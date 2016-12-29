ЦНТУ "Динамика" представляет перспективный БПЛА вертикального взлёта и посадки
Пресс-служба ЦНТУ "Динамика" делится информацией по поводу разработок перспективного универсального беспилотника с вертикальными взлётом и посадкой. В сообщении говорится, что работы над беспилотным авиакомплексом завершены:
В материале пресс-службы ЦНТУ «Динамика» заявлено, что создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой. Эти беспилотники могут использоваться в самых различных целях – как военных, так и гражданских. Для их запуска и приземления не нужны взлётно-посадочные полосы, а также не нужно дополнительное оборудование (стартовые импульсные столы) - для того, чтобы БПЛА поднялся в небо.
Из сообщения:
На ранних стадиях проекта был обобщён мировой опыт в области существующих аналогов и прототипов, выполнены соответствующие патентные исследования, определена концепция применения комплексов с БЛА. Был проведен анализ критических технологий для реализации проекта, обоснован облик перспективного комплекса и облик демонстраторов технологий - экспериментальных образцов БЛА (аэродинамическая компоновка, силовая установка, бортовые системы, целевая нагрузка и пр.), разработаны программы и методики наземных и летных экспериментов.
В материале пресс-службы ЦНТУ «Динамика» заявлено, что создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой. Эти беспилотники могут использоваться в самых различных целях – как военных, так и гражданских. Для их запуска и приземления не нужны взлётно-посадочные полосы, а также не нужно дополнительное оборудование (стартовые импульсные столы) - для того, чтобы БПЛА поднялся в небо.
Из сообщения:
В рамках проекта проведены расчетно-экспериментальные исследования БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем: вертолетной, самолетной и различных вариантов схемы «конвертоплан». Были изготовлены экспериментальные образцы БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем, проведены стендовые, наземные и летные отработки с экспериментальными образцами БЛА, уточнены облик и требования к перспективному комплексу и его составным частям. Наконец, успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в ходе реализации проекта.
Использованы фотографии: http://www.dinamika-avia.ru