4. лысова Сегодня, 07:25
    Ребята ! честь имею! мы гордость России!
    лысова
    1. nnm Сегодня, 08:09
      и еще, похоже, ее скромность!
      nnm
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    Долго ещё будут аукаться издержки того времени, и ТОГО руководителя МО. Должно остаться только лучшее.
    a.s.zzz888
  6. AlexVas44 Сегодня, 07:38
    По словам замминистра обороны Николая Панкова, который дал интервью газете «Известия», до конца года оставшиеся на сержантских должностях офицеры получат новые должности

    Неужели и сейчас есть такие командиры отделений и водители? Бред какой-то.
    AlexVas44
    1. nnm Сегодня, 08:10
      стыдно признаться, но сам впервые о таком прочитал в этой статье!!! маразм!!!
      nnm
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:42
    Ну да,что вы хотите от табурет -министра от вороны???
    Изгоняющий либероидов
  8. mik6403 Сегодня, 07:55
    ... Мавр сделал своё дело....
    mik6403
    1. nnm Сегодня, 08:11
      не "мавр", а эффективный менеджер!!!
      nnm
  9. PValery53 Сегодня, 07:58
    В сердюковскую "эпоху", по его же логике, существовало "звание" - министр обороны-лейтенант, что для него и то было великовато.
    PValery53
  10. Хапфри Сегодня, 08:01
    Ну ну.
    Вот только все забывают, что к моменту крымских событий Шойгу был в должности всего ничего. А у него в руках была уже обновлённая русская армия. Откуда она взялось? Выросла сама по себе?
    Хапфри
    1. Ихрек Сегодня, 09:03
      Цитата: Хапфри
      Ну ну.
      Вот только все забывают, что к моменту крымских событий Шойгу был в должности всего ничего. А у него в руках была уже обновлённая русская армия. Откуда она взялось? Выросла сама по себе?

      И чё с того, можно подумать были боевые действия, где могла бы отличиться армия. Там в первую очередь хорошо сработал генштаб к работе которого Сердюков не имел никакого отношения, по крайней мере на тот период.
      Ихрек
  11. Стальнов И.П. Сегодня, 08:08
    Эту крысу- табуретку за яй... подвесить.
    Стальнов И.П.
  12. Фагелов Сегодня, 08:11
    Что бы разобраться с Сердюковым, понять почему он "непотопляем", нужны не эмоциональные оценки, а глубокий анализ. Что им было сделано положительно, что отрицательного? Сопоставить и оценить. Кто из комментаторв в теме? Может ли кто то составить сравнительную табличку сердюковских преобразований? Интересно было бы обсуждать конкретику, а не воздыхания.
    Фагелов
  13. Million Сегодня, 08:17
    Ах ах ах! А кто же назначал Сердюкова? Кто его прикрывает?
    Million
  14. vladimirvn Сегодня, 08:19
    Ему задача была поставлена, он ее выполнил. Да, в спешке что то продали дешевле, чем можно было. Да, своровали неаккуратно. am Кого- то сократили, из тех кого не надо.
    Вы что не военные? Не знаете что такое приказ? Все вопросы к тому, кто отдал приказ!
    Таких как он, да Чубайс, специально держат для такой грязной работы.
    vladimirvn
  15. Мур Сегодня, 08:22
    В качестве должностей офицерам предлагались даже такие как замкомвзвода и командир отделения.

    Моему корячилась должность "гранатомётчик" в Новороссийске...
    Николай Панков отмечает, что развитие ВС РФ предъявляет особые требования к комплектованию личного состава, и значение опытного офицерского корпуса трудно переоценить.

    Удивительна способность этого чинуши приспосабливаться к меняющейся обстановке. При Сердюкове не было борца за "реформы" пламеннее его.
    Подзабыл он, видимо, что сотворил вместе с подчинённым ему, как статс-секретарю МО, департаментом военного образования с этим самым военным образованием? Как оно - с 64-х ВВУЗов до 17? Уменьшить их штат в семь раз?
    А "РЛС" в заповеднике, "замаскированная" под виллу с эллингом для яхт?
    А спизж..нные трофейные бронзовые олени в Ростовском ДОФ?
    А спизж..нные раритетные автомобили из Рязанского автомобильного училища?
    Похоже, над этим проходимцем раскрыт такой же "зонтик безопасности", как и над его шефулей...
    По совести уже взял вот, нахапал - здризни в тину. Нет совести. Потому ещё отсвечивает и с умным видом вещает... Тьфу.
    Мур
    1. Paranoid50 Сегодня, 08:38
      Цитата: Мур
      64-х ВВУЗов до 17? Уменьшить их штат в семь раз?

