10:00 29 декабря

Украина выпустит из "стойла" двух "Кентавров"

Украинская оборонная промышленность отчитывается о ходе выполнения программы по модернизации военно-морского флота «незалежной». В будущем к «Гетману Сагайдачному» в помощь поступил «Кентавр». Пресс-служба Минобороны Украины сообщает о том, что «Кентавр» - десантно-штурмовой катер «нового поколения». Украинская оборонка сообщает о закладке и начале строительства двух таких катеров.

Украина выпустит из "стойла" двух "Кентавров"


Из заявления командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко:
По нашим предложениям были внесены изменения относительно комплектации и вооружения этих катеров. Боевой потенциал будет увеличен.


Сюжет о закладке и начале строительства «Кентавров» на порошенковской «Ленинской кузнице» продемонстрировал порошенковский же «5 канал»:


Напомним, теперь завод "Ленинская кузница" получил право на экспорт и импорт продукции военного назначения.

В материале МО Украины сообщается, что десантно-штурмовые «Кентавры» могут быть использованы для поражения малоразмерных целей, борьбы с десантом противника, с противодиверсионными силами, а также для транспортировки и высадки на необорудованное побережье морского десанта.

Украина выпустит из "стойла" двух "Кентавров"


Кроме того, «Кентавры» предназначены для изучения района боевого применения, содействия силам погранвойск по охране госграницы и защиты судоходства в пограничных реках и иных водоёмах.

Использованы фотографии: http://112.ua
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Комментарии 40
  1. himRa Сегодня, 08:38
    Это и следовало ожидать
    Остались они без заказов из России и потихоньку скатываются на катера
    крупнотоннажный флот какой им достался с СССР уже история !
    прямая мова:
    это десантные корабли
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
      Оченно меня интересует сколько десятков лет скаклы будут их строить ... feel
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 09:14
        о ходе выполнения программы по модернизации военно-морского флота «незалежной».

        О да,о да,охотно верю в великий и могучий флот Украины. fellow
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
          Здрав будь , Влад ! drinks hi Чё то на картинке капитан корабля lol не " титульной " нации ...
          bouncyhunter
      2. Zibelew Сегодня, 09:16
        Здраствуй Павел. Эти катера являются ярким примером, который лучше любых цифр показывает степень деградации украинских верфей.В независимость Украина вошла, унаследовав 30% судостроительных активов СССР, 65% из которых относились к оборонно-промышленному комплексу. Страна могла производить авианосцы, которые строились на Черноморском заводе. Как то так.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
          Доброе утро , Тагирьян ! Эти свидомые олени проср.али всё наследие СССР , а теперь пытаются хоть чё-нить состряпать .
          bouncyhunter
          1. Михаил м Сегодня, 09:43
            Извините, остальные посетители сайта не мешают вашему междусобойчику?
            Разве для персональных приветствий личку отменили?
            Михаил м
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
              Если Вы не заметили , помимо приветствий мы ещё и комментарии пишем . С уважением hi
              bouncyhunter
      3. Диана Ильина Сегодня, 09:26
        это десантные корабли
        А что, феерично катера обозвать кораблями. Спасибо хоть не написали большой десантный корабль, а то с них станется.
        А вообще конечно жесть, имея такие возможности, такие резервы, такие склады после распада СССР, взять и так бездарно все развалить, для этого талант надо иметь! Я вообще поражаюсь со скаклов, точнее с их верхушки, причем начиная еще с Кравчука, это до какой же степени они ненавидят свою страну и свой народ, чтобы за 25 лет из процветающей республики, сделать страну 404?! Но еще больше меня удивляют сами свидомиты, это же надо иметь в башке вместо мозгов фекалии, чтобы надев вышиванку и отрастив чуб, с криком "сало уронили", идти и копать могилу себе и своим потомкам, ну если не могилу, то выгребную яму, чтобы потом переселится из нормального жилища туда и там жить и при этом радостно орать из этой ямы "украина по над усэ"... Тут даже Лавров с его знаменитыми ДБ, бессилен описать сущность этого маразма!
        Диана Ильина
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
          А что, феерично катера обозвать кораблями.

          А у свидомых своя классификация ! У них и надувная лодка - корвет ! lol
          bouncyhunter
          1. Диана Ильина Сегодня, 09:56
            bouncyhunter Сегодня, 09:29 ↑
            А у свидомых своя классификация ! У них и надувная лодка - корвет ! lol
            Дааааа, все смешалось в доме Облонских... Мне вот другое интересно, а Петюня уже назначил адмиралов на эти два пепелаца?! А то как то не порядок, корабли заложили, а бронетанковых адмиралов еще нет... laughing
            Диана Ильина
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
              Цитата: Диана Ильина
              [Дааааа, все смешалось в доме Облонских... Мне вот другое интересно, а Петюня уже назначил адмиралов на эти два пепелаца?! А то как то не порядок, корабли заложили, а бронетанковых адмиралов еще нет... laughing

              Поправочка : бронетанковых адмиралов пистолетных войск тяжёлой кавалерии wassat
              bouncyhunter
    2. Stas157 Сегодня, 09:24
      Цитата: himRa
      Остались они без заказов из России и потихоньку скатываются на катера

