НПО «СПЛАВ» разработал новую систему дистанционного минирования

В России разработана новая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) , отвечающая требованиям международных конвенций, сообщил гендиректор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.«В состав инженерной системы дистанционного минирования входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов. Все эти мины полностью отвечают требованиям протокола 2 Женевской конвенции», – рассказал Лепин «Интерфаксу».По его словам, «машины используют шасси автомобиля "КамАЗ", их кабины бронированы и оснащены фильтровентиляционными установками и кондиционерами, кроме этого, в состав боевой машины входит автоматизированная метеостанция, определяющая погодные параметры на огневой позиции».Систему отличает высокая степень автоматизации. «Машина производит залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматически регистрирует район взрыва и передает информацию вышестоящему звену управления и транспортно-заряжающей машине», – сказал гендиректор.В настоящее время на вооружении армии находится универсальный минный заградитель (УМЗ), базирующийся на шасси грузовика ЗИЛ. Он предназначен для установки сплошных минных полей на ближних дистанциях – радиус разброса мин составляет около 100 м. Помимо этого, используется вертолетная система минирования (ВСМ-1), базирующуюся на Ми-8, однако ее применение возможно только на низких высотах – до 150 м.