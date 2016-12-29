10:06 29 декабря

В РФ разрабатывается отечественная система связи для водолазов

Акустический институт им. академика Андреева (АКИН) разрабатывает для российских водолазов автоматизированный комплекс, который обеспечит надежную голосовую связь и навигационное сопровождение во время подводных работ.

В РФ разрабатывается отечественная система связи для водолазов


«В настоящее время опытно-конструкторские работы над устройством завершаются. Разработка вызвала большой интерес у представителей Минобороны, и в следующем году она пройдет испытания в войсках. В дальнейшем мы оснастим наручный компьютер небольшим экраном, который значительно упростит эксплуатацию. Также планируется совмещение двух наручных блоков в один», – рассказал газете Известия начальник отдела гидроакустической связи АКИН Борис Петров.


По его словам, «в настоящее время российские военные пловцы-специалисты используют американскую систему подводной связи AquacomSSB-2010, однако она не может отслеживать местоположение водолаза и не имеет аварийного маяка».

«Компьютер – основной элемент комплекса. Он в автоматическом режиме передает на судно-носитель, которое может находиться на расстоянии до 2 км, информацию о координатах водолаза и глубине его погружения. Компьютер также позволяет на расстоянии до 1 км осуществлять голосовую связь по специальным гарнитурам, одеваемым под маску», – говорится в статье.

Входящий в состав комплекса гидроакустический маяк-ответчик в случае чрезвычайной ситуации подает на обеспечивающее судно сигнал бедствия и может включаться как самим пловцом, так и по команде с корабля, если водолаз перестал выходить на связь.

Время работы компьютера без подзарядки – до 8-ми час, а аварийного ответчика – до 2-х месяцев.

Эксперт Дмитрий Болтенков: «Комплекс, позволяющий вести переговоры под водой и в то же время оснащенный аварийным маяком-ответчиком, был бы актуален для пловцов, проводящих поисково-спасательные операции, во время которых они также подвергают свои жизни опасности. Здесь стоит вспомнить катастрофу 1986 года, когда столкнулись пароход "Адмирал Нахимов" и балкер "Петр Васёв". Тогда во время подъема тел погибли два военных водолаза, попавших под завал и не сумевших подать сигнал о помощи».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
    Однозначно - необходимая весчь ! good Да и повеселее матрасной будет . Качественная связь , навигационное сопровождение и наличие аварийного маяка - как раз то , что нужно подводным пловцам .
    bouncyhunter

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня