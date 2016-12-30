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Рождественские хлопушки по-московски (The American Conservative, США)
Моя жена — англичанка, и поэтому на каждое Рождество мы покупаем праздничные хлопушки. Объясню для тех, кто не знаком с британскими традициями. Хлопушка — это трубка из картона, завернутая в цветную бумагу. Когда дергаешь ее за концы, она хлопает и раскрывается. А внутри бумажная корона в честь визита трех королей, и маленький подарок. В этом году моя хлопушка не хлопнула и не раскрылась, и я решил обвинить в этом Владимира Путина.
В Facebook можно найти огромное множество рассказов о неудачах и злоключениях, после которых кто-нибудь непременно вставляет свой комментарий: «Это сделал Путин». Конечно, это шутка, но она показывает, до какого абсурда доходят средства массовой информации и американские политики, демонизируя Путина. Вся эта критика связана в основном с утверждениями Центрального разведывательного управления, которое сообщило, что Россия или кто-то из ее ставленников взломал почтовые аккаунты, имеющие отношение к президентским выборам в США, а потом воспользовался украденной информацией.
Вначале авторы этих историй утверждали, что русские пытаются дискредитировать демократические институты США и нанести им ущерб. Но потом они превратились в изобилующие подробностями рассказы о том, как Москва тайно помогает Дональду Трампу стать президентом. Теперь кое-кто говорит, что это российское вмешательство вкупе с публичными заявлениями директора ФБР Джеймса Коми (James Comey) сыграло решающую роль в разгроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эти же люди утверждают, что провести такую операцию приказал лично Путин. Несомненно, если все это правда, то проблема возникает очень серьезная, и призывы провести тщательное расследование случившегося имеют под собой все основания.
Сначала ФБР не соглашалось с до сих пор засекреченным докладом ЦРУ. Но потом контрразведчиков убедили, а выводы из доклада публично поддержали Хиллари Клинтон и Белый дом. Но прошло уже три недели с тех пор, как Washington Post сообщила эту новость, а убедительных доказательств так никто и не представил. Никто не выявил хакеров и не обнаружил связь между ними и российским правительством, а уж тем более с президентом Владимиром Путиным.
Особую тревогу вызывает утверждение о том, что осуществить вмешательство в американские выборы приказал Путин. Как бывший офицер разведки, я знаю, что самая трудная задача для шпиона понять намерения другого человека. Только человек из ближайшего окружения президента мог получить доступ к столь важной информации, но судя по всему, ни у ЦРУ, ни у любой другой западной спецслужбы такого агента в Москве нет. Скорее всего, ЦРУ, а теперь и Белый дом бездоказательно исходят из того, что хакерская атака и операция влияния такого уровня могли состояться только с одобрения президента России. Конечно, такое допущение весьма правдоподобно, но доказать это невозможно, а без подкрепления фактами его следует считать не более чем спекуляцией.
Самое детальное расследование предполагаемой хакерской атаки я увидел на страницах интернет-издания The Intercept. Этот портал пришел к выводу, что доказательств русского следа недостаточно. Чуть позже фирма кибербезопасности, привлеченная Национальным комитетом Демократической партии (НКДП) к расследованию хакерского взлома, сделала заключение о том, что обнаруженные вредоносные программы имеют отношение к другим хакерским программам, которые органы российской военной разведки используют на Украине. Но такое объяснение не очень убедительно, поскольку после установки вредоносной программы ее часто берут и используют другие злоумышленники. Кроме того, государственное разведывательное ведомство вряд ли станет действовать столь безрассудно, оставляя после себя отпечатки пальцев, в то время как в его распоряжении имеется огромное количество хакеров из частного сектора, которые вполне могут выполнить всю работу за него.
Предлагаются и другие правдоподобные объяснения. Бывший британский посол Крейг Мюррей (Craig Murray) утверждает, что познакомился в Вашингтоне с коллегой одного американца, который работал в Национальном комитете Демократической партии и снабжал его информацией для передачи WikiLeaks. Мюррей стал сообщником Джулиана Ассанжа, который, как и экс-посол, отрицает причастность России к получению размещенной на сайте WikiLeaks информации. Важно отметить, что если данная история соответствует действительности, то это была утечка информации в манере Сноудена, организованная, как сообщается, недовольным сторонником Берни Сандерса, которого возмутили махинации НКДП, направленные против его человека — а отнюдь не хакерский взлом, приведший к раскрытию соответствующей информации. И даже если русские или их наймиты одновременно взламывали связанные с американскими выборами вебсайты (что могло иметь место), то этот факт имеет второстепенное значение по сравнению с тем ущербом, который причинил разоблачитель. Таким образом, повествовательная линия существенно меняется.
