10:02 29 декабря

В РФ разработан комплекс РЭБ для борьбы с миниатюрными беспилотниками

Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) разработал подвижный комплекс «Репеллент», способный обнаруживать миниатюрные БЛА и подавлять их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами.

В РФ разработан комплекс РЭБ для борьбы с миниатюрными беспилотниками


«Благодаря сверхчувствительной станции радиотехнической разведки "Репеллент" способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью в плохую погоду. "Репеллент" – это достаточно большое изделие, вес которого более 20 т. При этом комплекс способен работать даже в самых сложных арктических условиях при температуре ниже минус 45 градусов и сильном ветре», – пишут Известия со ссылкой на разработчиков.


«В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей», – рассказал газете гендиректор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян.

Комплекс выполнен на базе трехосного «МАЗ-6317», на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. Пункт управления находится бронированным кунге, расположенном в задней части грузовой платформы.

Военный эксперт Олег Желтоножко: «Малоразмерные беспилотные летательные аппараты в современных войнах не только ведут аэроразведку, отправляя на пункты управления фотографии местности, но и корректируют огонь артиллерии малой дальности. Из-за их небольших размеров они неуязвимы для стандартных средств ПВО. Бороться же против целой стаи таких беспилотников возможно, только заглушая их каналы управления и спутниковой навигации мощными радиопомехами. Но сигнал управления беспилотниками очень слабый, и современные комплексы радиотехнической разведки, к примеру "Автобаза" или "Москва", просто не смогут их обнаружить и локализовать».

Использованы фотографии: https://portal.rusarmyexpo.ru
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Комментарии 7
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
    Полезная штукенция ! good Мелкие беспилотники как комары в темноте - жужжат и их не видать . А " Репеллент " ( подходящее название lol ) позволит их прихлопнуть .
    bouncyhunter
  2. ДМ51 Сегодня, 09:41
    Какая здоровая дура,обычно небольшие БПЛА применяются непосредственно на поле боя - в городских условиях например или,как на Донбассе в прифронтовой полосе,там эта штука не проживёт и часа
    ДМ51
  3. LevITon Сегодня, 09:41
    а если еще учесть, что разрабатываются мелкие роботизированные летающие дроны способные уничтожать живую силу противника, данный вид РЭБ вообще переоценить сложно. вылетел рой уничтожать пехоту перед наступлением, а тут раз и уже не работает.....
    LevITon
    1. Slon1978 Сегодня, 09:55
      Пехоту уничтожать такими БПЛА очень дорого, даже с учетом удешевления их производства в будущем.
      Slon1978
  4. Монархист Сегодня, 09:42
    Сие дело нужное: эти миниатюрники становятся очень зловредные.
    Монархист
  5. Челентаныч Сегодня, 09:45
    Я в средствах РЭБ не специалист,но вроде "Автобаза" уже перехватывала беспилотник над Перекопом,поэтому зря тов. Желтоножко говорит,что "Автобаза" не способна с такими целями справляться.
    Челентаныч
  6. Slon1978 Сегодня, 09:48
    Очень своевременная разработка. За малыми и дешевыми БПЛА похоже будущее. С большой вероятностью можно утверждать, что именно ими, а не крылатыми ракетами, в перспективе будет уничтожаться ПВО системы противника - за счет превращения малых БПЛА в маломощный барражирующий боеприпас. Системы ПВО сложные и достаточно уязвимые и подрыв даже 200 г взрывчатки в нескольких метрах от радара может быть достаточен для вывода дорогостоящей системы из строя, за счет осколочного поля от самого БПЛА. Пусть временного вывода из строя, но достаточного для последующего нанесения удара крылатой ракетой по уже беззащитному комплексу ПВО. Именно такой сценарий вскрытия ПВО просматривается в будущем.
    Slon1978

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