10:04 29 декабря

НПО «СПЛАВ» разработал новую систему дистанционного минирования

В России разработана новая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) , отвечающая требованиям международных конвенций, сообщил гендиректор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.

НПО «СПЛАВ» разработал новую систему дистанционного минирования
Универсальный минный заградитель УМЗ на базе автомобиля ЗИЛ-131.

«В состав инженерной системы дистанционного минирования входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов. Все эти мины полностью отвечают требованиям протокола 2 Женевской конвенции», – рассказал Лепин «Интерфаксу».


По его словам, «машины используют шасси автомобиля "КамАЗ", их кабины бронированы и оснащены фильтровентиляционными установками и кондиционерами, кроме этого, в состав боевой машины входит автоматизированная метеостанция, определяющая погодные параметры на огневой позиции».

Систему отличает высокая степень автоматизации. «Машина производит залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматически регистрирует район взрыва и передает информацию вышестоящему звену управления и транспортно-заряжающей машине», – сказал гендиректор.

В настоящее время на вооружении армии находится универсальный минный заградитель (УМЗ), базирующийся на шасси грузовика ЗИЛ. Он предназначен для установки сплошных минных полей на ближних дистанциях – радиус разброса мин составляет около 100 м. Помимо этого, используется вертолетная система минирования (ВСМ-1), базирующуюся на Ми-8, однако ее применение возможно только на низких высотах – до 150 м.

Использованы фотографии: http://onepamop.livejournal.com
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Комментарии 11
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:32
    Похоже что эта статья ответ на вчерашнюю про американский комплекс дистанционного минирования.
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 08:45
      Да,похоже так. А под конец года совпадения гуртом повалили. И в достижениях, и в обломах. Ближайшее : Ф-35 к евреям, Су-35 в Китай. "Ноздря-в-ноздрю" идём. yes
      Paranoid50
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
        Цитата: Paranoid50
        Да,похоже так. А под конец года совпадения гуртом повалили. И в достижениях, и в обломах. Ближайшее : Ф-35 к евреям, Су-35 в Китай. "Ноздря-в-ноздрю" идём. yes

        Паритет , однако ! lol А новость весьма недурственная .
        bouncyhunter
  2. пехотинец2020 Сегодня, 08:34
    Такая новость не может не радовать! Продолжается оснащение армии образцами, не имеющими мировых аналогов!
    Продолжается, опять же преодоление эпохи Сердюкова.
    Пусть теперь матрасники и бармалеи только сунуться к нам - будут кувыркаться на минных полях!

    (это стёб-пародия на определенную категорию завсегдатаев форума)
    пехотинец2020
    1. Paranoid50 Сегодня, 08:48
      Цитата: пехотинец2020
      (это стёб-пародия

      Дык, в плагиате обвинят, "авторские" затребуют... yes
      Paranoid50
  3. kirgiz58 Сегодня, 08:35
    Где же они это шасси выискали, с какой базы хранения. Или при кап.ремонте не рихтуют двери кабины?
    kirgiz58
    1. Paranoid50 Сегодня, 08:49
      Цитата: kirgiz58
      Где же они это шасси выискали,

      Там, в правом углу фото штампик интересный. Ага.
      Paranoid50
      1. kirgiz58 Сегодня, 09:20
        Цитата: Paranoid50
        Там, в правом углу фото штампик интересный. Ага.

        Точно! Обратил внимание только по вашей указке! Перечитал статью и не обнаружил даты разработки. Значит автор подсунул разработку СССР, а это до 1991 года. Так что мы можем предъявить плагиат и срубить баблецо. Косвенное подтверждения древности разработки и есть шасси ЗИЛ-131. Неужели у автора нет фото нового образца, или тогда указать, что разработан аналог этой и что изменилось.
        kirgiz58
        1. Paranoid50 Сегодня, 09:33
          Неужели у автора нет фото нового образца, или тогда указать, что разработан аналог этой и что изменилось.
          Коллега,не принимайте близко. Тут подобное частенько встречается - я имею ввиду несоответствие фото и текста. Многих это достало. Ну,вроде,лёд тронулся. Вчера увидел благоразумно подписанное фото. Хотя бы так. А с другой стороны - развивает внимательность, из серии "следи за собой,будь осторожен,когда твоя девушка больна..." Да простит меня Цой. hi
          Paranoid50
  4. птс-м Сегодня, 09:01
    Дааа ,после "посева" такой техникой,замучаешся "убирать урожай". Лучше пусть стоят на "маш дворе",чем собирать "человеческий материал". Дороже выйдет.
    птс-м
  5. Redactor Сегодня, 09:34
    Цитата: Paranoid50
    Цитата: kirgiz58
    Где же они это шасси выискали,

    Там, в правом углу фото штампик интересный. Ага.


    так в тексте написано что на базе КАМАЗа... :) а на фото уже 20 лет не производимый ЗИЛ-131...
    Redactor

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