15:01 29 декабря

Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле

Иракская армия и силы ополчения начали новое наступление на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) в нескольких кварталах на юго-востоке Мосула.

Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле


«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», – рассказал агентству «Рейтер» представил МВД Ирака.


Издание отмечает, что в районах, где активизировались правительственные силы, боевые действия не велись уже около месяца.

Ранее глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари заявлял, что силовикам удалось освободить 40 из 56 районов Мосула. По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Использованы фотографии: AP Photo/ Hussein Malla
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Комментарии 16
  1. Ихрек Сегодня, 10:24
    Что-то правозашитничков не слышно о страданиях мирного населения от армии Ирака или они замечают только когда Сирийская армия наступает? Это как в анекдоте - "тут вижу, тут не вижу".

    А если по существу - не скоро они освободят Мосул от бандитов. Тут самое главное действительно уничтожить бандитов а не выдавливать в Сирию.
    Ихрек
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
      Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле

      Опять полезли грабли топтать ? lol
      bouncyhunter
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:31
      Цитата: Ихрек
      Что-то правозашитничков не слышно

      Дык,пишут же ,что "аккуратно". Поначалу,вон,даже не стреляли, наверное,чтобы жителей не разбудить.И бородатых тоже,от греха подальше . yes
      Paranoid50
      1. TheMi30 Сегодня, 10:51
        За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров.

        Ничесе аккуратно, если только наступают от казармы под Багдадом. Что это за атлеты у них в пехоте что за 5 минут они 500 метров пробегают с вооружением и под угрозой огня противника. Для каких идиотов все это сляпано. negative
        TheMi30
    3. Siniy Сегодня, 13:54
      жертвы на войне есть всегда, вы знаете сколько человек погибло от ошибок ВКС России?
      Siniy
  2. tilovaykrisa Сегодня, 10:31
    Цитата: bouncyhunter
    Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле

    Опять полезли грабли топтать ? lol

    Щас пяток танков пожгут и десяток хамвеев и опять под победные реляции на пару месяцев успокоятся.
    tilovaykrisa
  3. Mareco Сегодня, 10:41
    Интересно как десантники американские себя проявят.
    Mareco
  4. MoJloT Сегодня, 10:48
    "По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан"-даже на правительственных видео они палят во все что движется или не движется, а может просто показалось, что бы сохранить свои жизни
    MoJloT
  5. ВСЗМК Сегодня, 10:49
    Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять

    Они начали стрелять и мы отступили на 500 метров.
    ВСЗМК
  6. raki-uzo Сегодня, 11:01
    Эти гады специально приостановили операцию, когда турки направились в Аль Баб. Дали возможность террористам передвигаться туда. Этим создали сложность турком, за одно избавились от нескольких сотен террористов, а именно от террорист-смертников.
    raki-uzo
    1. voyaka uh Сегодня, 14:51
      Не похоже. В Мосуле Иракцы просто выдохлись. Весь их
      "спецназ" - это несколько обученных пехотных батальонов.
      А Мосул с запада блокирован давно и прочно. Под Аль-Баб к ИГИЛ
      пришли подкрепления из Ракки, но не из Мосула.
      То что туркам нелегко - что поделать. Аль-Баб - ключевой город на востоке
      провинции Алеппо. За него ИГИЛ дерется до-последнего.
      voyaka uh
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    удалось освободить 40 из 56 районов Мосула. По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан

    Информация рассчитана на западного обывателя и для своего успокоения. Сейчас как только получат жесткое сопротивление сразу пыл исчезнет и опять в тину.
    rotmistr60
  8. _Ugene_ Сегодня, 11:24
    В Мосуле находятся 5-9 тысяч боевиков ИГ.
    Коалиция развернула 60,000 иракских солдат, 6,000 солдат курдской милиции Пешмерги и 10,000 шиитских ополченцев. Международные силы представляют 5,000 американских солдат, 3,000 солдат НАТО и 500 французских солдат. Итого около 85 тыс. чел.
    Потери коалиции за октябрь около 1000 солдат, не считая потерь у курдов. За ноябрь, по данным ООН, погибли почти 2 000 иракских военных.
    Чтобы был понятен масштаб: Грозный стоил Российской армии почти полутора тысяч погибшими, но за более чем 2 месяца, и по итогам Грозный пал. А в Мосуле контролируется довольно узкий ободок в восточной части города.
    _Ugene_
    1. Mareco Сегодня, 11:56
      Ну ты и сравнил всю эту шушеру с нашими, пусть те и пацаны были в основном.
      Mareco
    2. Стирбьорн Сегодня, 12:45
      Ну Грозный город по площади и населению в 10 раз меньше. Основные потери наши понесли в первые дни штурма, когда была разбита майкопская бригада и тд. И потом, в Мосуле матерые бородачи, уже много лет воюющие, да и с центролизированным руководством и дисциплиной, а не солянка из местных жителей
      Стирбьорн
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:43
    Как,опять???Это прям мыльная опера на сотни серий,а не война за свои терретории.
    Изгоняющий либероидов

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