      ВВМУПП им. Лен.Комсомола - точно не прощу(личное).
      Цитата: Мур
      автомобили из Рязанского автомобильного училища?

      Поживился,упырь... Рязань была в шоке. А саму "автомобилку" в факультет превратили...
      Paranoid50
  16. vmo Сегодня, 08:23
    Почему, этот бракодел, пытавшийся развалить армию,не понес заслуженное наказание, а назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России, не для того же, что бы развалить этот холдинг?
    vmo
  17. Старый26 Сегодня, 08:31
    Цитата: AlexVas44
    Неужели и сейчас есть такие командиры отделений и водители? Бред какой-то.

    По 2016 году сказать сложно, но пару-тройку лет назад мой хороший знакомый, военпенс, в разговоре упоминал, что проблема эта возникла, в частности в РВСН, когда Сердюков помножил на ноль институт прапорщиков. И сложилась ситуация. По штату водитель АПУ - прапорщик, а их нет. Стали штатскими или сержантами. Посадить штатского - на ракетовоз нельзя по определению, посадить сержанта??? А многие ли из прапорщиков согласились остаться сержантами? Вот и сажали на должности прапорщика - офицеров. Это только в отношении водителей. А были еще и другие должности, на которых по контракту служили сержанты и которые в реузультате сердюковских реформ тоже ушли из армии. Кем заменять? Только офицерами.
    Но подчекну еще раз. Этому разговору несколько лет. Как сейчас дело обстоит - честно говоря не знаю
    Старый26
  18. птс-м Сегодня, 09:07
    Так вот он какой "стратегический фонд" России. Оказывается его "завуалировали" под приватные счета гос чиновников. Вот она русская смекалка.
    птс-м
  19. Горный стрелок Сегодня, 09:24
    Есть подозрение, что Сердюков играл роль диверсанта, в задачу которого входило разрушить закаменевшую структуру генералитета, спаянного круговой порукой. Вбрасывать в эту структуру ЛЮБЫЕ средства на восстановление ВС России было бесполезно. Вот и применили "табуреткина" в виде тарана. А после пришло Шойгу, и бац... Скорее всего, именно поэтому ни Сердюкова, ни его сосок сильно не наказали.
    Горный стрелок
    1. Ихрек Сегодня, 09:33
      Цитата: Горный стрелок
      Есть подозрение, что Сердюков играл роль диверсанта, в задачу которого входило разрушить закаменевшую структуру генералитета, спаянного круговой порукой. Вбрасывать в эту структуру ЛЮБЫЕ средства на восстановление ВС России было бесполезно. Вот и применили "табуреткина" в виде тарана. А после пришло Шойгу, и бац... Скорее всего, именно поэтому ни Сердюкова, ни его сосок сильно не наказали.

      Его не давили потому-что он зять друга Путина - Зубкова. А сосок его не давили, потому-что его соска Васильева двоюродная сестра жены Медведева. А всё это вылезло в скандал и узнал об это народ потому-что захотел наказать своего неверного зятя Зубков. Потом всё таки он вернулся в семью(к дочери Зубкова) и всё затормозили, не дали дальше развиваться событиям. Всё это факты.
      Ихрек
    2. сунженец Сегодня, 09:47
      Есть подозрение, что Сердюков играл роль диверсанта, в задачу которого входило разрушить закаменевшую структуру генералитета, спаянного круговой порукой.

      Есть уверенность, что это бред
      сунженец
  20. Монархист Сегодня, 09:28
    [quote=Serg Koma][quote=mark2] А с 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России.[/quote]
    А где сейчас "правая рука" Васильева?. Чтоб быть обоятельной и превликательной,она в салоне красоты"решает"государственные вопросы
    Монархист
  21. masiya Сегодня, 09:29
    Не фиг было на министра обороны ставить рядового...вот и получились офицеры-сержанты да ефрейторы, вон фюрер -фельдфебель какую кашу заварил, до сих пор аукается...
    masiya
  22. Бурмистр Сегодня, 09:56
    Что за очередной бред? Почему-то никто словом не обмолвился КТО и ПОЧЕМУ поставил этого дятла распоряжаться ВС РФ и к тому же иметь возможность их реорганизовывать, а так же ПОЧЕМУ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по данному факту ещё не возбуждено. А этот бред, что в статье - очередной информационный мусор.
    Бурмистр

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