Раздел Сирии — завтрашняя реальность
Вероятно, Сирию разделят на несколько зон влияния. Как сообщает «Рейтер», раздел может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.
Сирию разделят на «неофициальные зоны» по регионам, а Башар аль-Асад останется президентом, по крайней мере, на несколько лет. Такие условия предусмотрены в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники агентства «Рейтер».
«Сделка» позволит реализовать «региональную автономию в границах федеральной структуры, контролируемой асадовской сектой алавитов». Соглашение «находится в стадии становления».
О поиске компромиссного решения сообщил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (мозгового центра, близкого к МИД России).
«Было движение в сторону компромисса, — сообщил он. — Прийти к окончательному соглашению будет трудно, но позиции сторон изменились».
Россия и Турция, вероятно, позволят Асадау остаться у власти до следующих президентских выборов: подразумевается, что он уйдёт, а баллотироваться будет менее противоречивый кандидат от алавитов.
В соответствии с соглашением силы Асада будут сокращены. Об этом заявили сразу несколько разных источников (подробности и имена не приводятся). Источники также указывают, что во всём этом ещё предстоит убедить Иран. Но в любом случае, в конечном итоге Б. Асад уйдёт от власти, и ему и его семье будут предоставлены «гарантии безопасности».
Господин Кортунов сказал, что «было упомянуто несколько имён» тех людей, которые могли бы стать потенциальными преемниками Асада.
Кроме того, в материале отмечается, что едва ли можно быстро и легко прийти к «более широкому сирийскому мирному договору», который уже много лет «ускользает от международного сообщества». В успехе здесь уверенным быть нельзя. Абсолютно очевидно одно: президент Владимир Путин хочет играть ведущую роль среди посредников, взявшихся урегулировать конфликт. На вторых ролях — Турция и Иран. Успех Путина повысил бы значение России в качестве мировой державы и «серьёзного ближневосточного игрока».
Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, считает, что, добившись своего, русские возьмут «большой приз». Все привыкли, что в мире меняют что-то Соединённые Штаты, а теперь свои возможности продемонстрирует Россия. Все забыли, что русские способны играть на столь же высоком уровне, и вот они напоминают об этом.
Если стратегия, задуманная Россией, состоится, то новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане (столице Казахстана). Переговоры будут отличаться от тех, что велись в своё время при посредничестве ООН. Кроме того, новые переговоры, возможно, не будут связаны с Соединёнными Штатами. Это раздражает «некоторых» в Вашингтоне. Один американский чиновник анонимно сказал агентству, что «эта страна, эта Россия, которая, в сущности, имеет экономику размером с испанскую», даёт понять, что будет делать то, что желает. Правда, аноним-чиновник не верит, что «турки и русские смогут сделать это [провести политические переговоры]» без участия США.
Однако русские уже начали свою игру: 20 декабря в Москве состоялась встреча на уровне министров обороны и иностранных дел. Участвовали лица из России, Турции и Ирана. На мероприятии были изложены принципы, которые, по мнению трёх сторон, должны учитываться в любой сделке по Сирии.
Российские источники указывают, что первым делом следует добиться общенационального соглашения о прекращении огня, а затем приступить к переговорам. Не исключено, что, если в соответствующий процесс будут вовлечены монархии Персидского залива, то каким-либо образом в нём окажутся задействованы и Соединённые Штаты, а на более позднем этапе — и Европейский союз.
Союз троих кажется странным: если Иран («самый верный сторонник Асада») предоставил своих воинов Асаду, а Россия наносит воздушные удары, то Турция ранее поддерживала повстанцев, воюющих против Асада. Однако Путин заключил «ряд кулуарных договорённостей» со своим турецким коллегой Эрдоганом, чтобы проложить «путь к возможной сделке». Об этом сообщили «Рейтер» ещё несколько источников, знакомых с процессом.
Высокопоставленный чиновник в Турции утверждает, что их идея — не уход Асада, а победа над терроризмом. И вот ещё что он сказал: «Это не означает, что мы одобряем Асада. Но мы пришли к взаимопониманию. Когда «Исламское государство» [запрещено в РФ] будет уничтожено, Россия может поддержать Турцию в Сирии ударами по «РПК». (В Турции «Рабочая партия Курдистана» запрещена.)
Тот же турецкий чиновник отметил и «разногласия с Ираном»: «Мы рассматриваем некоторые вопросы по-разному, однако приходим к соглашениям по решению тех проблем, что касаются обеих сторон».
Айдын Сезер, глава одного турецко-российского исследовательского центра, базирующегося в Анкаре, заявляет, что Турция теперь «полностью отказалась от вопроса о смене режима» в Сирии.
