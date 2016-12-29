Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле

Иракская армия и силы ополчения начали новое наступление на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) в нескольких кварталах на юго-востоке Мосула.«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», – рассказал агентству «Рейтер» представил МВД Ирака.Издание отмечает, что в районах, где активизировались правительственные силы, боевые действия не велись уже около месяца.Ранее глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари заявлял, что силовикам удалось освободить 40 из 56 районов Мосула. По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан.