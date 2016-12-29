10:03 29 декабря

Раздел Сирии — завтрашняя реальность

Вероятно, Сирию разделят на несколько зон влияния. Как сообщает «Рейтер», раздел может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.

Раздел Сирии — завтрашняя реальность

Так выглядела Сирия в 2005 году. Источник. Автор фото: upyernoz


Сирию разделят на «неофициальные зоны» по регионам, а Башар аль-Асад останется президентом, по крайней мере, на несколько лет. Такие условия предусмотрены в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники агентства «Рейтер».


«Сделка» позволит реализовать «региональную автономию в границах федеральной структуры, контролируемой асадовской сектой алавитов». Соглашение «находится в стадии становления».

О поиске компромиссного решения сообщил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (мозгового центра, близкого к МИД России).

«Было движение в сторону компромисса, — сообщил он. — Прийти к окончательному соглашению будет трудно, но позиции сторон изменились».

Россия и Турция, вероятно, позволят Асадау остаться у власти до следующих президентских выборов: подразумевается, что он уйдёт, а баллотироваться будет менее противоречивый кандидат от алавитов.

В соответствии с соглашением силы Асада будут сокращены. Об этом заявили сразу несколько разных источников (подробности и имена не приводятся). Источники также указывают, что во всём этом ещё предстоит убедить Иран. Но в любом случае, в конечном итоге Б. Асад уйдёт от власти, и ему и его семье будут предоставлены «гарантии безопасности».

Господин Кортунов сказал, что «было упомянуто несколько имён» тех людей, которые могли бы стать потенциальными преемниками Асада.

Кроме того, в материале отмечается, что едва ли можно быстро и легко прийти к «более широкому сирийскому мирному договору», который уже много лет «ускользает от международного сообщества». В успехе здесь уверенным быть нельзя. Абсолютно очевидно одно: президент Владимир Путин хочет играть ведущую роль среди посредников, взявшихся урегулировать конфликт. На вторых ролях — Турция и Иран. Успех Путина повысил бы значение России в качестве мировой державы и «серьёзного ближневосточного игрока».

Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, считает, что, добившись своего, русские возьмут «большой приз». Все привыкли, что в мире меняют что-то Соединённые Штаты, а теперь свои возможности продемонстрирует Россия. Все забыли, что русские способны играть на столь же высоком уровне, и вот они напоминают об этом.

Если стратегия, задуманная Россией, состоится, то новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане (столице Казахстана). Переговоры будут отличаться от тех, что велись в своё время при посредничестве ООН. Кроме того, новые переговоры, возможно, не будут связаны с Соединёнными Штатами. Это раздражает «некоторых» в Вашингтоне. Один американский чиновник анонимно сказал агентству, что «эта страна, эта Россия, которая, в сущности, имеет экономику размером с испанскую», даёт понять, что будет делать то, что желает. Правда, аноним-чиновник не верит, что «турки и русские смогут сделать это [провести политические переговоры]» без участия США.

Однако русские уже начали свою игру: 20 декабря в Москве состоялась встреча на уровне министров обороны и иностранных дел. Участвовали лица из России, Турции и Ирана. На мероприятии были изложены принципы, которые, по мнению трёх сторон, должны учитываться в любой сделке по Сирии.

Российские источники указывают, что первым делом следует добиться общенационального соглашения о прекращении огня, а затем приступить к переговорам. Не исключено, что, если в соответствующий процесс будут вовлечены монархии Персидского залива, то каким-либо образом в нём окажутся задействованы и Соединённые Штаты, а на более позднем этапе — и Европейский союз.

Союз троих кажется странным: если Иран («самый верный сторонник Асада») предоставил своих воинов Асаду, а Россия наносит воздушные удары, то Турция ранее поддерживала повстанцев, воюющих против Асада. Однако Путин заключил «ряд кулуарных договорённостей» со своим турецким коллегой Эрдоганом, чтобы проложить «путь к возможной сделке». Об этом сообщили «Рейтер» ещё несколько источников, знакомых с процессом.

Высокопоставленный чиновник в Турции утверждает, что их идея — не уход Асада, а победа над терроризмом. И вот ещё что он сказал: «Это не означает, что мы одобряем Асада. Но мы пришли к взаимопониманию. Когда «Исламское государство» [запрещено в РФ] будет уничтожено, Россия может поддержать Турцию в Сирии ударами по «РПК». (В Турции «Рабочая партия Курдистана» запрещена.)

Тот же турецкий чиновник отметил и «разногласия с Ираном»: «Мы рассматриваем некоторые вопросы по-разному, однако приходим к соглашениям по решению тех проблем, что касаются обеих сторон».