Бывший посол Великобритании Тони Брентон полагает, что Москва и Анкара заключили сделку потому, что Москве была нужна Анкара: только с ней можно было сесть за общий стол переговоров. «Реально, живьём в игре участвуют турки, их ведёт их страх, который они испытывают перед появлением автономного Курдистана внутри Сирии. Это будет иметь для них прямые последствия».
«Рейтер» указывает далее, что изменение позиций Москвы и Анкары укладывается в рамки «реалполитик». Россия не хочет увязнуть в длительной войне и вместе с тем не желает, чтобы Сирия развалилась: в Москве хотят сохранить своего ближневосточного союзника.
При этом Турция хочет «неформально контролировать» полосу территории северной Сирии, создав там «безопасную зону для размещения беженцев, базу для антиасадовской оппозиции и оплот против курдского влияния».
Интересы Ирана различить труднее всего. Ясно одно: помогая Асаду взять Алеппо, Тегеран обеспечил себе наземный коридор, который соединяет Тегеран с Бейрутом, что позволяет ему посылать оружие ливанской «Хезболле». Российские и западные дипломатические источники уверяют, что Иран будет настаивать на сохранении этого коридора. В итоге Иран может оказаться камнем преткновения, когда речь зайдёт о «более широкой сделке». К тому же министр обороны Ирана Хосейн Дегхан сказал, что Саудовская Аравия не должна принимать участие в переговорах из-за своего настроя против Асада. Отсюда и скептицизм экспертов по поводу перспективности «более широкой сделки», в которой могло бы договариваться большее число участников.
Есть ещё один фактор стратегического сближения России и Турции, который упущен в статье от «Рейтер». Это фактор энергоресурсов. Россия продаёт, Турция покупает.
«Турции нужен газовый контракт с Россией, который делает её экономически независимым государством, — сказал в интервью «Ридусу» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. — Россия для Турции — источник энергии, которым она никогда в своей истории не обладала».
Но и это не всё: эксперт полагает, что, если Россия, Турция и Иран договорятся по Сирии, Турция получит возможность контролировать конечные точки «Шёлкового пути», заканчивающегося или в Сирии, или в Турции. «Кто контролирует конечные точки торгового пути, тот получает от этого большую часть прибыли», — констатирует Шевченко.
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, что Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «ИГ».
Так выглядела Сирия в 2005 году. Источник. Автор фото: upyernoz
Сирию разделят на «неофициальные зоны» по регионам, а Башар аль-Асад останется президентом, по крайней мере, на несколько лет. Такие условия предусмотрены в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники агентства «Рейтер».
«Сделка» позволит реализовать «региональную автономию в границах федеральной структуры, контролируемой асадовской сектой алавитов». Соглашение «находится в стадии становления».
О поиске компромиссного решения сообщил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (мозгового центра, близкого к МИД России).
«Было движение в сторону компромисса, — сообщил он. — Прийти к окончательному соглашению будет трудно, но позиции сторон изменились».
Россия и Турция, вероятно, позволят Асадау остаться у власти до следующих президентских выборов: подразумевается, что он уйдёт, а баллотироваться будет менее противоречивый кандидат от алавитов.
В соответствии с соглашением силы Асада будут сокращены. Об этом заявили сразу несколько разных источников (подробности и имена не приводятся). Источники также указывают, что во всём этом ещё предстоит убедить Иран. Но в любом случае, в конечном итоге Б. Асад уйдёт от власти, и ему и его семье будут предоставлены «гарантии безопасности».
Господин Кортунов сказал, что «было упомянуто несколько имён» тех людей, которые могли бы стать потенциальными преемниками Асада.
Кроме того, в материале отмечается, что едва ли можно быстро и легко прийти к «более широкому сирийскому мирному договору», который уже много лет «ускользает от международного сообщества». В успехе здесь уверенным быть нельзя. Абсолютно очевидно одно: президент Владимир Путин хочет играть ведущую роль среди посредников, взявшихся урегулировать конфликт. На вторых ролях — Турция и Иран. Успех Путина повысил бы значение России в качестве мировой державы и «серьёзного ближневосточного игрока».
Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, считает, что, добившись своего, русские возьмут «большой приз». Все привыкли, что в мире меняют что-то Соединённые Штаты, а теперь свои возможности продемонстрирует Россия. Все забыли, что русские способны играть на столь же высоком уровне, и вот они напоминают об этом.
