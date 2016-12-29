В РФ разрабатывается отечественная система связи для водолазов
Акустический институт им. академика Андреева (АКИН) разрабатывает для российских водолазов автоматизированный комплекс, который обеспечит надежную голосовую связь и навигационное сопровождение во время подводных работ.
«В настоящее время опытно-конструкторские работы над устройством завершаются. Разработка вызвала большой интерес у представителей Минобороны, и в следующем году она пройдет испытания в войсках. В дальнейшем мы оснастим наручный компьютер небольшим экраном, который значительно упростит эксплуатацию. Также планируется совмещение двух наручных блоков в один», – рассказал газете Известия начальник отдела гидроакустической связи АКИН Борис Петров.
По его словам, «в настоящее время российские военные пловцы-специалисты используют американскую систему подводной связи AquacomSSB-2010, однако она не может отслеживать местоположение водолаза и не имеет аварийного маяка».
«Компьютер – основной элемент комплекса. Он в автоматическом режиме передает на судно-носитель, которое может находиться на расстоянии до 2 км, информацию о координатах водолаза и глубине его погружения. Компьютер также позволяет на расстоянии до 1 км осуществлять голосовую связь по специальным гарнитурам, одеваемым под маску», – говорится в статье.
Входящий в состав комплекса гидроакустический маяк-ответчик в случае чрезвычайной ситуации подает на обеспечивающее судно сигнал бедствия и может включаться как самим пловцом, так и по команде с корабля, если водолаз перестал выходить на связь.
Время работы компьютера без подзарядки – до 8-ми час, а аварийного ответчика – до 2-х месяцев.
Эксперт Дмитрий Болтенков: «Комплекс, позволяющий вести переговоры под водой и в то же время оснащенный аварийным маяком-ответчиком, был бы актуален для пловцов, проводящих поисково-спасательные операции, во время которых они также подвергают свои жизни опасности. Здесь стоит вспомнить катастрофу 1986 года, когда столкнулись пароход "Адмирал Нахимов" и балкер "Петр Васёв". Тогда во время подъема тел погибли два военных водолаза, попавших под завал и не сумевших подать сигнал о помощи».
«В настоящее время опытно-конструкторские работы над устройством завершаются. Разработка вызвала большой интерес у представителей Минобороны, и в следующем году она пройдет испытания в войсках. В дальнейшем мы оснастим наручный компьютер небольшим экраном, который значительно упростит эксплуатацию. Также планируется совмещение двух наручных блоков в один», – рассказал газете Известия начальник отдела гидроакустической связи АКИН Борис Петров.
По его словам, «в настоящее время российские военные пловцы-специалисты используют американскую систему подводной связи AquacomSSB-2010, однако она не может отслеживать местоположение водолаза и не имеет аварийного маяка».
«Компьютер – основной элемент комплекса. Он в автоматическом режиме передает на судно-носитель, которое может находиться на расстоянии до 2 км, информацию о координатах водолаза и глубине его погружения. Компьютер также позволяет на расстоянии до 1 км осуществлять голосовую связь по специальным гарнитурам, одеваемым под маску», – говорится в статье.
Входящий в состав комплекса гидроакустический маяк-ответчик в случае чрезвычайной ситуации подает на обеспечивающее судно сигнал бедствия и может включаться как самим пловцом, так и по команде с корабля, если водолаз перестал выходить на связь.
Время работы компьютера без подзарядки – до 8-ми час, а аварийного ответчика – до 2-х месяцев.
Эксперт Дмитрий Болтенков: «Комплекс, позволяющий вести переговоры под водой и в то же время оснащенный аварийным маяком-ответчиком, был бы актуален для пловцов, проводящих поисково-спасательные операции, во время которых они также подвергают свои жизни опасности. Здесь стоит вспомнить катастрофу 1986 года, когда столкнулись пароход "Адмирал Нахимов" и балкер "Петр Васёв". Тогда во время подъема тел погибли два военных водолаза, попавших под завал и не сумевших подать сигнал о помощи».
Использованы фотографии: Минобороны РФ