10:01 29 декабря

ЦНТУ "Динамика" представляет перспективный БПЛА вертикального взлёта и посадки

Пресс-служба ЦНТУ "Динамика" делится информацией по поводу разработок перспективного универсального беспилотника с вертикальными взлётом и посадкой. В сообщении говорится, что работы над беспилотным авиакомплексом завершены:
На ранних стадиях проекта был обобщён мировой опыт в области существующих аналогов и прототипов, выполнены соответствующие патентные исследования, определена концепция применения комплексов с БЛА. Был проведен анализ критических технологий для реализации проекта, обоснован облик перспективного комплекса и облик демонстраторов технологий - экспериментальных образцов БЛА (аэродинамическая компоновка, силовая установка, бортовые системы, целевая нагрузка и пр.), разработаны программы и методики наземных и летных экспериментов.


В материале пресс-службы ЦНТУ «Динамика» заявлено, что создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой. Эти беспилотники могут использоваться в самых различных целях – как военных, так и гражданских. Для их запуска и приземления не нужны взлётно-посадочные полосы, а также не нужно дополнительное оборудование (стартовые импульсные столы) - для того, чтобы БПЛА поднялся в небо.

ЦНТУ "Динамика" представляет перспективный БПЛА вертикального взлёта и посадки



Из сообщения:
В рамках проекта проведены расчетно-экспериментальные исследования БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем: вертолетной, самолетной и различных вариантов схемы «конвертоплан». Были изготовлены экспериментальные образцы БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем, проведены стендовые, наземные и летные отработки с экспериментальными образцами БЛА, уточнены облик и требования к перспективному комплексу и его составным частям. Наконец, успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в ходе реализации проекта.


ЦНТУ "Динамика" представляет перспективный БПЛА вертикального взлёта и посадки

Использованы фотографии: http://www.dinamika-avia.ru
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    Однако будет действительно лучше прежних БПЛА, в плане взлета-посадки.
    a.s.zzz888
    1. vkl.47 Сегодня, 07:46
      Ага.и ещё что бы складывался в рюкзак)сейчас набегут с криками "когда же сделают ударный?"
      vkl.47
      1. Инжeнeр Сегодня, 08:09
        когда же сделают ударный?
        Инжeнeр
        1. Челентаныч Сегодня, 08:16
          Ударного пока нет,а вот с десантным отделением есть:
          Челентаныч
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
            В статье ни слова про стоимость разработки и про источник финансирования . Если инициативная разработка самого ЦНТУ - хорошо . Если бюджетная - плохо . Разработчиков БПЛА развелось как блох на барбоске !
            bouncyhunter
      2. Aviagr Сегодня, 08:36
        Цитата: vkl.47
        когда же сделают ударный?

        Вот именно! Есть такое понятие: ПРИОРИТЕТ, где данному тейлситтеру место в конце третьей сотни. Этот проект сродни нашему Правительству: они только НАБЛЮДАЮТ, как падает нефть с рублем и растет доллар, НЕ ПРЕДПРИНИМАЯ НИЧЕГО в ответ - патамушта ТЕЙЛСИТТЕРЫ!
        Aviagr
        1. Монос Сегодня, 09:25
          Кто о чём, а вшивый о бане. fool
          Монос
          1. Aviagr Сегодня, 09:36
            ..лысый - о расческе.. И такие боты никчемными постами вырываются в генералисимусы... Хотя Погоняло - соответствующее bully
            Aviagr
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:48
    У нас сейчас а стране только ленивый не делает беспилотники!! Это теперь тренд такой-или все, или никто???
    Изгоняющий либероидов
  3. Стройбат запаса Сегодня, 07:48
    Это не его недавно именовали "тейлситтером"? А вообще что-то "меня терзают смутные сомнения". Как бы этотт немаленький пятивинтовой агрегат не оказался летающим "низенько-низенько" и "блызенько-блызенько". С такими габаритами это противопоказано.
    Стройбат запаса
    1. AID.S Сегодня, 08:07
      Предполагаю, что разработка инициативная, удачи им, а так, без ТТХ, пока напоминает аппарат для флюгтага в виде половины летающего креста.
      AID.S
  4. татарин 174 Сегодня, 07:51
    Ну и что тут нового и уникального?
    татарин 174
    1. игорка357 Сегодня, 07:53
      А ничего,американцы их еще в пятидесятых разрабатывали..))))
      игорка357
    2. Wiskar Сегодня, 08:09
      Цитата: татарин 174
      Ну и что тут нового и уникального?



      Будет пугать врага своим видом.
      Wiskar
  5. лысова Сегодня, 08:03
    А где раньше были,а то все Китай,спасибо! --- делайте лучше их.Вы, Россия, Вы, самые.
    лысова
  6. Инжeнeр Сегодня, 08:18
    Судя по тому, что это электричка, то размерами он мал, а такого класса беспилотники запускают с руки или с разбега, т.е. никакие стартовые столы и пр. и так не надо, потому зачем писать это в достоинства? Наоборот, схема вертикального взлета, а затем переход в горизонтальный полет - усложняет аппарат, увеличивает его массу, т.е. уменьшает полезную, к тому же энергозатратен такой старт, что сокращает продолжительность полета.
    Инжeнeр
  7. костя андреев Сегодня, 09:23
    Так и не понял,. Зачем нужен ВВП такого размера. и думается мне, что если бы это было разработка украинцев или американцев, то в комментариях сразу бы нашли кучу недостатков.кстати а почему стоимость не сказали и не может ли быть начинка китайская(я например не знаю российских производителей движков для таких самолетов).
    такие беспилотники может сделать практически любой человек с прямыми руками (как человек занимавшийся в детстве авиасудомоделизмом, что то такого сложного не вижу) ,а от такого производителя ожидаешь что то более серьезное.
    В статье не рассказана ТТХ поэтому можно просто охарактеризовать словами Неимеющианалоговмире.
    костя андреев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня