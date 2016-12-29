Чкаловская авиабаза будет реорганизована
Восьмисотая авиабаза 2-го разряда, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году будет реорганизована в Авиационную дивизию особого назначения (АДОН).
Реорганизация базы начнется в начале 2017 г. Воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном аэродроме Чкаловский. Эту информацию Известиям подтвердили в Минобороны РФ.
«АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже эта воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем и дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты. После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам», – говорится в статье.
В 2010 г дивизия была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения.
«Дивизию понизили в статусе до обычного авиационного полка. Был сокращен личный состав, а многие самолеты выведены из эксплуатации и находились на консервации в Чкаловском. Оставшиеся машины преимущественно использовались для перевозки пассажиров и грузов по территории России. Активно за рубеж летали только специально дооборудованные под перевозку министра обороны авиалайнеры», – рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.
Однако с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой страны. «Самолеты не только перевозят солдат и офицеров, но и выполняют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истребителей Су-30 и Су-35. В месяц самолеты особого назначения выполняют несколько десятков «сирийских» рейсов», – отмечает издание.
Военный эксперт Антон Лавров: «Россия расширяет военное сотрудничество с другими странами мира. Проводится обмен специалистами, ведутся совместные военные учения. С учетом необходимости обеспечения сирийской операции ВКС России необходимо расширять возможности по воздушным перевозкам. Поэтому Минобороны России требуется больше пассажирских самолетов и их экипажей, обеспечить которые и должна вновь сформированная АДОН».
Реорганизация базы начнется в начале 2017 г. Воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном аэродроме Чкаловский. Эту информацию Известиям подтвердили в Минобороны РФ.
«АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже эта воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем и дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты. После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам», – говорится в статье.
В 2010 г дивизия была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения.
«Дивизию понизили в статусе до обычного авиационного полка. Был сокращен личный состав, а многие самолеты выведены из эксплуатации и находились на консервации в Чкаловском. Оставшиеся машины преимущественно использовались для перевозки пассажиров и грузов по территории России. Активно за рубеж летали только специально дооборудованные под перевозку министра обороны авиалайнеры», – рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.
Однако с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой страны. «Самолеты не только перевозят солдат и офицеров, но и выполняют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истребителей Су-30 и Су-35. В месяц самолеты особого назначения выполняют несколько десятков «сирийских» рейсов», – отмечает издание.
Военный эксперт Антон Лавров: «Россия расширяет военное сотрудничество с другими странами мира. Проводится обмен специалистами, ведутся совместные военные учения. С учетом необходимости обеспечения сирийской операции ВКС России необходимо расширять возможности по воздушным перевозкам. Поэтому Минобороны России требуется больше пассажирских самолетов и их экипажей, обеспечить которые и должна вновь сформированная АДОН».
Использованы фотографии: Минобороны РФ