Безусловно, Белый дом мог приказать обнародовать хотя бы часть доказательств российского вероломства, чтобы положить конец всей этой неразберихе. Но похоже, что он такой вариант даже не рассматривает. Возможно, президент Барак Обама колеблется, не желая раскрывать разведывательные источники и методы работы. Но он должен понимать, что постоянная порка России не останется без последствий, даже если президент Дональд Трамп, придя к власти, сумеет понизить градус враждебности по отношению к Москве.
Охота за Россией превратилась в любимый вид спорта обеих партий в Вашингтоне. Вполне предсказуемо, ее зачинщиками стали республиканские сенаторы, включая Джона Маккейна и Линдси Грэма. Но этим делом также занимается Чак Шумер и некоторые другие ведущие демократы — возможно, просто для того, чтобы объяснить свое поражение на выборах, когда казалось, что победа у них в руках. Нет никаких признаков того, что в новом году ситуация улучшится. Можно заметить, насколько предсказуемо объединяются вашингтонские СМИ и мозговые тресты в своей попытке затравить русского медведя. Неоконсервативный Хадсоновский институт опубликовал две статьи под заголовками «Путин не партнер в борьбе с терроризмом» и «Как президент Обама может нанести ответный удар по России». А Институт американского предпринимательства опубликовал статью Леона Арона «Не будьте полезным идиотом Путина».
В угаре антироссийского безумия из чулана достали самых отъявленных придурков. Так, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ и советник Клинтон по внешней политике Майкл Морелл (Michael Morell) заявил перед выборами, что Путин завербовал Трампа, сделав из него «ничего не подозревающего агента» Российской Федерации. Он также призвал тайком убивать русских и иранцев в Сирии, чтобы подать сигнал, а сейчас утверждает, что мнимый хакерский взлом с участием России стал «политическим эквивалентом 11 сентября», и требует такого же решительного ответа. Морелл назвал несколько мер, которые он принял бы на месте Обамы, в том числе, осуществление крупных кибернетических атак, введение разрушительных санкций, а также поставки вооружения на Украину и подталкивание к этому других враждебно настроенных к Москве стран. В любом случае, его подход включает два важнейших элемента. «Во-первых, надо действовать открыто, Надо, чтобы нас видели. Тайные ответные действия существенно ограничат эффект сдерживания и устрашения. Если их не видно, ничто не удержит китайцев, северокорейцев и иранцев, и поэтому такие действия должны быть заметны. Во-вторых, такие действия должны быть значимыми с точки зрения Путина. Он должен ощутить боль, он должен расплачиваться за содеянное снова и снова. Остальной мир должен увидеть, что это содержательные и мощные действия с точки зрения Путина, а поэтому они оказывают сдерживающее и устрашающее воздействие».
Похоже, Морелл забывает о том, что открытое нападение на Россию с использованием кибернетических или обычных военных средств равноценно началу войны, хотя в данном случае нет никаких неопровержимых доказательств, что Москва что-то сделала. К сожалению, Морелл не одинок в своем стремлении жестко ответить России, невзирая на то, что у Вашингтона и Москвы должна быть общая и очень серьезная заинтересованность в недопущении кризисов, способных привести к эскалации и обмену ядерными ударами. Тем же, кто наиболее активно изливает свой гнев на Россию, стоит остановиться и подумать, так ли уж им важно знать, что случилось с компьютерами НКДП. И хотя путинская Россия многим не по нраву, прагматичные и осторожные действия в отношении пусть неприятного, но влиятельного лидера иностранной державы, это лучше, чем развязывание третьей мировой войны.