      Самое смешное, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прямо сказал, что эти катера создаются в ответ на агрессию соседа. Мы тоже, конечно, крупнее сторожевых кораблей не строим, но все таки маловаты будут катерки против наших корветов!
      Stas157
  2. nnm Сегодня, 08:39
    1. от закладки до поднятия флага путь может быть ой как долог
    2. вот не знаю что, но подсказывает мне внутреннее чутье, что 404 никогда не увидит этих кораблей....скоммуниздят финансирование, не найдут комплектующих, переделают советские "Ярославцы" в "новейшие ненько-крейсера" и т.п.....но дальше сотрясания воздуха дело не сдвинется
    nnm
  3. злой партизан Сегодня, 08:40
    Чёт там какое-то ржавое убожество на фотке...Культура производства , фуле...
    злой партизан
    1. himRa Сегодня, 08:47
      у нас такие цеха уже редкость.... культура производства ... из ненавистного СССР ! laughing
      himRa
  4. АлеБорС Сегодня, 08:41
    Заложить-заложили, а на постройку, оснащение и прочее ресурсов хватит? А доделают? Гроши е?
    АлеБорС
    1. himRa Сегодня, 08:46
      Интерес Порошенко .... найдутся деньги? кааанешна!
      himRa
    2. donavi49 Сегодня, 09:31
      Доделают причем довольно быстро, как и Гюрзу ибо:
      1) Это верфь Президента.
      2) Необходимы громкие проекты, про которых в СМИ можно вещать, отчитываясь о потраченом.
      donavi49
      1. himRa Сегодня, 09:45
        Гюрза(напомните пож.сколько чел.экипаж?) не может сравниться с Кентавром а их два, а вот про спрос-да скоро начнут люди задавать вопросы!
        himRa
      2. himRa Сегодня, 09:52
        Хотелось бы услышать от вас уважаемый donavi49 прогноз относительно судостроения на Украине?хотя бы в кратко...вам все таки по месту лучше видно ..
        himRa
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:42
    А там в Русском городе Николаеве были вроде как верфи?На них ничего не закладывают, или они уже сами того,-заложены и проданы-перепроданы невесть кому?
    Изгоняющий либероидов
    1. himRa Сегодня, 08:59
      городе Николаеве были вроде как верфи?


      Вооот! и в связи с этим вопрос ! зачем? строить на непрофильном предприятии (ленинская кузня)когда есть николаевские верфи ?
      himRa
      1. vovanpain Сегодня, 09:19
        Цитата: himRa
        зачем? строить на непрофильном предприятии (ленинская кузня)когда есть николаевские верфи ?

        Друже,ларчик просто открывается,"Ленинская кузня"принадлежит некоему П.А.Порошенко. feel hi drinks
        vovanpain
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:51
          Ошибаетесь. Ленинская кузня - ПРОФИЛЬНОЕ предприятие.
          Вождь краснокожих
  6. Hariton Laptev Сегодня, 08:49
    Порошенко для себя яхточку делает что бы чуть что было на чем бежать и отстреливаться от очередных майданутых.
    Hariton Laptev
  7. Altona Сегодня, 08:50
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    А там в Русском городе Николаеве были вроде как верфи?На них ничего не закладывают, или они уже сами того,-заложены и проданы-перепроданы невесть кому?

    -----------------------------
    Эти верфи "заточены" на сборку крупных металлоконструкций. Сейчас там делают печки-буржуйки для ВСУ. Главные стапеля давно порезаны на металлолом. Производств для изготовления судовых механизмов там нет, все это получали по кооперации.
    Altona
    1. nnm Сегодня, 09:12
      цэ перемога, не?
      nnm
  8. изя топ Сегодня, 08:50
    кентавр-это вроде человек,но пьющий как лошадь?
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 09:30
      Изя. Ты третий слева? Я правильно понял?
      Привет, бормртушник! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 09:48
        Цитата: злой партизан
        Ты третий слева?

        смотри,где наполнение поболее,там я и буду feel

        здарова hi
        изя топ
        1. himRa Сегодня, 09:55
          Серьезно у вас! laughing drinks
          особенно понравилось ключевое слово посвящаем
          himRa
          1. изя топ Сегодня, 09:57
            Цитата: himRa
            Серьезно у вас!

            ну так...
            изя топ
  9. антивирус Сегодня, 09:00
    наконец занялись "Своим морем". пусть работают, скоро поймут какой путь прошла Рос Империя и СССР в развитии флота и кораблестроении. И тогда вернут памятники советским вождям.
    анекдот: умирает Брежнев.
    -Положите меня вверх спиной.
    -Почему, Леонид Ильич?
    -Придет время, раскопаете и будете целовать в п.., вспоминая мое правление.
    антивирус
  10. Canecat Сегодня, 09:09
    Десантно-штурмовые... ну два артелерийских автомата вижу... для штурма может и хватит. А где там десант тусить будет, на верхней палубе?
    Canecat
    1. donavi49 Сегодня, 09:32
      Внутри, это типа Раптора, только больше.

      Вот правильная картинка, а в статье она от Гюрзы (который артиллерийский катер).
      donavi49
      1. кеп Сегодня, 09:49
        Цитата: donavi49
        Вот правильная картинка, а в статье она от Гюрзы (который артиллерийский катер).


        Как катер эвакуации по Днепру,отличная вещь. laughing
        кеп
  11. Zibelew Сегодня, 09:19
    Цитата: nnm
    цэ перемога, не?

    Удивляюсь, как мы успешно осваиваем украинскую мову! Еще годик и сможем на украинском перебрасываться комментариями.
    Zibelew
  12. brasist Сегодня, 09:20
    Ну вот возрождается флот, осталось лишь выкопать новое море и властвовать там на просторе...
    brasist
  13. Копчёный Сегодня, 09:26
    Украинский кентавр? Это у которого с обоих сторон задница?
    Копчёный

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