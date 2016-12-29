Венесуэла закупит у РФ и КНР вооружение для подразделений спецназа

Правительство Венесуэлы решило закупить в России и КНР техники и оружие для подразделений спецназначения, отвечающих в т.ч. за борьбу с массовыми беспорядками. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.Отмечается, что «в ближайшее время министр обороны страны отправится в Россию и Китай, где будут совершены соответствующие сделки». По словам Мадуро, «оружием и техникой будут оснащены бойцы спецназа и сил быстрого реагирования Венесуэлы».Президент также потребовал от сил безопасности противостоять массовым беспорядкам и грабежам, подобным тем, что случились 16-18 декабря (протесты были спровоцированы очередями для обмена купюр по 100 боливаров, которые изымались из обращения).Ответственность за гибель 4-х человек и сотни разгромленных торговых точек Мадуро возложил на «колумбийских спекулянтов и военизированные группы».Напомним, ранее правительство объявило об изъятии из обращения в течение 72-х часов купюры в 100 боливаров, стоимость которых на «черном» рынке составила около 2,5 американских центов. Позже из-за вспыхнувших в стране волнений было разрешено пользоваться купюрами до 2-го января.