Автор: Филип Джиральди — бывший сотрудник ЦРУ, ныне возглавляющий неправительственную организацию Council for the National Interest
Первоисточник: http://www.theamericanconservative.com/articles/christmas-crackers-moscow-style/
Перевод: http://inosmi.ru/politic/20161229/238464990.html
Моя жена — англичанка, и поэтому на каждое Рождество мы покупаем праздничные хлопушки. Объясню для тех, кто не знаком с британскими традициями. Хлопушка — это трубка из картона, завернутая в цветную бумагу. Когда дергаешь ее за концы, она хлопает и раскрывается. А внутри бумажная корона в честь визита трех королей, и маленький подарок. В этом году моя хлопушка не хлопнула и не раскрылась, и я решил обвинить в этом Владимира Путина.
В Facebook можно найти огромное множество рассказов о неудачах и злоключениях, после которых кто-нибудь непременно вставляет свой комментарий: «Это сделал Путин». Конечно, это шутка, но она показывает, до какого абсурда доходят средства массовой информации и американские политики, демонизируя Путина. Вся эта критика связана в основном с утверждениями Центрального разведывательного управления, которое сообщило, что Россия или кто-то из ее ставленников взломал почтовые аккаунты, имеющие отношение к президентским выборам в США, а потом воспользовался украденной информацией.
Вначале авторы этих историй утверждали, что русские пытаются дискредитировать демократические институты США и нанести им ущерб. Но потом они превратились в изобилующие подробностями рассказы о том, как Москва тайно помогает Дональду Трампу стать президентом. Теперь кое-кто говорит, что это российское вмешательство вкупе с публичными заявлениями директора ФБР Джеймса Коми (James Comey) сыграло решающую роль в разгроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эти же люди утверждают, что провести такую операцию приказал лично Путин. Несомненно, если все это правда, то проблема возникает очень серьезная, и призывы провести тщательное расследование случившегося имеют под собой все основания.
Сначала ФБР не соглашалось с до сих пор засекреченным докладом ЦРУ. Но потом контрразведчиков убедили, а выводы из доклада публично поддержали Хиллари Клинтон и Белый дом. Но прошло уже три недели с тех пор, как Washington Post сообщила эту новость, а убедительных доказательств так никто и не представил. Никто не выявил хакеров и не обнаружил связь между ними и российским правительством, а уж тем более с президентом Владимиром Путиным.
Особую тревогу вызывает утверждение о том, что осуществить вмешательство в американские выборы приказал Путин. Как бывший офицер разведки, я знаю, что самая трудная задача для шпиона понять намерения другого человека. Только человек из ближайшего окружения президента мог получить доступ к столь важной информации, но судя по всему, ни у ЦРУ, ни у любой другой западной спецслужбы такого агента в Москве нет. Скорее всего, ЦРУ, а теперь и Белый дом бездоказательно исходят из того, что хакерская атака и операция влияния такого уровня могли состояться только с одобрения президента России. Конечно, такое допущение весьма правдоподобно, но доказать это невозможно, а без подкрепления фактами его следует считать не более чем спекуляцией.
Самое детальное расследование предполагаемой хакерской атаки я увидел на страницах интернет-издания The Intercept. Этот портал пришел к выводу, что доказательств русского следа недостаточно. Чуть позже фирма кибербезопасности, привлеченная Национальным комитетом Демократической партии (НКДП) к расследованию хакерского взлома, сделала заключение о том, что обнаруженные вредоносные программы имеют отношение к другим хакерским программам, которые органы российской военной разведки используют на Украине. Но такое объяснение не очень убедительно, поскольку после установки вредоносной программы ее часто берут и используют другие злоумышленники. Кроме того, государственное разведывательное ведомство вряд ли станет действовать столь безрассудно, оставляя после себя отпечатки пальцев, в то время как в его распоряжении имеется огромное количество хакеров из частного сектора, которые вполне могут выполнить всю работу за него.
Предлагаются и другие правдоподобные объяснения. Бывший британский посол Крейг Мюррей (Craig Murray) утверждает, что познакомился в Вашингтоне с коллегой одного американца, который работал в Национальном комитете Демократической партии и снабжал его информацией для передачи WikiLeaks. Мюррей стал сообщником Джулиана Ассанжа, который, как и экс-посол, отрицает причастность России к получению размещенной на сайте WikiLeaks информации. Важно отметить, что если данная история соответствует действительности, то это была утечка информации в манере Сноудена, организованная, как сообщается, недовольным сторонником Берни Сандерса, которого возмутили махинации НКДП, направленные против его человека — а отнюдь не хакерский взлом, приведший к раскрытию соответствующей информации. И даже если русские или их наймиты одновременно взламывали связанные с американскими выборами вебсайты (что могло иметь место), то этот факт имеет второстепенное значение по сравнению с тем ущербом, который причинил разоблачитель. Таким образом, повествовательная линия существенно меняется.
