В РФ разработан комплекс РЭБ для борьбы с миниатюрными беспилотниками
Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) разработал подвижный комплекс «Репеллент», способный обнаруживать миниатюрные БЛА и подавлять их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами.
«Благодаря сверхчувствительной станции радиотехнической разведки "Репеллент" способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью в плохую погоду. "Репеллент" – это достаточно большое изделие, вес которого более 20 т. При этом комплекс способен работать даже в самых сложных арктических условиях при температуре ниже минус 45 градусов и сильном ветре», – пишут Известия со ссылкой на разработчиков.
«В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей», – рассказал газете гендиректор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян.
Комплекс выполнен на базе трехосного «МАЗ-6317», на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. Пункт управления находится бронированным кунге, расположенном в задней части грузовой платформы.
Военный эксперт Олег Желтоножко: «Малоразмерные беспилотные летательные аппараты в современных войнах не только ведут аэроразведку, отправляя на пункты управления фотографии местности, но и корректируют огонь артиллерии малой дальности. Из-за их небольших размеров они неуязвимы для стандартных средств ПВО. Бороться же против целой стаи таких беспилотников возможно, только заглушая их каналы управления и спутниковой навигации мощными радиопомехами. Но сигнал управления беспилотниками очень слабый, и современные комплексы радиотехнической разведки, к примеру "Автобаза" или "Москва", просто не смогут их обнаружить и локализовать».
«Благодаря сверхчувствительной станции радиотехнической разведки "Репеллент" способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью в плохую погоду. "Репеллент" – это достаточно большое изделие, вес которого более 20 т. При этом комплекс способен работать даже в самых сложных арктических условиях при температуре ниже минус 45 градусов и сильном ветре», – пишут Известия со ссылкой на разработчиков.
«В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей», – рассказал газете гендиректор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян.
Комплекс выполнен на базе трехосного «МАЗ-6317», на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. Пункт управления находится бронированным кунге, расположенном в задней части грузовой платформы.
Военный эксперт Олег Желтоножко: «Малоразмерные беспилотные летательные аппараты в современных войнах не только ведут аэроразведку, отправляя на пункты управления фотографии местности, но и корректируют огонь артиллерии малой дальности. Из-за их небольших размеров они неуязвимы для стандартных средств ПВО. Бороться же против целой стаи таких беспилотников возможно, только заглушая их каналы управления и спутниковой навигации мощными радиопомехами. Но сигнал управления беспилотниками очень слабый, и современные комплексы радиотехнической разведки, к примеру "Автобаза" или "Москва", просто не смогут их обнаружить и локализовать».
Использованы фотографии: https://portal.rusarmyexpo.ru