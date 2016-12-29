Правительственные силы Ирака начали новое наступление в Мосуле
Иракская армия и силы ополчения начали новое наступление на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) в нескольких кварталах на юго-востоке Мосула.
«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», – рассказал агентству «Рейтер» представил МВД Ирака.
Издание отмечает, что в районах, где активизировались правительственные силы, боевые действия не велись уже около месяца.
Ранее глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари заявлял, что силовикам удалось освободить 40 из 56 районов Мосула. По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан.
«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», – рассказал агентству «Рейтер» представил МВД Ирака.
Издание отмечает, что в районах, где активизировались правительственные силы, боевые действия не велись уже около месяца.
Ранее глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари заявлял, что силовикам удалось освободить 40 из 56 районов Мосула. По его словам, военные действуют аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных граждан.
Использованы фотографии: AP Photo/ Hussein Malla