Айдын Сезер, глава одного турецко-российского исследовательского центра, базирующегося в Анкаре, заявляет, что Турция теперь «полностью отказалась от вопроса о смене режима» в Сирии.

Бывший посол Великобритании Тони Брентон полагает, что Москва и Анкара заключили сделку потому, что Москве была нужна Анкара: только с ней можно было сесть за общий стол переговоров. «Реально, живьём в игре участвуют турки, их ведёт их страх, который они испытывают перед появлением автономного Курдистана внутри Сирии. Это будет иметь для них прямые последствия».

«Рейтер» указывает далее, что изменение позиций Москвы и Анкары укладывается в рамки «реалполитик». Россия не хочет увязнуть в длительной войне и вместе с тем не желает, чтобы Сирия развалилась: в Москве хотят сохранить своего ближневосточного союзника.

При этом Турция хочет «неформально контролировать» полосу территории северной Сирии, создав там «безопасную зону для размещения беженцев, базу для антиасадовской оппозиции и оплот против курдского влияния».

Интересы Ирана различить труднее всего. Ясно одно: помогая Асаду взять Алеппо, Тегеран обеспечил себе наземный коридор, который соединяет Тегеран с Бейрутом, что позволяет ему посылать оружие ливанской «Хезболле». Российские и западные дипломатические источники уверяют, что Иран будет настаивать на сохранении этого коридора. В итоге Иран может оказаться камнем преткновения, когда речь зайдёт о «более широкой сделке». К тому же министр обороны Ирана Хосейн Дегхан сказал, что Саудовская Аравия не должна принимать участие в переговорах из-за своего настроя против Асада. Отсюда и скептицизм экспертов по поводу перспективности «более широкой сделки», в которой могло бы договариваться большее число участников.

Есть ещё один фактор стратегического сближения России и Турции, который упущен в статье от «Рейтер». Это фактор энергоресурсов. Россия продаёт, Турция покупает.

«Турции нужен газовый контракт с Россией, который делает её экономически независимым государством, — сказал в интервью «Ридусу» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. — Россия для Турции — источник энергии, которым она никогда в своей истории не обладала».

Но и это не всё: эксперт полагает, что, если Россия, Турция и Иран договорятся по Сирии, Турция получит возможность контролировать конечные точки «Шёлкового пути», заканчивающегося или в Сирии, или в Турции. «Кто контролирует конечные точки торгового пути, тот получает от этого большую часть прибыли», — констатирует Шевченко.

Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, что Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «ИГ».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 8
  1. bandabas Сегодня, 09:04
    Про курдов вспомнили. Что, против них тоже будем проводить типа "контртеррористическую операцию"? Для турков? Кого еще будем спасать за "спасибо" на планете Земля?
    bandabas
    1. антивирус Сегодня, 09:33
      за газ проливы кавказ и продавать часть влияния на турок третьим странам( напр китаю)
      антивирус
  2. антивирус Сегодня, 09:32
    Владимир Путин хочет играть ведущую роль среди посредников, взявшихся урегулировать конфликт. На вторых ролях — Турция и Иран
    Как Израиль забылся? плакать будут
    антивирус
  3. EvgNik Сегодня, 09:33
    Разделять страну на части, конечно не самое хорошее решение. Будем смотреть, что будет дальше.
    EvgNik
    1. Stas157 Сегодня, 09:45
      Цитата: EvgNik
      Разделять страну на части, конечно не самое хорошее решение.

      Я теперь понимаю пассивность Асада в военной компании. Понятно, что подобный раздел не устраивает сирийского президента. Он был вынужден согласиться. В связи с этим, возможно и возникла пассивность в действиях сирийской армии: "Раз русские поделили Сирию с турками, пусть сами и воюют за свои интересы!".
      Сам же, Асад, не однократно, категорически высказывался о турках!
      Stas157
  4. PlayerMan Сегодня, 09:36
    Это будет: Конец Сирии, как государства.
    PlayerMan
  5. Altona Сегодня, 09:37
    Цитата: антивирус
    Как Израиль забылся? плакать будут

    ------------------------
    Сирийская кампания показала, кто есть ху в глобальных вопросах и кто является "ключевой ближневосточной державой". Ни "большой слон"-США и ни их "мелкая шавка"-Израиль не имеют достаточного авторитета и инструментария для решения столь деликатных военно-политических вопросов. Они могут только играть в грязные игры с терроризмом, заявляя о его якобы неприятии.
    Altona
  6. глаголъ Сегодня, 10:01
    Вот уж поистине змеиный клубок!И фиг его распутаешь...Когда-то, в будущем, этот змеиный Гордиев узел будет просто разрублен.Не завидую дожившим до этого.
    глаголъ

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