Если стратегия, задуманная Россией, состоится, то новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане (столице Казахстана). Переговоры будут отличаться от тех, что велись в своё время при посредничестве ООН. Кроме того, новые переговоры, возможно, не будут связаны с Соединёнными Штатами. Это раздражает «некоторых» в Вашингтоне. Один американский чиновник анонимно сказал агентству, что «эта страна, эта Россия, которая, в сущности, имеет экономику размером с испанскую», даёт понять, что будет делать то, что желает. Правда, аноним-чиновник не верит, что «турки и русские смогут сделать это [провести политические переговоры]» без участия США.
Однако русские уже начали свою игру: 20 декабря в Москве состоялась встреча на уровне министров обороны и иностранных дел. Участвовали лица из России, Турции и Ирана. На мероприятии были изложены принципы, которые, по мнению трёх сторон, должны учитываться в любой сделке по Сирии.
Российские источники указывают, что первым делом следует добиться общенационального соглашения о прекращении огня, а затем приступить к переговорам. Не исключено, что, если в соответствующий процесс будут вовлечены монархии Персидского залива, то каким-либо образом в нём окажутся задействованы и Соединённые Штаты, а на более позднем этапе — и Европейский союз.
Союз троих кажется странным: если Иран («самый верный сторонник Асада») предоставил своих воинов Асаду, а Россия наносит воздушные удары, то Турция ранее поддерживала повстанцев, воюющих против Асада. Однако Путин заключил «ряд кулуарных договорённостей» со своим турецким коллегой Эрдоганом, чтобы проложить «путь к возможной сделке». Об этом сообщили «Рейтер» ещё несколько источников, знакомых с процессом.
Высокопоставленный чиновник в Турции утверждает, что их идея — не уход Асада, а победа над терроризмом. И вот ещё что он сказал: «Это не означает, что мы одобряем Асада. Но мы пришли к взаимопониманию. Когда «Исламское государство» [запрещено в РФ] будет уничтожено, Россия может поддержать Турцию в Сирии ударами по «РПК». (В Турции «Рабочая партия Курдистана» запрещена.)
Тот же турецкий чиновник отметил и «разногласия с Ираном»: «Мы рассматриваем некоторые вопросы по-разному, однако приходим к соглашениям по решению тех проблем, что касаются обеих сторон».
Айдын Сезер, глава одного турецко-российского исследовательского центра, базирующегося в Анкаре, заявляет, что Турция теперь «полностью отказалась от вопроса о смене режима» в Сирии.
Бывший посол Великобритании Тони Брентон полагает, что Москва и Анкара заключили сделку потому, что Москве была нужна Анкара: только с ней можно было сесть за общий стол переговоров. «Реально, живьём в игре участвуют турки, их ведёт их страх, который они испытывают перед появлением автономного Курдистана внутри Сирии. Это будет иметь для них прямые последствия».
«Рейтер» указывает далее, что изменение позиций Москвы и Анкары укладывается в рамки «реалполитик». Россия не хочет увязнуть в длительной войне и вместе с тем не желает, чтобы Сирия развалилась: в Москве хотят сохранить своего ближневосточного союзника.
При этом Турция хочет «неформально контролировать» полосу территории северной Сирии, создав там «безопасную зону для размещения беженцев, базу для антиасадовской оппозиции и оплот против курдского влияния».
Интересы Ирана различить труднее всего. Ясно одно: помогая Асаду взять Алеппо, Тегеран обеспечил себе наземный коридор, который соединяет Тегеран с Бейрутом, что позволяет ему посылать оружие ливанской «Хезболле». Российские и западные дипломатические источники уверяют, что Иран будет настаивать на сохранении этого коридора. В итоге Иран может оказаться камнем преткновения, когда речь зайдёт о «более широкой сделке». К тому же министр обороны Ирана Хосейн Дегхан сказал, что Саудовская Аравия не должна принимать участие в переговорах из-за своего настроя против Асада. Отсюда и скептицизм экспертов по поводу перспективности «более широкой сделки», в которой могло бы договариваться большее число участников.
Есть ещё один фактор стратегического сближения России и Турции, который упущен в статье от «Рейтер». Это фактор энергоресурсов. Россия продаёт, Турция покупает.
«Турции нужен газовый контракт с Россией, который делает её экономически независимым государством, — сказал в интервью «Ридусу» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. — Россия для Турции — источник энергии, которым она никогда в своей истории не обладала».
Но и это не всё: эксперт полагает, что, если Россия, Турция и Иран договорятся по Сирии, Турция получит возможность контролировать конечные точки «Шёлкового пути», заканчивающегося или в Сирии, или в Турции. «Кто контролирует конечные точки торгового пути, тот получает от этого большую часть прибыли», — констатирует Шевченко.
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, что Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «ИГ».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru