15:03 29 декабря

Венесуэла закупит у РФ и КНР вооружение для подразделений спецназа

Правительство Венесуэлы решило закупить в России и КНР техники и оружие для подразделений спецназначения, отвечающих в т.ч. за борьбу с массовыми беспорядками. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

Венесуэла закупит у РФ и КНР вооружение для подразделений спецназа


Отмечается, что «в ближайшее время министр обороны страны отправится в Россию и Китай, где будут совершены соответствующие сделки». По словам Мадуро, «оружием и техникой будут оснащены бойцы спецназа и сил быстрого реагирования Венесуэлы».


Президент также потребовал от сил безопасности противостоять массовым беспорядкам и грабежам, подобным тем, что случились 16-18 декабря (протесты были спровоцированы очередями для обмена купюр по 100 боливаров, которые изымались из обращения).

Ответственность за гибель 4-х человек и сотни разгромленных торговых точек Мадуро возложил на «колумбийских спекулянтов и военизированные группы».

Напомним, ранее правительство объявило об изъятии из обращения в течение 72-х часов купюры в 100 боливаров, стоимость которых на «черном» рынке составила около 2,5 американских центов. Позже из-за вспыхнувших в стране волнений было разрешено пользоваться купюрами до 2-го января.

Использованы фотографии: Flickr/ andresAzp
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Комментарии 5
  1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
    Ну , с российским оружием и техникой всё понятно ! А китайское нафига ? recourse
    bouncyhunter
    1. кеп Сегодня, 12:41
      Цитата: bouncyhunter
      Ну , с российским оружием и техникой всё понятно ! А китайское нафига ? recourse


      У китайской дубинки наработка на удар в 5раз выше обычного laughing
      кеп
  2. Jovanni Сегодня, 10:57
    К сожалению не поможет и наше вооружение, когда жрать нечего...
    Jovanni
  3. Александр романов Сегодня, 11:18
    Напомним, ранее правительство объявило об изъятии из обращения в течение 72-х часов купюры в 100 боливаров
    Напоминает тему по обмену 50 и 100 рублевых купюр в СССР.
    Александр романов
    1. Orionvit Сегодня, 12:23
      Тогда массовых беспорядков не было.
      Orionvit

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