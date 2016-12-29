10:01 29 декабря

Чкаловская авиабаза будет реорганизована

Восьмисотая авиабаза 2-го разряда, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году будет реорганизована в Авиационную дивизию особого назначения (АДОН).

Чкаловская авиабаза будет реорганизована


Реорганизация базы начнется в начале 2017 г. Воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном аэродроме Чкаловский. Эту информацию Известиям подтвердили в Минобороны РФ.


«АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже эта воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем и дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты. После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам», – говорится в статье.

В 2010 г дивизия была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения.

«Дивизию понизили в статусе до обычного авиационного полка. Был сокращен личный состав, а многие самолеты выведены из эксплуатации и находились на консервации в Чкаловском. Оставшиеся машины преимущественно использовались для перевозки пассажиров и грузов по территории России. Активно за рубеж летали только специально дооборудованные под перевозку министра обороны авиалайнеры», – рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.

Однако с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой страны. «Самолеты не только перевозят солдат и офицеров, но и выполняют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истребителей Су-30 и Су-35. В месяц самолеты особого назначения выполняют несколько десятков «сирийских» рейсов», – отмечает издание.

Военный эксперт Антон Лавров: «Россия расширяет военное сотрудничество с другими странами мира. Проводится обмен специалистами, ведутся совместные военные учения. С учетом необходимости обеспечения сирийской операции ВКС России необходимо расширять возможности по воздушным перевозкам. Поэтому Минобороны России требуется больше пассажирских самолетов и их экипажей, обеспечить которые и должна вновь сформированная АДОН».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:58
    Опять последствия Сердюковщины исправляем! блин долго нам этот гений аукаться будет! А личный состав можно поздравить с возвращением статуса!
    Alex_Rarog
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
      Поддержуха ! Как я уже писал - наследие Пердюкова ещё долго будет аукаться ...
      bouncyhunter
  2. himRa Сегодня, 09:14
    Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты.

    Ну вот есть пару историй из периода ВОВ очень интересные люди можно сказать герои и время и дела даже так:Дела!
    Если будет время попробую собрать материалы и написать об этом!
    himRa
    1. Монархист Сегодня, 09:38
      Это будет хорошо. Уже жду и надеюсь.
      Монархист
  3. Serg81 Сегодня, 09:41
    А еще лучше авиопарк обновить
    Serg81

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