Безусловно, Белый дом мог приказать обнародовать хотя бы часть доказательств российского вероломства, чтобы положить конец всей этой неразберихе. Но похоже, что он такой вариант даже не рассматривает. Возможно, президент Барак Обама колеблется, не желая раскрывать разведывательные источники и методы работы. Но он должен понимать, что постоянная порка России не останется без последствий, даже если президент Дональд Трамп, придя к власти, сумеет понизить градус враждебности по отношению к Москве.
Охота за Россией превратилась в любимый вид спорта обеих партий в Вашингтоне. Вполне предсказуемо, ее зачинщиками стали республиканские сенаторы, включая Джона Маккейна и Линдси Грэма. Но этим делом также занимается Чак Шумер и некоторые другие ведущие демократы — возможно, просто для того, чтобы объяснить свое поражение на выборах, когда казалось, что победа у них в руках. Нет никаких признаков того, что в новом году ситуация улучшится. Можно заметить, насколько предсказуемо объединяются вашингтонские СМИ и мозговые тресты в своей попытке затравить русского медведя. Неоконсервативный Хадсоновский институт опубликовал две статьи под заголовками «Путин не партнер в борьбе с терроризмом» и «Как президент Обама может нанести ответный удар по России». А Институт американского предпринимательства опубликовал статью Леона Арона «Не будьте полезным идиотом Путина».
В угаре антироссийского безумия из чулана достали самых отъявленных придурков. Так, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ и советник Клинтон по внешней политике Майкл Морелл (Michael Morell) заявил перед выборами, что Путин завербовал Трампа, сделав из него «ничего не подозревающего агента» Российской Федерации. Он также призвал тайком убивать русских и иранцев в Сирии, чтобы подать сигнал, а сейчас утверждает, что мнимый хакерский взлом с участием России стал «политическим эквивалентом 11 сентября», и требует такого же решительного ответа. Морелл назвал несколько мер, которые он принял бы на месте Обамы, в том числе, осуществление крупных кибернетических атак, введение разрушительных санкций, а также поставки вооружения на Украину и подталкивание к этому других враждебно настроенных к Москве стран. В любом случае, его подход включает два важнейших элемента. «Во-первых, надо действовать открыто, Надо, чтобы нас видели. Тайные ответные действия существенно ограничат эффект сдерживания и устрашения. Если их не видно, ничто не удержит китайцев, северокорейцев и иранцев, и поэтому такие действия должны быть заметны. Во-вторых, такие действия должны быть значимыми с точки зрения Путина. Он должен ощутить боль, он должен расплачиваться за содеянное снова и снова. Остальной мир должен увидеть, что это содержательные и мощные действия с точки зрения Путина, а поэтому они оказывают сдерживающее и устрашающее воздействие».
Похоже, Морелл забывает о том, что открытое нападение на Россию с использованием кибернетических или обычных военных средств равноценно началу войны, хотя в данном случае нет никаких неопровержимых доказательств, что Москва что-то сделала. К сожалению, Морелл не одинок в своем стремлении жестко ответить России, невзирая на то, что у Вашингтона и Москвы должна быть общая и очень серьезная заинтересованность в недопущении кризисов, способных привести к эскалации и обмену ядерными ударами. Тем же, кто наиболее активно изливает свой гнев на Россию, стоит остановиться и подумать, так ли уж им важно знать, что случилось с компьютерами НКДП. И хотя путинская Россия многим не по нраву, прагматичные и осторожные действия в отношении пусть неприятного, но влиятельного лидера иностранной державы, это лучше, чем развязывание третьей мировой войны.
Автор: Филип Джиральди — бывший сотрудник ЦРУ, ныне возглавляющий неправительственную организацию Council for the National InterestПервоисточник: http://www.theamericanconservative.com/articles/christmas-crackers-moscow-style/
Перевод: http://inosmi.ru/politic/20161229/238464990.html