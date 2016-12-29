Украина выпустит из "стойла" двух "Кентавров"

По нашим предложениям были внесены изменения относительно комплектации и вооружения этих катеров. Боевой потенциал будет увеличен.

Украинская оборонная промышленность отчитывается о ходе выполнения программы по модернизации военно-морского флота «незалежной». В будущем к «Гетману Сагайдачному» в помощь поступил «Кентавр». Пресс-служба Минобороны Украины сообщает о том, что «Кентавр» - десантно-штурмовой катер «нового поколения». Украинская оборонка сообщает о закладке и начале строительства двух таких катеров.Из заявления командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко:Сюжет о закладке и начале строительства «Кентавров» на порошенковской «Ленинской кузнице» продемонстрировал порошенковский же «5 канал»:Напомним, теперь завод "Ленинская кузница" получил право на экспорт и импорт продукции военного назначения.В материале МО Украины сообщается, что десантно-штурмовые «Кентавры» могут быть использованы для поражения малоразмерных целей, борьбы с десантом противника, с противодиверсионными силами, а также для транспортировки и высадки на необорудованное побережье морского десанта.Кроме того, «Кентавры» предназначены для изучения района боевого применения, содействия силам погранвойск по охране госграницы и защиты судоходства в пограничных реках и иных водоёмах.